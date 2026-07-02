Три попытки побега и слезы на свадьбе. Почему жену князя Монако считают несчастной

Княжеская семья Монако отмечает 15-летие. Князь Альбер II и княгиня Шарлен обвенчались 2 июля 2011 года в Монако. С самого дня их свадьбы публика уверена: брак у супругов — несчастливый. «Газета.Ru» рассказывает, на чем основаны эти убеждения.

Побеги и слезы Шарлен перед свадьбой

Сын князя Монако Ренье III и княгини Грейс познакомился с будущей женой еще в 2000 году, когда спортсменка из Южно-Африканской Республики Шарлен Уиттсток приезжала в княжество на соревнования по плаванию. Незадолго до этого оба были на Олимпийских играх в Сиднее, где Уиттсток выступала в составе сборной ЮАР по плаванию и вместе с командой заняла пятое место в комбинированной эстафете 4 × 100 метров. В интервью изданию Paris Matin князь Альбер II рассказывал о знакомстве с будущей женой: «Я не могу сказать, что тогда мы влюбились друг в друга. Я подумал, что она прекрасная пловчиха и что она дружелюбный, жизнерадостный, открытый человек. Мы прекрасно провели время».

Шарлен Уиттсток, 1999 год Media24/Gallo Images/Getty Images

Отношения начались лишь через пять лет, в 2005-м. Официально как пара князь Альбер и Шарлен Уиттсток появились на публике в 2006 году во время зимних Олимпийских игр в Турине. А 23 июня 2010 года княжеский дворец Монако объявил о помолвке Альбера II и Шарлен Уиттсток. На руке невесты появилось помолвочное кольцо с бриллиантом в три карата огранки «груша».

Помолвка, однако, была омрачена неприятностями. Французский журнал Public сообщил, что у князя Альбера обнаружились двое «новых внебрачных детей», одному из которых было полтора года. СМИ писали, что после свадьбы молодому мужу предстояло сдать тест на отцовство.

На тот момент уже было известно, что у главы Монако двое внебрачных детей : в 1992 году у него родилась дочь Жасмин от американки Тамары Ротоло, а в 2003-м — сын Александр от стюардессы из Того Николь Косте. Отпрыски князя Альбера носят его фамилию — Гримальди — но на престол претендовать не могут.

Судя по тому, что у князя Альбера по-прежнему двое внебрачных детей, те «двое новых» не подтвердились. Однако на фоне тех слухов невеста трижды попыталась сбежать от жениха до свадьбы.

Первую попытку побега Шарлен Уиттсток предприняла в мае 2011 года, когда поползли слухи о внебрачных детях князя Альбера, зачатых, когда они уже встречались. Эти известия застали невесту в Париже, куда она ездила примерять свадебное платье. Как писали французские СМИ, Шарлен сбежала в посольство ЮАР, но ее уговорили вернуться. Вторая попытка состоялась уже в Монако, после чего окружение князя Альбера отобрало у невесты паспорт. В третий раз будущая княгиня постаралась сбежать из-под венца уже накануне свадьбы. Она купила билет в ЮАР в один конец , но ее догнали в Ницце и уговорили вернуться в Монако.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен во время венчания, 2011 год Gareth Cattermole/Getty Images

В день свадьбы молодая невеста — Шарлен младше мужа на 20 лет — откровенно плакала. Это еще подогрело слухи о проблемах в едва заключенном браке. Однако в 2023 году в одном из интервью княгиня назвала свою свадьбу замечательной и объясняла, что рыдала от избытка чувств, а потом еще больше рыдала от того, что весь мир видит ее слезы.

Официальный княжеский дворец все сообщения о попытках побега со стороны Шарлен опровергал.

Загадочная болезнь княгини Шарлен

В начале 2021 года князь Альбер появился в Париже в одиночестве. Сообщалось, что княгиня Шарлен плохо себя чувствует, поэтому не может сопровождать мужа. На тот момент брак выглядел крепким: в 2014-м у пары родились двойняшки Габриэлла и Жак.

В мае того же года княгиня Шарлен улетела в ЮАР, и вскоре стало известно, что она задержится там на неопределенное время из-за инфекции, поразившей носоглотку после стоматологической процедуры.

В июле 2021-го князь Альбер II и Шарлен провели годовщину свадьбы порознь — княгине по-прежнему не позволяли летать, и она оставалась в ЮАР. Впрочем, она выложила в соцсети трогательное видео, на котором выражала благодарность супругу, а в интервью говорила, что очень скучает по мужу и детям.

А августе того же года князь Альбер и двойняшки навестили княгиню в Южной Африке. Таблоиды назвали объятия супругов при встрече неловкими, а саму княгиню — тревожной и похудевшей. В сентябре княгиню Шарлен срочно госпитализировали. Ее супруг с детьми в это время находился в Ирландии. В разговоре с журналистами он отрицал, что жена улетела в ЮАР из-за семейного конфликта.

Спустя два месяца, в октябре княгиня перенесла финальную операцию в Южно-Африканской Ркспублике — какую именно, не уточнялось. Наконец, в ноябре она вернулась в Монако. Княжеский дворец от имени обоих супругов объявил, что княгиня по-прежнему восстанавливается, поэтому воздержится от выходов на публику. Вскоре она отправилась долечиваться в Швейцарию.

Княгиня Шарлен, 2022 год Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images

Княгиня Шарлен окончательно вернулась в Монако только в марте 2022 года. Дворец сообщал, что процесс восстановления она завершит рядом с мужем и детьми.

Слухи о разводе и опровержение

В мае 2022 года княгиня Шарлен решила развеять слухи о том, что ее брак окончательно дал трещину. Она появилась в Монте-Карло на местной неделе моды вместе с дочерью Габриэллой и обратилась к журналистам с вопросом: «Вы хотите поговорить о слухах о разводе или о моем новом доме в Швейцарии?» После этого княгиня Шарлен заявила, что, как и у всех людей, у них с мужем бывают моменты эмоциональной слабости, но поскольку они всегда находятся на виду, их малейшую слабость сразу замечают. Князя Альбера она назвала своим защитником и призналась, что у них ушло немало времени, чтобы смириться с обилием злобных комментариев в прессе.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен со своими детьми, 2024 год Pierre Villard/SC Pool/Corbis/Getty Images

С тех пор князь и княгиня действительно приложили немало усилий, чтобы развеять сомнения публики в своем браке. В редких интервью они непременно выказывают поддержку и привязанность друг другу. Например, в прошлом году князь Альбер II, рассуждая о 20-летии нахождения на троне, говорил, что больше всего на свете гордится своей семьей и детьми. А княгиня Шарлен, выступая на балу Красного креста, заявила: «Я всегда на твоей стороне».