День ВВС России в 2026 году: когда отмечают, история и традиции праздника

Почему День ВВС празднуется 12 августа, как развивалась отечественная военная авиация и как отмечают праздник

Штурмовики Су-25 во время показательного выступления в честь 110-летия ВВС, 12 августа 2022 года

Ежегодно 12 августа российские военные авиаторы принимают поздравления с профессиональным праздником. Эта дата объединяет летчиков, штурманов, инженеров, техников, сотрудников наземных служб и ветеранов авиации. Как возник День Военно-воздушных сил, почему его отмечают именно в середине августа и какие мероприятия проходят в честь праздника — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа отмечают День ВВС в 2026 году

День Военно-воздушных сил ежегодно приходится на 12 августа. В 2026 году праздник выпадает на среду. Он входит в число памятных дней Вооруженных сил России, однако дополнительного выходного по этому случаю не предусмотрено.

12 августа дата празднования Дня Военно-воздушных сил России в 2026 году

Выбор даты отсылает к событиям начала XX века. 30 июля 1912 года по старому стилю, или 12 августа по современному календарю, военное ведомство Российской империи издало приказ № 397. Документ утверждал штат Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба, которая должна была ведать вопросами армейской авиации и воздухоплавания. Впоследствии этот день стали считать точкой отсчета в истории российских Военно-воздушных сил.

Важно Приказ 1912 года еще не означал появления самостоятельных ВВС в их современном виде. Документ определял структуру органа, отвечавшего за руководство военным воздухоплаванием и авиацией.

История праздника Военно-воздушных сил

Сам праздник появился значительно позже события 1912 года. В 1997 году президент России Борис Ельцин подписал указ об установлении Дня Военно-воздушных сил. При этом праздничные мероприятия проводились в День Воздушного флота России.

Отдельную дату для Дня ВВС закрепили в 2006 году. Указом президента от 31 мая 2006 года 12 августа было стало памятным днем Вооруженных сил России.

Пилотажная группа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ во время показательного выступления в честь 110-летия ВВС, 12 августа 2022 года Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как развивалась военная авиация

К началу XX века самолеты из технической новинки постепенно превращались в инструмент военного дела. Сначала их использовали прежде всего для разведки, наблюдения и связи. С воздуха можно было получить сведения о расположении войск противника и быстрее передать информацию командованию.

Затем задачи авиации расширились. Самолеты стали использовать для борьбы с воздушными и наземными целями, а военная авиация постепенно превратилась в самостоятельную часть вооруженных сил.

Особенно быстро этот процесс шел в годы Первой мировой войны. Развивалась техника, появлялись специализированные разведывательные, истребительные и бомбардировочные подразделения.

263 самолета Столько насчитывал русский воздушный флот к августу 1914 года. Из них 224 самолета входили в состав 39 авиационных отрядов.

Первые военные летчики

Развитие авиации требовало не только самолетов, но и подготовки специалистов. Военное ведомство начало уделять внимание обучению летчиков еще до Первой мировой войны. В 1910 году в России появились первые военные авиационные школы, а в 1911-м были сформированы первые авиационные отряды.

Поначалу летчикам приходилось работать на сравнительно простых самолетах, которые существенно уступали современной технике по скорости, дальности и надежности. Полеты зависели от погодных условий, а сама профессия считалась новой и рискованной. Тем не менее опыт первых военных летчиков постепенно позволил выработать правила эксплуатации самолетов, воздушной разведки и взаимодействия авиации с наземными подразделениями.

К началу Первой мировой войны российская военная авиация уже представляла собой организованную систему с авиационными отрядами, аэродромами и подготовленными экипажами.

В дальнейшем именно опыт первых лет эксплуатации самолетов в военных целях стал основой для развития отечественной авиации.

Военная авиация в советское время

После революции 1917 года российская военная авиация продолжила развиваться уже в составе Рабоче-крестьянской Красной армии.

В советский период авиационная промышленность быстро развивалась: создавались конструкторские бюро, росло производство самолетов, совершенствовалась система подготовки летчиков. Военная авиация получила новые задачи и возможности.

Особое значение она приобрела во время Великой Отечественной войны. Самолеты использовали для воздушных боев, разведки, ударов по наземным объектам, поддержки сухопутных войск, перевозки людей и грузов.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника Федор Левшин/РИА Новости

После войны начался новый этап развития. На вооружение поступали реактивные самолеты, затем сверхзвуковая техника. Одновременно совершенствовались системы обнаружения и управления.

Историческая справка К концу 1991 года в советских ВВС насчитывалось 211 авиационных полков и более 14 тыс. самолетов, около половины из которых были боевыми.

К концу существования СССР советские ВВС стали одной из крупнейших военных авиационных систем мира.

Как менялся праздник Военно-воздушных сил

История самого праздника тоже менялась. В Советском Союзе существовал День Воздушного флота. Его установили в 1933 году и первоначально отмечали 18 августа. В 1971 году дату перенесли: празднование стало проходить в третье воскресенье августа.

Чем День ВВС отличается от Дня Воздушного флота День ВВС и День Воздушного флота — разные праздники. Первый посвящен военной авиации, второй — авиации в целом. Раньше мероприятия ко Дню ВВС проходили в третье воскресенье августа вместе с Днем Воздушного флота. В 2006 году для Дня ВВС установили отдельную дату — 12 августа.

ВВС сегодня

1 августа 2015 года Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы России.

При этом ВВС не были упразднены: они стали одним из трех родов войск в составе ВКС наряду с Войсками противовоздушной и противоракетной обороны и Космическими войсками.

День Военно-воздушных сил сохранился в официальном перечне памятных дней и по-прежнему отмечается 12 августа. Таким образом, понятия «ВВС» и «ВКС» не являются синонимами: ВВС входят в состав ВКС.

Поэтому День ВВС следует отличать от более общего понятия, связанного с Воздушно-космическими силами.

Чем занимаются Военно-воздушные силы

Современная военная авиация решает широкий круг задач. Самолеты и вертолеты используют для защиты воздушного пространства, разведки, поддержки наземных войск, перевозки военнослужащих и техники, а также выполнения специальных задач.

В военной авиации есть разные направления. Истребители предназначены прежде всего для борьбы с воздушными целями. Бомбардировочная авиация используется для поражения наземных объектов. Военно-транспортные самолеты перевозят людей, технику и грузы.

День ВВС посвящен не только военным летчикам. За каждым вылетом стоит работа большого количества специалистов — штурманов, инженеров, техников и сотрудников наземных служб.

Как отмечают День ВВС

Самолеты пилотажной группы «Русские витязи» во время пролета в честь 110-летия ВВС России Гавриил Григоров/ТАСС

12 августа поздравления принимают действующие военнослужащие, связанные с военной авиацией, и ветераны ВВС.

В авиационных гарнизонах и воинских частях проходят торжественные построения, встречи с ветеранами, награждения военнослужащих и памятные мероприятия. В городах, связанных с историей авиации, могут организовывать тематические выставки, лекции и концерты. Иногда праздник сопровождается демонстрационными полетами и авиационными шоу — их программа зависит от конкретного региона и организаторов.

Одним из наиболее заметных авиационных празднований стало отмечавшееся в 2012 году 100-летие отечественных ВВС. В подмосковном Жуковском прошел большой воздушный парад с участием более сотни самолетов и пилотажных групп.