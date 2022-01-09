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В Турции назвали шесть непонятных для иностранцев русских привычек

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Турецкое издание Medya Günlüğü назвало шесть непонятных для иностранцев русских привычек. Журналисты выделили следующие привычки россиян: ходить в гости с подарком, класть ложку в чай, есть мороженное зимой, празднование старого Нового года, откладывание дел до конца и оптимизм.

Авторы издания предположили, зачем россияне оставляют ложку в кружке с чаем. «Чай с ложкой быстрее остывает, и россияне считают, что так вкуснее», – пишут журналисты.

Турки не понимают, почему в России Новый год празднуют дважды. «Иначе говоря, у россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться», – предположили иностранцы.

Журналисты удивляются привычкой россиян откладывать все дела на самый и последний момент и бесконечным оптимизмом россиян. «Способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание «все будет хорошо» образуют костяк русского характера», – пишут авторы.

Издание назвало назвало россиян «оптимистичными людьми», а их терпение – «одной из вещей, которые русские умеют делать лучше всего».

Как живется в России иностранцам, с какими сложностями они сталкиваются и что не перестает их удивлять, «Газете.Ru» рассказали бразилец, ямаец и француз. Один передумал возвращаться на родину из-за того, что нашел в России свое призвание, второй – из любви к жене, третий хотел увезти русскую возлюбленную во Францию, но у их ребенка обнаружилось редкое заболевание, которое излечили московские врачи.

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