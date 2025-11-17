Французский замок и дегустация под звездами: 5 виноделен, которые стоит посетить в Краснодарском крае

Россия — довольно винная страна. Согласно исследованию Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), мы занимаем седьмое место по общему объему потребления данного напитка. С учетом этого повышенный интерес россиян ко всему отечественному, возникший на фоне пандемии, не обошел, конечно, и винодельческую сферу.
И все же, несмотря на активное развитие энотуризма, а также просветительские усилия проекта «Большое Русское вино», одной из проблем локального виноделия остается недостаточная осведомленность, что и где у нас производят: по словам вице-президента компании Simple Анатолия Корнеева, у большинства энофилов есть понимание, где находится испанская Риохаодин из популярных винодельческих регионов, но никто не знает местоположения, например, станицы Гостагаевской, в которой тоже делают качественное вино.
О пяти ведущих винодельнях, которые базируются на юге России и на которые стоит обратить внимание, рассказывает «Газета.Ru».
Винодельня Château de Talu («Шато де Талю»)
Одно из самых живописных винодельческих хозяйств, занимающее 183 га в Геленджике, было основано в 2005-м. Причем два года ушло только на изучение терруара совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности — почва, климат, ландшафт, окружающий животный и растительный мир, — влияющих на вкус вина. В 2007-м высадили первые саженцы сортов каберне совиньон, мерло, каберне фран, шардоне и совиньон блан, которые молодыми привезли из французского питомника. Они успешно прижились и на данный момент считаются уже зрелыми лозами, что чувствуется во вкусе напитка. Сегодня здесь выращивают 14 сортов винограда, при этом вино делают только из 10. И в основном это красные вина.
Много лет собранный вручную урожай успешно продавали другим винодельням, но к 2019 году был построен и запущен в работу собственный завод. Годовой объем производства теперь составляет 1,4 млн бутылок.
Виноградники располагаются между 44-м и 45-м градусами северной широты, как и южные зоны Пьемонта и Бордо. Климат, впрочем, не единственное, что переносит гостей винодельни прямиком во Францию. На самой высокой точке Толстого мыса расположен замок в стиле французского шато XVIII века, спроектированный в 2016 году австрийским архитектором Йоханнесом Мюкке. На входе посетителей встречают скульптуры львов, а внутри — интерьеры с прекрасным антиквариатом.
Вокруг шато расположен небольшой парк, центром которого стал восстановленный старинный фонтан, привезенный из Франции. С сентября 2021 года винодельня открыта для посещений; помимо экскурсий и дегустаций, для гостей доступны винный бутик и ресторан, в котором можно попробовать фирменное блюдо — свежую обожженную форель из собственного рыбного хозяйства в Сочи.
Алихан АлархановПресс-служба «Simple»
«Шумринка»
Виноградники на территории России занимают площадь более 110 тыс. га — и она только продолжает расширяться.
Оказавшись на частной винодельне «Шумринка» в 20 км от Анапы, можно полюбоваться как раз бесконечными плантациями. Здесь нет замка или какой-то особо развитой туристической зоны, но из уютного небольшого шатра, где проходят дегустации, открывается один из самых красивых видов на виноградники. Свое название винодельня получила в честь одноименной реки, протекающей в окрестностях села Гай-Кодзора.
«Шумринка» — относительно молодое винодельческое хозяйство; первые лозы заложили в 2016 году, первый урожай сняли в 2018-м, первые вина выпустили в 2019-м. Основатель Александр Кислицын, который пришел в сферу из нефтяной отрасли, признается, что погружался в виноделие неспеша. Однажды он прочитал, что оно является «одним из самых сложных видов человеческой деятельности». Это и стало для него главной мотивацией.
«Шумринка» выращивает на 60 га около 20 сортов винограда: мерло, мальбек, сира, пино блан, мальвазия и другие. Мальвазию называют фишкой винодельни. Это сложный в работе сорт, но получающееся из него вино оправдывает все труды. Также здесь высажен редкий сербский поздний сорт — пробус. Одним из инициаторов эксперимента был главный агроном винодельни — специалист из Сербии Владо Юричич, который живет и работает на «Шумринке» уже десять лет. Вместе с энологом Романом Логуновым они делают вина премиального сегмента и своими результатами довольны.
По словам команды, особенностью винодельни является главенствующая роль «трех стихий» — степной, горной и морской, — что помогает выращивать качественный виноград. А хорошая ягода — это всегда хорошее вино.
