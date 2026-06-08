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Открытки на Международный день друзей — 2026: 50 красивых картинок и поздравлений

Яркие, трогательные и веселые картинки ко Дню друзей для поздравлений в мессенджерах и социальных сетях
pics five/Shutterstock/FOTODOM

Международный день друзей — добрый праздник, который напоминает о важности искреннего общения и поддержки. В этот день принято поздравлять близких друзей, благодарить их за счастливые моменты, пережитые вместе. «Газета.Ru» подготовила разные варианты поздравлений, чтобы вы смогли подарить улыбку каждому другу.

Яркие и красочные картинки с Международным днем друзейВеселые и шуточные открытки ко Дню друзейДушевные открытки ко Дню друзейМинималистичные открытки с Днем друзейТекстовые поздравления с Международным днем друзейИстория и суть Международного дня друзей



Яркие и красочные картинки с Международным днем друзейВеселые и шуточные открытки ко Дню друзейДушевные открытки ко Дню друзейМинималистичные открытки с Днем друзейТекстовые поздравления с Международным днем друзейИстория и суть Международного дня друзей


Яркие и красочные картинки с Международным днем друзей

Выбирайте понравившиеся открытки и делитесь ими с друзьями в мессенджерах, социальных сетях или личных сообщениях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Веселые и шуточные открытки ко Дню друзей

Юмор сближает людей. Забавные открытки помогут поднять настроение и вызвать улыбку.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Душевные открытки ко Дню друзей

Открытки с искренними пожеланиями помогут выразить благодарность тем, кто всегда рядом.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Минималистичные открытки с Днем друзей

Лаконичный дизайн, светлый фон, стильная типографика — для тех, кому не нужно лишних слов.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Текстовые поздравления с Международным днем друзей

Короткие поздравления

* С Днем друзей! Ты — тот человек, с которым можно и в огонь, и в воду. Спасибо, что ты есть в моей жизни!

* С праздником, друг! Пусть наша дружба будет крепче стали, а поводов для встреч — больше, чем звезд на небе!

* С Международным днем друзей! Ценю тебя безмерно и рад, что судьба нас свела когда-то. Ты — лучший!

* Дружище, с праздником! Пусть все твои мечты сбываются, а я всегда буду рядом — для поддержки, смеха и приключений!

* С Днем друзей! Пусть наша дружба проверяется только радостными поводами, а не трудностями. Хотя и в трудностях мы сила!

* Дорогой друг, с праздником! Желаю тебе, чтобы в жизни всегда были люди, которые поймут без слов и поддержат без просьб!

* С Днем друзей! Спасибо за то, что ты умеешь слушать, умеешь смешить и умеешь быть рядом. Твоя дружба — это драгоценность, которую я берегу!

* Поздравляю с Международным днем друзей! Пусть наша связь с годами становится только крепче!

* С праздником, мой верный друг! Желаю тебе огромного счастья, крепкого здоровья и чтобы каждый день приносил что-то хорошее. Обнимаю!

* Поздравляю с Международным днем друзей! Дружба — это когда вместе можно все!

* С Днем друзей! Пусть в твоей жизни будет столько тепла и света, сколько ты даришь окружающим. Ты — удивительный человек, и я горжусь нашей дружбой!

* С праздником, мой дорогой друг! В мире миллиарды людей, но мне повезло встретить именно тебя. Спасибо за то, что ты делаешь мою жизнь ярче, теплее и веселее!

* С Днем друзей! Говорят, что друзья — это семья, которую мы выбираем сами. Я счастлив, что когда-то выбрал тебя. Оставайся всегда таким же замечательным!

* Поздравляю с Международным днем друзей! Пусть наша дружба будет длинной, как самая интересная книга, и крепкой, как самый надежный мост!

* С праздником, друг! Пусть все твои дни будут наполнены смехом, любовью и поддержкой. Я всегда рядом — в радости и в печали, в праздники и в будни!

* С Днем друзей! Ты — один из тех редких людей, с которыми можно молчать, и это будет самый душевный разговор. Спасибо, что ты есть!

Шуточные поздравления

* С Днем друзей! Желаю, чтобы мы с тобой никогда не теряли повода для глупых шуток, ночных разговоров и спонтанных поездок. Ты — мой сообщник по жизни!

* С Международным днем друзей! Спасибо, что хранишь мои секреты, терпишь мои странности и всегда готов к новым авантюрам!

* С Днем друзей! Желаю тебе таких же верных друзей, как ты сам. Хотя нет — таких больше не существует. Ты уникальный!

* С Днем друзей! Желаю, чтобы рядом всегда был человек, который поддержит любую твою идею... или хотя бы поможет потом исправить последствия!

* Поздравляю с Днем друзей! Пусть твои друзья будут такими же надежными, как Wi-Fi дома, и такими же веселыми, как выходной в понедельник!

История и суть Международного дня друзей

Международный день друзей ежегодно отмечается 9 июня. Хотя праздник не имеет официального международного статуса, он получил широкое распространение во многих странах мира благодаря своей доброй и понятной идее.

Главная цель этого дня — напомнить людям о ценности дружбы, поддержке, взаимопонимании и доверии. В современном мире, где многие общаются преимущественно через интернет и социальные сети, особенно важно находить время для настоящих друзей, благодарить их за помощь, заботу и совместные моменты.

В День друзей принято звонить близким людям, встречаться, обмениваться теплыми пожеланиями и отправлять красивые открытки. Этот праздник напоминает, что дружба не зависит от возраста, расстояния и времени, а искренние друзья делают нашу жизнь счастливее и ярче.

 
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