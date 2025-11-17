Французский замок и дегустация под звездами: 5 виноделен, которые стоит посетить в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сосредоточена самая большая коллекция виноделен в стране. Если отправитесь в путешествие в Анапу и Геленджик, то посещение виноградников станет одним из запоминающихся моментов вашей поездки. Тем более что сейчас самое время: осень — идеальный период, чтобы познакомиться с миром виноделия поближе.

Россия — довольно винная страна. Согласно исследованию Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), мы занимаем седьмое место по общему объему потребления данного напитка. С учетом этого повышенный интерес россиян ко всему отечественному, возникший на фоне пандемии, не обошел, конечно, и винодельческую сферу.

И все же, несмотря на активное развитие энотуризма, а также просветительские усилия проекта «Большое Русское вино», одной из проблем локального виноделия остается недостаточная осведомленность, что и где у нас производят: по словам вице-президента компании Simple Анатолия Корнеева, у большинства энофилов есть понимание, где находится испанская Риохаодин из популярных винодельческих регионов, но никто не знает местоположения, например, станицы Гостагаевской, в которой тоже делают качественное вино.

О пяти ведущих винодельнях, которые базируются на юге России и на которые стоит обратить внимание, рассказывает «Газета.Ru».

Винодельня Château de Talu («Шато де Талю»)

Одно из самых живописных винодельческих хозяйств, занимающее 183 га в Геленджике, было основано в 2005-м. Причем два года ушло только на изучение терруара совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности — почва, климат, ландшафт, окружающий животный и растительный мир, — влияющих на вкус вина. В 2007-м высадили первые саженцы сортов каберне совиньон, мерло, каберне фран, шардоне и совиньон блан, которые молодыми привезли из французского питомника. Они успешно прижились и на данный момент считаются уже зрелыми лозами, что чувствуется во вкусе напитка. Сегодня здесь выращивают 14 сортов винограда, при этом вино делают только из 10. И в основном это красные вина.

Много лет собранный вручную урожай успешно продавали другим винодельням, но к 2019 году был построен и запущен в работу собственный завод. Годовой объем производства теперь составляет 1,4 млн бутылок.

Виноградники располагаются между 44-м и 45-м градусами северной широты, как и южные зоны Пьемонта и Бордо. Климат, впрочем, не единственное, что переносит гостей винодельни прямиком во Францию. На самой высокой точке Толстого мыса расположен замок в стиле французского шато XVIII века, спроектированный в 2016 году австрийским архитектором Йоханнесом Мюкке. На входе посетителей встречают скульптуры львов, а внутри — интерьеры с прекрасным антиквариатом.

Вокруг шато расположен небольшой парк, центром которого стал восстановленный старинный фонтан, привезенный из Франции. С сентября 2021 года винодельня открыта для посещений; помимо экскурсий и дегустаций, для гостей доступны винный бутик и ресторан, в котором можно попробовать фирменное блюдо — свежую обожженную форель из собственного рыбного хозяйства в Сочи.

Вино — это настроение! Хорошее вино, даже если все условия сервировки, подачи, подбора блюд соблюдены, может не понравиться, потому что не то настроение, обстановка, люди, время года или дня. Но не потому, что оно нехорошее! А понравится то вино, которое сошлось с вами в настроении, желании и компании. Поэтому вино, которое не понравится или понравится, может стоить любых денег. Алихан Аларханов Шеф-сомелье Шато де Талю

close Алихан Аларханов Пресс-служба «Simple»

«Шумринка»

Виноградники на территории России занимают площадь более 110 тыс. га — и она только продолжает расширяться.

Оказавшись на частной винодельне «Шумринка» в 20 км от Анапы, можно полюбоваться как раз бесконечными плантациями. Здесь нет замка или какой-то особо развитой туристической зоны, но из уютного небольшого шатра, где проходят дегустации, открывается один из самых красивых видов на виноградники. Свое название винодельня получила в честь одноименной реки, протекающей в окрестностях села Гай-Кодзора.

«Шумринка» — относительно молодое винодельческое хозяйство; первые лозы заложили в 2016 году, первый урожай сняли в 2018-м, первые вина выпустили в 2019-м. Основатель Александр Кислицын, который пришел в сферу из нефтяной отрасли, признается, что погружался в виноделие неспеша. Однажды он прочитал, что оно является «одним из самых сложных видов человеческой деятельности». Это и стало для него главной мотивацией.

«Шумринка» выращивает на 60 га около 20 сортов винограда: мерло, мальбек, сира, пино блан, мальвазия и другие. Мальвазию называют фишкой винодельни. Это сложный в работе сорт, но получающееся из него вино оправдывает все труды. Также здесь высажен редкий сербский поздний сорт — пробус. Одним из инициаторов эксперимента был главный агроном винодельни — специалист из Сербии Владо Юричич, который живет и работает на «Шумринке» уже десять лет. Вместе с энологом Романом Логуновым они делают вина премиального сегмента и своими результатами довольны.