Александр КислицынКристина Богачева/«Газета.Ru»
Терруар «Шумринки» вдохновляет на необычные названия винных линеек. «Семисам» названа в честь одноименного хребта — самой западной точки Большого Кавказа, которая защищает виноградники от холодных ветров. Вина этой линейки отражают характер региона с его мягким климатом. А линейка «Петрикор», выдержанная в дубовых бочках, называется так благодаря одноименному термину (от греческого petra — «камень», а ichor — «жидкость богов, текущая в жилах»), которым описывают тот самый землистый запах после дождя.
«Скалистый берег»
В селе Варваровка, что в 10 км от Анапы, находится одна из самых стильных виноделен Краснодарского края, «Скалистый берег», которой в этом году исполнилось 15 лет. Ее футуристическое здание, идеально вписавшееся в холмистый ландшафт, привлекает большое количество туристов. Общая площадь виноградников составляет 120 га, плодоносят из них 30 га. Лозы посадили в 2011—2013 годах, а в 2022-м на рынок вышли первые вина.
Главный энолог и винодел «Скалистого берега» Ирина Яковенко много говорит об уникальности их терруара и о том, как важно, чтобы все было в балансе с природой — команда винодельни старается максимально поддерживать экосистему. На производстве техническую воду очищают до состояния питьевой, а отходы аккуратно сортируют. Животные и птицы, украшающие этикетки вин, обитают на территории винодельни и в ближайшем заповеднике «Утриш», хозяйство помогает ему и его подопечным.
Ирина ЯковенкоКристина Богачева/«Газета.Ru»
«Скалистый берег» — гравитационная винодельня. Здесь исключается механическая перекачка вина, перемещение происходит свободно под действием силы тяжести. Весь урожай собирается, как и на других винодельнях, вручную. Затем виноград попадает на линию переработки, состоящую из самого современного оборудования. Одна из «изюминок» винодельни — оптический сортировщик, где с помощью камеры сканируются ягоды по размеру и цвету. И под пресс идут только те, что соответствуют заданным параметрам.
В 2019 году архитектор Александр Балабин спроектировал здание винодельни, оно стало единственным российским проектом на премии World Architecture Festival (WAF) в категории «Промышленная архитектура». По задумке Балабина, стекла в здании символизируют воду — волны омывают скалу, на которой расположились виноградники, а дегустационный зал с видом на море сделан в виде камушка (морской гальки).
Выдержка вина протекает в дубовых бочках и стальных емкостях в бочковом хранилище, которое разместили как раз прямо в скале. Таким образом температура поддерживается на уровне 15 градусов.
В теплое время года и ясную погоду здесь можно насладиться не только дегустацией премиальной линейки вин, но и полюбоваться звездным небом. «Скалистый берег» предлагает ночную программу с экскурсией по винодельне, доступ к телескопу и лекцию о космосе от популяризатора науки и автора книги «Как наблюдать за звездами» Руслана Ильницкого.
«Имение «Сикоры»
При въезде на территорию винодельни гостей встречает фраза «Не сравнивайте нас ни с кем, нас никто не сможет повторить». Смелое и очень уверенное заявление, но полностью отражающее характер основателя проекта Александра Сикорского, строителя по образованию и профессии. В 2021 году «Сикоры» заняла 20-е место в рейтинге лучших виноделен мира по версии премии World's Best Vineyards.
Вся команда практически хором говорит, что Сикорский является настоящим перфекционистом и лучше не будет делать то, что у него не получится идеально. Соседи и партнеры без шуток отмечают, что виноградники здесь — одни из самых красивых и ухоженных.
История «Сикоры» началась в 2011 году, когда Сикорский искал место под дом для семьи вдали от городской суеты. Купленная земля оказалась с уже посаженными рислингом и каберне совиньоном. Позже добавились другие — шардоне, пино нуар, совиньон блан и красностоп. На сегодняшний день из 47 га винодельни 16 га занимает рислинг, из них четыре — новые лозы.
Многолетний опыт в строительстве помог Сикорскому возвести здание винодельни таким образом, чтобы в нем сошлись ключевые составляющие — стильный интерьер, а также продуманная эргономика. Тут есть и современный многоуровневый цех с емкостями, и лаборатория, и винный погреб, и удобный дегустационный зал, и своя коллекционная комната, и все удобства для сотрудников. У некоторых залов есть внутренние названия. Например, «ясельки» — комната, где происходит первичный процесс брожения игристых в дубовых бочках; вино здесь начинает обретать характер. А в погребе, где в бочках выдерживается вино, даже включают классическую музыку.
