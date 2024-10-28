Гид по Нижнему Новгороду: достопримечательности, развлечения, кафе и рестораны 20 достопримечательностей Нижнего Новгорода, которые стоит обязательно посетить туристам

Нижний Новгород входит в пятерку самых популярных направлений для внутреннего туризма. В 2023 году регион посетили более 4 млн человек. И поток туристов продолжает расти. Это неудивительно, ведь Нижний Новгород сочетает в себе множество исторических локаций, современную инфраструктуру, сервис, разнообразные развлечения и душевную атмосферу. «Газета.Ru» составила гид для туристов, собирающихся в Нижний Новгород.

Как добраться до Нижнего Новгорода

Город расположен в Центральной России, в месте слияния Оки и Волги, и имеет хорошую транспортную доступность для туристов из разных уголков страны. Добраться в Нижний Новгород из Москвы можно на любом виде транспорта.

На автомобиле

От Москвы до Нижнего Новгорода около 430 км. Есть несколько вариантов автомобильного маршрута.

По платной трассе М-12 «Восток». С точки зрения экономии времени, это оптимальный вариант. Время в пути составит около 5 – 5,5 часа. Разрешенная скорость движения по трассе — 110 км/час. Выезжать лучше ранним утром. Проезд по участкам ГК «Автодор» обойдется примерно в 1400-1500 рублей. Изучить тарифы и рассчитать стоимость проезда можно на сайте компании. Перед Нижним Новгородом придется съехать на бесплатную трассу.

По трассе М-7 «Волга». Время в пути выйдет дольше на 1,5-2 часа. Маршрут пролегает через населенные пункты, есть риски попасть в пробки. Из плюсов — бесплатный проезд по трассе, а также развитый сервис вдоль автодороги.

На автобусе

Добраться из Москвы до Нижнего Новгорода можно на междугороднем автобусе. Рейсы отправляются с Центрального автовокзала столицы. Время в пути составит от 6,5 до 8,5 часа. Стоимость билета — от 1400 рублей.

На поезде

C Восточного вокзала столицы в Нижний Новгород ходит поезд «Ласточка». Время в пути составит всего 3 часа 50 минут. Стоимость билета от 2380 рублей в зависимости от времени отправления поезда.

Также можно взять билет на фирменные или обычные поезда, следующие в Нижний Новгород с Курского, Ярославского и Казанского вокзалов. В дороге вы проведете не менее 5 часов. Примерная стоимость: сидячие места — от 1050 рублей, плацкарт — от 2200 рублей, купе — от 2500 рублей.

На самолете

До Нижнего Новгорода можно добраться на самолете, рейсы предлагает «Аэрофлот». Минимальная стоимость билета в одну сторону без багажа составляет, по данным на конец октября, 3200 рублей. Время полета 1 час 15 минут – 1 час 30 минут.

На речном транспорте

В период речной навигации (обычно он продолжается с конца апреля по октябрь) доступны речные круизы по маршруту Москва — Нижний Новгород. Это организованный вид туризма со своими плюсами и минусами. Не факт, что в рамках тура вы увидите все, что вам хотелось бы посмотреть в Нижнем Новгороде.

close Tatiana Shakhova/Shutterstock/FOTODOM

Краткая история Нижнего Новгорода

У Нижнего Новгорода богатая история. Город основан в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем как форпост Владимирского княжества. А в 1350 году он стал столицей созданного Нижегородско-Суздальского княжества.

При Иване III Нижний Новгород играл роль пограничного с Казанским ханством города. Для усиления его обороны в 1508-1509 годах заложен каменный кремль. Позже сооружение утратило свое военное значение. И стало административным центром.

В период Смуты Нижний Новгород оказывал большую поддержку Москве. Нижегородское народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского сыграло решающую роль в событиях 1612 года, когда с московской земли были изгнаны польско-литовские захватчики.

Церковный раскол XVII века привел к тому, что в окрестностях Нижнего Новгорода образовалось большое количество поселений старообрядцев. Наиболее известное место — керженские скиты.

