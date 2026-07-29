Открытки с Днем дружбы — 2026: 50+ картинок и поздравлений

30 июля отмечается Международный день дружбы, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. Праздник напоминает о том, что дружеские связи между людьми, народами и культурами способствуют взаимопониманию и миру. В этот день можно поблагодарить друзей за поддержку, вспомнить общие приключения и дополнить теплые слова красочной открыткой.

Красивые открытки

Порадуйте любимую подругу или друга красочной картинкой в честь праздника. Для этого сохраните понравившееся изображение на устройство и отправьте в любом удобном мессенджере. А еще вы можете поздравить всех друзей сразу — для этого опубликуйте открытку в социальных сетях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Милые открытки

Маленький жест в виде красивой открытки в День дружбы может подарить хорошее настроение на весь день. Даже если у вас нет времени написать большое сообщение о том, как вы цените друзей, хотя бы отправьте открытку и припишите: «Поздравляю! Спасибо, что ты рядом».

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки подруге

Отправьте красивую картинку той самой подружке, с которой вы прошли огонь, воду и горечь расставаний с бывшими. Ведь кто, как не она, подставит дружеское плечо в сложной ситуации? Добавьте к открытке искренние слова о том, что вы цените ее присутствие в вашей жизни.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки другу

Сегодня можно отметить праздник и поблагодарить друга за настоящую мужскую дружбу — когда можно и провести день в гараже, и отправиться в большое путешествие. Порадуйте человека приятной открыткой и добавьте искренние пожелания всего самого хорошего.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Прикольные открытки

Эти открытки понравятся друзьям, которые способны не только поддержать, но и развеселить. Поднимите другу настроение!

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Поздравления для друга

* С Днем дружбы тебя! Пусть рядом всегда будут люди, на которых можно положиться так же, как и на тебя. Спасибо за твою поддержку!

* Поздравляю с Днем дружбы! Желаю, чтобы наша дружба с каждым годом становилась только крепче, а впереди нас ждали новые приключения!

* С праздником, друг! Спасибо за то, что ты умеешь поддержать в нужный момент и поднять настроение одной шуткой. Пусть в твоей жизни будет как можно больше поводов для улыбок!

* Поздравляю с Днем дружбы! Желаю верных друзей, интересных встреч, ярких путешествий и незабываемых моментов, которые захочется вспоминать снова и снова!

* С Днем дружбы! Спасибо, что ты рядом и что с тобой можно разделить и большие победы, и обычные будни!

* Поздравляю с Днем дружбы! Пусть рядом всегда будут надежные люди, а любые трудности становятся легче, когда есть дружеское плечо!

* С Днем дружбы! Мы уже столько всего прошли вместе... Желаю, чтобы впереди нас ждали десятки новых историй, которые потом будем вспоминать с улыбкой!

* Поздравляю с Днем дружбы! Ты настоящий друг, которому можно доверить любую тайну. Пусть жизнь отвечает тебе такой же искренностью и добром!

* С Днем дружбы! Спасибо за твою доброту и поддержку! Пусть рядом всегда будут люди, которые ценят тебя таким, какой ты есть, а удача сопровождает во всех делах!

* Поздравляю с Днем дружбы! Спасибо за верность, чувство юмора и умение быть рядом именно тогда, когда это особенно важно!

* С Днем дружбы! Желаю, чтобы каждый новый день приносил интересные знакомства, отличное настроение и поводы собраться с друзьями!

* Поздравляю с Днем дружбы! Пусть наша дружба выдерживает любые расстояния, оставаясь такой же крепкой!

* С Днем дружбы! Ты человек, с которым любое приключение становится веселее. Желаю, чтобы жизнь чаще радовала приятными сюрпризами!

* Поздравляю с Днем дружбы! Пусть рядом всегда будут верные друзья, а впереди — только счастливые дороги и большие возможности!

* С Днем дружбы! Я рад, что в моей жизни появился именно ты. Береги свое доброе сердце, чувство юмора и умение поддерживать других. Именно за это тебя так ценят друзья!

Поздравления для подруги

* С Днем дружбы, милая! Спасибо, что всегда умеешь выслушать, поддержать и сделать даже самый обычный день немного счастливее!

* Поздравляю тебя с Днем дружбы! Спасибо, что ты есть! Желаю, чтобы рядом с тобой были только искренние люди, а каждый день приносил радость и вдохновение!

* С Днем дружбы! Ты — один из самых близких мне людей. Пусть будет как можно больше теплых встреч, душевных разговоров и счастливых моментов с близкими людьми!

* Поздравляю с Днем дружбы! Ты замечательная подруга, и я очень ценю нашу дружбу. Пусть судьба щедро награждает тебя за твою доброту!

* С Днем дружбы! Желаю, чтобы улыбка никогда не сходила с твоего лица, а рядом всегда были люди, которые искренне тебя любят и ценят!

* Поздравляю с Днем дружбы! Счастлива, что мы с тобой прошли огонь и воду! Пусть впереди нас ждут новые путешествия, долгие разговоры до ночи и тысячи счастливых воспоминаний!

* С Днем дружбы! Спасибо за поддержку, мудрые советы и смех, который помогает пережить любые трудности. Люблю тебя, подруга!

* Поздравляю с Днем дружбы, родная! Желаю, чтобы каждая твоя мечта становилась реальностью, а рядом всегда были настоящие друзья!

* С нашим праздником, подружка! Пусть жизнь дарит тебе как можно больше поводов радоваться, а дружба остается источником счастья и вдохновения!

* Поздравляю с Днем дружбы! Ты умеешь делать мир вокруг добрее одним своим присутствием. Пусть это добро всегда возвращается к тебе!

* С Днем дружбы! Желаю, чтобы впереди было еще много теплых встреч, уютных вечеров и искренних разговоров за чашкой чая!

* Поздравляю с Днем дружбы! Пусть наша дружба остается такой же легкой, теплой и настоящей, несмотря ни на что! Спасибо за то, что однажды появилась в моей жизни!

* С Днем дружбы! Спасибо за твое большое сердце, заботу и умение быть рядом в самые важные моменты жизни!

* Поздравляю с Днем дружбы! Пусть каждый новый день приносит вдохновение, приятные сюрпризы и людей, с которыми легко быть собой! Спасибо тебе за поддержку!

* С Днем дружбы! Желаю, чтобы рядом всегда были верные друзья, счастливые события и море поводов улыбаться каждому новому дню!

День дружбы: история и традиции праздника

Международный день дружбы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 65/275, принятой 3 мая 2011 года. Датой праздника стало 30 июля. В 2026 году он приходится на четверг.

Предыстория праздника связана с Парагваем. В 1958 году врач Рамон Артемио Брачо вместе с единомышленниками основал Всемирный крестовый поход дружбы — движение, призванное укреплять взаимопонимание между людьми. Оно выступало за учреждение Дня дружбы 30 июля. В 1964 году эту дату официально закрепили в Парагвае.

Резолюция ООН предлагает государствам, международным организациям и общественным объединениям проводить 30 июля образовательные и просветительские мероприятия с учетом местных традиций. В документе дружба рассматривается как основа для диалога, солидарности, взаимопонимания и мирного сосуществования.