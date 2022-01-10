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Врач назвала лучшие продукты для профилактики простуды

Терапевт Нуржахан: лосось, квашеная капуста и кисломолочные продукты снижают риск простуды

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Употребление некоторых видов рыбы, а также кисломолочные продукты и квашенная капуста снижают риск простуды зимой. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.

Она объяснила, что в зимой организму особенно необходимо разнообразное и полезное питание, поэтому в рационе должны присутствовать богатая витамином D рыба: лосось, нерка, тунец, сардин.

По ее словам, кисломолочные продукты богаты пробиотиками и лактобактериями, а квашеная капуста также обязательно должна быть в зимнем меню, так как при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты и пробиотиков.

«Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку. Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета», — советует Нуржахан.

Врач подчеркнула, что важно не сокращать потребление свежих овощей и фруктов.

Ранее аллерголог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Шилов рассказал, что делать зимой людям с аллергией на холод.

Медик отметил, что аллергическую реакцию на низкие температуры часто путают с обморожением. Красная зудящая сыпь, которая появляется после прогулки в морозную погоду или контакта с холодной водой — это проявление аллергии, также называемой холодовой крапивницей.

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