Преобразования начались в городе с 1767 года — после визита в Нижний Новгород Екатерины II. Императрица нелестно отозвалась о застройке территории. Столичная комиссия составила новый городской план, к работам привлекли известных градостроителей. В городе появились больница, типография, театр.

В 1817 году в Нижний Новгород из Макарьева была перенесена крупнейшая в Российской империи ярмарка. Это дало мощный импульс развитию города.

Современную планировку исторического центра определила застройка 1830-1840-х годов. Было проложено несколько съездов, соединяющий Верхний и Нижний посады, один из них — Зеленский съезд, вырытый в склоне Кремлевской горы. Обустроены набережные. В середине XIX века в окрестностях города появились крупные промышленные предприятия. В 1861 году проведена Московско-Нижегородская железная дорога.

В городе активно развивалась торговля, выставочная деятельность, технологии. В 1880 году была учреждена Нижегородская товарная биржа.

В годы Первой мировой войны Нижний Новгород наполняется беженцами. Сюда эвакуируют ряд предприятий и организаций. Для их размещения проектируются новые здания.

События 1917 года город, как и вся страна, переживает в смуте, беспорядках и неразберихе. В 1929 году образован Нижегородский краевой комитет ВКП(б). В 1932 году город получает новое название — Горький. Обратно свое имя Нижний Новгород вернет только в 1990 году.

В 1930-е годы в городе бурно развивается промышленность. Начинает работать Горьковский автомобильный завод, построенный при участии Ford Motor Co. Во время Великой Отечественной войны Горький играет важнейшую роль в обеспечении фронта оружием, техникой.

Поскольку в городе базировалось несколько оборонных предприятий, в 1959 году Совет Министров СССР принял решение сделать Горький закрытым для иностранцев. Статус закрытого города был снят в 1991 году.

К своему 800-летию Нижний Новгород заметно преобразился. Многие объекты отреставрированы, благоустроен исторический центр.

Большое количество исторических локаций, благоустройство и современная инфраструктура сделали Нижний Новгород магнитом для туристов.

Исторические достопримечательности Нижнего Новгорода

Нижегородский кремль

Адрес: Кремль, 6А

Время работы: ежедневно с 7:00 до 22:00

Сайт: kremlnn.ru

Каменная крепость была построена в 1508-1515 году. Это уникальное для своего времени сооружение. Благодаря особому расположению башен, выдвинутым значительно вперед, защитники могли полностью контролировать подступы к стенам крепости. Не раз кремль подвергался осадам, но так и не был взят врагом.

Сейчас кремль — историческое сердце города, а также общественно-политический центр: здесь находятся резиденции полпреда президента в Приволжском федеральном округе, губернатора Нижегородской области и мэра города.

Нижегородский кремль занимает второе место по площади и протяженности, уступая только Московскому кремлю. И это единственный кремль в стране, где можно полностью обойти все стены и башни.

Что посмотреть

Обязательно пройдите по туристическому маршруту по стене крепости. Его протяженность более двух километров, а перепады высоты составляют 82 метра. Здесь можно сделать шикарные фотографии — на город открываются великолепные виды. А еще — побывать внутри древних башен.



Важно! Отправляясь по маршруту, рассчитывайте силы — маленьким детям и пожилым людям будет тяжеловато выдержать путь из-за постоянных подъемов и спусков.

В настоящее время у кремля их 13 — сохранившихся или восстановленных. В нескольких из них — Дмитриевской, Никольской, Зачатской, Северной и Ивановской — действуют экспозиции. На Тайницкой, Часовой, Борисоглебской, Георгиевской башнях оборудованы смотровые площадки.

Если вы хотите получить максимум информации — арендуйте аудиогид в сувенирной лавке возле Никольской башни, время ее работы с 10 до 19 часов. Продолжительность экскурсии с аудиогидом составит более полутора часов.

