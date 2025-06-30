Альпийский отдых на Северном Кавказе: как изменился Архыз

Архыз — горный район в Карачаево-Черкесии, известный каждому: вряд ли найдется человек, не встречавший минеральную воду, которую здесь добывают. Для любителей зимних видов спорта Архыз — это еще и 27 км горнолыжных трасс: канатные дороги Южного и Северного склонов уносят куда-то под облака, на высоту 3030 м над уровнем моря, к ослепительному снегу и головокружительным видам на хребты Северного Кавказа. Значит ли это, что Архыз — только для горнолыжников? Конечно, нет. Что еще поделать на курорте — в материале «Газеты.Ru».

В последние несколько лет Архыз преображается. Еще недавно этот курорт в долине реки Большой Зеленчук был тихим местом, где бродили коровы, а туристы отдыхали в небольших деревянных домиках и палатках. Домики есть и сейчас. Но не только они: в Архызе разрастаются туристические деревни Романтик и Лунная поляна, которые очень скоро составят прямую конкуренцию сочинской Красной поляне. Пятизвездочные отели и шале в швейцарском стиле, окруженные горами, как с картинки на бутылке знаменитой минералки, рестораны русской, европейской, японской и, разумеется, кавказской кухни, захватывающие дух пейзажи и такие обязательные на хорошем курорте развлечения, как процедуры спа, делают Архыз курортом всесезонным. И для тех, кто к горным лыжам равнодушен, это идеальное место для побега от жары, пляжной суеты и громкой музыки. Ведь в Архызе очень тихо.

Отдых на пятерку

Архыз — радость для уставших от городского шума ушей, глаз и тела. Баня, хаммам, бассейн, массаж, хороший ужин — на все это могут рассчитывать отдыхающие поселков Лунная поляна и Романтик. Не зря здесь упорно возводят пятизвездочные отели со всеми видами развлечений для курортников.

close Grand Snow Resort

В отеле Grand Snow Resort — всесезонном, несмотря на зимнее название, — есть все: spa, караоке, ресторан, место для хранения горнолыжного снаряжения и прокат горнолыжного оборудования. Кстати, до канатной дороги «Северное сияние» отсюда — всего лишь 50 метров.

В отеле поражает запах дерева. Оформленный в стиле швейцарского шале, он отделан природными материалами — кедром, пихтой, дубом: при такой ароматерапии прекрасно спится.

Идеальным местом для вечернего отдыха здесь оказываются бассейн и джакузи на открытом воздухе. В бурлящей воде с видом на острые пики гор укладываются в голове впечатления прошедшего дня и мечтается о походе в горы, велосипедной прогулке или вечерних посиделках в шезлонге у костра.

close Пресс-служба отеля Grand Snow Resort

А еще — об ужине: в здешнем ресторане разработано огромное меню. Можно, конечно, съесть что-то японское или выбрать устриц. Но лучше всего — проникнуться северокавказским колоритом. Только держите себя в руках при виде хычинов, иначе не останется места для люля-кебаба, хашламы и, так и быть, чизкейка. А наутро — снова в горы, потому что калории сами себя не потратят.

Вода и горы

Что делать летом в Архызе? Конечно, ехать в горы — упорно пробираться вверх среди сосен и лиственниц, умываться водой горных рек, любоваться острыми горными пиками и мощными водопадами.

Водопадов поблизости от курорта два — Белые и Софийские. Путь к Белым относительно легко преодолевается на внедорожнике. Относительно — потому что дорога будет испытанием для автомобильной подвески и тренировкой на баланс. После часа езды по извилистой дороге остается пройти 15 минут по живописному лесу и обомлеть от восторга. Бурные потоки речек Белой и Псыша сливаются в чистейший водопад с миллионами брызг.

Добраться до водопадов можно и пешком — тогда поход займет около трех часов — а еще на квадроцикле, вездеходе и даже на коне. Сфера услуг в Архызе богата на транспортные опции.

close Водопад Белый на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия Денис Абрамов/РИА Новости

Каскад из девяти Софийских водопадов — путешествие от Архыза более продолжительное. Потоки воды, обрушивающиеся с высоты 90 метров с Софийского ледника, дают начало горной речке Софии. Здесь туристы могут надолго разбивать палатки, любуясь острыми пиками гор. А вот на тишину рассчитывать не стоит: шумные потоки воды заглушают любые разговоры.

Добро пожаловать в обсерваторию

Одна из самых интересных достопримечательностей Архыза — рукотворная. С 9.00 до 15.00 можно попасть на экскурсию в специальную астрофизическую обсерваторию РАН, где научный сотрудник, который знает о космосе все, поделится частичкой знаний. Главное, что нужно знать об обсерватории: здесь установлен оптический телескоп с зеркалом диаметром 6 м — крупнейший в Евразии. Это масштабное сооружение высотой 42 м и весом 850 тонн, глядя на которое у неподготовленного человека остается один вопрос: а в какую трубу смотрят астрофизики? Смотрят они, однако, не в трубу — а на экран компьютера.

close Астрофизическая обсерватория РАН relay.sao.ru

Чтобы не было обманутых ожиданий, предупредим: посмотреть в телескоп экскурсантам не дают, да и ведутся наблюдения лишь по ночам и в хорошую погоду. Так что ехать в обсерваторию на высоте 2070 м над уровнем моря стоит, чтобы узнать что-то новое о космосе и посмотреть, как же работают ученые, наблюдающие за небесными телами. А еще — восхититься мощной конструкцией и необычной архитектурой. Да и дорога сюда необыкновенно живописна.

Не город, а городище

Спустившись из обсерватории, не стоит проходить мимо историко-археологического памятника — Нижне-Архызского городища. Остатки крупного аланского поселения, прекратившего свое существование в XII веке, расположены на берегу реки Большой Зеленчук.

close Нижне-Архызское городище в Карачаево-Черкесии Антон Подгайко/ТАСС

Здесь сохранились три суровых крестово-купольных храма Абхазо-Византийской культуры X века — Северный, Средний и действующий Южный, отреставрированный в XIX веке монахами Зеленчукского монастыря в «русском стиле». Теперь этот небольшой храм увенчан луковичной главой с крестом.