Как прошла Московская неделя моды

В столице с успехом прошла Московская неделя моды — системообразующее мероприятие, способствующее продвижению талантливых и именитых дизайнеров на международной арене, а также главный модный кластер страны. Оно стало единственной в своем роде площадкой, предлагающей брендам все средства для творческой и коммерческой реализации на безвозмездной основе, включая представление коллекций российским и зарубежным экспертам модной индустрии — и широкой аудитории. Подробнее о мероприятии — в материале «Газеты.Ru».

Мода как спутник современного человека

В новом сезоне приглашение на Московскую неделю моды получили 186 брендов. Помимо российских дизайнеров, свои коллекции показали их коллеги из Армении, США, Испании, Турции, Китая, Индии, Индонезии и других стран. Главные темы, которые поднимались в образах: защита культурного наследия, осознанное производство, возрождение ремесленнического труда с учетом современных тенденций.

В отсылках к традиционному искусству ярко выделился московский бренд Vereja. Их коллекция была посвящена магии резных наличников, характерных для старинной русской избы. Настоящее торжество узоров, ярких цветов и необычных сочетаний с мистическим антуражем.

close Московская неделя моды

На другой стороне спектра — Александр Рогов со своим брендом Rogov. Он полностью посвятил коллекцию прогрессивному эпатажному стилю, где центральное место заняли одежда и аксессуары с леопардовыми пятнами. Рогов — это всегда неожиданные эксперименты с оттенками, формами и украшениями.

close Московская неделя моды

Дизайнер бренда Loginov вдохновился 70-ми: именно тогда рок стал инструментом для выражения свободолюбия. Пиджаки и жакеты, главные элементы коллекции, были представлены в разных вариациях: от классического бархата до ярко выраженного рок-н-ролльного стиля. Необычных решений тоже хватило. Например, кружевные бомберы и майки.

close Московская неделя моды

Бренд Yana Besfamilnaya мысленно отправил зрителей на побережье южной Италии. Здесь торжествовали легкие ткани, практически невесомые шелковые платки, которые простым движением превращаются в топ, аксессуары в виде аутентичных плетеных корзин. В таком образе приятно пройтись по летней набережной или отправиться на воскресный пикник.

close Московская неделя моды

Еще один московский бренд Bitte_Ruhe продолжил эксперименты с оттенками. По мнению дизайнеров, весна — это время контрастов, ярких образов и новых впечатлений. Поэтому в коллекции появилась карамельная, розовая, мятная одежда, а рядом со спортивным стилем органично смотрелись выходные платья.

close Московская неделя моды

Поиск молодых талантов

Московская неделя моды находится в постоянном поиске талантливой молодежи, которая задает тренды на ближайшее будущее. В новом сезоне в коллективных показах участвовали 139 студентов из разных учебных заведений страны.

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) показал современную интерпретацию классических египетских хитонов. От прогрессивной моды образам достались наушники в виде скарабеев, кеды, плетеные шляпы, большие пряжки на ремнях. Также в коллекцию вошли прозрачные палантины, пальто и платья.

close Московская неделя моды

Студенты Sergey Sysoev fashion school решили обратиться к великим художникам и скульпторам, чтобы оживить их произведения на подиуме. Классические герои Леонардо да Винчи и Микеланджело, от рыцарей в кафтанах до благородных женщин в пышных платьях — и в каждом образе есть отсылки на известные произведения.

close Московская неделя моды

Академия брендинга и дизайна METRICS решила разом закрыть все потребности современной женщины. В коллекции оказались образы на все случаи жизни: для выхода в свет — легкие вечерние платья, для бизнесвумен — юбки и рубашки, для прогулок — трендовые кейпы. При этом у всех моделей были общие черты: строгие линии и крой, но с вкраплениями фантазийных вмешательств (деконструкция, рюши, яркие цвета).

close Московская неделя моды

Продуктивный шопинг

Помимо показов, на Московской неделе моды работал маркет: 101 бренд из Москвы и других регионов страны представил новые коллекции. Любой желающий мог зарегистрироваться и прийти на шопинг в рамках самого масштабного индустриального мероприятия России.

Бренд Scandalis на маркете показал новую коллекцию верхней одежды Poker с отсылкой на покерные вечера в Лас-Вегасе. Продолжает развивать уличную моду и Forma Squad, который в новом сезоне объединился с Федерацией городошного спорта России. Тему японской уличной культуры затронул дизайнер Daniil Landar.

Шикарные образы на выход предложили Sacret из Казани, Tsna из Тамбова, Darya Kipriyanova из Красноярска. В одежде с маркета Московской недели моды любая женщина способна стать королевой бала. Или обзавестись легкой и практически невесомой моделью, в которой очень удобно танцевать.

Не забыли и про аксессуары. Rassvet Detail, Moon River Jewelry, Oxioma и другие бренды показали стильные украшения, часы, сумки, ремни, шляпы. Все, чтобы реализовать завершенный образ.

Мартовский звездопад

Мероприятия уровня Московской недели моды неизбежно привлекают инфлюенсеров, блогеров и звезд шоу-бизнеса. Так, в первый день МНМ в показе Vereja поучаствовала Ксения Собчак. Она дефилировала в каркасном зеленом макси-платье с массивной обувью. Фигурист Евгений Плющенко в ходе показов заявил, что хочет продемонстрировать собственную коллекцию на следующем ивенте в Москве. В свою очередь, Яна Рудковская сказала, что Московская неделя моды входит в топ-3 после Милана и Парижа. Как известно, Рудковская неоднократно была замечена среди гостей фронт-роу мировых модных столиц, а также была амбассадором модного дома Christian Dior.

Среди зарубежных знаменитостей больше всего внимания привлек Ураз Кайгылароглу — звезда турецких сериалов. Он принял участие в показе бренда Emre Erdemoğlu, примерив на себе образ с пальто, рубашкой, брюками и галстуком, полностью выполненными из кожи. Также в Москву приехал американский шахматист, гроссмейстер мирового уровня Ханс Ниманн. На память о российской столице Ханс приобрел в подарок для сестры эксклюзивное ожерелье и шелковую сумку двух российских брендов «На цацках» и Two eagles.

Московская неделя моды — открытое мероприятие: заявки принимаются из любых регионов страны вне зависимости от культурных, экономических и религиозных различий. Именно благодаря такому разнообразию МНМ сегодня — самое яркое и запоминающееся событие в модной индустрии.