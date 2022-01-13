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Раскрыты секреты хорошего сна Елизаветы II

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Eddie Mulholland/AP

Королева Великобритании Елизавета II перед сном выпивает небольшой бокал шампанского, предпочитает раздельные спальни и прогулки перед сном. О секретах хорошего сна 95-летней королевы рассказали эксперты, пишет The Sun.

По информации издания, монарх обычно предпочитает игристое марки Bollinger, Krug и Lanson. Несмотря на то, что ученые не рекомендуют употребление алкоголя вообще, а, в особенности, с целью улучшения качества сна, издание отмечает, что игристое в очень маленьких количествах может помочь организму расслабиться.

Помимо этого, королева известна тем, что даже до смерти своего супруга принца Филиппа спала в отдельной от него спальне. Двоюродная сестра скончавшегося в 2021 году принца Эдинбургского Леди Памела Хикс отметила, что в высшем сословии английского общества подобная привычка — распространенная практика. Врачи в этом отношении согласны с аристократкой, уточняя, что храп или движения партнера во сне могут действительно ухудшить качество сна, в связи с чем, с точки зрения сомнологии, засыпать все же лучше в одиночестве.

При этом, королева всегда засыпает и просыпается в одно и то же время, что также учеными считается очень здоровой привычкой, а также каждый день совершает прогулки перед сном.

Ранее сообщалось о любимом фастфуде Елизаветы II.

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Королевская семья Британии
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