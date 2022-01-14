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Врач рассказала, как выбрать полезные для здоровья пельмени

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в интервью радио Sputnik рассказала, какие пельмени не нанесут вред организму.

По ее словам, в пельменях промышленного производства может содержаться чрезмерное количество жира, а при изготовлении фарша зачастую используется свинина, или же жир добавляется в начинку дополнительно, чтобы сделать продукт вкуснее.

«Поэтому лучше выбирать пельмени, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину», — советует специалист.

Круглова отметила, что в пельмени часто добавляют много специй и соли для повышения вкусовой привлекательности продукта, поэтому есть риск того, что человек переест, съест больше пельменей, чем ему нужно.

Врач рекомендовала лепить пельмени самостоятельно, чтобы контролировать количество жира, специй и соли, а также часть муки заменить на цельнозерновую, которая содержит пищевые волокна, богата витаминами группы B и магнием.

Ранее нутрициолог Екатерина Маслова заявила, что пальмовое масло безопасно для здоровья при соблюдении нормы.

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