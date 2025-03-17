Что такое каперсы, чем они полезны и как их приготовить, чтобы получилось вкусно?

Чем полезны каперсы, кому они противопоказаны и куда их можно добавить при готовке

Каперсы — это не просто пикантная добавка к мясным и рыбным блюдам, а настоящий суперфуд с уникальными свойствами. «Газета.Ru» выяснила, почему каперсы полезны для организма, кому их есть не стоит и как их правильно добавлять в разные блюда.

Что такое каперсы

Каперсы — это нераспустившиеся бутоны и ягоды колючего кустарника Capparis spinosa, который выращивают по всему миру: от Средиземноморья до Азии. Растение известно своей выносливостью: его можно встретить даже на каменистых почвах под палящим солнцем. В пищу употребляют как бутоны (их маринуют или солят), так и зрелые ягоды, которые напоминают оливки, но имеют более мягкий вкус.

close Shchipkova Elena/Shutterstock/FOTODOM

Интересно, что свежие каперсы почти не едят из-за горечи. Их ферментируют в солевом рассоле или уксусе, что придает им характерный кисло-соленый вкус с нотками лимонного сока. Каперсы часто добавляют в соус тартар, салаты и холодные закуски, а также используют для приготовления средиземноморских блюд.

Витамины, микроэлементы и БЖУ: что содержат каперсы

Этот продукт — низкокалорийный (всего 23 ккал на 100 г), но богат полезными веществами, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Наталья Петрова. В составе каперсов:

Витамины : А, С, К, группы В (особенно В2 и В9);



: А, С, К, группы В (особенно В2 и В9); Минералы : железо, магний, кальций, медь;



: железо, магний, кальций, медь; Антиоксиданты: кверцетин и рутин, которые обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами.

«Также в них содержатся минералы, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем: магний, калий, цинк, селен, медь, марганец, кальций, железо, йод, фосфор и натрий. Но это не все, что нужно знать о каперсах. В каперсах содержатся омега-3 жирные кислоты. Более того, продукт является источником рутина (его можно наблюдать невооруженным взглядом — белый налет на поверхности каперсов) и кверцетина», — рассказала диетолог.

Помимо этого, в каперсах есть клетчатка, улучшающая пищеварение. Однако из-за большого количества натрия (соль в рассоле) злоупотребление продуктом может привести к повышению артериального давления.

Польза для женщин

Каперсы обладают свойствами, полезными для кожи: антиоксиданты борются с ранним старением, а витамин С стимулирует выработку коллагена. Кроме того, продукт помогает нормализовать уровень сахара в крови, что важно при ПМС и менопаузе.

Польза для мужчин

Высокое содержание железа и меди поддерживает энергетический обмен и положительно влияет на мышечную ткань, что важно при активных физических нагрузках. Также каперсы помогают снижать воспаления, например, при заболеваниях суставов, отметила Наталья Петрова.

Кроме того, содержащиеся в продукте полезные микроэлементы способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и снижают риск развития сердечных заболеваний, которые чаще встречаются у мужчин.

Польза для детей

Детям до трех лет каперсы не рекомендуются из-за высокого содержания соли. Но школьникам можно добавлять их в блюда в малых количествах — они стимулируют аппетит и обогащают рацион полезными веществами.

«Также по содержанию кверцетина каперсы являются одними из лидеров. Отдельно хочется подчеркнуть роль кверцетина — за счет него заметно улучшается состояние кожи. Он снимает воспалительные процессы и нейтрализует аллергические реакции. Но самое главное свойство кверцетина — это поддержание в норме структуры ДНК, за счет этого свойства ученые разрабатывают на основе каперсов противоопухолевые препараты», — обратила внимание врач-эндокринолог.

close Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Вред каперсов: кому и почему стоит быть осторожным

Каперсы, несмотря на полезные свойства, могут нанести вред организму при неправильном употреблении или наличии определенных заболеваний.

Высокое содержание натрия: угроза для сердца и почек

Каперсы в рассоле содержат до 2300 мг натрия на 100 г — это почти 150% суточной нормы. Избыток соли вызывает:

Повышение артериального давления — главный фактор риска инсульта и инфаркта.



— главный фактор риска инсульта и инфаркта. Отеки — задержка жидкости из-за нарушения водно-солевого баланса.



— задержка жидкости из-за нарушения водно-солевого баланса. Нагрузку на почки — при хронических заболеваниях (пиелонефрит, мочекаменная болезнь) это может спровоцировать обострение.

Из-за относительно высокого содержания натрия каперсы следует с осторожностью употреблять людям с гипертонической болезнью и патологией почек. Наталья Петрова врач-эндокринолог, диетолог

Совет Перед добавлением в блюда промойте каперсы под холодной водой или замочите на 10 минут, чтобы снизить количество соли.



Риск для ЖКТ: раздражение слизистых

Помните, что маринад с уксусом и специями может:

Усугубить гастрит и язву желудка — кислота раздражает воспаленные стенки желудка.



Спровоцировать изжогу — особенно при склонности к рефлюксу.

Аллергия и индивидуальная непереносимость

Каперсы относятся к семейству Capparaceae, которое может вызывать перекрестную аллергию с горчицей, брокколи и цветной капустой.

Симптомы аллергии:



Зуд и отек слизистых (рот, горло);



Кожная сыпь;



Тошнота или диарея.

Важно! При первых признаках аллергии исключите продукт и обратитесь к врачу.



close Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Взаимодействие с лекарствами

Избыток натрия в каперсах снижает эффективность:

Диуретиков (мочегонных препаратов);



Антигипертензивных средств (от давления);



Препаратов лития (назначают при биполярном расстройстве).

Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что каперсы обладают антиоксидантными свойствами, которые могут усиливать гипогликемический эффект сахароснижающих препаратов. Поэтому важно помнить, что каперсы могут снижать уровень сахара в крови. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед их употреблением. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Рекомендация Если вы принимаете эти лекарства, ограничьте употребление каперсов до 1 ч. л. в день.



Опасность для беременных и детей

Беременные: избыток соли повышает риск гестоза (осложнение с отеками и высоким давлением).



Дети до трех лет: почки еще не справляются с большими дозами натрия.

Совет Вводите каперсы в рацион ребенка только старше пяти лет и в минимальных количествах (2-3 шт. в неделю).



Как минимизировать вред?

Промывайте каперсы перед использованием.

Сочетайте с продуктами, богатыми калием (авокадо, бананы, шпинат) — он нейтрализует действие натрия.

Не превышайте дневную норму — 1–2 ч. л. (10–15 г) для взрослых.

Если у вас нет противопоказаний, умеренное употребление принесет только пользу. Однако при хронических заболеваниях консультация врача обязательна.

Как правильно выбрать каперсы: 4 правила

Размер имеет значение. Мелкие бутоны (до 7 мм) считаются более ароматными и нежными. Крупные ягоды каперсового кустарника обладают мягким вкусом и подходят для салатов и соусов. Проверьте состав. В идеале на этикетке должны быть только каперсы, вода, соль и уксус. Избегайте консервантов (например, бензоата натрия) и искусственных красителей. Рассол или маринад? Каперсы в солевом рассоле хранятся дольше и сохраняют яркий вкус. Маринованные в уксусе — более кислые и подходят для придания блюдам пикантности. Форма упаковки. Выбирайте стеклянные банки: в них видно качество продукта. Пластик может впитывать запахи.

close Andrey Starostin/Shutterstock/FOTODOM

Как хранить каперсы, чтобы они не испортились

В рассоле: после вскрытия банки переложите каперсы в герметичный контейнер и залейте оставшимся рассолом. Храните в холодильнике до девяти месяцев.

Без рассола: если жидкость закончилась, залейте каперсы оливковым или другим растительным маслом — это продлит срок хранения на два-три месяца.