На территории кремля вы также можете посмотреть Михайло-Архангельский собор — древнейшее местное сооружение. В нем находится гробница Кузьмы Минина. В 2021 году была восстановлена церковь Святого Симеона Столпника и открыта заново отстроенная колокольня утраченного Спасо-Преображенского собора. Колокольня также выполняет роль смотровой площадки. Подняться наверх можно на лифте. Если вы хотите осмотреть храмы Нижегородского кремля в составе экскурсии, записывайтесь заранее.

Также, гуляя по кремлю, вы увидите несколько памятников: обелиск Минину и Пожарскому, бронзовый макет дореволюционного Нижнего Новгорода, памятник Дмитрию Донскому и его жене Евдокии и другие.

close Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Большая Покровская улица

Как найти: улица начинается от площади Минина и Пожарского возле Кремля.

Покровка — одно из самых популярных туристических и прогулочных мест в городе. Здесь вы найдете все, что душе угодно: исторические здания, выставки и мини-ярмарки, сувенирные лавки, рестораны и кафе, интересные памятники, выступления уличных музыкантов и множество локаций для фото, которым позавидуют все друзья.

Большая Покровская улица связывает четыре площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Ее протяженность — более 2,2 км, участок между площадью Минина и Пожарского и Малой Покровской полностью пешеходный — около 1,2 км.

Это старейшая улица в Нижнем Новгороде, она была названа в честь церкви Покрова Пресвятой Богородицы. До наших дней церковь не сохранилась, ее снесли в 1935 году. После событий 1917 года улицу переименовали — она стала носить имя революционера Свердлова. Пешеходная зона здесь появилась в 1982 году. А в 1990-х годах улице вернули историческое название.

Что посмотреть

На улице расположено множество памятников архитектуры и необычных сооружений. По сути, это музей под открытым небом. Вот лишь некоторые из уникальных зданий:

Дом городской думы (Большая Покровская, 1). Здание построено в 1899—1904 годах, соединяет в себе черты академической эклектики и романтического модерна.

Бывшее здание Верхне-Посадских торговых палат (Большая Покровская, 2). Обратите внимание на бюсты Пушкина, Достоевского и Толстого, размещенные на портике дома.

Драматический театр им. Горького (Большая Покровская, 13). Один из старейших русских театров. Здание на Большой Покровской он обрел в 1896 году.

Государственный банк (Большая Покровская, 26). Памятник архитектуры неорусского стиля, построен в 1911-1913 гг. Одно из самых необычных зданий в Нижнем Новгороде.

Гуляя по Покровке, вы встретите необычные скульптуры и арт-объекты, которые вам непременно захочется запечатлеть на камеру. Городовой, веселая коза, памятник великому актеру, уроженцу Нижнего Новгорода Евгению Евстигнееву, фотограф с собачкой, арт-объект «Трамвай» и много других скульптур и сооружений придают улице особый шарм.

На Большой Покровской часто выступают уличные музыканты, свои работы выставляют художники и ремесленники. Здесь можно приобрести сувениры и местные сладости. А еще вы точно не пройдете мимо барахолки с винтажными вещицами, виниловыми пластинками, книгами и множеством других необычных товаров.

close Karasev Viktor/Shutterstock/FOTODOM

Чкаловская лестница

Как найти: лестница начинается от смотровой площадки возле Георгиевской башни Кремля.

Визитная карточка Нижнего Новгорода. Монументальное сооружение соединяет Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные. Проект лестницы был создан в 1943 году, а открытие состоялось в 1949-м. Изначально лестница называлась Волжской. Но со временем закрепилось ее народное название — Чкаловская, в честь летчика Валерия Чкалова — памятник ему расположен в верхней части лестницы.

Лестница построена в виде восьмерки. Перепад высоты составляет около 150 м. От смотровой площадки возле Георгиевской башни до памятника катеру «Герой» 560 ступеней. Согласно местным преданиям, проверить это опытным путем невозможно. Пересчет каждый раз дает другой результат.

Что посмотреть

У лестницы несколько смотровых площадок. Отсюда открывается вид на Волгу, Стрелку, берег города Бор. Когда вы спуститесь вниз, вас впечатлит масштабность и красота самой Чкаловской лестницы — снизу архитектурные достоинства сооружения видны особенно хорошо.



