День матери в России: открытки и теплые поздравления

Что пожелать в День матери: приятные слова, которые произведут впечатление на маму

В 2025 году День матери в России отмечается 30 ноября. Это еще один повод, чтобы сказать «спасибо» главному человеку в жизни. Чтобы вам было проще выразить свои чувства, «Газета.Ru» подготовила подборку оригинальных открыток и трогательных текстовых поздравлений маме. Выбирайте те, что лучше всего передают вашу любовь и благодарность.

Открытки ко Дню матери

Ко Дню матери «Газета.Ru» подготовила поздравительные открытки. Ими можно поделиться в социальных сетях или мессенджерах. Всего пара кликов подарит маме хорошее настроение на весь день. Не забудьте добавить искренние слова благодарности и теплые пожелания.

close Midjourney/Газета.Ru

Текстовые поздравления для мамы

Мамочка! Спасибо за каждый твой шаг рядом со мной! Ты всегда находишь силы поддержать меня, даже когда сама устаешь. Люблю тебя, с праздником!

Любимая мама! Ты умеешь делать дом уютным, а наши сердца — счастливыми. Пусть твой день будет наполнен заботой так же, как ты наполняешь ей нашу жизнь. Поздравляю!

Мам, спасибо за то, что даришь силы, когда их нет, и улыбку в тяжелые моменты. Твоя нежность лечит лучше любых слов!

Твой взгляд всегда полон любви. Пусть это чувство не покидает тебя никогда! Люблю тебя, мамочка!

Мама, для меня ты — свет, который никогда не гаснет. Сохрани в себе эту силу и вдохновение, которое даришь каждый день. С праздником тебя!

С Днем матери! Желаю тебе легкости в сердце и тепла в душе. Пусть тревоги обходят тебя стороной, а радость заглядывает в дом почаще!

Мама, спасибо, что учишь меня любить и верить, даже когда мне трудно. Твои слова придают мне уверенность в собственных силах. С праздником тебя!

Мам, ты сеешь любовь вокруг себя и делаешь мир лучше каждый день. Пусть жизнь отвечает тебе той же добротой! Поздравляю с Днем матери!

Мамуля! Спасибо за твою нежность и внимание! Ты умеешь поддержать одним словом, а самая простая фраза от тебя дарит спокойствие. Люблю тебя!

С Днем матери! Пусть счастье приходит к тебе каждый день, а радость будет твоим привычным состоянием!

Мамочка, ты — самый надежный человек на свете. В трудные моменты силы дает одна лишь мысль о тебе.

Мама, будь счастлива сейчас и всегда — ты это заслужила! Ты делала так много для меня и других, забывая о себе. Пусть сегодня и каждый день тебе говорят «спасибо»! С праздником тебя!

Милая мама, спасибо за то, что ты добрая, мудрая и настоящая. Я мечтаю быть хоть наполовину таким же человеком, а ты всегда подаешь мне пример. Поздравляю с твоим днем!

С Днем матери! Пусть твой дом будет наполнен смехом и теплотой, в нем всегда царит любовь и взаимопонимание.

Мамуля, спасибо за то, что подарила мне жизнь! Пусть здоровье, успех и душевный покой всегда сопровождают тебя.

Мама, сегодня ты получишь много самых искренних признаний. Пусть они согревают тебя так же, как твоя любовь согревает нас. Спасибо тебе! С праздником!

Ты умеешь сделать обычный день особенным, любая мелочь рядом с тобой превращается в праздник. Спасибо тебе за твою душевность! С Днем матери!

Мамуля! Спасибо, что согреваешь, даже когда я далеко. Поздравляю с праздником, люблю тебя больше всех!

Ты — мое спокойствие и вдохновение, рядом с тобой можно быть собой. Поздравляю тебя с Днем матери и желаю, чтобы жизнь была легкой и радостной.

Мама, пусть у тебя будет время для отдыха и радости! Ты столько отдала мне, а теперь пора немного взять и себе. Пусть весь мир подождет! С праздником!

Спасибо за твое бесконечное терпение и нежность. Ты всегда поддерживаешь меня, не требуя ничего взамен. Я буду заботиться о тебе всегда. С Днем матери!

Мамочка, твоя любовь — лучший подарок судьбы, который направляет, исцеляет и вдохновляет. Спасибо тебе за каждый день моей жизни! Люблю тебя!

Мамуля, пусть каждый новый день приносит тебе маленькие радости, которые сложатся в одно большое счастье. С праздником!

Мамочка, твой ласковый голос звучит в моей голове и сердце, где бы я ни находился. Спасибо тебе, люблю!

С Днем матери, родная! Пусть жизнь дарит тебе улыбки так же, как ты даришь их нам. Желаем больше поводов для радости и праздника!

Мамочка, спасибо судьбе за тебя. Ты — мой самый главный подарок! С праздником!

Когда празднуют День матери в России

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Дата официально учреждена указом президента страны Бориса Ельцина в 1998 году с целью «повышения социальной значимости материнства». С тех пор россияне отмечают праздник ежегодно.

30 ноября отмечается День матери в 2025 году

История Дня матери в России началась еще до 1998 года. Впервые его пытались учредить в 1915 году: тогда главный инструктор петроградского отряда скаутов Рагнар Фернберг предложил чествовать матерей 1 декабря. Праздник действительно отметили, но дореволюционная традиция так и не прижилась.

Следующей ввести празднование Дня матери предложила учительница из Баку Эльмира Гусейнова в 1988 году. Она организовала праздник, посвященный мамам, в школах. Особенный повод понравился многим жителям Азербайджана, и тогда День матери начали отмечать ежегодно. А сама Гусейнова позже переехала в Ставрополь, и на новом месте снова инициировала проведение семейного праздника.

Однако официально День матери еще не был закреплен. В 1993 году власти Якутии установили региональный праздник и назначили его на третье воскресенье ноября. Идею поддержали и другие субъекты РФ. Наконец, через пять лет, депутат Госдумы и член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина предложила сделать День матери официальным всероссийским праздником.

Разумеется, в других странах тоже отмечают День матери и чествуют женщин. Этот праздник появился в США еще в начале XX века: в 1907 году активистка Анна Джарвис обратилась к властям с предложением установить День матери. Так она хотела почтить память погибшей родительницы. В штате Вирджиния к инициативе прислушались, так в календаре появился неофициальный День матери. В 1912 году в Штатах появилась Международная ассоциация Дня матери, которая информировала людей о празднике и давала американцам рекомендации по поздравлению главных женщин в их жизни. В 1914 году День матери официально утвердили в США, установив на второе воскресенье мая.

К традиции присоединились и другие страны. С тех пор День матери в середине мая отмечают жители:

В этот день люди стараются провести время с семьей. Кульминацией праздника становится обед или ужин в честь матери. Иногда мужчины и дети сами готовят угощения, чтобы в праздник мама отдохнула от домашних обязанностей.

Как отметить День матери

Проведите время вместе. День матери приходится на выходной, так что его можно полностью посвятить общению с самыми близкими.

Украсьте дом. Можно разнообразить интерьер воздушными шарами, гирляндами и конфетти. Если в вашей семье есть дети, предложите им сделать украшения из цветной бумаги. Так веселее! А на стол поставьте праздничные тарелки и красивый декор.

Приготовьте теплое и душевное поздравление. Воспользуйтесь одним из шаблонов выше, но не забудьте добавить искренние слова от себя. Если удастся вспомнить какой-то теплый или трогательный момент, поздравление растрогает маму.

Преподнесите подарки. Мама будет рада вниманию домочадцев, но приятный подарок сделает ее настроение отличным на весь день.