По словам команды, особенностью винодельни является главенствующая роль «трех стихий» — степной, горной и морской, — что помогает выращивать качественный виноград. А хорошая ягода — это всегда хорошее вино.

Мы не думали о славе, мы о ней мечтали! И эта слава определенно у нас уже есть. Александр Кислицын Владелец «Шумринки»

close Александр Кислицын Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Терруар «Шумринки» вдохновляет на необычные названия винных линеек. «Семисам» названа в честь одноименного хребта — самой западной точки Большого Кавказа, которая защищает виноградники от холодных ветров. Вина этой линейки отражают характер региона с его мягким климатом. А линейка «Петрикор», выдержанная в дубовых бочках, называется так благодаря одноименному термину (от греческого petra — «камень», а ichor — «жидкость богов, текущая в жилах»), которым описывают тот самый землистый запах после дождя.

«Скалистый берег»

close Кристина Богачева/«Газета.Ru»

В селе Варваровка, что в 10 км от Анапы, находится одна из самых стильных виноделен Краснодарского края, «Скалистый берег», которой в этом году исполнилось 15 лет. Ее футуристическое здание, идеально вписавшееся в холмистый ландшафт, привлекает большое количество туристов. Общая площадь виноградников составляет 120 га, плодоносят из них 30 га. Лозы посадили в 2011—2013 годах, а в 2022-м на рынок вышли первые вина.

Главный энолог и винодел «Скалистого берега» Ирина Яковенко много говорит об уникальности их терруара и о том, как важно, чтобы все было в балансе с природой — команда винодельни старается максимально поддерживать экосистему. На производстве техническую воду очищают до состояния питьевой, а отходы аккуратно сортируют. Животные и птицы, украшающие этикетки вин, обитают на территории винодельни и в ближайшем заповеднике «Утриш», хозяйство помогает ему и его подопечным.

Если виноград не имеет потенциал, из него не сделать великое вино. А мы стремимся делать великое. Ирина Яковенко Главный энолог и винодел «Скалистого берега»

close Ирина Яковенко Кристина Богачева/«Газета.Ru»

«Скалистый берег» — гравитационная винодельня. Здесь исключается механическая перекачка вина, перемещение происходит свободно под действием силы тяжести. Весь урожай собирается, как и на других винодельнях, вручную. Затем виноград попадает на линию переработки, состоящую из самого современного оборудования. Одна из «изюминок» винодельни — оптический сортировщик, где с помощью камеры сканируются ягоды по размеру и цвету. И под пресс идут только те, что соответствуют заданным параметрам.

В 2019 году архитектор Александр Балабин спроектировал здание винодельни, оно стало единственным российским проектом на премии World Architecture Festival (WAF) в категории «Промышленная архитектура». По задумке Балабина, стекла в здании символизируют воду — волны омывают скалу, на которой расположились виноградники, а дегустационный зал с видом на море сделан в виде камушка (морской гальки).

Выдержка вина протекает в дубовых бочках и стальных емкостях в бочковом хранилище, которое разместили как раз прямо в скале. Таким образом температура поддерживается на уровне 15 градусов.

В теплое время года и ясную погоду здесь можно насладиться не только дегустацией премиальной линейки вин, но и полюбоваться звездным небом. «Скалистый берег» предлагает ночную программу с экскурсией по винодельне, доступ к телескопу и лекцию о космосе от популяризатора науки и автора книги «Как наблюдать за звездами» Руслана Ильницкого.

«Имение «Сикоры»

close Пресс-служба Имения «Сикоры»

При въезде на территорию винодельни гостей встречает фраза «Не сравнивайте нас ни с кем, нас никто не сможет повторить». Смелое и очень уверенное заявление, но полностью отражающее характер основателя проекта Александра Сикорского, строителя по образованию и профессии. В 2021 году «Сикоры» заняла 20-е место в рейтинге лучших виноделен мира по версии премии World's Best Vineyards.

close Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Вся команда практически хором говорит, что Сикорский является настоящим перфекционистом и лучше не будет делать то, что у него не получится идеально. Соседи и партнеры без шуток отмечают, что виноградники здесь — одни из самых красивых и ухоженных.

История «Сикоры» началась в 2011 году, когда Сикорский искал место под дом для семьи вдали от городской суеты. Купленная земля оказалась с уже посаженными рислингом и каберне совиньоном. Позже добавились другие — шардоне, пино нуар, совиньон блан и красностоп. На сегодняшний день из 47 га винодельни 16 га занимает рислинг, из них четыре — новые лозы.

close Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Многолетний опыт в строительстве помог Сикорскому возвести здание винодельни таким образом, чтобы в нем сошлись ключевые составляющие — стильный интерьер, а также продуманная эргономика. Тут есть и современный многоуровневый цех с емкостями, и лаборатория, и винный погреб, и удобный дегустационный зал, и своя коллекционная комната, и все удобства для сотрудников. У некоторых залов есть внутренние названия. Например, «ясельки» — комната, где происходит первичный процесс брожения игристых в дубовых бочках; вино здесь начинает обретать характер. А в погребе, где в бочках выдерживается вино, даже включают классическую музыку.

