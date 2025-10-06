По обхвату, на глаз и на ощупь: как правильно определить размер груди

Какие бывают размеры груди: полный гид по маркировке
Система размеров бюстгальтеров устроена не так просто, как кажется. На этикетке всегда указаны два параметра — число и буква.
Число отражает обхват под грудью: например, 70, 75, 80 или 85. Оно измеряется сантиметром по нижней линии бюста и округляется до ближайшего стандартного значения.
Буква указывает глубину чашки — от А (самая маленькая) до F, G, H и т. д. Чем дальше буква от начала алфавита, тем больше объем груди, который она учитывает.
Ситуацию усложняет то, что в разных странах системы различаются и имеют свои особенности.
- В России и Европе принята стандартная комбинация числа и буквы: 75B или 80D.
- В Великобритании обхват под грудью измеряется в дюймах, а после D идет не E, а DD, затем F, FF, G и так далее.
- В США маркировка напоминает британскую, но имеет особенности в буквах.
Диапазон чашек тоже гораздо шире, чем многие думают. Если размеры AA, A или B традиционно считаются маленькими, а C и D — средними, то E, F, G и т.д. относятся к большим. Некоторые бренды выпускают модели до K или L. При этом чашка D на обхвате 65 выглядит гораздо компактнее, чем та же D при обхвате 90 — телосложение и пропорции сильно влияют на восприятие.
Не стоит удивляться, если два бюстгальтера с одинаковыми размерами на бирке сидят совершенно по-разному: у каждой марки свои лекала. Именно поэтому при подборе часто помогает принцип соседних размеров — если один вариант не подошел, стоит примерить модель с другим сочетанием числа и буквы.
Как измерить размер груди: три простых способа
1. По обхвату с помощью сантиметровой ленты
Это самый точный и универсальный способ, которым пользуются профессиональные консультанты.
Для начала измеряется обхват под грудью: лента должна плотно прилегать к телу, проходить строго горизонтально, без перекосов и чрезмерного натяжения. Полученный результат округляется до ближайшего стандартного размера — 65, 70, 75, 80 и так далее.
Затем измеряется обхват по самым выступающим точкам груди — обычно это уровень сосков. Важно, чтобы спина оставалась прямой, а дыхание спокойным: вдох и выдох могут дать разницу в пару сантиметров.
Дальше все просто: из большего значения (по груди) вычитается меньшее (под грудью). Разница и определяет глубину чашки. Например, если получилось 12 см — это размер А, если 14 см — В, если 16 см — С и так далее. Таблицы могут немного отличаться у каждой марки, но принцип всегда один.
Пример
Допустим, у девушки обхват под грудью получился 73 см — округляем до стандартного значения и получаем 75. Дальше измеряем обхват груди. Результат — 88 см. Теперь считаем разницу: 88 − 73 = 15 см.
Разница 15 см — это чашка В. Значит, размер будет 75В.
2. Визуально, на глаз
Такой метод чаще всего используют продавцы-консультанты в магазинах или сами девушки, когда нет под рукой сантиметра. Он, конечно, не дает идеальной точности, но помогает определить диапазон.
Если грудь выглядит компактной и почти не выделяется под одеждой, это чаще всего чашка А или В. Если грудь имеет заметный объем, но не кажется чрезмерно большой — это диапазон C–D. Крупная и тяжелая грудь обычно соответствует размерам E и больше.
Визуальный способ хорош как ориентир, чтобы понять, какие модели стоит примерить, но всегда нуждается в проверке — измерения все равно необходимы.
3. Рукой, на ощупь
Самый условный, но довольно популярный способ. Здесь все просто: грудь прикрывают ладонью и оценивают, насколько она помещается в руку.
Если ладонь полностью закрывает грудь и остается свободное место, размер ближе к малым чашкам — А или В. Если ладонь едва справляется и грудь заметно выходит за ее пределы, речь идет о более объемных чашках — C, D и больше.
Этот метод не заменяет точного измерения, но иногда помогает понять примерный размер, когда нет возможности воспользоваться сантиметром.