В верхней части лестницы установлен памятник уроженцу Нижегородской губернии летчику Валерию Чкалову. На Нижне-Волжской набережной лестница приводит к памятнику Катер «Герой».



Спустившись по лестнице, можно прогуляться по Нижне-Волжской набережной. Ее протяженность 3 км. Здесь вы увидите здания Речного вокзала и Нижегородской биржи, разнообразные памятники, павильоны, площадки, Канавинский мост. На набережной удобная велодорожка.

Нижний Новгород не зря называют столицей закатов. Вечерняя прогулка по набережным подарит вам незабываемую красоту и шикарные фотоснимки.

close Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Печерский Вознесенский монастырь

Адрес: Приволжская слобода, 108

Время работы: ежедневно: пн-чт, сб-вс с 07:00 до 18:00, в пт с 07:00 до 18:30. Музей работает ср-вс с 09:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:30.

Сайт: pecherskiy.nne.ru

Мужской монастырь Нижегородской епархии был основан в 1328—1330 годах святителем Дионисием Суздальским. Изначально он располагался в пещере горы. В 1597 году произошел обвал, монастырский комплекс оказался разрушен. К счастью, никто не пострадал. Но монахам пришлось искать новое место для строительства монастыря. Монастырский ансамбль, который мы видим сегодня, начал формироваться в 1630-1640 гг.

В 1924 году монастырь был закрыт по решению НКВД. Свою деятельность печерская обитель возобновила только спустя 70 лет.

Что посмотреть

Уникальные старинные сооружения монастыря: Вознесенский собор, Успенскую церковь при трапезной, надвратную церковь во имя святого преподобного Евфимия Суздальского, церковь во имя святых апостолов Петра и Павла.



Местную «Пизанскую башню»: в XVII веке колокольня при Вознесенском соборе при осадке насыпного грунта заметно наклонилась к северу. В 2005 году на колокольне были установлены механические часы с мелодическим боем. Вы можете услышать композиции «Боже, Царя храни!» и «Коль славен наш Господь в Сионе».



Бюсты представителей династии Романовых и Рюриковичей, установленные на трех аллеях исторического парка на территории монастыря. Первый из памятников — императору Александру II Освободителю — был установлен около Вознесенского собора в мае 2013 года в честь 400-летия Дома Романовых.

close Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Рождественская улица

Как найти: улица начинается от Площади Народного Единства возле Ивановской башни Кремля.

Еще одна старейшая и красивейшая улица Нижнего Новгорода. Она соединяет Площадь Народного Единства с площадью перед Благовещенским монастырем. Свое название улица получила благодаря ныне утраченной старинной Рождественской церкви на Бечеве. В первой половине XIX века Рождественская улица была фактически продолжением Нижегородской ярмарки. На ней строились торговые конторы, магазины, банки, гостиницы и усадьбы. Сейчас это туристическая зона с большим количеством памятников архитектуры, кафе и ресторанами, интересными локациями.

Что посмотреть

Несколько десятков памятников истории и архитектуры. Вот некоторые из них:

Церковь Рождества Иоанна Предтечи (ул. Рождественская, 1б). Каменный храм был освящен в 1683 году. По преданию, с паперти церкви Кузьма Минин призвал земляков освободить Москву от польских интервентов. Еще одним возможным местом воззвания называют площадку у ворот Ивановской башни.

Церковь Собора Пресвятой Богородицы, также ее называют Рождественская церковь (ул. Рождественская, 34а). Храм освящен в 1719 году. В конце XIX века его купола были окрашены наподобие глав Собора Василия Блаженного. Снаружи и внутри церковь украшена белокаменной резьбой. По устному преданию в 1722 году накануне своего 50-летия здесь молился Петр I. Он увидел в храме иконы, которые ранее предназначались для Петропавловского собора, и распорядился закрыть церковь. Открыт собор был только в 1727 году, после смерти Петра.

