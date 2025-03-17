Что такое каперсы, чем они полезны и как их приготовить, чтобы получилось вкусно?

Что такое каперсы
Каперсы — это нераспустившиеся бутоны и ягоды колючего кустарника Capparis spinosa, который выращивают по всему миру: от Средиземноморья до Азии. Растение известно своей выносливостью: его можно встретить даже на каменистых почвах под палящим солнцем. В пищу употребляют как бутоны (их маринуют или солят), так и зрелые ягоды, которые напоминают оливки, но имеют более мягкий вкус.
Интересно, что свежие каперсы почти не едят из-за горечи. Их ферментируют в солевом рассоле или уксусе, что придает им характерный кисло-соленый вкус с нотками лимонного сока. Каперсы часто добавляют в соус тартар, салаты и холодные закуски, а также используют для приготовления средиземноморских блюд.
Витамины, микроэлементы и БЖУ: что содержат каперсы
Этот продукт — низкокалорийный (всего 23 ккал на 100 г), но богат полезными веществами, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Наталья Петрова. В составе каперсов:
- Витамины: А, С, К, группы В (особенно В2 и В9);
- Минералы: железо, магний, кальций, медь;
- Антиоксиданты: кверцетин и рутин, которые обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами.
«Также в них содержатся минералы, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем: магний, калий, цинк, селен, медь, марганец, кальций, железо, йод, фосфор и натрий. Но это не все, что нужно знать о каперсах. В каперсах содержатся омега-3 жирные кислоты. Более того, продукт является источником рутина (его можно наблюдать невооруженным взглядом — белый налет на поверхности каперсов) и кверцетина», — рассказала диетолог.
Помимо этого, в каперсах есть клетчатка, улучшающая пищеварение. Однако из-за большого количества натрия (соль в рассоле) злоупотребление продуктом может привести к повышению артериального давления.
Польза для женщин
Каперсы обладают свойствами, полезными для кожи: антиоксиданты борются с ранним старением, а витамин С стимулирует выработку коллагена. Кроме того, продукт помогает нормализовать уровень сахара в крови, что важно при ПМС и менопаузе.
Польза для мужчин
Высокое содержание железа и меди поддерживает энергетический обмен и положительно влияет на мышечную ткань, что важно при активных физических нагрузках. Также каперсы помогают снижать воспаления, например, при заболеваниях суставов, отметила Наталья Петрова.
Кроме того, содержащиеся в продукте полезные микроэлементы способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и снижают риск развития сердечных заболеваний, которые чаще встречаются у мужчин.
Польза для детей
Детям до трех лет каперсы не рекомендуются из-за высокого содержания соли. Но школьникам можно добавлять их в блюда в малых количествах — они стимулируют аппетит и обогащают рацион полезными веществами.
«Также по содержанию кверцетина каперсы являются одними из лидеров. Отдельно хочется подчеркнуть роль кверцетина — за счет него заметно улучшается состояние кожи. Он снимает воспалительные процессы и нейтрализует аллергические реакции. Но самое главное свойство кверцетина — это поддержание в норме структуры ДНК, за счет этого свойства ученые разрабатывают на основе каперсов противоопухолевые препараты», — обратила внимание врач-эндокринолог.
Вред каперсов: кому и почему стоит быть осторожным
Каперсы, несмотря на полезные свойства, могут нанести вред организму при неправильном употреблении или наличии определенных заболеваний.
Высокое содержание натрия: угроза для сердца и почек
Каперсы в рассоле содержат до 2300 мг натрия на 100 г — это почти 150% суточной нормы. Избыток соли вызывает:
- Повышение артериального давления — главный фактор риска инсульта и инфаркта.
- Отеки — задержка жидкости из-за нарушения водно-солевого баланса.
- Нагрузку на почки — при хронических заболеваниях (пиелонефрит, мочекаменная болезнь) это может спровоцировать обострение.
Риск для ЖКТ: раздражение слизистых
Помните, что маринад с уксусом и специями может:
- Усугубить гастрит и язву желудка — кислота раздражает воспаленные стенки желудка.
- Спровоцировать изжогу — особенно при склонности к рефлюксу.
Аллергия и индивидуальная непереносимость
Каперсы относятся к семейству Capparaceae, которое может вызывать перекрестную аллергию с горчицей, брокколи и цветной капустой.
Симптомы аллергии:
- Зуд и отек слизистых (рот, горло);
- Кожная сыпь;
- Тошнота или диарея.
Взаимодействие с лекарствами
Избыток натрия в каперсах снижает эффективность:
- Диуретиков (мочегонных препаратов);
- Антигипертензивных средств (от давления);
- Препаратов лития (назначают при биполярном расстройстве).
Опасность для беременных и детей
- Беременные: избыток соли повышает риск гестоза (осложнение с отеками и высоким давлением).
