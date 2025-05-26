«Я вас знаю, опять пойдете гулять с шампанским». История россиянки, переехавшей в Испанию

Россиянка Анастасия Б. родилась и выросла на Северном Кавказе. После неудачного брака она уехала из Пятигорска в Москву, получила второе высшее образование и построила успешную карьеру. В 2022 году девушка перебралась в Испанию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах она рассказала о счастливой и размеренной жизни в маленьком курортном городке Винарос, ценах на жилье и продукты, а также объяснила, почему не хочет возвращаться в Россию.

Жизнь в России

— Я родилась в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. Высшее образование получила в Пятигорске, отучилась на госслужащую в Академии при Президенте РФ. В 18 лет вышла замуж за мусульманина, но семейная жизнь не задалась, и через пять лет мы развелись. Я понимала, что на Кавказе с русской фамилией мне будет непросто, поэтому купила билет в Москву, где жила моя тетя, и уехала.

В Москве я в первый же день устроилась на работу: мне было 24 года, начинала с самой простой должности. Потом получила второе высшее образование, начала идти вверх по карьерной лестнице. Сейчас мне 40 лет, и я начальник отдела в крупной энергетической компании.

Переезд в Испанию

— У меня есть немецкие корни по дедушке. В 90-х он воспользовался программой репатриации и уехал в Германию. Часть семьи уехала с ним, а мы с родителями остались — папа тогда сказал, что он патриот и будет жить только в России. Но семья у нас дружная, мы часто ездили друг к другу в гости и много путешествовали по Европе. В 2015 году моя тетя купила дом в Испании, и вся семья поехала помогать ей с ремонтом. Город называется Винарос — от «вина» и «розы», а находится он между Валенсией и Барселоной. Когда я впервые туда приехала, места напомнили мне родной Кавказ: там есть гора, похожая на Эльбрус, такая же двухголовая, но намного меньше и вся зеленая. Сам городок очень маленький, по российским меркам деревня деревней. Но на самом деле это полноценный город, в котором есть абсолютно все для жизни. И есть море. А я всегда мечтала жить у моря. В общем, буквально влюбилась в этот город и решила, что буду очень усиленно работать, возьму квартиру в ипотеку в Москве, а к старости продам ее и куплю себе что-нибудь здесь.

close Из личного архива Анастасии Б.

Вскоре накопила денег на первоначальный взнос, взяла ипотеку, и тут началась пандемия коронавируса. Я уже жила в своей квартире, удаленно работала и наслаждалась жизнью, но мысли об Испании не отпускали. Так что начала учить испанский язык, сначала сама по урокам на YouTube, потом с репетитором, а когда закончился локдаун, первым делом побежала в испанское консульство подавать документы на визу. Мне дали пятилетний шенген, я на радостях купила билеты с кучей пересадок, взяла с собой рабочий ноутбук и улетела на три месяца. Когда вернулась в Москву, то начала изучать варианты иммиграции в Испанию. Нашла себе языковую школу, оформила документы и втихаря уехала — на работе об этом никто не знал.

Легализация и адаптация в Испании

— Я приехала по студенческой визе, которая дает право на жизнь и работу в Испании. Год проучилась в языковой школе в Барселоне, работала на износ, в том числе по ночам, но это был прекрасный год моей жизни. Я совсем не уставала и все время была на каком-то невероятном эмоциональном подъеме — мне просто хотелось жить! В Москве у меня такого не было. Не знаю, может, все дело в море, солнце, тепле? Мне было настолько хорошо, что мысли о возвращении в Москву пугали.

Первый год я жила в Барселоне. Снимала комнату, потому что снимать квартиру здесь безумно дорого — за однокомнатную в Барселоне просят €1600–1700. Мне повезло, удалось найти комнату за €400 в месяц, еще около €100 я платила за коммунальные услуги. А потом у меня случилась любовь, и я переехала к своему молодому человеку.

close Из личного архива Анастасии Б.

Любовь с испанцем

— Как пела Верка Сердючка: «Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца». Так вот, эта песня про меня. Когда я только приехала, моей задачей было выучить испанский язык, а для этого одной школы мало — нужно разговаривать с людьми. А поскольку я женщина абсолютно свободная, зарегистрировалась в приложении для знакомств и начала ходить на свидания — не столько ради поиска отношений, сколько ради языковой практики. Иногда у меня было по два свидания в день: одно утром на кофе, другое вечером на бокал вина.

Со своим женихом я познакомилась, когда приехала на каникулы к тете в Винарос. Захожу в приложение, и мне пишет молодой человек, зовет на кофе. Я согласилась. На встрече он показался мне каким-то немного нервным, постоянно жестикулировал, размахивал руками, болтал без умолку. Потом сказал, что ему пора на работу — он официант, — и уехал, а я осталась отдыхать на пляже. Вечером снова написал и пригласил меня на дискотеку. Хотя на самом деле это не дискотека, а обычный бар у пляжа, единственное место в городе, которое работает до двух-трех ночи. Я согласилась, но сразу предупредила: «Никаких обнимашек и поцелуев. Я такого не приемлю». Он до сих мне припоминает, что я единственная девушка, с которой он два месяца за ручку ходил. Мы отлично проводили время, а в сентябре мне нужно было возвращаться в Барселону, чтобы продолжать учебу, и тут он говорит: «Не уезжай, я в тебя влюблен, давай жить вместе». Так спустя всего два месяца с момента знакомства мы начали жить вместе.

