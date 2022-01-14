Инсайдер рассказал о реакции принца Эндрю на лишение королевского патронажа

Принц Эндрю «был обескуражен» новостью о том, что лишается поддержки Букингемского дворца. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник близкий к члену Королевской семьи.

Тем не менее, источник издания сообщает, что Эндрю настроен защищать свою позицию, даже без королевского патронажа в качестве гражданского лица.

13 января пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Елизавета II одобрила лишение 61-летнего принца почетных воинских званий. Принцу также запрещено использовать титул «Его Королевское Высочество». По информации издания The Sun за решением монарха стояли наследник престола принц Чарльз и его сын принц Уильям.

Заявление последовало после отказа суда в Нью-Йорке об удовлетворении просьбы принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.