Блиновский пассаж (ул. Рождественская, 24). Здание построено в русском стиле в 1876—1878 годах по заказу купцов Блиновых. В начале XX века это было одно из самых больших зданий в Нижнем Новгороде.

Банк Рукавишниковых (ул. Рождественская, 23). Здание выстроено в формах неоготики. Возведение комплекса завершилось в 1914 году. Обратите внимание на чугунные фигуры рабочего и крестьянки скульптора Сергея Коненкова. Они символизируют промышленность и сельское хозяйство. В советские годы здесь размещалось швейное производственное объединение «Маяк».

close PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

Стрелка

Как найти: ближайшие станции метро «Московская» и «Стрелка». Далее следуйте на ул. Должанскую.

Историческая локация в месте слияния Оки и Волги, один из символов Нижнего Новгорода. С XVI века здесь располагался основной городской порт. Развитию этого места способствовал перенос макарьевской ярмарки в Нижний Новгород. Сейчас здесь прогулочная зона с красивейшим видом на Нижегородский кремль.

Что посмотреть

Пакгаузы — сохранившиеся ажурные металлические конструкции XIX века. Использовались для Всероссийской промышленно-художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году. Судьба конструкций долгое время оставалась неясной. Их обнаружили в 2015 году на территории закрывшегося речного порта и восстановили. Сейчас здесь оборудованы выставочный павильон и концертный зал.



Александро-Невский Новоярмарочный собор. Храм построен в память о посещении ярмарки Александром II на пожертвования, собиравшиеся в течение десяти лет. Строительство завершилось в 1880 году. На торжественном освящении присутствовали император Александр III, его супруга Мария Федоровна и цесаревич Николай. Храм посещали в основном купцы, приезжавшие на ярмарку. С 2009 года это кафедральный собор Нижегородской епархии.



Стадион «Нижний Новгород» — футбольная арена международного класса, построенная к ЧМ по футболу 2018 года. Сейчас это многофункциональный спортивный центр.

close KVN1777/Shutterstock/FOTODOM

Нижегородская ярмарка

Адрес: Совнаркомовская ул., 13

Сайт: yarmarka.ru

Пройдя от Стрелки в сторону старого города, вы попадете на Нижегородскую ярмарку. Когда-то этот объект прославил Нижний Новгород как «карман России». Сейчас ярмарка — это историческое место и выставочный комплекс, где проходят региональные и федеральные мероприятия.

Что посмотреть

Главный ярмарочный дом. Он построен в 1890 году в псевдорусском стиле.



Ярмарочная площадь — место досуга и отдыха. Здесь располагаются арт-объекты, детская площадка, карусель и качели, ярмарка мастеров.



Спасский Старо-Ярмарочный собор (Бетанкуровский канал / Ярмарочный проезд, 10 к1). Собор возведен в 1818 – 1822 гг. в стиле русский ампир. Он стал архитектурной доминантой Нижегородской ярмарки. В дореволюционное время купцы из разных городов и губерний приносили собору в дар разные особо чтимые иконы.

close Nadezhda Klimenkova/Shutterstock/FOTODOM

Красивые места для прогулок в Нижнем Новгороде

Набережная Федоровского и Парк 800-летия Нижнего Новгорода

Набережная Федоровского расположена в Започаинье (старинная местность в историческом центре Нижнего Новгорода, второе название — Ильинская слобода). Ее возвели после визита в Нижний Новгород Николая I. Набережная носит имя ученого-геолога Николая Федоровского. С 1896 по 1928 год здесь работал Похвалинский фуникулер — рельсовый транспорт с канатной тягой, протяженность линии составляла 160 м.

Набережная отличается прекрасным обзором. Отсюда открываются виды на старый город, Рождественскую церковь, здание Речного вокзала, Канавинский мост, Стрелку и Нижегородскую ярмарку. Говорят, что знаменитые нижегородские закаты наблюдать лучше всего с этого места.

