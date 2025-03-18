Как найти песню, если не знаешь ее название: способы узнать по музыке и словам

Представьте ситуацию: вы услышали песню в фильме или сериале, которая с первых нот вас зацепила, но ни ее названия, ни исполнителя вы не знаете и никогда раньше не слышали. Или, например, в голове крутится мотив вроде бы знакомой песни, а связать его с конкретным треком никак не получается. Что делать в таких случаях и как найти песню, не зная ее название? Способы, которые помогут найти практически любую мелодию, собрала «Газета.Ru».

Как найти песни через приложения

Существуют программы, которые помогают распознать название песни по мелодии.

Shazam

Приложение позволяет в течение нескольких секунд по короткому отрывку определить автора, название и альбом, а затем прослушать композицию. Доступно на смартфонах Android и iOS, а также на компьютерах в виде расширения для Google Chrome.

В момент, когда играет незнакомая мелодия, нужно зайти в Shazam, поднести телефон ближе к источнику звука и исключить посторонние шумы рядом, а затем нажать кнопку «Шазамнуть», которая располагается посередине. Приложение делает запись звука и ищет мелодию в собственной базе данных. Как только Shazam определит трек, результат отобразится на экране. Все треки, которые вы искали ранее, сохранятся в папке «Моя музыка».

«Шазамит» программа именно мелодию, а не слова, поэтому если вдруг вы решили самостоятельно напеть приложению, то результат поиска будет нулевым.

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SoundHound

Это приложение работает по такому же принципу, как и Shazam. Оно появилось в 2009 году, и изначально им можно было пользоваться только через браузер. Сейчас приложение бесплатно доступно для всех пользователей Android и iOS.

После того, как вы услышали песню, зайдите в приложение и нажмите на единственную кнопку посередине. SoundHound начнет запись звука и через несколько секунд на экране выдаст вам готовый ответ — кто исполнитель, название песни и альбома. Если приложение сразу не определило трек, попробуйте поднести телефон ближе к источнику звука и поищите еще раз.

Еще SoundHound умеет распознавать не только проигрываемую музыку, но и напетую вами песню.

Распознанный трек можно открыть в стриминговых сервисах для прослушивания музыки — Spotify, Deezer или на YouTube. Вся найденная музыка хранится в отдельном плейлисте и истории поиска.

Важный нюанс: приложение в большей степени заточено под зарубежную музыку. Поэтому если вы вдруг захотели найти современную российскую песню, то с этим SoundHound может не справиться. Редко, но приложение может ошибаться и выдавать неверные результаты поиска.

Musixmatch

Приложение создано в Италии в 2010 году. Изначально, как и SoundHound, оно работало в только формате сайта, однако после переросло в приложение. Сейчас оно доступно бесплатно для всех пользователей Android и iOS.

Если Shazam и SoundHound можно пользоваться сразу без регистрации, то Musixmatch требует авторизацию в приложении. Сделать это можно через почту, которой вы привыкли пользоваться, Google-аккаунт и через Apple ID.

Особенно этот сервис понравится пользователям, для которых важны тексты песен, потому что в Musixmatch акцент сделан именно на них.

Чтобы узнать трек, нужно нажать на кнопку «Распознать», которая находится внизу экрана справа. Помимо исполнителя и названия песни, приложение сразу выдает и текст песни. Причем как в оригинале, так и в переводе. Это особенно актуально для людей, которые изучают языки.

Еще функцию с текстом можно использовать, как караоке. Приложение подсвечивает слова, которые сейчас воспроизводятся в песне.

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Musixmatch обладает большой базой данных, поэтому приложение без проблем находит как зарубежных исполнителей, так и российских, даже не слишком популярных.

Использование голосового помощника

Если на телефоне нет специальных приложений для поиска музыки, то можно использовать голосовые помощники:



Siri — для устройств на базе iOS (iPhone);



Google Ассистент — для смартфонов на платформе Android;



«Алиса» — доступна на любых смартфонах с подключением к интернету или через умную колонку.

Чтобы узнать название трека, спросите, какая песня сейчас играет, дайте голосовому помощнику несколько минут, чтобы распознать звуки. После чего он выдаст название песни и исполнителя.

Поиск по тексту песни

Зная несколько фраз из текста песни, ее тоже можно быстро найти. Вот как это сделать:

Через браузер. Если песня уже закончилась, но вы не успели ее определить через приложение, то можно попробовать найти ее по нескольких словам, которые вы успели запомнить. Можно открыть браузер, например Яндекс или Google, и вписать в поисковую строку пару строк из этой песни, или хотя бы фразу из припева или куплета. Как правило, этого хватит, чтобы распознать композицию. Например, звучала песня, где в припеве несколько раз повторялась фразу: «Только где они, самолеты?» Пишем ее в поисковике и видим, что это песня «Самолеты» Жени Трофимова и группы «Комната Культуры».

Через сайты по поиску текстов. Один из них — Text-You.Ru. На сайте можно найти трек по исполнителю, а можно по словам его песни. Сервису будет достаточно всего нескольких слов из песни, чтобы ее найти. Этот вариант подходит, если слова песни уже вертятся на языке, но вот мотив и название никак не вспомнить. База сайта постоянно обновляется, поэтому все современные треки, которые сейчас на слуху, в ней есть.

Поиск по социальным сетям

Если поиски через браузер и специальные сервисы оказались безрезультатными, можно обратиться за помощью к другим людям. Например, посетить тематические группы в соцсетях, где любители музыки обмениваются информацией о песнях и помогают друг другу найти нужные треки.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» есть несколько групп для поиска музыки. Подписчики могут опубликовать в них свои запросы и попросить других людей помочь найти определенную песню. Главное, как можно полнее описать ту композицию, которую нужно найти. Например, отдельные слова из песни, о чем она, кто поет (мужчина или женщина, группа), в каком жанре.

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Один из запросов в группе «Помогите найти песню» «ВКонтакте» выглядит так: «В одном отзыве к товару... фоном играл какой-то эпичный фолк. Из-за посторонних шумов зашазамить не удалось, может, кто-то в курсе, что играет…» — и прикреплена запись с диктофона.

Кроме социальных сетей, есть Telegram‑боты, чтобы найти музыку. Один из них — SongID. Бот работает точно по такому же принципу, как Shazam и SoundHound. Однако дополнительно способен определять песню по мелодии. Чтобы начать работу, нужно перейти в бота, нажать «Начать» и отправить голосовое сообщение длительностью 10–15 секунд с напевом нужной песни.

В результатах вы найдете подробную информацию о треке: имя исполнителя, альбом и дату релиза, а еще клип и ссылки на музыкальные сервисы, чтобы сразу же добавить песню в свой плейлист.

Когда услышали музыку в фильме или видео

Если вы смотрите фильм, и вдруг в нем начинает играть песня, которая с первых нот вам понравилась, то узнать ее можно еще одним способом. В браузере попробуйте ввести «песня из…» или напишите название фильма и рядом сокращение OST (от англ. original soundtrack). Поиск выдаст вам все треки, которые звучали в этом фильме.

Также воспользуйтесь ресурсом IMDb. Это сайт с крупнейшей в мире базой данных о кинематографе. В поиске нужно указать название фильма и перейти в раздел «Soundtrack» или «Music». Там собраны все треки, которые звучали в фильме.

Если вы услышали интересную музыку на видео из YouTube, то первым делом стоит проверить описание видео. Там авторы часто указывают названия используемых композиций или даже создают список воспроизведения. Чтобы просмотреть полное описание, нужно нажать «Показать больше» в нижней части описания.

Также загляните в комментарии. Если композиция популярна, то зрители могут оставлять вопросы о названии песни. Часто на них отвечает создатель видео или другой пользователь.

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Интересный факт: самая загадочная песня в интернете

«Subways of Your Mind» известна как самая загадочная песня в интернете. Ее исполнила группа Fex из города Киль (Западная Германия) в стиле нью-вейв и постпанк.

Удивительно то, что на поиски композиции ушло несколько несколько десятков лет. После эфира на радио Norddeutscher Rundfunk в 1984 году один из радиослушателей Дариус записал на кассету песню из радиопередачи под названием Musik für junge Leute («Музыка для молодых людей»). Дариус вырезал разговоры радиоведущих, и это привело к утрате точной даты эфира, а также потерялось названия песни.

Фрагмент трека появился в соцсетях в 2007-м, его загрузила сестра Дариуса, чтобы постараться найти название песни и исполнителя. Однако распознать быстро его автора и название не удалось. Расследование о происхождении мелодии и ее создателях сначала развивалось в узких кругах меломанов в интернете, но к 2019 году превратилось в вирусную загадку, захватившую внимание интернет-сообщества.

9 июля 2019 года на YouTube канале Джастина Вэнга вышел выпуск шоу Tales from the Internet («Истории из Сети»), где он рассказал о ходе расследования на тот момент. Ролик набрал больше 600 тыс. просмотров, и сотни пользователей присоединились к попыткам установить авторство загадочной композиции.

В итоге песню смогли найти в 2025 году. Пользователь Reddit (сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать ее) с ником marijn1412 нашел информацию в старой газете Nordwest Zeitung о песне, которую описывали как «рок с примесью нью-вейва и попа». Это идеально подходило к неизвестной композиции.

Тогда marijn1412 смог выйти на участника исполнявшей ее группы Михаэля Хедриха. Ни он, ни его партнеры по коллективу не знали, что в сети ведутся такие глобальные поиски. В итоге выяснилось, что песня действительно их. Хедрих рассказал, что он и группа располагают всеми доказательствами, подтверждающими, это. И даже предоставил материалы с оригинальной сессии звукозаписи, показания свидетелей и записи живых выступлений.

После такого Fex заявили, что даже хотят воссоединиться, чтобы перезаписать версию «Subways of Your Mind» и снять видеоклип.