Польза и вред масла гхи. В чем особенность «жидкого золота»?

Что такое масло гхи: история и особенности
Масло гхи — это разновидность топленого сливочного масла, очищенного от воды, лактозы и молочных белков. Его готовят путем длительного томления на медленном огне, в результате чего продукт приобретает ореховый аромат, золотистый цвет и высокую температуру дымления (до 250°C), отметила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог, биолог и клинический health-коуч Анастасия Романова.
История происхождения и древнее использование
Гхи, как топленое масло, впервые упоминается в ведах — священных текстах индийской культуры. В них гхи описывается не только как пищевой продукт, но и как вещество, используемое в ритуалах и жертвоприношениях.
В Индии масло гхи считается священным.
В аюрведе, древней системе медицины, гхи считается основным источником питательных веществ. Его часто используют как средство для улучшения пищеварения, усиления иммунной системы и лечения различных заболеваний. Аюрведические врачи ценили гхи за его способности повышать «птуру» — жизненную силу.
Чем гхи отличается от обычного топленого масла?
- Технология приготовления. Топленое масло готовят один-два часа, а гхи — четыре-шесть часов. В процессе томления из гхи полностью удаляются молочные белки (казеин) и сахара (лактоза), что делает его гипоаллергенным.
- Вкус и аромат. Гхи обладает сладковатым карамельным привкусом с ореховыми нотками, тогда как обычное топленое масло имеет более нейтральный сливочный вкус.
- Срок хранения. Благодаря отсутствию воды и примесей гхи хранится до года даже при комнатной температуре.
«В результате томления снижается аллергичность масла гхи и повышается его калорийность. Так, если в сливочном масле содержание жира составляет около 82%, то в гхи оно превышает 99%. Во время процесса выпаривается от 20 до 30% различных примесей, белков и воды, что повышает точку дымления масла до 250°C. Это важно, поскольку при нагревании образуется меньше токсических соединений», — объяснила нутрициолог.
Какие полезные компоненты содержатся в масле гхи
Масло гхи — это концентрат полезных веществ. Содержание определенных витаминов и полезных жирных кислот в составе этого продукта делают его суперфудом.
Жирорастворимые витамины
- Витамин A. Важен для поддержания здоровья глаз, кожи и иммунной системы. Этот витамин способствует улучшению зрения и поддержанию нормального функционирования клеток, а также помогает предотвратить ночную слепоту также называют «куриной» — нарушение световой адаптации в сумерках и в темное время суток и улучшает состояние кожи.
- Витамин E. Является мощным антиоксидантом. Витамин защищает клетки от свободных радикалов, замедляет процессы старения, поддерживает здоровье кожи и улучшает общее состояние организма. Также способствует улучшению качества волос.
- Витамин K2. Способствует здоровью костей и сердечно-сосудистой системы. Витамин этой группы помогает в кальцификации костей, снижает риск остеопороза и поддерживает здоровье артерий, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Жиры в масле гхи
- Насыщенные жирные кислоты (масляная, каприновая, линолевая и каприловая кислоты). Они обеспечивают энергию, способствуют усвоению витаминов A, D, E и K. Также повышают уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) в крови, поддерживают здоровье сердца и улучшают обмен веществ.
- Полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6 жирные кислоты). Эти кислоты способствуют поддержанию уровня холестерина и улучшению метаболических процессов. Помимо этого, они улучшают здоровье сердца, снижают уровень воспаления в организме и помогают в поддержании нормального функционирования клеточных мембран.
Минералы и антиоксиданты
В составе гхи есть кальций, магний, калий и железо, а также антиоксиданты, защищающие клетки от свободных радикалов.
Калорийность масла гхи
Масло гхи считается одним из самых калорийных продуктов из суперфудов, поэтому диетологи рекомендуют употреблять не более 2-3 чайных ложек в день.
Топленое масло или гхи: что полезнее
Оба продукта получают из сливочного масла, но разница в технологии приготовления влияет на их свойства.
Гхи безопаснее для жарки и для людей с аллергией на молочные продукты. Однако оба масла стоит употреблять умеренно из-за высокой калорийности.
Польза масла гхи: 9 главных преимуществ
1. Улучшает пищеварение
Масло гхи стимулирует выработку желудочного сока и желчи, облегчая переваривание пищи. В аюрведе его используют для лечения запоров и язвенных колитов.
2. Укрепляет иммунитет
Витамины А и Е в составе гхи усиливают защитные функции организма, а масляная кислота борется с патогенами в кишечнике.
3. Подходит для ухода за кожей и волосами
Гхи увлажняет, разглаживает морщины и ускоряет заживление ран. Его добавляют в маски для лица и используют для массажа. Так как гхи обладает увлажняющими и питательными свойствами, оно часто используется как натуральное средство для ухода за волосами. Также, по словам Анастасии Романовой, масло гхи помогает при лечении ожогов и помогает снижать отеки.
4. Помогает контролировать вес
Линолевая кислота в гхи ускоряет метаболизм и снижает аппетит. Однако важно знать меру — избыток калорий приведет к обратному эффекту.
5. Защищает сердце
Мононенасыщенные жиры в гхи снижают уровень «плохого» холестерина (LDL), уменьшая риск атеросклероза, подчеркнула нутрициолог.
6. Без лактозы и казеина
В процессе приготовления гхи удаляются молочные компоненты, такие как лактоза и казеин. Это делает его безопасным для людей с непереносимостью молочных продуктов, позволяя им получать полезные жиры без нежелательного раздражения ЖКТ.
7. Поддержка ментального здоровья
Некоторые исследования, направленные на изучение аюрведы, показывают, что короткоцепочные жирные кислоты, содержащиеся в гхи, могут поддерживать здоровье мозга, улучшая когнитивные функции и защищая от деградации нейронов.
8. Противовоспалительные свойства
Средства на основе гхи обладают противовоспалительным действием. Это может помочь в снижении воспалительных процессов в организме и облегчении симптомов хронических заболеваний.
9. Кулинарные преимущества
Гхи имеет высокий дымовой порог, что делает его идеальным для жарки и запекания. Оно придает блюдам насыщенный вкус и аромат, а также сохраняет свои полезные свойства при приготовлении.
«Топленое масло чаще используется в европейской кухне, тогда как гхи является неотъемлемой частью индийской кухни. Безусловно, масло гхи считается более полезным и может стать частью сбалансированной диеты», — подчеркнула нутрициолог.
Вред и противопоказания: кому стоит избегать гхи
Масло гхи может быть очень полезным для большинства людей, однако важно учитывать его потенциальные противопоказания и индивидуальные особенности организма, обратила внимание собеседница «Газеты.Ru». Перед внесением изменений в рацион, особенно при наличии хронических заболеваний или особенностей здоровья, необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом.
Масло гхи не рекомендуется употреблять:
- При болезнях ЖКТ. Обострения панкреатита, холецистита или желчнокаменной болезни требуют ограничения жиров.
- При лишнем весе. Высокая калорийность может способствовать набору веса при избыточном употреблении продукта.
- Детям до 5 лет. Неокрепшая пищеварительная система ребенка может не справиться с нагрузкой из-за высокого содержания жиров в составе продукта.
- При индивидуальной непереносимости лактозы. Хотя в процессе приготовления гхи удаляются лактоза и казеин, у некоторых людей может все же быть чувствительность к остаточным белкам. Это особенно актуально для тех, кто страдает от аллергии на молочные продукты. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением
- При заболеваниях желчевыводящих путей. Тем, кто страдает от заболеваний желчного пузыря, таких как холецистит или желчнокаменная болезнь, следует избегать гхи. Высокое содержание жиров может стимулировать желчевыводящие пути, что может привести к боли или дискомфорту.
- При диабете и метаболических расстройствах. Людям с диабетом или другими метаболическими расстройствами также следует быть осторожными с потреблением гхи. Хотя само по себе гхи не обладает высоким гликемическим индексом, его жирность может влиять на метаболизм и уровень сахара в крови. Поэтому необходимо контролировать порции и общее питание.
- При проблемах с сердечно-сосудистой системой. Гхи, будучи источником насыщенных жиров, может не быть подходящим вариантом для людей с заболеваниями сердца или высоким уровнем холестерина. Исследования показывают, что высокое потребление насыщенных жиров может увеличивать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).
Как приготовить масло гхи в домашних условиях: пошаговый рецепт
Приготовление гхи — это почти медитация. Вот простой рецепт:
Ингредиенты:
- Сливочное масло 82,5% жирности — 1 кг.
Приготовление:
- Нарежьте масло кубиками, положите в кастрюлю с толстым дном.
- Растопите на среднем огне, затем убавьте до минимума.
- Томите 4–6 часов, снимая пену. Готовность определяется по золотистому цвету и ореховому аромату.
- Процедите масло через марлю, разлейте по стерильным банкам.
Стоит ли включать гхи в рацион?
Масло гхи — это не просто «модный суперфуд», а продукт с тысячелетней историей. Оно подойдет тем, кто ищет гипоаллергенную альтернативу сливочному маслу, любит экспериментировать на кухне и заботится о здоровье. Однако помните: даже самое полезное масло требует умеренности.