В 2021 году Федоровскую набережную обновили, здесь появился амфитеатр, террасы, стеклянные беседки, лавочки, игровая и спортивная площадки. Объект стал частью парка 800-летия Нижнего Новгорода.

Что посмотреть

На набережной вы найдете два интересных памятника: Максиму Горькому и Жюлю Верну. Если Горький предстает перед нами в позе задумчивого творца, любующегося видами рек, то французский писатель запечатлен с подзорной трубой в корзине воздушного шара. Вы можете составить ему компанию, забраться прямо в корзину и сделать необычные фото.



Мосты через Сергиевский овраг и Успенский овраг (Почтовый съезд).



Пойдя направо через Почтовый съезд, вы увидите Успенскую церковь (Крутой переулок, 3), а также белокаменные палаты Афанасия Олисова — уникальные в архитектурном плане сооружения XVII века. Перед Успенской церковью установлен памятный знак Ивану Кулибину: на этом месте находился дом, где родился и некоторые время жил великий изобретатель.

close rebrova irina/Shutterstock/FOTODOM

Парк «Швейцария»

Адрес: проспект Гагарина, 35

Время работы: с 5:00 до 23:00 ежедневно.

Сайт: swissparknn.ru

Крупнейший парк Нижнего Новгорода, его протяженность вдоль Оки составляет 3,5 км. Он был заложен в 1903 году, когда нижегородские ученики и преподаватели посадили около тысячи молодых сосен на площади в 2 га. В советские годы парк рос и расширялся, тогда он назывался Парком им. Ленинского комсомола. В 1990-х годах ему вернули прежнее название — «Швейцария». Тогда же здесь было проведено благоустройство.

Что посмотреть

В парке есть экологическая тропа, по которой водят экскурсии. Вы посетите дендрарий, насчитывающий более 60 видов деревьев и кустарников, увидите памятник природы «Урочище Слуда» и другие природные объекты.



Недалеко от дендрария есть веревочный парк — можно посетить его вместе с детьми.



В планетарии, расположенном в парке, проходят лекции с интересными спикерами, концерты, киносеансы с фильмами про космос.

close Evgeny Gorodetsky/Shutterstock/FOTODOM

Зоопарк «Лимпопо»

Адрес: ул. Ярошенко, 7б

Время работы: ежедневно с 9:00 до 17:00, кассы — до 16:00

Сайт: nnzoo.ru

Зоопарк основан в 2003 году. Сейчас в нем более 1500 животных 270 видов. Здесь обитают амурские тигры, зебры, жираф, розовый фламинго, капский трубкозуб, ягуар, капибары, японские макаки, зубры и множество других видов зверей. Коллекция животных пополняется в том числе благодаря средствам меценатов. Символом зоопарка «Лимпопо» является сова.

Что посмотреть

Контактный зоопарк «Русская деревня», выполненный в стилистике деревенского двора.



Уникальный тропический ботанический сад, входящий в комплекс «Амазония».



На территории зоопарка расположен музей истории и быта «Назад в СССР».

close AlexeyNikitin1981/Shutterstock/FOTODOM

Канатная дорога

Адрес: Казанская набережная д. 8а

Сайт: nnkd.ru

Время работы: вс и праздники — с 9:00 до 22:00. В будние дни и сб время уточняйте на сайте.

Между Нижним Новгородом и городом Бор действует канатная переправа через Волгу. Для туристов поездка по канатной дороге интересна прежде всего открывающимися сверху панорамными видами.

Что посмотреть

Рядом со станцией «Нижегородская» находится Нижегородская соборная мечеть.



С высоты вам откроется шикарный вид на ансамбль Вознесенского Печерского монастыря, расположенного недалеко от станции.

close Evgeniya Telennaya/Shutterstock/FOTODOM

Музеи Нижнего Новгорода

Технический музей

Адрес: ул. Большая Покровская, 43, 3 этаж

Время работы: вт — вс с 11:00 до 18:00, последний чт месяца — санитарный день.

