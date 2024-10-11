Чем полезен иван-чай, кому он противопоказан и как его правильно заваривать Иван-чай: что это за растение, его свойства, польза и вред для организма человека

Иван-чай — это растение, которое издавна используется в народной медицине и кулинарии. На протяжении веков его ценили за уникальные свойства и замечательный вкус. Что такое иван-чай, какую он несет пользу для организма, как его применяют в медицине, кулинарии и косметологии, когда лучше всего его пить в течение дня, «Газете.Ru» рассказала диетолог Елена Колотилкина.

Что такое иван-чай

Иван-чай, или кипрей существует более 200 видов, самый распространенный — узколистный, — многолетнее травянистое растение, которое встречается на всей территории России и в странах Восточной Европы. Растение достигает высоты до 1,5 метра и имеет характерные пурпурные или розовые цветы, собранные в соцветия.

Иван-чай содержит витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку. Напиток помогает укрепить иммунную систему, улучшает пищеварение и обладает успокаивающим эффектом, что делает его прекрасной альтернативой черному чаю или кофе.

В некоторых культурах свежие листья иван-чая используются для приготовления салатов, а ферментированные — для приготовления полезного чайного напитка, рассказала «Газете.Ru» врач превентивной медицины, диетолог, нутрициолог клиники Оcto Елена Колотилкина.

«Листья иван-чая не просто собирают и сушат — их ферментируют. Процесс брожения придает еще больше пользы напитку», — уточнила врач.

close Ekaterina Poltoracnienko/Shutterstock/FOTODOM

Почему иван-чай так называется

Существует несколько версий происхождения названия «иван-чай».

Царская легенда. Одна из самых популярных версий связана с именем Ивана Грозного. Согласно легенде, царь настолько любил этот напиток, что прозвал его своим именем.

Ботаническая версия. Иван-чай — это народное название травы кипрея, из которой и производят чай. «Иван» в данном случае — это просто обозначение для множества растений, которые можно использовать в пищу или для лечения.

Тайна имени. Так как Иван — очень распространенное мужское имя в России, есть версия, что иван-чай означает «чай для всех».

Иван-царь. Согласно одной из версий, кипрей назвали «Иван-чаем», поскольку он царствует на лугах и полях, как Иван-царь в своем государстве.

У происхождения названия «иван-чай» много других версий. Эти истории и легенды, как правило, передаются из поколения в поколение и не всегда могут быть подтверждены историческими записями.

Как еще называют иван-чай В словаре ботанических терминов Николая Анненкова представлено более 60 различных названий для иван-чая. Эти наименования разнообразны и зависят от географического расположения и местных обычаев.



Так, в народе иван-чай называли: богородицына трава, сорочьи глаза, дрема, боровое зелье (возникло потому, что настои из листочков кипрея помогали избавиться от сильной головной боли), петушковы яблоки, донник, бабий чай (название возникло потому, что листья кипрея собирали, в основном, крестьянки вместе с подростками) и так далее.



В других странах иван-чай также называют по-разному. В англоязычных странах это Fireweed (огненная трава). Связано это с тем, что растение часто можно встретить на выжженных или пораженных огнем территориях. В Германии иван-чай называют Feuerkraut или Brandkraut, а во Франции Euphorbe а feuilles d'еpilobe, что в переводе также означает «огненная трава» или «огневица».



Что содержит иван-чай

У иван-чая, как и у других лекарственных растений, богатый витаминно-минеральный состав, включающий в себя витамин А, витамин С, витамины группы В, калий, кальций, магний, железо, фосфор, марганец, медь и цинк, перечислила Колотилкина.

Витамины

Витамин C. Укрепляет иммунную систему, снижает риск простудных заболеваний. В чайном напитке содержится в шесть раз больше витамина С, чем в лимоне.

Витамины группы В. Обеспечивают нормальное функционирование нервной системы и регулируют обмен веществ.

Витамин А. Важен для функционирования иммунной системы, помогает организму бороться с инфекциями. Он также поддерживает здоровье кожи, способствуя регенерации клеток. Кроме того, витамин А важен для репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин.

Минералы

Калий. Калий играет ключевую роль в передаче нервных импульсов, что необходимо для правильного сокращения мышц, включая сердечную мышцу. Также он помогает поддерживать водно-электролитный баланс, что важно для нормальной работы клеток. Кроме того, калий участвует в метаболизме углеводов и белков, что необходимо для обеспечения энергии и жизненно важных функций организма.

Магний. Это незаменимый минерал для поддержания общего здоровья организма и предотвращения множества заболеваний. Так, магний помогает регулировать нервные импульсы, что способствует снижению уровня стресса, тревожности и улучшению качества сна. Также этот минерал играет роль в нормализации сердечного ритма, снижает риск артериальной гипертензии и улучшает общее состояние сердца.

Кальций. Кальций является основным строительным материалом для костной ткани и зубов, что способствует их прочности и здоровью. Также этот минерал помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления, участвуя в расслаблении сосудов.

Антиоксиданты

Иван-чай содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и полифенолы, которые защищают клетки организма от оксидативного стресса и преждевременного старения.

Клетчатка

Клетчатка, содержащаяся в иван-чае, способствует улучшению пищеварения и нормализует уровень сахара в крови.

Польза иван-чая для организма человека: 5 свойств

Иван-чай обладает множеством полезных свойств, которые имеют широкий спектр воздействия на организм человека. Иван-чай можно употреблять в любом возрасте. Он стимулирует иммунитет, лечит заболевания пищеварительной системы, отлично тонизирует, хотя в его составе отсутствует кофеин.

1. Укрепление иммунной системы

Благодаря высокому содержанию витамина C и антиоксидантов, иван-чай помогает улучшить иммунные функции организма, делает его более устойчивым к вирусам и инфекциям.

«В иван-чае много веществ, которые обладают противовоспалительным действием. Причем оно распространяется как на суставы, так и на ЖКТ и кожу. В целом иван-чай считается мощнейшим противовоспалительным средством, в частности против герпеса», — подчеркнула диетолог.

2. Профилактика и лечение заболеваний

Иван-чай может помочь в борьбе с различными заболеваниями, такими как:

Сердечно-сосудистые заболевания. Иван-чай снижает уровень холестерина в крови и улучшает кровообращение. В его составе содержатся флавоноиды, которые укрепляют стенки сосудов, обратила внимание врач.



Иван-чай снижает уровень холестерина в крови и улучшает кровообращение. В его составе содержатся флавоноиды, которые укрепляют стенки сосудов, обратила внимание врач. Заболевания органов пищеварения. Иван-чай способствует нормализации работы желудка и кишечника, предотвращает запоры и лечит синдром раздраженного кишечника.

close Valentina Kvaskova/Shutterstock/FOTODOM

В иван-чае содержится большое количество полезных веществ, которые помогают при заболеваниях ЖКТ. В частности, людям, у которых есть проблемы со стулом. Елена Колотилкина нутрициолог, диетолог

Нервные расстройства. Иван-чай имеет успокоительный эффект, помогает справиться с напряжением, улучшает качество сна.

3. Улучшение состояния кожи

Иван-чай часто используют в косметологии благодаря его противовоспалительным и увлажняющим свойствам, что делает его идеальным для ухода за проблемной и сухой кожей.

4. Антиоксидантное действие

Антиоксиданты, содержащиеся в иван-чае, защищают клетки от повреждений, замедляя процессы старения и снижая риск онкологических заболеваний.

«В соцветиях иван-чая содержится ханерол, который обладает противоопухолевым действием», — уточнила Елена Колотилкина.

5. Седативное действие

По словам нутрициолога, в иван-чае содержится полезное вещество гиперозид, которое обладает седативным действием.

Где применяют иван-чай

В медицине

Иван-чай активно используется в народной медицине. Вот некоторые из его применений:

Настой для улучшения пищеварения. Настой готовят из сухих листьев и пьют перед едой.



Настой готовят из сухих листьев и пьют перед едой. Средство от бессонницы. Чай помогает расслабиться и улучшить качество сна.



Чай помогает расслабиться и улучшить качество сна. Препарат для укрепления иммунитета. Регулярное употребление иван-чая может снизить риск простуды.

В кулинарии

Иван-чай можно употреблять не только в качестве напитка, но и как ингредиент для разных блюд.

Десерты. Измельченные листья иван-чая добавляют в пироги и печенье.



Измельченные листья иван-чая добавляют в пироги и печенье. Приправы. Чай можно использовать в качестве приправы для мяса и овощей, добавляя его в маринады.



Чай можно использовать в качестве приправы для мяса и овощей, добавляя его в маринады. Напитки. Иван-чай можно смешивать с другими травами и фруктами, создавая уникальные безалкогольные коктейли или особые травяные отвары и настои.

В косметологии

Иван-чай активно используется в косметических продуктах благодаря целебным и успокаивающим свойствам.

Маски для лица. Отвары из иван-чая применяют для приготовления увлажняющих масок для лица.



Отвары из иван-чая применяют для приготовления увлажняющих масок для лица. Лосьоны. Настои иван-чая используются как лосьоны для проблемной кожи, помогающие при акне и воспалениях.



Настои иван-чая используются как лосьоны для проблемной кожи, помогающие при акне и воспалениях. Шампуни. Иван-чай можно добавлять в домашние шампуни для улучшения состояния волос и кожи головы.

Противопоказания и возможный вред иван-чая

Несмотря на все полезные свойства, иван-чай имеет некоторые противопоказания.

1. Гипотония. Иван-чай может понизить артериальное давление, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с гипотонией или низким давлением.

2. Аллергические реакции. В редких случаях возможна аллергия на иван-чай, поэтому следует быть осторожным при первом употреблении.

3. Беременность и кормление грудью. Беременным и кормящим женщинам следует осторожно употреблять иван-чай. Лучше проконсультироваться с врачом.

4. Пожилой возраст. Чрезмерное употребление иван-чая может вызвать несварение или другие проблемы с пищеварением у пожилых людей.

Кстати Обратите внимание, что напиток на основе иван-чая нельзя сочетать с некоторыми лекарственными препаратами. Иван-чай обладает жаропонижающим и седативным эффектом, а значит, его сочетание с определенными лекарствами может вызвать осложнения. Если лечащий врач выписывает рецепт, сразу уточните, можно ли принимать лекарства вместе с иван-чаем.



Как правильно заваривать иван-чай

Приготовление иван-чая — это простой процесс, который можно выполнить в несколько шагов.

Используйте только качественный иван-чай, который приготовлен с помощью ферментации, чтобы ваш организм получил все полезные вещества в составе лекарственного растения. Сам чай, как и все лечебные травы, заваривайте лучше не кипятком, а чуть остывшей водой, чтобы листья отдали максимальную пользу. Елена Колотилкина диетолог, нутрициолог

Ингредиенты:

1-2 ч. ложки сухого иван-чая;



200-250 мл кипятка.

Приготовление:

1. Подготовьте иван-чай. Если у вас сухие листья, измельчите их, чтобы облегчить процесс заваривания.

2. Вскипятите воду. Доведите воду до кипения и дайте ей немного остыть (оптимальная температура для заваривания — около 90℃).

3. Заварите чай. Добавьте сухие листья иван-чая в чайник или чашку и залейте кипятком. Накройте крышкой.

4. Настаивайте чай. Оставьте настой на 10-15 минут, в зависимости от того, какой крепости вы хотите достичь.

5. Процедите напиток. Процедите чай и подавайте его теплым.

Иван-чай рекомендуется заваривать несколько раз, поскольку тогда все лечебные свойства переходят в напиток. Поэтому вы можете спокойно заваривать чай два-три раза. Елена Колотилкина нутрициолог, диетолог

Полезные добавки к иван-чаю

Чтобы сделать иван-чай еще более полезным, можно добавлять различные ингредиенты:

1. Мед. Добавление меда не только улучшает вкус, но и обогащает иван-чай полезными веществами. Мед обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунную систему. Добавляйте мед в теплый чай, но не горячий, чтобы сохранить его целебные качества.

2. Лимон. Лимон добавляет кислоты и свежести, а также является источником витамина C. Он помогает улучшать иммунитет и усиливает антиоксидантное действие иван-чая.

3. Имбирь. Имбирь придает напитку остроту и согревающий эффект. Он помогает при простудных заболеваниях и улучшает пищеварение. Также он обладает противовоспалительными свойствами.

4. Травы и специи. Вы можете добавить к иван-чаю другие травы, такие как мелисса, мята или корица. Эти добавки могут улучшить вкус и внести дополнительные полезные компоненты.

close Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Когда следует пить иван-чай: утром, днем или вечером?

По словам диетолога Колотилкиной, иван-чай можно пить в любое время дня. Тем не менее, не забывайте соблюдать умеренность в употреблении лекарственного напитка.

Утром

Иван-чай можно пить утром, так как он не содержит кофеина и не оказывает возбуждающего действия, как черный чай или кофе. Это значит, что он может стать отличной альтернативой для людей, которые хотят начать день с мягкого и полезного напитка, обеспечивая организм необходимыми витаминами и минералами.

Днем

В течение дня иван-чай помогает поддерживать уровень энергии и концентрации. Если вы чувствуете усталость или заметили снижение работоспособности, чашка иван-чая может помочь вам вернуться в форму. Кроме того, содержащиеся в иван-чае компоненты являются полезными для пищеварительной системы, что делает этот напиток отличным дополнением к обеду.

Вечером

Пить иван-чай вечером также полезно, так как он обладает успокаивающим эффектом. Напиток может помочь расслабиться после долгого дня и улучшить качество сна. Главное — заваривайте его заранее, чтобы успеть охладить, так как слишком горячие напитки перед сном пить не рекомендуется.

Чтобы избежать неприятных последствий, соблюдайте меру: лучше ограничиться тремя чашками чая в день , порекомендовала Колотилкина. А после месяца ежедневного употребления иван-чая сделайте небольшой перерыв.

«В практике я не наблюдала случаев, когда иван-чай оказал определенный вред пациентам. Но, как однажды сказал швейцарский врач Парацельс: «Все есть яд и все есть лекарство», поэтому все дело в дозировке. Конечно, если перепить любого полезного лекарственного напитка, то организму может стать плохо», — заключила диетолог.