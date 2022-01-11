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Назван любимый фастфуд королевы Елизаветы II

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Chris Jackson/Reuters

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен О'Грейди рассказал, какой вид фастфуда предпочитает королева Елизавета II. Об этом сообщает TheSun.

По словам Даррена О'Грейди, королева, как правило, избегает фастфуда, но есть одна вещь, от которой она не может отказаться. Речь о гамбургерах, которые Елизавета II очень любит, но всегда просит подавать без булочки. При этом монарх не просит заказывать гамбургеры в сетях быстрого питания, а поручает их приготовление своей команде поваров.

«Меня всегда забавляло то, что в Балморале (шотландская резиденция Елизаветы II — «Газета.Ru») мы готовили собственные гамбургеры. Они стреляли в оленей, а мы готовили котлеты из оленины», — рассказывает королевский повар.

Шеф-повар, проработавший в Букингемском дворце 15 лет, добавил, что королева не любит пиццу и за все годы его работы во дворце ни одной пиццы ей не подали.

Чаще Даррен О'Грейди готовил для Елизаветы II классическую французскую еду.

Ранее сообщалось, что Виндзорский замок планируют защитить бесполетной зоной в целях безопасности Елизаветы II.

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