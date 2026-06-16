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Открытки с днем рождения дочери: 60+ красивых картинок и поздравлений для любого возраста

Подборка красивых открыток с днем рождения дочери и поздравлений в прозе и стихах
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

День рождения дочери — особенный праздник для родителей. Независимо от того, сколько имениннице лет, для мамы и папы она всегда остается любимым ребенком. Красивые открытки и помогут выразить чувства не хуже слов. «Газета.Ru» подготовила искренние поздравлений для дочерей разных возрастов.

Красивые и яркие открытки на день рождения дочериМинималистичные открыткиОткрытки с трогательными пожеланиямиОткрытки для взрослой дочериСказочные открыткиТекстовые поздравления с днем рождения для дочери



Красивые и яркие открытки на день рождения дочериМинималистичные открыткиОткрытки с трогательными пожеланиямиОткрытки для взрослой дочериСказочные открыткиТекстовые поздравления с днем рождения для дочери


Красивые и яркие открытки на день рождения дочери

Выберите открытку по душе и отправьте ее через мессенджер или соцсети, чтобы поздравить именинницу с ее днем.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Минималистичные открытки

Лаконичные открытки остаются одним из самых популярных трендов. Светлый фон, изящные линии, небольшие цветочные акценты и красивые шрифты делают поздравление стильным и современным.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки с трогательными пожеланиями

Самые трогательные открытки — те, которые напоминают о семейной любви.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки для взрослой дочери

Такие открытки подчеркивают не только любовь родителей, но и их гордость за дочь.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Сказочные открытки

Открытки в стиле волшебных историй особенно нравятся детям и романтичным девушкам. Такие картинки создают атмосферу чуда и делают поздравление по-настоящему запоминающимся.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Текстовые поздравления с днем рождения для дочери

Поздравления в стихах

🔵 С днем рождения, дочурка,
Пусть везет тебе во всем!
Пусть уютно и комфортно
Будет в сердце и в доме твоем!

Пусть в душе цветут ромашки,
Пусть поют весной сады!
Будет жизнь красивой сказкой,
Полной счастья и любви!

🔵 С днем рождения, родная!
Счастья, радости, тепла!
Пусть мечта твоя любая
Исполняется всегда!

🔵 Дочка милая, родная,
С днем рождения тебя!
Будь здорова, будь красива,
Будь успешна и любима!

Годы мчатся незаметно,
Ты взрослеешь с каждым днем.
Но для нас ты, как и прежде,
Лучик света золотой!

🔵 Доченька, тебя поздравить
Очень хочется сейчас!
С днем рождения, родная!
Будь красивой и счастливой,
Доброй, нежной, молодой,
Самой яркой и любимой!

🔵 Дочка, милая моя,
С днем рождения тебя!
Ты — мой лучик золотой,
Самый близкий и родной!

Пусть улыбка озаряет
Каждый новый день и час,
А дорога будет светлой,
Без тревог и без преград!

🔵 Дочка, с днем рождения!
Ты — мое творение,
Ты — моя вселенная,
Самая бесценная!

🔵 Как прекрасна ты сегодня,
Словно майская заря!
С днём рождения, дочурка!
Свет мой, радость ты моя!

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть сбываются мечты!
Оставайся самым светлым
Человеком доброты!

Короткие поздравления

* С днем рождения, доченька! Пусть каждый день дарит тебе радость и улыбки!

* Любимая дочь, будь счастлива, здорова и окружена заботой близких людей!

* Пусть все твои мечты сбываются легко и красиво. С праздником!

* Доченька, оставайся такой же доброй, светлой и прекрасной! С днем рождения!

* С днем рождения! Пусть впереди тебя ждут только счастливые события!

* С твоим днем, милая дочь! Желаем тебе вдохновения, любви и больших успехов во всем!

* С днем рождения, доченька! Пусть удача сопровождает тебя на каждом шагу!

* Дорогая дочь, пусть каждый новый день будет лучше предыдущего! С праздником!

* С днем рождения, дочка! Будь счастлива, любима и уверена в своих силах!

* С днем рождения, наша гордость и радость!

Поздравления с пожеланиями

* Дорогая доченька! Поздравляем тебя с днем рождения. Пусть жизнь будет наполнена яркими моментами, искренними людьми и счастливыми событиями. Мы всегда рядом и очень тебя любим!

* Любимая дочь, желаем тебе крепкого здоровья, душевного тепла и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день приносит новые возможности и радостные открытия. С праздником!

* С днем рождения! Пусть в твоей жизни будет много поводов для улыбок, интересных встреч и прекрасных воспоминаний!

* Доченька, ты делаешь мою жизнь светлее и счастливее. Желаю тебе любви, гармонии и уверенности в завтрашнем дне. С днем рождения!

* С днем рождения, дочка! Пусть судьба будет к тебе благосклонна, а рядом всегда будут люди, которые поддержат и поймут!

* Любимая дочка, с днем рождения! Желаем тебе не бояться мечтать, ставить большие цели и смело идти к ним. Ты способна на многое!

* Дорогая дочь, с твоим днем! Пусть в твоем сердце всегда живут радость, доброта и вдохновение.

* С днем рождения! Желаем тебе семейного счастья, душевного спокойствия и благополучия.

* С днем рождения, доченька! Пусть каждый прожитый год приносит тебе мудрость, уверенность и новые достижения!

* С днем рождения! Мы гордимся тобой и благодарим судьбу за то, что ты есть в нашей жизни. Будь счастлива, родная!

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