- Дети до трех лет: почки еще не справляются с большими дозами натрия.
Как минимизировать вред?
- Промывайте каперсы перед использованием.
- Сочетайте с продуктами, богатыми калием (авокадо, бананы, шпинат) — он нейтрализует действие натрия.
- Не превышайте дневную норму — 1–2 ч. л. (10–15 г) для взрослых.
Если у вас нет противопоказаний, умеренное употребление принесет только пользу. Однако при хронических заболеваниях консультация врача обязательна.
Как правильно выбрать каперсы: 4 правила
- Размер имеет значение. Мелкие бутоны (до 7 мм) считаются более ароматными и нежными. Крупные ягоды каперсового кустарника обладают мягким вкусом и подходят для салатов и соусов.
- Проверьте состав. В идеале на этикетке должны быть только каперсы, вода, соль и уксус. Избегайте консервантов (например, бензоата натрия) и искусственных красителей.
- Рассол или маринад? Каперсы в солевом рассоле хранятся дольше и сохраняют яркий вкус. Маринованные в уксусе — более кислые и подходят для придания блюдам пикантности.
- Форма упаковки. Выбирайте стеклянные банки: в них видно качество продукта. Пластик может впитывать запахи.
Как хранить каперсы, чтобы они не испортились
- В рассоле: после вскрытия банки переложите каперсы в герметичный контейнер и залейте оставшимся рассолом. Храните в холодильнике до девяти месяцев.
- Без рассола: если жидкость закончилась, залейте каперсы оливковым или другим растительным маслом — это продлит срок хранения на два-три месяца.
- Заморозка: не рекомендуется — каперсы теряют текстуру и вкус.
Как правильно есть каперсы
- Добавляйте в конце готовки. Термическая обработка убивает аромат. Например, в соус тартар или к мясным и рыбным блюдам каперсы кладут за две-три минуты до подачи.
- Режьте или давите. Целые бутоны могут перебить вкус блюда. Для салатов их можно нарезать кубиками, для соусов — размять вилкой.
- Сочетайте с правильными продуктами:
✔️ Анчоусы, оливки, вяленые томаты;
✔️ Рыба, курица, говядина.
5 рецептов с каперсами: от закусок до основных блюд
Куриное филе с каперсами и лимонным соусом
Ингредиенты:
- Куриное филе — 500 г
- Каперсы — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 50 мл
- Мука — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Филе нарежьте кубиками, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
- На отдельной сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и каперсы, пассеруйте 2 минуты.
- Влейте лимонный сок, прогрейте соус 1–2 минуты.
- Залейте курицу соусом, тушите под крышкой 10 минут.
- Подача: с рисом или картофельным пюре.
Средиземноморская пицца с каперсами и анчоусами
Ингредиенты:
- Готовая основа для пиццы — 1 шт.
- Томатный соус — 100 г
- Моцарелла — 150 г
- Каперсы — 1 ст. л.
- Анчоусы — 5–6 шт.
- Оливки — 10 шт.
- Орегано — щепотка
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220°C.
- На основу нанесите томатный соус, сверху выложите нарезанную моцареллу, оливки, анчоусы и каперсы.
- Посыпьте орегано и запекайте 12–15 минут.
Картофельный салат с каперсами и горчичной заправкой
Ингредиенты:
- Картофель — 600 г
- Каперсы — 1 ст. л.
- Красный лук — ½ шт.
- Горчица дижонская — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Укроп — небольшой пучок
Приготовление:
- Отварите картофель в мундире, остудите и нарежьте кубиками.
- Лук нашинкуйте полукольцами, смешайте с картофелем и каперсами.
- Для заправки смешайте масло, горчицу и рубленый укроп. Заправьте салат.
Польза: блюдо богато клетчаткой и полезными веществами.
Теплый салат с тунцом, каперсами и авокадо
Ингредиенты:
- Стейк тунца — 300 г
- Авокадо — 1 шт.
- Каперсы — 1 ст. л.
- Рукола — 50 г
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Кунжутное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Обжарьте тунец на сковороде с кунжутным маслом по 2 минуты с каждой стороны.
- Нарежьте авокадо ломтиками, смешайте с руколой и каперсами.
- Полейте салат лимонным соком, сверху выложите нарезанный тунец.
Спагетти «Путтанеска» с каперсами и оливками
Ингредиенты:
- Спагетти — 300 г
- Консервированные помидоры — 200 г
- Каперсы — 2 ст. л.
- Черные оливки — 10 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Анчоусы — 3 шт. (по желанию)
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Отварите пасту до состояния «аль денте».
- На сковороде разогрейте масло, обжарьте чеснок и анчоусы (если используете).
- Добавьте помидоры, каперсы и оливки, тушите 7–10 минут.
- Смешайте соус с пастой.
- Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.