По словам Сикорского, у винодельни семейная философия, так как назвал он ее в честь семьи и рода. Его старшая дочь помогала с дизайном, а младшая — с маркетингом, разработала фирменный стиль винодельни. Семейному гербу свыше 200 лет, он используется в качестве логотипа винодельни и в оформлении этикеток. Сикорский отмечает с улыбкой, что у их вина — женское лицо и женский характер. Главным энологом здесь с первого дня работает Елена Целоусова, главным виноделом — Екатерина Юдина.

Быть виноделом — божий дар. Последнее слово всегда за виноделом. Александр Сикорский Основатель хозяйства «Имение «Сикоры»

close Александр Сикорский Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Вино в «Сикорах» выдерживается как в дубовых бочках, так и емкостях цилиндрической формы из нержавеющей стали. А еще — в уникальных (для России) бетонных сферах. В них кислород поступает маленькими дозами, форма сферы поддерживает его в постоянном движении, и вино перемешивается с осадком, что помогает ему лучше раскрыться, подчеркивает цвет, вкус и добавляет минеральность. Сикорский сам спроектировал специальные лестницы для удобной работы с этими сферами. А с недавних пор на винодельне появились стеклянные емкости объемом 220 л. Они куплены во Франции специально для игристого вина.

«Усадьба Мезыбь»

close Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Очень живописная и уютная винодельня, история которой началась в 2015 году, принадлежит Русской православной церкви. Находится хозяйство на берегу Черного моря между Дивноморским и Джанхотом рядом с речкой Мезыбь. Виноградники окружены заповедником реликтовой пицундской сосны, поэтому символом хозяйства является шишка. Первые саженцы были посажены в 2016 году, здание винодельни построили в 2018-м, а первые вина вышли на рынок в 2023-м.

close Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Директор Светлана Дмитриева руководит компанией с момента ее основания. Из всех перечисленных выше виноделен «Мезыбь» пока самая нетуристическая. Сейчас сюда можно попасть только в составе заранее сформированной экскурсионной группы с гидом, у которого есть лицензия. Но в планах — развивать туристическое направление. У Дмитриевой есть идея построить в ближайшие два года дегустационную зону и видовую площадку с шатром.

В «Усадьбе» трудится небольшая команда — всего 20 человек, которые успевают делать все, от отчетов до вина. В среднем производят около 350 тыс. бутылок в год, обычно для этого количества нужно как минимум 55 сотрудников. Дмитриева поделилась, что на момент строительства винодельни стояла цель сделать все быстро и бюджетно. Не экономили только на современном оборудовании.

close Кристина Богачева/«Газета.Ru»

На 54 га выращивают 12 сортов винограда (примерно 70% — красные сорта) и делают европейские вина в классическом стиле, скоро появится игристое вино и кагор. Дмитриева с большой теплотой рассказывает о ценности их терруара, который отражается в винах. Одной из особенностей этого места является редкая голубая глина, что делает его схожим с терруаром знаменитого винодельческого хозяйства «Петрюс» в Бордо.

Весной 2024-го виноделом «Мезыби» стал Роман Неброский, он работает с вином уже 21 год. Для выдержки вина здесь используют три вида емкостей: дубовые бочки, емкости из нержавеющей стали и керамические овоиды, напоминающие по форме яйцо. Последние не влияют на вкус, не требуют обработки и долго служат.

Неброский называет мифом мнение, что закручивающаяся пробка на бутылке говорит о низком качестве напитка. По его словам, это распространенная практика для молодых сортов, которые, как правило, не хранятся долго. Сегодня примерно треть вина в мире закрывается именно «винтом»: такая крышка сохраняет свежие и сочные ароматы молодых вин, да и переживать за «болезни» пробки не нужно.

Винтовой колпачок — абсолютно нормальный, стерильный и современный способ укупорки вина. Кислород не проникает, никакие инфекции. Все совершенно безопасно. Роман Неброский Винодел «Усадьбы Мезыбь»

close Роман Неброский и Светлана Дмитриева Пресс-служба «Simple»

Один из лучших виноделов России Алексей Толстой убежден: «Вино создают команды». И его слова подтверждают коллеги по цеху. Все в один голос подчеркивают, что успех винодельни зависит только от коллектива, его слаженности, схожести взглядов и нацеленности на результат: «Терруар, технологии и специалисты — залог великого вина. И у нас есть все, чтобы делать именно такое вино».

Алкоголь (и тем более его чрезмерное употребление) вредит здоровью и не только. Не забывайте об этом.