Сайт: ngiamz.ru

Музей — уникальное собрание старинной техники и инструментов. Здесь представлено более двух тысяч экспонатов, которые отражают время расцвета кустарного производства и промышленности России в XIX – начале XX вв.: фабричные станки, инструменты, образцы транспорта и музыкальной техники, предметы повседневной жизни и первые электроприборы. Экспозиция «Родом из СССР» демонстрирует достижения индустриализации страны.

close Ya_Sveta/Shutterstock/FOTODOM

Нижегородский государственный художественный музей

Сайт: artmuseumnn.ru

Музей открыт в 1896 году. Собрание включает коллекции русского, западноевропейского и восточного искусства. В экспозиции более 12 тыс. музейных предметов, в том числе произведения, имеющие национальное и мировое значение.

Экспозиция располагается в трех основных зданиях:



Русское искусство. Дом военного губернатора (Кремль, корпус 3)



Зарубежное искусство. Дом купца Д. В. Сироткина (Верхне-Волжская набережная, дом 3)



Русское искусство XX века. Бывшее здание Нижегородского выставочного центра (площадь Минина и Пожарского, 2/2)

Также выставочные проекты музей реализует в Манеже (Нижегородский кремль, корпус 1а) и в выставочном Пакгаузе (ул. Стрелка, 21и).

close Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Государственный музей А.М. Горького

Сайт: museumgorkogo.ru

Музей объединяет три филиала:



Литературный музей (ул. Минина, 26, в настоящее время закрыт на реставрацию);



Музей-квартира А. М. Горького (ул. Семашко, 19);



Музей детства А. М. Горького «Домик Каширина» (Почтовый съезд, 21).

В литературном музее большая часть экспозиции посвящена А.М. Горькому. Но также здесь представлены материалы о жизни и творчестве других деятелей культуры, например, писателей П.И. Мельникова (А. Печерского) и В.Г. Короленко. Музей детства разместился в доме мещанина Каширина, деда Алексея Максимовича. О жизни семьи в тот период писатель рассказал в автобиографической повести «Детство». Для посетителей здесь проводятся экскурсии.

Музей-квартира Горького разместился в последней нижегородской квартире Пешковых, где Горький жил с 1902 по 1904 год. К этому времени он был уже известным писателем. Его квартира стала центром культурной, художественной и общественной жизни Нижнего Новгорода начала XX века. Здесь Горький завершил работу над пьесой «На дне», сделал первые наброски к повести «Мать».

close Serkant Hekimci/Shutterstock/FOTODOM

Экспозиционная площадка «Паровозы России»

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Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Сайт: gzd.rzd.ru

На открытой площадке представлены 32 экспоната техники конца ХIХ – первой половины ХХ века, в том числе 15 локомотивов, 13 вагонов, семафор, ручной переводной стрелочный механизм, станционный колокол. Вы познакомитесь с «живой» историей железнодорожного транспорта того периода. Возможно проведение экскурсии по предварительной записи.

close Serkant Hekimci/Shutterstock/FOTODOM

Музей истории Горьковского автомобильного завода

Адрес: пр. Ленина, 95

Время работы: ежедневно с 9:00 до 19:00. Последняя пятница месяца — выходной.

Сайт: museum.gaz.ru

Музей открыт в 1965 году и представляет богатую коллекцию экспонатов, рассказывающих об истории и развитии Горьковского автозавода и в целом всего отечественного автомобилестроения. Музей обладает уникальной коллекцией автомобилей. Все машины отреставрированы и поддерживаются в рабочем состоянии. На третьем этаже музея действует детская интерактивная площадка «ГАЗГрад», где проходят занятия и экскурсии для детей.

close Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Центр современного искусства «Арсенал»

Адрес: Нижегородский кремль, корпус 6

Время работы: вт - вс с 12:00 до 20:00

Сайт: arsenal-museum.art

С 2020 года центр является Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина. Здесь проходят выставки современного искусства, разнообразные лекции, фестивали, концерты, реализуются просветительские, детские и инклюзивные программы.

close Lyudmila Sh/Shutterstock/FOTODOM

Развлечения в Нижнем Новгороде

Аквапарк «Океанис»

Адрес: пр. Гагарина, 35, к. 1

Время работы: ежедневно 10:00-22:00

Сайт: oceanis-aquapark.ru

Покататься с горок, поплавать, расслабиться в гидромассажном бассейне, попариться в бане вы можете в аквапарке «Океанис». Здесь 17 горок для взрослых и детей, несколько джакузи, волновой бассейн, семейный игровой комплекс, зона СПА.

