День ВВС России в 2026 году: когда отмечают, история и традиции праздника

Какого числа отмечают День ВВС в 2026 году
День Военно-воздушных сил ежегодно приходится на 12 августа. В 2026 году праздник выпадает на среду. Он входит в число памятных дней Вооруженных сил России, однако дополнительного выходного по этому случаю не предусмотрено.
Выбор даты отсылает к событиям начала XX века. 30 июля 1912 года по старому стилю, или 12 августа по современному календарю, военное ведомство Российской империи издало приказ № 397. Документ утверждал штат Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба, которая должна была ведать вопросами армейской авиации и воздухоплавания. Впоследствии этот день стали считать точкой отсчета в истории российских Военно-воздушных сил.
Приказ 1912 года еще не означал появления самостоятельных ВВС в их современном виде. Документ определял структуру органа, отвечавшего за руководство военным воздухоплаванием и авиацией.
История праздника Военно-воздушных сил
Сам праздник появился значительно позже события 1912 года. В 1997 году президент России Борис Ельцин подписал указ об установлении Дня Военно-воздушных сил. При этом праздничные мероприятия проводились в День Воздушного флота России.
Отдельную дату для Дня ВВС закрепили в 2006 году. Указом президента от 31 мая 2006 года 12 августа было стало памятным днем Вооруженных сил России.
Как развивалась военная авиация
К началу XX века самолеты из технической новинки постепенно превращались в инструмент военного дела. Сначала их использовали прежде всего для разведки, наблюдения и связи. С воздуха можно было получить сведения о расположении войск противника и быстрее передать информацию командованию.
Затем задачи авиации расширились. Самолеты стали использовать для борьбы с воздушными и наземными целями, а военная авиация постепенно превратилась в самостоятельную часть вооруженных сил.
Особенно быстро этот процесс шел в годы Первой мировой войны. Развивалась техника, появлялись специализированные разведывательные, истребительные и бомбардировочные подразделения.
Первые военные летчики
Развитие авиации требовало не только самолетов, но и подготовки специалистов. Военное ведомство начало уделять внимание обучению летчиков еще до Первой мировой войны. В 1910 году в России появились первые военные авиационные школы, а в 1911-м были сформированы первые авиационные отряды.
Поначалу летчикам приходилось работать на сравнительно простых самолетах, которые существенно уступали современной технике по скорости, дальности и надежности. Полеты зависели от погодных условий, а сама профессия считалась новой и рискованной. Тем не менее опыт первых военных летчиков постепенно позволил выработать правила эксплуатации самолетов, воздушной разведки и взаимодействия авиации с наземными подразделениями.
К началу Первой мировой войны российская военная авиация уже представляла собой организованную систему с авиационными отрядами, аэродромами и подготовленными экипажами.
В дальнейшем именно опыт первых лет эксплуатации самолетов в военных целях стал основой для развития отечественной авиации.
Военная авиация в советское время
После революции 1917 года российская военная авиация продолжила развиваться уже в составе Рабоче-крестьянской Красной армии.
В советский период авиационная промышленность быстро развивалась: создавались конструкторские бюро, росло производство самолетов, совершенствовалась система подготовки летчиков. Военная авиация получила новые задачи и возможности.
Особое значение она приобрела во время Великой Отечественной войны. Самолеты использовали для воздушных боев, разведки, ударов по наземным объектам, поддержки сухопутных войск, перевозки людей и грузов.
После войны начался новый этап развития. На вооружение поступали реактивные самолеты, затем сверхзвуковая техника. Одновременно совершенствовались системы обнаружения и управления.
К концу 1991 года в советских ВВС насчитывалось 211 авиационных полков и более 14 тыс. самолетов, около половины из которых были боевыми.
К концу существования СССР советские ВВС стали одной из крупнейших военных авиационных систем мира.
Как менялся праздник Военно-воздушных сил
История самого праздника тоже менялась. В Советском Союзе существовал День Воздушного флота. Его установили в 1933 году и первоначально отмечали 18 августа. В 1971 году дату перенесли: празднование стало проходить в третье воскресенье августа.
День ВВС и День Воздушного флота — разные праздники. Первый посвящен военной авиации, второй — авиации в целом. Раньше мероприятия ко Дню ВВС проходили в третье воскресенье августа вместе с Днем Воздушного флота. В 2006 году для Дня ВВС установили отдельную дату — 12 августа.
ВВС сегодня
1 августа 2015 года Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы России.
При этом ВВС не были упразднены: они стали одним из трех родов войск в составе ВКС наряду с Войсками противовоздушной и противоракетной обороны и Космическими войсками.
День Военно-воздушных сил сохранился в официальном перечне памятных дней и по-прежнему отмечается 12 августа. Таким образом, понятия «ВВС» и «ВКС» не являются синонимами: ВВС входят в состав ВКС.
Поэтому День ВВС следует отличать от более общего понятия, связанного с Воздушно-космическими силами.
Чем занимаются Военно-воздушные силы
Современная военная авиация решает широкий круг задач. Самолеты и вертолеты используют для защиты воздушного пространства, разведки, поддержки наземных войск, перевозки военнослужащих и техники, а также выполнения специальных задач.
В военной авиации есть разные направления. Истребители предназначены прежде всего для борьбы с воздушными целями. Бомбардировочная авиация используется для поражения наземных объектов. Военно-транспортные самолеты перевозят людей, технику и грузы.
День ВВС посвящен не только военным летчикам. За каждым вылетом стоит работа большого количества специалистов — штурманов, инженеров, техников и сотрудников наземных служб.
Как отмечают День ВВС
12 августа поздравления принимают действующие военнослужащие, связанные с военной авиацией, и ветераны ВВС.
В авиационных гарнизонах и воинских частях проходят торжественные построения, встречи с ветеранами, награждения военнослужащих и памятные мероприятия. В городах, связанных с историей авиации, могут организовывать тематические выставки, лекции и концерты. Иногда праздник сопровождается демонстрационными полетами и авиационными шоу — их программа зависит от конкретного региона и организаторов.
Одним из наиболее заметных авиационных празднований стало отмечавшееся в 2012 году 100-летие отечественных ВВС. В подмосковном Жуковском прошел большой воздушный парад с участием более сотни самолетов и пилотажных групп.