У нас все прекрасно, не ссоримся, не ругаемся. Наверное, у нас все так идеально, потому что мой испанский все еще далек от совершенства — он не всегда до конца понимает меня, а я его. Очень тепло меня приняла его семья, особенно мама. В отличие от моей первой свекрови, с которой у меня был очень тяжелый опыт, эта женщина никуда не лезет, без приглашения не приходит, не напрягает. Она помогает мне учить язык. Год назад, когда мы только познакомились, она практически не понимала мой испанский, а сейчас мы с ней можем прекрасно общаться вдвоем. Мой жених все время говорит: «Ой, только не ходи вдвоем с моей мамой. Я вас знаю, вы опять напьетесь шампанского и пойдете гулять, а мне потом искать вас по всему городу». По воскресеньям мы устраиваем семейные ужины, но не дома, а обязательно в ресторане. Испанцы любят вкусно поесть и даже на последние деньги пойдут в ресторан. Здесь люди умеют просто быть счастливыми и получать удовольствие от жизни.

close Из личного архива Анастасии Б.

Стоимость жилья в Испании

— Самая большая статья расходов в Испании — это аренда жилья. И сам процесс тоже проходит очень тяжело. Во-первых, от вас потребуют кучу справок, подтверждающих вашу порядочность и платежеспособность. Во-вторых, недавно здесь приняли какой-то новый закон, и теперь квартиры сдают не на год, а максимум на 11 месяцев. Чтобы заключить договор и заехать в квартиру, придется раскошелиться: одну сумму заплатить агентству, две — за первый и последний месяц — хозяину квартиры, еще одну внести в качестве депозита. А теперь умножьте это на среднюю стоимость аренды — €1700 в месяц. А потом, когда будете съезжать, хозяин обязательно придет с инспекцией, и если ему что-то не понравится, будьте готовы заплатить компенсацию. В курортных городках — вроде нашего — арендовать жилье еще сложнее. Все сдают только через знакомых — и, как правило, на сезон. Потому что за три месяца туристического сезона владельцы получают больше, чем за год постоянной аренды.

Если же говорить о покупке недвижимости, то на нашем побережье можно найти квартиры от €70 тыс. Квартира моего жениха, в которой мы сейчас живем, находится в центре, она огромная по испанским меркам, почти 170 квадратов. Стоит около €160–180 тыс. А еще тут есть один дом, в который я просто влюблена. Его продают за €239 тыс. Смотрю на него и думаю: если продать мою квартиру в Москве и квартиру жениха, можно будет купить этот дом и еще пару квартир под сдачу… Жить в доме, сдавать квартиры и не работать!

close Из личного архива Анастасии Б.

Стоимость продуктов в Испании

— На еду у нас уходит порядка €700–800 в месяц на двоих . Такая сумма получается, если мы себе вообще ни в чем не отказываем, а если экономим, то можем уложиться и в €500. Я по профессии сметчик, поэтому все считаю: сколько уходит на магазины, сколько на рестораны.

Наша продуктовая корзина на неделю стоит в среднем €60–80. В ней обязательно свежая рыба, морепродукты и свинина — я беру килограмм шейки, она здесь всегда свежая и сочная. Плюс мужу упаковку пива, мне пару бутылок вина на неделю. Ну и всякие бытовые мелочи — стиральные порошки, туалетная бумага, чистящие средства. Иногда я подкупаю что-то в течение недели — овощи и фрукты в лавке, свежий хлеб.

close Из личного архива Анастасии Б.

Рестораны в Испании

— Раз в неделю мы обязательно ходим в ресторан. Обычно по понедельникам — у жениха в этот день выходной, и я себе график так подстроила, чтобы тоже отдыхать в этот день. Счет на двоих получается где-то €80–100, но это прям хороший ресторан — с вином, тремя-четырьмя подачами и десертом. Я считаю, что это вообще недорого, особенно если сравнивать с Москвой. Хотя в Барселоне можно поесть еще дешевле.

Есть такое понятие «меню дель диа» — это обеденное меню, которое подают в ресторанах с 14:00 до 16:00, иногда до 17:00. Приносят первое, второе, десерт, плюс бутылку вина или воды и свежий хлеб — ты реально объедаешься. В Барселоне такое меню стоит от €15 до €30 на человека, у нас в Винаросе пообедать по «меню дель диа» стоит от €26 до €40. Так что по местным меркам дорого, но по московским — очень даже нормально.

close Из личного архива Анастасии Б.

Тоска по России и планы на будущее

— Тоски по России у меня нет. Наверное, потому, что никогда не чувствовала себя там «своей». Сначала жила на Кавказе, где была чужой, потом в Москве, где всего добивалась сама с нуля. Но я очень скучаю по людям, по своим друзьям, которые из-за всех этих сложностей с визами и перелетами не могут ко мне приехать.

Я вижу свое будущее здесь, в Испании. Мне нравится этот климат, это тепло, это море. Я влюблена и совсем скоро выйду замуж. Костюм жениху уже куплен, мое платье невесты подшито — ждем только дату свадьбы.

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