Нижегородский экзотариум

Адрес: ул. Большая Покровская, 18

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Сайт: terraria-nn.ru

Выставка экзотических животных открылась в 1996 году. Здесь вы увидите более 80 видов животных: змей, ящериц, амфибий, черепах, птиц, членистоногих и других уникальных представителей фауны.

Парк чудес «Галилео»

Адрес: Казанское шоссе, 11, 3 этаж

Время работы: пн - вс с 10:00 до 20:00

Сайт: nn.galileopark.ru

Развлекательный центр для детей и взрослых, где в игровой форме происходит знакомство с наукой. Здесь вас ждут интерактивные экспонаты, лабиринт иллюзий и научные шоу.

Где остановиться в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде нет проблем с размещением — здесь огромный выбор гостиниц и отелей на любой вкус и кошелек. Но в высокий сезон и в период праздников лучше бронировать номер заранее.

Остановившись в центре города, вы сэкономите время на дорогу до достопримечательностей и проникнетесь особой атмосферой современного мегаполиса с богатой историей. Вы можете выбрать как современный высотный отель с полным комплексом услуг, так и небольшую уютную гостиницу в историческом здании. Читайте отзывы, сравнивайте условия и цены.

Около 5700 рублей в среднем стоит номер в отеле в центре Нижнего Новгорода

Еще один вариант размещения — посуточная аренда апартаментов. Это неплохая возможность для экономии, в ряде случаев квартиры по удобству и оснащению не уступают хорошим отелям. Предложения для двоих гостей начинаются от 2200 рублей за сутки, в центре — от 3500 рублей.

Кафе и рестораны в Нижнем Новгороде

Точек общепита в Нижнем Новгороде огромное количество. В историческом центре города они будут попадаться вам на каждом шагу. Когда выбор велик, хочется побывать в действительно интересных заведениях, отведать необычную кухню, оценить интерьеры и особую атмосферу места. Предлагаем несколько вариантов.

Ресторан Пяткин. Посетителям ресторан предлагает классическую русскую кухню и настойки собственного приготовления.

Ресторан Mitrich Steakhouse. Здесь не зацикливаются на классической кухне, а экспериментируют с блюдами и разнообразными ингредиентами. Себя заведение позиционирует как ресторан «космополитичной русской кухни».

«Джани Ресторани». Классический ресторан грузинской кухни в центре города.

Ресторан «Кусто». Современный рыбный ресторан. Здесь можно отведать блюда из дикой рыбы и свежих морепродуктов, привезенных с северных морей и с Дальнего Востока.

Ресторан «Безухов». Заведение представляет волжскую кухню — разнообразные блюда, рецепты которых собирались в поселениях и городах по всей Волге.

Коктейльный бар «Franky». Классический бар, где вы можете погрузиться в атмосферу культуры времен сухого закона и старого Голливуда.

Кафе «Biblioteca». Итальянская кухня с пиццей, домашней пастой, лазаньей и десертами из натуральных ингредиентов.

Бар «Тарантино». Здесь предлагают супер-бургеры, огненный гриль, суши и обещают честные цены на алкоголь.

Пивной бар «Портер». Большой выбор пива, разнообразное меню.

Ресторан «Базар». Здесь вам предложат блюда кухни Кавказа и Паназии.

Что привезти из Нижнего Новгорода

С сувенирами в Нижнем Новгороде проблем нет. В историческом центре они продаются на каждом шагу. Но если вы ищете в качестве гостинцев из Нижнего что-то особенное, изготовленное на местных производствах, загляните в наш список.