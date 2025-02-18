Лучшие идеи подарков мужчине на 23 февраля — от креативных до практичных

Выбрать подарок мужчине на 23 февраля часто непросто. Особенно если у него «все есть», или если это коллега, вкусов которого вы толком не знаете. «Газета.Ru» собрала идеи актуальных в 2025 году подарков. В списке — недорогие, практичные и креативные варианты для мужа, друзей, коллег или начальника, которые смогут удивить даже самого требовательного защитника Отечества.

Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля

При выборе подарка мужчине на День защитника Отечества вспомните о том, чем он увлекается: если он спортсмен, хорошие идеи — фитнес-браслет или сертификат на спортивный мастер-класс. Автолюбителю подойдет видеорегистратор или массажная накидка для машины, а творческий человек оценит графический планшет или какой-нибудь музыкальный инструмент. Если не уверены в предпочтениях, выбирайте универсальные подарки, такие как термокружки или, например, органайзеры.

Совет Попробуйте вспомнить, не упоминал ли мужчина о своих желаниях в разговоре. Возможно, он говорил о том, что хотел приобрести электрическую зубную щетку или новый чехол для телефона, однако до сих пор этого не сделал. Такой подход поможет выбрать подарок, который действительно ему нужен, а также покажет ваше внимание к его словам.



Конечно, не забываем о бюджете. С ограничением до 1 тыс. руб. можно выбрать блокнот или термокружку, а в диапазоне от 3 тыс. до 5 тыс. руб. — фитнес-браслет или набор инструментов. Если вы готовы потратить более 10 тыс. руб., рассмотрите смарт-часы или сертификаты на мероприятия (например, на картинг).

Практичность тоже важна: можно обратить внимание на полезные вещи, такие как умные устройства для дома или аксессуары для работы. Учитывайте возраст: молодым понравятся компьютерные игры (если есть консоль или ПК) или беспроводная зарядка для телефона, а для более взрослых следует выбирать что-то более функциональное, например, массажер для шеи.

Что подарить: лучшие идеи на любой вкус

Подарки для активных мужчин

Спортивные аксессуары. Спортсмены и любители активного образа жизни обязательно оценят подарки, которые помогут им достигать новых спортивных целей. Рассмотрите покупку фитнес-браслетов, которые отслеживают физическую активность, количество шагов и сердечный ритм. Абонемент в спортзал станет отличным стимулом для поддержания физической формы. Если у мужчины уже есть все вышеперечисленное, то можно подарить новую спортивную форму, кроссовки для бега или спортивный инвентарь для домашних тренировок: скакалку, гири, штангу или фитнес-резинку.

Экипировка для отдыха на природе. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе отлично подойдут удочки различных типов (например, с дальним или ближним забросом), рюкзаки для походов (70 или 90 л), термобелье или термосы для горячих напитков. Если позволяет бюджет, можно приобрести специальную экипировку для активного отдыха: водоотталкивающую одежду (куртки, штаны и так далее), спальный мешок или технику для навигации в походе.

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Практичные подарки

Наборы инструментов. Практичные вещи пригодятся всегда. Наборы инструментов для ремонта или сборки станут отличным подарком для мужчин, которые любят что-то мастерить и делать своими руками. Главное, чтобы инструменты были качественными — тогда подарок точно порадует мужчину и прослужит ему долгие годы.

Органайзеры и планеры. Органайзеры для рабочего стола и планеры — тоже беспроигрышная классика, особенно для тех мужчин, которые часто работают из дома. Эстетичный и функциональный органайзер не только поможет упорядочить рабочее пространство, но и покажет вашу заботу о его комфорте. Такой подарок будет способствовать наведению порядка на столе и поможет лучше организовать мысли и задачи, создавая атмосферу для продуктивной работы.

Технологичные подарки

Гаджеты и аксессуары. Подумайте о покупке беспроводных наушников, портативного аккумулятора, беспроводной зарядки или чехла для телефона с встроенным зарядным устройством. А для любителей скоротать вечер за компьютерными играми отличным подарком будут специальные игровые мыши, удобные коврики и клавиатуры.

Умные устройства для дома. Это отличное решение для мужчин, ценящих комфорт и современные технологии. Розетки с управлением через приложение или умные колонки способны облегчить решение бытовых задач. Если вы уверены, что одариваемый еще не обзавелся умной колонкой с голосовым управлением, смело выбирайте этот подарок! Ему найдется и практичное, и креативное применение: колонка сможет узнать прогноз погоды, найти нужный рецепт или создать нужную атмосферу с помощью музыки.

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Подарки для увлеченных хобби

Наборы для творчества. Если мужчина увлекается рисованием, подарите ему профессиональный набор для творчества, который вдохновит его на новые идеи (например, качественные кисти, краски). А если он предпочитает собирать модели, обратите внимание на соответствующие наборы. Конструкторы — это настоящее удовольствие для взрослых, и они нравятся многим независимо от возраста. Такой подарок поможет погрузиться в мир искусства и инженерии или вспомнить детство, и получивший его мужчина оценит вашу заботу и внимание к его хобби.

Аксессуары для автомобильных энтузиастов. Автолюбители оценят практичные подарки, связанные с их увлечением. Это могут быть видеорегистраторы, удобные органайзеры для автомобилей, новые стеклоочистители (если вы точно знаете, какие подойдут), массажный коврик на сиденье, миниатюрный пылесос для уборки салона, щетка для чистки автомобиля.

Эмоциональные подарки

Сертификаты на мастер-классы. Если у мужчины есть все вышеперечисленное, задумайтесь о подарке-впечатлении. Изучите, какие в вашем городе проводятся мастер-классы или экспресс-курсы. Например, по приготовлению стейков или по экстремальным видам спорта (такие как мотокросс, сноубординг и другие) — это добавит ярких эмоций в его жизнь.

Экскурсии или активные игры. Если вы хотите порадовать своего избранника, подарите ему билеты на пейнтбол, картинг или экскурсию на квадроциклах или багги небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью . Это будет не просто подарок, а билет в мир веселья и азартных соревнований.

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Персонализированные подарки

Именные подарки. Для знакомых, коллег, родственников и друзей подойдут чашки с индивидуальной гравировкой или футболки с забавными надписями — это всегда приятный персонализированный подарок. Выбор такого сувенира демонстрирует ваше внимание к деталям и делает подарок уникальным и запоминающимся.

Индивидуальные фотоальбомы. Такой подарок подойдет для вашего партнера, близких друзей или родственников. Создание персонализированного фотоальбома с уникальными моментами вашего совместного времяпрепровождения станет трогательным и эмоциональным подарком. Вы также можете добавить в него записки с пожеланиями и воспоминаниями, что придаст вашему сувениру особую ценность.

10 неудачных подарков на 23 февраля и чем их заменить

Дарить подарки — это приятное занятие, а 23 февраля — не повод для экспериментов с сомнительными сюрпризами. Чтобы ваш презент не отправился пылиться на дальнюю полку (или в мусорку), вот «черный список» подарков-антигероев и причины, почему их лучше обойти стороной.

1. Носки и трусы: классика разочарования

Почему не стоит дарить:

Многие мужчины полагают, что такой подарок — это символ скудной фантазии. Однако если вы давно вместе и мужчина с радостью ожидает такой подарок в этот день — смело дарите.

Риск не угадать с размером/фасоном. Всегда есть вероятность промахнуться с размером, особенно если вы полностью не уверены. Вряд ли такой подарок доставит удовольствие.

Чем заменить: Ремень с гравировкой или термоноски для походов (если уж очень хочется подарить именно носки).



2. Парфюм «наобум»: русская рулетка с ароматами

Почему:

Предпочтения в духах — интимная тема. Если подарите аромат, который нравится только вам, флакон так и останется запечатанным.



Аллергия. Резкий аромат может вызвать чихание, а не восторг.

Чем заменить: Сертификат в парфюмерный магазин — пусть мужчина выберет сам.



3. Статуэтки и магниты: пылесборники №1

Почему:

Бесполезный хлам — зачем кому-то бронзовый орел на книжной полке? Конечно, это не относится к тем, кто занимается коллекционированием статуэток. Если вы уверены, что определенная фигурка придется по душе — выбирайте такой подарок.



После праздника такие подарки часто «теряются». А вы же не хотите, чтобы ваш сувенир отправился в мусорку?

Чем заменить: Практичный портативный аккумулятор или стильная термокружка.

4. Книги-мотиваторы: «Стань идеальным!»

Почему:

Подсознательный месседж: «Ты недостаточно хорош, вот почитай, как исправиться».



Часто такие книги не дочитывают даже до середины.

Чем заменить: Если он книголюб — подарите редкое издание его любимого автора или подписку на сервис онлайн-библиотеки.

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5. Средства гигиены: ленивый намек

Почему:

Набор гелей для душа и дезодорантов — намек на проблему, а не подарок.



Часто такие наборы дарят коллегам, которых толком не знают. Не будьте «тем самым человеком».

Чем заменить: Набор для ухода за бородой (если он ее носит) — это уже персонально и стильно.

6. Алкоголь «на авось»

Почему:

Если мужчина по какой-то причине не пьет, бутылка коньяка станет неловким подарком и продемонстрирует вашу невнимательность.



Даже если пьет — вкусы у всех разные. Подарив сладкий ликер любителю виски, вы вряд ли его порадуете.

Чем заменить: Элитный кофе или набор крафтового чая — универсально и безопасно.

7. Одежда «на глазок»: игра в угадайку

Почему:

Размеры — темный лес. Даже если вы уверены, что нужна футболка L, она может внезапно оказаться размером с детскую.



Стиль — еще сложнее. Яркая гавайская рубашка вряд ли придется по душе любителю классики.

Чем заменить: Стильный чехол для телефона, классический галстук или кожаный кошелек — без риска промахнуться.

8. Живые подарки: питомец — не игрушка!

Почему:

Котенок или хомяк — это годы ответственности, а не милый и неожиданный сюрприз.



Возможно, у мужчины аллергия, он арендует квартиру или просто ненавидит убирать лотки.

Чем заменить: Мягкая игрушка-талисман для машины — и мило, и без обязательств.

9. Шутки «на грани»

Почему:

Трусы с принтом «Главный в этом городе» или кружка «Лучший начальник-тиран» — рискованно. Юмор субъективен, а обидеть человека легко.



После таких подарков коллега или друг может задуматься, как вы в целом к нему относитесь.

Чем заменить: Прикольные, но нейтральные вещи — например, светильник в виде танка или набор «выживальщика» с шоколадными патронами.

10. Домашний handmade: только если вы профи!

Почему:

Связанный крючком шарф или самодельная свеча в качестве подарка коллегам и малознакомым мужчинам могут выглядеть нелепо, если вы новичок.



Мужчина оценит старания, но вряд ли будет это использовать.

Чем заменить: Если хотите handmade — выберите что-то простое и полезное: имбирные пряники в форме звезд или именная открытка с теплыми словами. А если вы дарите подарок, сделанный своими руками, своему партнеру, папе или дедушке, то такие презенты всегда ценятся особенно, даже несмотря на качество.



Главное правило

Даже маленький, но продуманный подарок (например, билет на концерт любимой группы) запомнится больше, чем дорогой, но бездушный. А если все-таки подарили носки — прикрепите к ним записку: «Чтобы было комфортнее идти к новым победам!».