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Что такое каперсы, чем они полезны и как их приготовить, чтобы получилось вкусно?

Чем полезны каперсы, кому они противопоказаны и куда их можно добавить при готовке
Автор: Эксперт:
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM
Каперсы — это не просто пикантная добавка к мясным и рыбным блюдам, а настоящий суперфуд с уникальными свойствами. «Газета.Ru» выяснила, почему каперсы полезны для организма, кому их есть не стоит и как их правильно добавлять в разные блюда.

Что такое каперсы Витамины, микроэлементы и БЖУ: что содержат каперсы Вред каперсов: кому и почему стоит быть осторожным Как правильно выбрать каперсы: 4 правила Как хранить каперсы, чтобы они не испортились Как правильно есть каперсы 5 рецептов с каперсами: от закусок до основных блюд

Что такое каперсы

Каперсы — это нераспустившиеся бутоны и ягоды колючего кустарника Capparis spinosa, который выращивают по всему миру: от Средиземноморья до Азии. Растение известно своей выносливостью: его можно встретить даже на каменистых почвах под палящим солнцем. В пищу употребляют как бутоны (их маринуют или солят), так и зрелые ягоды, которые напоминают оливки, но имеют более мягкий вкус.

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Shchipkova Elena/Shutterstock/FOTODOM

Интересно, что свежие каперсы почти не едят из-за горечи. Их ферментируют в солевом рассоле или уксусе, что придает им характерный кисло-соленый вкус с нотками лимонного сока. Каперсы часто добавляют в соус тартар, салаты и холодные закуски, а также используют для приготовления средиземноморских блюд.

Витамины, микроэлементы и БЖУ: что содержат каперсы

Этот продукт — низкокалорийный (всего 23 ккал на 100 г), но богат полезными веществами, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Наталья Петрова. В составе каперсов:

  • Витамины: А, С, К, группы В (особенно В2 и В9);
  • Минералы: железо, магний, кальций, медь;
  • Антиоксиданты: кверцетин и рутин, которые обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами.

«Также в них содержатся минералы, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем: магний, калий, цинк, селен, медь, марганец, кальций, железо, йод, фосфор и натрий. Но это не все, что нужно знать о каперсах. В каперсах содержатся омега-3 жирные кислоты. Более того, продукт является источником рутина (его можно наблюдать невооруженным взглядом — белый налет на поверхности каперсов) и кверцетина», — рассказала диетолог.

Помимо этого, в каперсах есть клетчатка, улучшающая пищеварение. Однако из-за большого количества натрия (соль в рассоле) злоупотребление продуктом может привести к повышению артериального давления.

Польза для женщин

Каперсы обладают свойствами, полезными для кожи: антиоксиданты борются с ранним старением, а витамин С стимулирует выработку коллагена. Кроме того, продукт помогает нормализовать уровень сахара в крови, что важно при ПМС и менопаузе.

Польза для мужчин

Высокое содержание железа и меди поддерживает энергетический обмен и положительно влияет на мышечную ткань, что важно при активных физических нагрузках. Также каперсы помогают снижать воспаления, например, при заболеваниях суставов, отметила Наталья Петрова.

Кроме того, содержащиеся в продукте полезные микроэлементы способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и снижают риск развития сердечных заболеваний, которые чаще встречаются у мужчин.

Польза для детей

Детям до трех лет каперсы не рекомендуются из-за высокого содержания соли. Но школьникам можно добавлять их в блюда в малых количествах — они стимулируют аппетит и обогащают рацион полезными веществами.

«Также по содержанию кверцетина каперсы являются одними из лидеров. Отдельно хочется подчеркнуть роль кверцетина — за счет него заметно улучшается состояние кожи. Он снимает воспалительные процессы и нейтрализует аллергические реакции. Но самое главное свойство кверцетина — это поддержание в норме структуры ДНК, за счет этого свойства ученые разрабатывают на основе каперсов противоопухолевые препараты», — обратила внимание врач-эндокринолог.

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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Вред каперсов: кому и почему стоит быть осторожным

Каперсы, несмотря на полезные свойства, могут нанести вред организму при неправильном употреблении или наличии определенных заболеваний.

Высокое содержание натрия: угроза для сердца и почек

Каперсы в рассоле содержат до 2300 мг натрия на 100 г — это почти 150% суточной нормы. Избыток соли вызывает:

  • Повышение артериального давления — главный фактор риска инсульта и инфаркта.
  • Отеки — задержка жидкости из-за нарушения водно-солевого баланса.
  • Нагрузку на почки — при хронических заболеваниях (пиелонефрит, мочекаменная болезнь) это может спровоцировать обострение.

Риск для ЖКТ: раздражение слизистых

Помните, что маринад с уксусом и специями может:

  • Усугубить гастрит и язву желудка — кислота раздражает воспаленные стенки желудка.
  • Спровоцировать изжогу — особенно при склонности к рефлюксу.

Аллергия и индивидуальная непереносимость

Каперсы относятся к семейству Capparaceae, которое может вызывать перекрестную аллергию с горчицей, брокколи и цветной капустой.

Симптомы аллергии:

  • Зуд и отек слизистых (рот, горло);
  • Кожная сыпь;
  • Тошнота или диарея.

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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Взаимодействие с лекарствами

Избыток натрия в каперсах снижает эффективность:

  • Диуретиков (мочегонных препаратов);
  • Антигипертензивных средств (от давления);
  • Препаратов лития (назначают при биполярном расстройстве).

Опасность для беременных и детей

  • Беременные: избыток соли повышает риск гестоза (осложнение с отеками и высоким давлением).
  • Дети до трех лет: почки еще не справляются с большими дозами натрия.

Как минимизировать вред?

  1. Промывайте каперсы перед использованием.
  2. Сочетайте с продуктами, богатыми калием (авокадо, бананы, шпинат) — он нейтрализует действие натрия.
  3. Не превышайте дневную норму — 1–2 ч. л. (10–15 г) для взрослых.

Если у вас нет противопоказаний, умеренное употребление принесет только пользу. Однако при хронических заболеваниях консультация врача обязательна.

Как правильно выбрать каперсы: 4 правила

  1. Размер имеет значение. Мелкие бутоны (до 7 мм) считаются более ароматными и нежными. Крупные ягоды каперсового кустарника обладают мягким вкусом и подходят для салатов и соусов.
  2. Проверьте состав. В идеале на этикетке должны быть только каперсы, вода, соль и уксус. Избегайте консервантов (например, бензоата натрия) и искусственных красителей.
  3. Рассол или маринад? Каперсы в солевом рассоле хранятся дольше и сохраняют яркий вкус. Маринованные в уксусе — более кислые и подходят для придания блюдам пикантности.
  4. Форма упаковки. Выбирайте стеклянные банки: в них видно качество продукта. Пластик может впитывать запахи.

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Andrey Starostin/Shutterstock/FOTODOM

Как хранить каперсы, чтобы они не испортились

  • В рассоле: после вскрытия банки переложите каперсы в герметичный контейнер и залейте оставшимся рассолом. Храните в холодильнике до девяти месяцев.

  • Без рассола: если жидкость закончилась, залейте каперсы оливковым или другим растительным маслом — это продлит срок хранения на два-три месяца.

  • Заморозка: не рекомендуется — каперсы теряют текстуру и вкус.

Как правильно есть каперсы


  • Добавляйте в конце готовки. Термическая обработка убивает аромат. Например, в соус тартар или к мясным и рыбным блюдам каперсы кладут за две-три минуты до подачи.

  • Режьте или давите. Целые бутоны могут перебить вкус блюда. Для салатов их можно нарезать кубиками, для соусов — размять вилкой.

  • Сочетайте с правильными продуктами:
✔️Лимонный сок, оливковое масло, чеснок;
✔️ Анчоусы, оливки, вяленые томаты;
✔️ Рыба, курица, говядина.

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Foodio/Shutterstock/FOTODOM

5 рецептов с каперсами: от закусок до основных блюд

Куриное филе с каперсами и лимонным соусом

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 500 г
  • Каперсы — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Мука — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Филе нарежьте кубиками, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
  2. На отдельной сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и каперсы, пассеруйте 2 минуты.
  3. Влейте лимонный сок, прогрейте соус 1–2 минуты.
  4. Залейте курицу соусом, тушите под крышкой 10 минут.
  5. Подача: с рисом или картофельным пюре.

Средиземноморская пицца с каперсами и анчоусами

Ингредиенты:

  • Готовая основа для пиццы — 1 шт.
  • Томатный соус — 100 г
  • Моцарелла — 150 г
  • Каперсы — 1 ст. л.
  • Анчоусы — 5–6 шт.
  • Оливки — 10 шт.
  • Орегано — щепотка

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220°C.
  2. На основу нанесите томатный соус, сверху выложите нарезанную моцареллу, оливки, анчоусы и каперсы.
  3. Посыпьте орегано и запекайте 12–15 минут.

Картофельный салат с каперсами и горчичной заправкой

Ингредиенты:

  • Картофель — 600 г
  • Каперсы — 1 ст. л.
  • Красный лук — ½ шт.
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Укроп — небольшой пучок

Приготовление:

  1. Отварите картофель в мундире, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Лук нашинкуйте полукольцами, смешайте с картофелем и каперсами.
  3. Для заправки смешайте масло, горчицу и рубленый укроп. Заправьте салат.

Польза: блюдо богато клетчаткой и полезными веществами.

Теплый салат с тунцом, каперсами и авокадо

Ингредиенты:

  • Стейк тунца — 300 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Каперсы — 1 ст. л.
  • Рукола — 50 г
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Кунжутное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Обжарьте тунец на сковороде с кунжутным маслом по 2 минуты с каждой стороны.
  2. Нарежьте авокадо ломтиками, смешайте с руколой и каперсами.
  3. Полейте салат лимонным соком, сверху выложите нарезанный тунец.

Спагетти «Путтанеска» с каперсами и оливками

Ингредиенты:

  • Спагетти — 300 г
  • Консервированные помидоры — 200 г
  • Каперсы — 2 ст. л.
  • Черные оливки — 10 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Анчоусы — 3 шт. (по желанию)
  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Отварите пасту до состояния «аль денте».
  2. На сковороде разогрейте масло, обжарьте чеснок и анчоусы (если используете).
  3. Добавьте помидоры, каперсы и оливки, тушите 7–10 минут.
  4. Смешайте соус с пастой.
  5. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.

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