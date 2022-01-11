AliExpress Россия: в праздники россияне чаще всего покупали товары для кошек

В январские праздники лидерами по количеству продаж стали товары для кошек. Об этом сообщили «Газете.Ru» в AliExpress Россия.

Как отметили в пресс-службе онлайн-платформы, в январе 2022 года спрос на различные кошачьи принадлежности вырос в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место по уровню интереса покупателей заняли кондитерские изделия, а на третьем – пироги и сладости.

«Кстати, по данным исследования AliExpress Россия и ResearchMe, именно сладости выбирают 39% россиян в качестве новогоднего подарка», — добавили представители сервиса.

Также отмечается рост интереса к товарам, необходимым для ремонта и обустройства дома: в 8,8 раза вырос спрос на сантехнику, в 9 раз — на электроинструменты, в 3,3 раза — на сварочное оборудование, в 5,4 раза — на инструменты для дома и сада, в 10 раз — на краску и материалы для обработки стен.

При этом россияне активно приобретали и бытовую технику. Так, интерес к стиральным машинам вырос в 6,6 раза, в 3,2 раза увеличился спрос на посудомоечные машины. Популярность холодильников и морозильных камер показала рост в 6 раз, а домашних обогревателей — в 2,3 раза.

Ранее стало известно, что перед зимними каникулами россияне покупали туристическое снаряжение и теплую одежду.