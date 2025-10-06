По обхвату, на глаз и на ощупь: как правильно определить размер груди

Размер груди — базовый параметр, который нужен для выбора нижнего белья и одежды по размерным сеткам, а также индивидуального пошива вещей. Это особенно актуально для женщин, ведь им важно, чтобы бюстгальтер был комфортным и поддерживал грудь. Неправильно подобранное белье будет натирать, давить и доставлять массу других неприятных ощущений. Как за несколько минут самостоятельно снять точные мерки и правильно определить размер груди — в материале «Газеты.Ru».

Какие бывают размеры груди: полный гид по маркировке

Система размеров бюстгальтеров устроена не так просто, как кажется. На этикетке всегда указаны два параметра — число и буква.

Число отражает обхват под грудью : например, 70, 75, 80 или 85. Оно измеряется сантиметром по нижней линии бюста и округляется до ближайшего стандартного значения.

Буква указывает глубину чашки — от А (самая маленькая) до F, G, H и т. д. Чем дальше буква от начала алфавита, тем больше объем груди, который она учитывает.

Важно Одинаковая буква при разных обхватах не означает один и тот же реальный размер груди. Так, 75B и 80B будут сидеть совершенно по-разному. Если обхват увеличивается, чтобы сохранить тот же объем чашки, нужно «сдвинуться» по буквам: так, 75C примерно равно 80B или 70D. Этот принцип называют соседними размерами.

Ситуацию усложняет то, что в разных странах системы различаются и имеют свои особенности.

В России и Европе принята стандартная комбинация числа и буквы: 75B или 80D.

Стоит учесть Во Франции, Бельгии, Испании используют национальную размерную сетку и к привычному числу добавляют 15 см. Таким образом европейский 75 превращается во французский 90. В Италии обхват под грудью маркируется цифрами от 1 до 16. Например, размер 2D обозначает привычный нам 70D.

В Великобритании обхват под грудью измеряется в дюймах, а после D идет не E, а DD, затем F, FF, G и так далее.

В США маркировка напоминает британскую, но имеет особенности в буквах.

close New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Диапазон чашек тоже гораздо шире, чем многие думают. Если размеры AA, A или B традиционно считаются маленькими, а C и D — средними, то E, F, G и т.д. относятся к большим. Некоторые бренды выпускают модели до K или L. При этом чашка D на обхвате 65 выглядит гораздо компактнее, чем та же D при обхвате 90 — телосложение и пропорции сильно влияют на восприятие.

Не стоит удивляться, если два бюстгальтера с одинаковыми размерами на бирке сидят совершенно по-разному: у каждой марки свои лекала. Именно поэтому при подборе часто помогает принцип соседних размеров — если один вариант не подошел, стоит примерить модель с другим сочетанием числа и буквы.

Как измерить размер груди: три простых способа

1. По обхвату с помощью сантиметровой ленты

Это самый точный и универсальный способ, которым пользуются профессиональные консультанты.

Для начала измеряется обхват под грудью: лента должна плотно прилегать к телу, проходить строго горизонтально, без перекосов и чрезмерного натяжения. Полученный результат округляется до ближайшего стандартного размера — 65, 70, 75, 80 и так далее.

Затем измеряется обхват по самым выступающим точкам груди — обычно это уровень сосков. Важно, чтобы спина оставалась прямой, а дыхание спокойным: вдох и выдох могут дать разницу в пару сантиметров.

Дальше все просто: из большего значения (по груди) вычитается меньшее (под грудью). Разница и определяет глубину чашки. Например, если получилось 12 см — это размер А, если 14 см — В, если 16 см — С и так далее. Таблицы могут немного отличаться у каждой марки, но принцип всегда один.

Примерная таблица соответствия • до 10 см — AA ;

• 10–12 см — A;

• 13–15 см — B;

• 16–18 см — C;

• 19–21 см — D;

• 22–24 см — E (DD);

• 25–27 см — F (DDD);

• 28–30 см — G;

• 31–33 см — H;

• 34–36 см — I.

Пример

Допустим, у девушки обхват под грудью получился 73 см — округляем до стандартного значения и получаем 75. Дальше измеряем обхват груди. Результат — 88 см. Теперь считаем разницу: 88 − 73 = 15 см.

Разница 15 см — это чашка В. Значит, размер будет 75В.

close «Газета.Ru»

2. Визуально, на глаз

Такой метод чаще всего используют продавцы-консультанты в магазинах или сами девушки, когда нет под рукой сантиметра. Он, конечно, не дает идеальной точности, но помогает определить диапазон.

Если грудь выглядит компактной и почти не выделяется под одеждой, это чаще всего чашка А или В. Если грудь имеет заметный объем, но не кажется чрезмерно большой — это диапазон C–D. Крупная и тяжелая грудь обычно соответствует размерам E и больше.

Визуальный способ хорош как ориентир, чтобы понять, какие модели стоит примерить, но всегда нуждается в проверке — измерения все равно необходимы.

3. Рукой, на ощупь

Самый условный, но довольно популярный способ. Здесь все просто: грудь прикрывают ладонью и оценивают, насколько она помещается в руку.

Если ладонь полностью закрывает грудь и остается свободное место, размер ближе к малым чашкам — А или В. Если ладонь едва справляется и грудь заметно выходит за ее пределы, речь идет о более объемных чашках — C, D и больше.

Этот метод не заменяет точного измерения, но иногда помогает понять примерный размер, когда нет возможности воспользоваться сантиметром.