Заморозка: не рекомендуется — каперсы теряют текстуру и вкус.

Важно! Перед добавлением в блюда промойте каперсы под водой, чтобы убрать излишки соли.



Как правильно есть каперсы

Добавляйте в конце готовки. Термическая обработка убивает аромат. Например, в соус тартар или к мясным и рыбным блюдам каперсы кладут за две-три минуты до подачи.

Режьте или давите. Целые бутоны могут перебить вкус блюда. Для салатов их можно нарезать кубиками, для соусов — размять вилкой.

Сочетайте с правильными продуктами:



✔️Лимонный сок, оливковое масло, чеснок;✔️ Анчоусы, оливки, вяленые томаты;✔️ Рыба, курица, говядина.

Можно ли есть каперсы сырыми? Нет! Сырые бутоны и ягоды содержат горькие вещества (гликозиды), которые могут вызвать расстройство желудка. Их обязательно ферментируют или вымачивают в рассоле/уксусе не менее трех месяцев. После обработки горечь исчезает, а каперсы приобретают тот самый пикантный вкус.



Количество каперсов, которое можно есть в день, зависит от индивидуальных особенностей организма и состояния здоровья. Всегда нужно помнить о том, что это приправа! Наталья Петрова врач-эндокринолог, диетолог

close Foodio/Shutterstock/FOTODOM

5 рецептов с каперсами: от закусок до основных блюд

Куриное филе с каперсами и лимонным соусом

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г



Каперсы — 2 ст. л.



Лимонный сок — 3 ст. л.



Чеснок — 2 зубчика



Оливковое масло — 50 мл



Мука — 2 ст. л.



Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Филе нарежьте кубиками, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.

На отдельной сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и каперсы, пассеруйте 2 минуты.

Влейте лимонный сок, прогрейте соус 1–2 минуты.

Залейте курицу соусом, тушите под крышкой 10 минут.

Подача: с рисом или картофельным пюре.

Средиземноморская пицца с каперсами и анчоусами

Ингредиенты:

Готовая основа для пиццы — 1 шт.



Томатный соус — 100 г



Моцарелла — 150 г



Каперсы — 1 ст. л.



Анчоусы — 5–6 шт.



Оливки — 10 шт.



Орегано — щепотка

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220°C.

На основу нанесите томатный соус, сверху выложите нарезанную моцареллу, оливки, анчоусы и каперсы.

Посыпьте орегано и запекайте 12–15 минут.

Совет Добавьте вяленые томаты для более насыщенного вкуса.



Картофельный салат с каперсами и горчичной заправкой

Ингредиенты:

Картофель — 600 г



Каперсы — 1 ст. л.



Красный лук — ½ шт.



Горчица дижонская — 1 ч. л.



Оливковое масло — 3 ст. л.



Укроп — небольшой пучок

Приготовление:

Отварите картофель в мундире, остудите и нарежьте кубиками.

Лук нашинкуйте полукольцами, смешайте с картофелем и каперсами.

Для заправки смешайте масло, горчицу и рубленый укроп. Заправьте салат.

Польза: блюдо богато клетчаткой и полезными веществами.

Теплый салат с тунцом, каперсами и авокадо

Ингредиенты:

Стейк тунца — 300 г



Авокадо — 1 шт.



Каперсы — 1 ст. л.



Рукола — 50 г



Лимонный сок — 2 ст. л.



Кунжутное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Обжарьте тунец на сковороде с кунжутным маслом по 2 минуты с каждой стороны.

Нарежьте авокадо ломтиками, смешайте с руколой и каперсами.

Полейте салат лимонным соком, сверху выложите нарезанный тунец.

Спагетти «Путтанеска» с каперсами и оливками

Ингредиенты:

Спагетти — 300 г



Консервированные помидоры — 200 г



Каперсы — 2 ст. л.



Черные оливки — 10 шт.



Чеснок — 2 зубчика



Анчоусы — 3 шт. (по желанию)



Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление: