На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Стиль
Размер текста
А
А
А

День матери в России: открытки и теплые поздравления

Что пожелать в День матери: приятные слова, которые произведут впечатление на маму
true
true
true
close
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году День матери в России отмечается 30 ноября. Это еще один повод, чтобы сказать «спасибо» главному человеку в жизни. Чтобы вам было проще выразить свои чувства, «Газета.Ru» подготовила подборку оригинальных открыток и трогательных текстовых поздравлений маме. Выбирайте те, что лучше всего передают вашу любовь и благодарность.

Открытки ко Дню матери Текстовые поздравления для мамы Когда празднуют День матери в России Как отметить День матери

Открытки ко Дню матери

Ко Дню матери «Газета.Ru» подготовила поздравительные открытки. Ими можно поделиться в социальных сетях или мессенджерах. Всего пара кликов подарит маме хорошее настроение на весь день. Не забудьте добавить искренние слова благодарности и теплые пожелания.

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

close
Midjourney/Газета.Ru

Текстовые поздравления для мамы

  • Мамочка! Спасибо за каждый твой шаг рядом со мной! Ты всегда находишь силы поддержать меня, даже когда сама устаешь. Люблю тебя, с праздником!

  • Любимая мама! Ты умеешь делать дом уютным, а наши сердца — счастливыми. Пусть твой день будет наполнен заботой так же, как ты наполняешь ей нашу жизнь. Поздравляю!

  • Мам, спасибо за то, что даришь силы, когда их нет, и улыбку в тяжелые моменты. Твоя нежность лечит лучше любых слов!

  • Твой взгляд всегда полон любви. Пусть это чувство не покидает тебя никогда! Люблю тебя, мамочка!

  • Мама, для меня ты — свет, который никогда не гаснет. Сохрани в себе эту силу и вдохновение, которое даришь каждый день. С праздником тебя!

  • С Днем матери! Желаю тебе легкости в сердце и тепла в душе. Пусть тревоги обходят тебя стороной, а радость заглядывает в дом почаще!

  • Мама, спасибо, что учишь меня любить и верить, даже когда мне трудно. Твои слова придают мне уверенность в собственных силах. С праздником тебя!

  • Мам, ты сеешь любовь вокруг себя и делаешь мир лучше каждый день. Пусть жизнь отвечает тебе той же добротой! Поздравляю с Днем матери!

  • Мамуля! Спасибо за твою нежность и внимание! Ты умеешь поддержать одним словом, а самая простая фраза от тебя дарит спокойствие. Люблю тебя!

  • С Днем матери! Пусть счастье приходит к тебе каждый день, а радость будет твоим привычным состоянием!

  • Мамочка, ты — самый надежный человек на свете. В трудные моменты силы дает одна лишь мысль о тебе.

  • Мама, будь счастлива сейчас и всегда — ты это заслужила! Ты делала так много для меня и других, забывая о себе. Пусть сегодня и каждый день тебе говорят «спасибо»! С праздником тебя!

  • Милая мама, спасибо за то, что ты добрая, мудрая и настоящая. Я мечтаю быть хоть наполовину таким же человеком, а ты всегда подаешь мне пример. Поздравляю с твоим днем!

  • С Днем матери! Пусть твой дом будет наполнен смехом и теплотой, в нем всегда царит любовь и взаимопонимание.

  • Мамуля, спасибо за то, что подарила мне жизнь! Пусть здоровье, успех и душевный покой всегда сопровождают тебя.

  • Мама, сегодня ты получишь много самых искренних признаний. Пусть они согревают тебя так же, как твоя любовь согревает нас. Спасибо тебе! С праздником!

  • Ты умеешь сделать обычный день особенным, любая мелочь рядом с тобой превращается в праздник. Спасибо тебе за твою душевность! С Днем матери!

  • Мамуля! Спасибо, что согреваешь, даже когда я далеко. Поздравляю с праздником, люблю тебя больше всех!

  • Ты — мое спокойствие и вдохновение, рядом с тобой можно быть собой. Поздравляю тебя с Днем матери и желаю, чтобы жизнь была легкой и радостной.

