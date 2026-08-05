Не только Каспий: что еще посмотреть в живописном Дагестане в 2026 году

Дагестан уже третий год подряд входит в топ популярных туристических направлений России. И это неудивительно, ведь всего за один день здесь можно успеть столько, что впечатлений хватит надолго — искупаться в Каспийском море, подняться в горы, «пролететь» над одним из самых глубоких каньонов мира и попробовать блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Где остановиться, что посмотреть и что привезти на память из Дагестана — в материале «Газеты.Ru».

Куда ехать и как добраться

Добраться до Дагестана проще всего самолетом: регулярные рейсы в Махачкалу выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. Многие едут сюда ради Каспийского моря, и оно, несомненно, того стоит, но настоящие открытия начинаются немного дальше. Всего за несколько часов можно сменить пляжи на горные серпантины, а равнины — на один из самых глубоких каньонов мира, Сулакский. От аэропорта Махачкалы до него около 80 километров или примерно полтора часа на автомобиле.

Сулакский каньон — визитная карточка Дагестана. Его возраст насчитывает миллионы лет, и за это время река Сулак в прямом смысле слова прорезала себе путь сквозь известняковые породы, создав грандиозное ущелье, которое сегодня смело можно назвать одним из красивейших природных объектов России. Кроме того, как уже было сказано, это один из самых глубоких каньонов в мире — до 1920 метров, — однако впечатляют здесь не столько цифры, сколько ощущения. Отвесные скалы, бирюзовая лента реки Сулак и бескрайние горные пейзажи создают картину, которая больше напоминает декорации приключенческого фильма, чем реальность. Поэтому, если вы готовы пуститься в настоящее приключение, советуем начать знакомство с Дагестаном именно отсюда.

Где жить

Выбирать жилье в Дагестане стоит не только по количеству звезд, но и по расположению. Если вы планируете отдых на побережье Каспийского моря, логичнее остановиться в Дербенте или Каспийске. Но тем, кто едет ради Сулакского каньона, лучше поселиться ближе к главным природным достопримечательностям региона — это позволит сэкономить время на переездах и увидеть гораздо больше.

Именно поэтому в последние годы рядом с каньоном начали появляться современные туристические комплексы. Один из них — отель «Аварал», расположенный на территории нового кластера «Аварал-парк». Он входит в экотуристический комплекс «Главрыба» и объединяет отель, ресторан, кофейню, торговые павильоны и благоустроенную территорию с видовыми площадками. Сама «Главрыба» начиналась 18 лет назад с небольшого форелевого хозяйства и коптильни, а со временем превратилась в одно из самых узнаваемых туристических мест Дагестана. Сегодня это полноценный курортный комплекс на берегу Сулака, где работают рестораны, фуд-корт, аквапарк и зоопарк, организованы прогулки на катерах, а для гостей построены гостиничные домики.

Аварал парк Пресс-служба «ГлавРыба»

Сам отель открылся совсем недавно, поэтому здесь царит атмосфера нового пространства: лаконичные номера оформлены с использованием натуральных материалов и этнических деталей, отсылающих к культуре Дагестана, а из окон открываются виды на горы и долину реки Сулак. Но главный плюс — это расположение. В пешей доступности находятся вход в пещеру Нохъо, смотровые площадки, подвесной мост и спуск к прогулочным катерам, поэтому знакомство с каньоном можно будет начать сразу же после завтрака, не тратя время на переезды. Вечером же приятно просто прогуляться по территории комплекса, полюбоваться закатом и поужинать с видом на горы.

Что смотреть

Впрочем, просто любоваться Сулакским каньоном сверху — значит увидеть лишь половину его красоты. Лучше заложить на знакомство с ним несколько дней, чтобы неспешно исследовать окрестности, побывать в местах, куда не доезжает большинство туристов, попробовать местную кухню и понять, почему многие возвращаются сюда снова. Начать советуем с кофе, а точнее с кофейни, построенной прямо внутри скалы. Попасть в нее можно только через пещеру Нохъо — одну из самых молодых достопримечательностей горного Дагестана. Еще несколько лет назад эти тоннели, оставшиеся после строительства Миатлинской ГЭС, были закрыты для посещения, а сегодня превратились в современный туристический маршрут со смотровыми площадками и прогулочными тропами.