По словам Сикорского, у винодельни семейная философия, так как назвал он ее в честь семьи и рода. Его старшая дочь помогала с дизайном, а младшая — с маркетингом, разработала фирменный стиль винодельни. Семейному гербу свыше 200 лет, он используется в качестве логотипа винодельни и в оформлении этикеток. Сикорский отмечает с улыбкой, что у их вина — женское лицо и женский характер. Главным энологом здесь с первого дня работает Елена Целоусова, главным виноделом — Екатерина Юдина.
Александр СикорскийКристина Богачева/«Газета.Ru»
Вино в «Сикорах» выдерживается как в дубовых бочках, так и емкостях цилиндрической формы из нержавеющей стали. А еще — в уникальных (для России) бетонных сферах. В них кислород поступает маленькими дозами, форма сферы поддерживает его в постоянном движении, и вино перемешивается с осадком, что помогает ему лучше раскрыться, подчеркивает цвет, вкус и добавляет минеральность. Сикорский сам спроектировал специальные лестницы для удобной работы с этими сферами. А с недавних пор на винодельне появились стеклянные емкости объемом 220 л. Они куплены во Франции специально для игристого вина.
«Усадьба Мезыбь»
Очень живописная и уютная винодельня, история которой началась в 2015 году, принадлежит Русской православной церкви. Находится хозяйство на берегу Черного моря между Дивноморским и Джанхотом рядом с речкой Мезыбь. Виноградники окружены заповедником реликтовой пицундской сосны, поэтому символом хозяйства является шишка. Первые саженцы были посажены в 2016 году, здание винодельни построили в 2018-м, а первые вина вышли на рынок в 2023-м.
Директор Светлана Дмитриева руководит компанией с момента ее основания. Из всех перечисленных выше виноделен «Мезыбь» пока самая нетуристическая. Сейчас сюда можно попасть только в составе заранее сформированной экскурсионной группы с гидом, у которого есть лицензия. Но в планах — развивать туристическое направление. У Дмитриевой есть идея построить в ближайшие два года дегустационную зону и видовую площадку с шатром.
В «Усадьбе» трудится небольшая команда — всего 20 человек, которые успевают делать все, от отчетов до вина. В среднем производят около 350 тыс. бутылок в год, обычно для этого количества нужно как минимум 55 сотрудников. Дмитриева поделилась, что на момент строительства винодельни стояла цель сделать все быстро и бюджетно. Не экономили только на современном оборудовании.
На 54 га выращивают 12 сортов винограда (примерно 70% — красные сорта) и делают европейские вина в классическом стиле, скоро появится игристое вино и кагор. Дмитриева с большой теплотой рассказывает о ценности их терруара, который отражается в винах. Одной из особенностей этого места является редкая голубая глина, что делает его схожим с терруаром знаменитого винодельческого хозяйства «Петрюс» в Бордо.
Весной 2024-го виноделом «Мезыби» стал Роман Неброский, он работает с вином уже 21 год. Для выдержки вина здесь используют три вида емкостей: дубовые бочки, емкости из нержавеющей стали и керамические овоиды, напоминающие по форме яйцо. Последние не влияют на вкус, не требуют обработки и долго служат.
Неброский называет мифом мнение, что закручивающаяся пробка на бутылке говорит о низком качестве напитка. По его словам, это распространенная практика для молодых сортов, которые, как правило, не хранятся долго. Сегодня примерно треть вина в мире закрывается именно «винтом»: такая крышка сохраняет свежие и сочные ароматы молодых вин, да и переживать за «болезни» пробки не нужно.
Роман Неброский и Светлана ДмитриеваПресс-служба «Simple»
***
Один из лучших виноделов России Алексей Толстой убежден: «Вино создают команды». И его слова подтверждают коллеги по цеху. Все в один голос подчеркивают, что успех винодельни зависит только от коллектива, его слаженности, схожести взглядов и нацеленности на результат: «Терруар, технологии и специалисты — залог великого вина. И у нас есть все, чтобы делать именно такое вино».
Алкоголь (и тем более его чрезмерное употребление) вредит здоровью и не только. Не забывайте об этом.