Французский жим: техника выполнения и нюансы упражнения для прокачки трицепса

Что такое французский жим
Французский жим — это изолированное упражнение, которое направлено на развитие трехглавой мышцы плеча (трицепса), рассказал «Газете.Ru» кандидат в мастера спорта, фитнес-тренер Игорь Коркин. Упражнение выполняется с использованием штанги или гантелей и предусматривает разгибание рук в локтях. Основная цель этого упражнения — увеличить силу и объем трицепсов, а также улучшить общую стабильность верхней части тела.
Виды французского жима
Существует несколько видов французского жима: лежа, стоя и сидя. Каждое из этих упражнений имеет свои особенности и требует грамотного подхода для достижения наилучших результатов.
«Все разновидности этого упражнения для трицепса эффективны — нельзя выделить лучшую. Регулярное выполнение французского жима способствует развитию трицепсов, их гипертрофии, увеличению силы и выносливости. Это упражнение может помочь как в росте мышцы, так и в поддержании тонуса в зависимости от ваших целей», — обратил внимание фитнес-тренер.
Как правильно делать французский жим лежа, сидя и стоя
По словам Игоря Коркина, правильная техника выполнения французского жима имеет ключевое значение для достижения результатов и предотвращения травм.
Выполнение французского жима сидя
- Исходная позиция. Сядьте на скамью с прямой или немного откинутой спинкой, держа штангу или гантели на уровне плеч.
- Позиция локтей. Локти должны быть неподвижными и направлены вперед.
- Движение. На вдохе опустите вес за голову и на выдохе поднимите его в исходное положение.
Эта вариация позволяет получить отличную изоляцию трицепсов и минимизирует риск травм спины.
Выполнение французского жима лежа
- Исходная позиция. Лягте на горизонтальную скамью, взяв в руки штангу или гантели. Руки должны быть на ширине плеч, а запястья — прямыми. Ноги расставлены, обеспечивая стабильность и поддержку.
- Позиция локтей. Локти должны быть направлены вперед, не разводите их слишком широко, чтобы избежать травм.
- Движение. На вдохе опустите вес до лба, после чего на выдохе верните его в исходное положение. Важно, чтобы все движение происходило за счет разгибания локтей, а плечи оставались неподвижными.
«Сосредоточьтесь на сгибании и разгибании локтевых суставов. Во время сгибания происходит растяжение трицепсов, а при разгибании — максимальное напряжение. Важно, чтобы в верхней точке, при полном разгибании рук, вы достигли оптимального сокращения мышц», — объяснил специалист.
Выполнение французского жима стоя
- Исходная позиция. Встаньте, ноги на ширине плеч, штангу или гантели держите над головой.
- Позиция локтей. Локти должны быть выпрямлены, направлены вперед.
- Движение. На вдохе опустите снаряд за голову, сгибая локти, и на выдохе верните его в исходное положение.
Чем полезен французский жим
Французский жим не только помогает эффективно увеличить мышечную массу трицепсов, но также способствует развитию мышечной координации.
«Это упражнение увеличивает силу, выносливость и объем мышц. Также французский жим помогает избавиться от обвисания в области трицепсов, что важно для эстетики тела, поскольку 70% объема рук составляет именно трицепс», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».
Включение этого упражнения в тренировочный план позволит:
- увеличить нагрузку на трицепс и развить его силу;
- улучшить функциональность плечевых суставов;
- укрепить мышцы-стабилизаторы, что поможет в выполнении других упражнений.
По словам Игоря Коркина, для увеличения мышечной массы важно постепенно увеличивать нагрузку, что будет стимулировать рост мышц. Французский жим позволяет смещать нагрузку на разные головки трицепса в зависимости от наклона скамьи — 30 или 45 градусов, горизонтально или стоя.
«Это упражнение доступно для выполнения практически где угодно и с любым инвентарем: гантелями, штангой или даже с бутылками воды. Я проводил онлайн-марафоны, где участники использовали литровые бутылки, чтобы выполнять французский жим дома. Лежа на спине, они сгибали и разгибали руки, что делает это упражнение легким в освоении и доступным для многих. Так, французский жим идеально подходит для увеличения объема рук и развития трицепсов как у новичков, так и у опытных атлетов», — рассказал фитнес-тренер.
Как подобрать вес штанги и гантелей для французского жима
По рекомендации Игоря Коркина, новичкам лучше всего начинать с небольших весов, чтобы понять, как организм справляется с нагрузкой.
Штанга — отличный вариант для старта.
«Используйте EZ-гриф для безопасности суставов. Начните с 8–12 кг, чтобы проверить, как мышцы реагируют на упражнения. Постепенно увеличивайте вес, добавляя по 2,5 кг с каждой стороны, если сможете выполнить 10–12 повторений», — отметил фитнес-тренер.
Опытные атлеты, по его словам, могут использовать вес до 30 кг, а профессионалы — от 50 кг и выше.
Также помните, что адаптация вашего тела — ключ к успешным тренировкам: начинайте с легких весов, и затем постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы избежать риска травм.
Кому нельзя делать французский жим и почему
Несмотря на высокую эффективность французского жима, есть определенные ограничения для его выполнения.
- Травмы плечевых суставов. Если у вас есть проблемы с плечами, упражнения, которые нагружают этот участок, могут усугубить ситуацию.
- Заболевания локтей. При наличии тендинита заболевание, проявляющееся как воспалительный процесс в области сухожилий или других хронических заболеваний локтей выполнение французского жима может привести к ухудшению состояния.
- Обострение хронических заболеваний. Люди с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями должны предварительно проконсультироваться с врачом или специалистом о возможности выполнения силовых упражнений.
Всегда важно прислушиваться к своему телу и избегать перенапряжений, чтобы не подвергать себя риску травмы.
«Важно учитывать индивидуальные особенности организма, травмы и анатомические параметры. Рекомендуется обратиться к профессиональному фитнес-тренеру, который сможет дать рекомендации по правильной технике выполнения, положению кистей и локтей, а также помочь адаптировать упражнения под ваши особенности. После этого, если есть желание, можно переходить к самостоятельным тренировкам», — заключил фитнес-тренер.