Сулакский каньон Пресс-служба «ГлавРыба»

Дальше путешественников ждет небольшое испытание — подвесной мост над Сулаком, соединяющий два берега каньона на высоте около 60 метров. На первый взгляд конструкция кажется довольно экстремальной, но всего через несколько шагов страх сменяется восторгом — виды на Сулак и горы тут просто потрясающие. И вот вы уже в той самой кофейне: помимо классических напитков, здесь готовят раф с урбечем — густой пастой из перетертых орехов или семян, которую в Дагестане считают одним из главных национальных продуктов.

А тем, кому мало красивых видов, Сулакский каньон предлагает проверить себя на прочность. На территории пещеры Нохъо находятся сразу несколько экстремальных аттракционов. Самый популярный — зиплайн, по которому можно в прямом смысле слова пролететь над каньоном между скалами. Любителям еще более острых ощущений предлагают гигантские качели над пропастью с размахом около 80 метров или прыжок с тарзанки с высоты, сравнимой с 26-этажным домом. Есть здесь и виа-феррата — оборудованный страховкой маршрут, проходящий прямо по отвесной скале. Но даже если вы не решитесь испытать себя, понаблюдать за теми, кто сделал этот шаг — уже отдельный аттракцион.

Пресс-служба «ГлавРыба»

Однако каким бы захватывающим ни был вид сверху, по-настоящему прочувствовать масштаб Сулакского каньона можно только с воды, так что обязательно выделите время на прогулку на катере. Если со смотровых площадок река кажется тонкой бирюзовой лентой, то снизу открывается совершенно другая картина: катер скользит между отвесными скалами высотой в сотни метров и проходит мимо знаменитых «плачущих» утесов, над которыми парят главные хозяева этих мест — горные орлы.

После целого дня прогулок и экстремальных развлечений самое время сбавить темп. Сделать это можно в «Салатавских банях» — современном банном комплексе, расположенном в пару минут езды от отеля «Аварал». Здесь гостей ждет тот самый «правильный пар»: дровяные парные, прохладные купели, горячие чаны под открытым небом и зоны отдыха с панорамными видами на горы и Сулакский каньон. Для тех, кто хочет познакомиться с банной культурой глубже, работают пармастера — они подбирают температуру и влажность, проводят авторские программы парения и помогают превратить обычный поход в баню в самый настоящий ритуал.

Где и что есть

Дагестан — одно из тех мест, где еда становится такой же важной частью путешествия, как горы или море. А поскольку в регионе до сих пор сильны кулинарные традиции десятков народов, почти в каждом районе можно попробовать блюда, приготовленные по семейным рецептам — тем самым, что передаются из поколения в поколение. Обязательно стоит заказать чуду — тонкие лепешки с разными начинками. И курзе — маленькие дагестанские пельмени. А также ароматный хинкал и шашлык из баранины или телятины.

Ресторан Аварал Пресс-служба «ГлавРыба»

Одно из лучших мест для знакомства с современной дагестанской кухней — ресторан «Аварал», расположенный на территории одноименного туристического комплекса. Здесь традиционные блюда не копируют в точности, а именно переосмысливают, и занимается этим известный питерский шеф-повар Кирилл Гусев. Хиты его меню — аварский хинкал, курзе с мясом, чуду с картофелем и сыром. И фаворит журналиста «Газеты.Ru» — печеный баклажан с мацони и гранатовым соусом.

Ресторан Айва Пресс-служба «ГлавРыба»

Если же хочется рыбы, загляните в ресторан «Айва», также находящийся на территории «Главрыбы». Здесь работает собственное форелевое хозяйство, поэтому рыба попадает на кухню буквально сразу после вылова. Дополнить ужин можно местными сырами, свежими овощами и ароматным чаем из горных трав — именно такой гастрономический финал дня после прогулок по Сулакскому каньону будет самым правильным.

Что привезти из Дагестана

Из Дагестана редко возвращаются с пустыми руками. Здесь сложно удержаться от покупки хотя бы одного сувенира: будь то украшение из знаменитого кубачинского серебра, расписная балхарская керамика, деревянная шкатулка унцукульских мастеров, теплые джурабы с национальным орнаментом или табасаранский ковер ручной работы.

Но если свободного места в чемодане почти не осталось, ограничьтесь урбечем, баночкой горного меда и пакетиком дагестанского чая — дома они будут напоминать вам о горах, Сулакском каньоне и том самом путешествии, которое почти наверняка захочется повторить.