  • Мама, пусть у тебя будет время для отдыха и радости! Ты столько отдала мне, а теперь пора немного взять и себе. Пусть весь мир подождет! С праздником!

  • Спасибо за твое бесконечное терпение и нежность. Ты всегда поддерживаешь меня, не требуя ничего взамен. Я буду заботиться о тебе всегда. С Днем матери!

  • Мамочка, твоя любовь — лучший подарок судьбы, который направляет, исцеляет и вдохновляет. Спасибо тебе за каждый день моей жизни! Люблю тебя!

  • Мамуля, пусть каждый новый день приносит тебе маленькие радости, которые сложатся в одно большое счастье. С праздником!

  • Мамочка, твой ласковый голос звучит в моей голове и сердце, где бы я ни находился. Спасибо тебе, люблю!

  • С Днем матери, родная! Пусть жизнь дарит тебе улыбки так же, как ты даришь их нам. Желаем больше поводов для радости и праздника!

  • Мамочка, спасибо судьбе за тебя. Ты — мой самый главный подарок! С праздником!

Когда празднуют День матери в России

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Дата официально учреждена указом президента страны Бориса Ельцина в 1998 году с целью «повышения социальной значимости материнства». С тех пор россияне отмечают праздник ежегодно.

История Дня матери в России началась еще до 1998 года. Впервые его пытались учредить в 1915 году: тогда главный инструктор петроградского отряда скаутов Рагнар Фернберг предложил чествовать матерей 1 декабря. Праздник действительно отметили, но дореволюционная традиция так и не прижилась.

Следующей ввести празднование Дня матери предложила учительница из Баку Эльмира Гусейнова в 1988 году. Она организовала праздник, посвященный мамам, в школах. Особенный повод понравился многим жителям Азербайджана, и тогда День матери начали отмечать ежегодно. А сама Гусейнова позже переехала в Ставрополь, и на новом месте снова инициировала проведение семейного праздника.

Однако официально День матери еще не был закреплен. В 1993 году власти Якутии установили региональный праздник и назначили его на третье воскресенье ноября. Идею поддержали и другие субъекты РФ. Наконец, через пять лет, депутат Госдумы и член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина предложила сделать День матери официальным всероссийским праздником.

Разумеется, в других странах тоже отмечают День матери и чествуют женщин. Этот праздник появился в США еще в начале XX века: в 1907 году активистка Анна Джарвис обратилась к властям с предложением установить День матери. Так она хотела почтить память погибшей родительницы. В штате Вирджиния к инициативе прислушались, так в календаре появился неофициальный День матери. В 1912 году в Штатах появилась Международная ассоциация Дня матери, которая информировала людей о празднике и давала американцам рекомендации по поздравлению главных женщин в их жизни. В 1914 году День матери официально утвердили в США, установив на второе воскресенье мая.

К традиции присоединились и другие страны. С тех пор День матери в середине мая отмечают жители:

В этот день люди стараются провести время с семьей. Кульминацией праздника становится обед или ужин в честь матери. Иногда мужчины и дети сами готовят угощения, чтобы в праздник мама отдохнула от домашних обязанностей.

Как отметить День матери

  • Проведите время вместе. День матери приходится на выходной, так что его можно полностью посвятить общению с самыми близкими.

  • Украсьте дом. Можно разнообразить интерьер воздушными шарами, гирляндами и конфетти. Если в вашей семье есть дети, предложите им сделать украшения из цветной бумаги. Так веселее! А на стол поставьте праздничные тарелки и красивый декор.

  • Приготовьте теплое и душевное поздравление. Воспользуйтесь одним из шаблонов выше, но не забудьте добавить искренние слова от себя. Если удастся вспомнить какой-то теплый или трогательный момент, поздравление растрогает маму.

  • Преподнесите подарки. Мама будет рада вниманию домочадцев, но приятный подарок сделает ее настроение отличным на весь день.

  • Устройте праздничный ужин. Приготовьте любимые блюда мамы самостоятельно или заручитесь помощью служб доставки. Пусть сегодня мама отдохнет!

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами