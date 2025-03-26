«В гостях нас всегда угощают портвейном». История россиянки, переехавшей в Португалию

Яна Борисова родилась и выросла в Москве, окончила факультет журналистики и много лет работала в журналах и на телевидении. В 2022 году она вместе с мужем и сыном переехала жить в Португалию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах она рассказала о причинах переезда, ценах на жилье и еду в «большом Лиссабоне», менталитете местных и отношении к русским, а также объяснила, почему не скучает по России и строит планы на будущее в Португалии.

Жизнь в России и переезд в Португалию

close Из личного архива Яны Борисовой

Я родилась и выросла в Москве, окончила факультет журналистики МГУ и долго работала в СМИ — сначала корреспондентом, потом редактором, а затем ушла на телевидение, но уже в PR-отдел. Всю свою сознательную жизнь я путешествовала. Даже когда денег особо не было, находила дешевые билеты с кучей пересадок или ездила по Европе на автобусах. Я человек космополитичный, мне нравится узнавать новые культуры, путешествия и изучение языков — две самые важные для меня вещи. Они помогают стать открытым к миру, понять других людей. Когда видишь, как в Африке люди живут в домах из подручных материалов, приходит осознание, что реальность бывает разной. Но я никогда не стремлюсь навязывать свои взгляды — мне интереснее наблюдать и пробовать что-то новое.

Жить в Европе мне хотелось всегда. Азия и Африка восхищают, но это скорее направления для путешествий. А Европа ближе по духу, здесь комфортно. Мы с мужем давно думали о переезде, но все время откладывали — то занимались карьерой, то обустраивали квартиру. Толчком стал февраль 2022 года. Нет, мы не собирали чемоданы в панике, но начали готовиться: делать документы и ставить на них апостили. Окончательное решение было принято после объявления мобилизации. В этот день у моей мамы был день рождения. Смятение, страх. Не хотелось думать о том, что мужа могут забрать против его воли. Так что собрались и уехали в Португалию. Мы с мужем говорим по-английски, я еще знаю испанский язык. С такими вводными логичнее было бы ехать в Испанию или какую-то англоговорящую страну, но мы выбрали Португалию — она оказалась проще других в плане документов. Во-первых, португальцы всех принимали, а во-вторых, здесь пять лет до гражданства — в отличие от десяти в Испании. Да, страна не самая богатая, но цены ниже, чем во всей остальной Европе.

Легализация в Португалии

Мы приехали в Португалию по туристической визе, но заранее знали, как будем действовать дальше, чтобы легализоваться. Муж устроился в компанию друга, получил вид на жительство как сотрудник, а я с сыном — по воссоединению семьи. Первый ВНЖ выдают на два года, затем продлевают еще на три, потом можно подаваться на гражданство, но его обычно ждут еще несколько лет. В Португалии проще, чем в других странах Евросоюза, но народ здесь никуда не спешит и быстро ничего не делается.

Бюрократия в Португалии

close Из личного архива Яны Борисовой

С бюрократией в Португалии сталкиваешься сразу. Раньше, чтобы записаться на подачу ВНЖ, надо было звонить строго в определенное время. Дозвониться было практически невозможно, поэтому появились так называемые «помогаторы», которые брали до €400 за успешную запись. Нам повезло: записала подруга, которой нужно было оформить только одного человека, а за один звонок давалась возможность записи трех. Другой пример — получение номера местного аналога ОМС, без которого нельзя записаться к врачу. Как-то у нас заболел сын, нужна была справка для школы, а этого номера у нас еще не было. Мы пришли в поликлинику, объяснили ситуацию, и сотрудница просто сделала его нам за десять минут. Хотя я знаю множество историй, когда люди месяцами обивали пороги, получая отказы. Местные релоканты называют это «великий португальский рандом» — кому-то везет, кому-то нет. Но даже если процесс затягивается, обычно власти идут навстречу. Пока ждешь ВНЖ, можно находиться в стране легально, и многие этим пользуются, спокойно живут и работают. Еще один жирный плюс — возможность обменять российские водительские права на местные без сдачи экзамена. Просто сдаешь одни и вскоре по почте получаешь новые.

Школьное обучение в Португалии

В Португалии каждый ребенок обязан учиться в школе, даже если семья живет по туристической визе. Когда мы только приехали и у нас еще не было вида на жительство, пришли в ближайшую школу и сказали: «Вот есть такой мальчик, что нам делать?» Конечно, нас немного погоняли: сначала отправили в ратушу, потом еще куда-то. А это было как раз перед Рождеством. Нам сказали: «Сейчас каникулы, отдыхайте, мы вам позвоним». Второго января позвонили: «Завтра в школу». Записали в обычную государственную рядом с домом. И вот он пошел в школу, совсем не зная португальского. Первые полгода сын дополнительно занимался с преподавателем прямо в школе. С сентября, в начале нового учебного года, дополнительные занятия не понадобились — он уже неплохо знал язык. Недавно были итоговые тесты, и он написал португальский лучше, чем математику!

Я восхищаюсь своим сыном. Представьте: тебя приводят куда-то, где никто не говорит на твоем языке, и оставляют на восемь часов. Это огромный стресс. Но благодаря тому, что сын с детства много путешествовал с нами, он знал, что существуют другие культуры и другие языки. И, конечно, помог его характер — он общительный и не стесняется. Тем не менее на второй день мы пришли в школу, и он заплакал у входа. Завуч увидела это, обняла его и сказала: «Я тебе официально разрешаю не ходить в школу сегодня. Ты можешь остаться дома, но давай договоримся, что завтра ты вернешься». Он согласился. На следующий день спокойно пошел в школу и с тех пор ходит туда с удовольствием.

Язык в Португалии

close Из личного архива Яны Борисовой

В Португалии многие говорят по-английски. Это было для меня неожиданностью, но португальцы реально хорошо знают английский, даже бабушки на рынке иногда могут ответить. И это, конечно, расслабляет эмигрантов. Многие приезжают, видят, что могут объясниться по-английски, и перестают напрягаться. Знаю немку, которая уже два года здесь живет и так и не начала учить португальский. Я считаю, что если ты переезжаешь в другую страну, то просто обязан выучить местный язык. Это уважение к культуре и людям, которые тебя принимают. Да и жить становится намного проще, когда понимаешь, что вокруг тебя говорят.

Мы с мужем начали учить язык сразу после переезда: сначала занимались онлайн, сейчас ходим на курсы при общеобразовательной школе. Это стоит порядка €25 в год, остальное покрывает государство. Но нам, прямо скажем, не повезло с учителем. Женщина она замечательная, очень общительная, но как преподаватель, к сожалению, никакая. Мы занимаемся два раза в неделю по три часа, и все это время она просто говорит без остановки. Грамматику толком не объясняет, никаких структурированных занятий нет. Мы с мужем уже что-то знаем благодаря онлайн-урокам и хорошо ее понимаем, тем же, кто учит с нуля, гораздо сложнее. Например, у нас в группе есть китаец, который пришел совсем без знаний, ему очень тяжело. Я надеялась, что курсы помогут подтянуть язык, но в итоге мы продолжаем учить его сами — делаем упражнения в учебниках, читаем, стараемся говорить. Однако курсы все равно посещаем, потому что после них нам дадут сертификат, который нужен для подачи документов на гражданство.

Работа в Португалии

После переезда я продолжила работать удаленно на российскую компанию. У меня есть белорусская карта, с помощью которой я перевожу свою зарплату сюда. Часто бывает, что кому-то из комьюнити нужно перевести рубли — это тоже распространенная практика. Конечно, это не очень удобно, но когда работаешь и одновременно посещаешь курсы, все как-то складывается. Плюс — мы сдаем квартиру в Москве, муж тоже работает, так что финансово все довольно стабильно. Понимаю, что работать на российскую компанию — не самое надежное решение. Сегодня можно без проблем перевести деньги, а завтра — нет. Или курс резко изменится. Поэтому мысли о смене работы или поиске новых возможностей время от времени возникают. Но зарплаты в Португалии довольно низкие: наемные сотрудники получают около €1000, что по местным ценам совсем не много . К тому же, моя профессия напрямую связана с русским языком, поэтому пока я не вижу подходящих мне вариантов работы здесь. Есть несколько идей, но они в стадии обдумывания.

Аренда жилья в Португалии

close Из личного архива Яны Борисовой

Что в Португалии дорого, так это жилье: цены на аренду в Лиссабоне значительно выше, чем в Москве. А в 2022 году в Португалию переехало много русских, которые спровоцировали еще большее подорожание. Однако проблема не только в этом. В Португалии существует серьезный дефицит жилья — даже в центре Лиссабона огромное количество заброшенных зданий. Любителям ухоженных европейских городов с идеально вылизанными фасадами Португалия может показаться не столь привлекательной: гуляешь по городу, а вокруг старинные дома с выбитыми окнами, облупившейся краской и зияющими пустыми балконами. Конечно, местные власти стараются постепенно приводить такие здания в порядок, но процесс идет медленно — очень много юридических моментов.

Мы живем в так называемом «большом Лиссабоне». Если смотреть на карту и «пойти» по ней влево в сторону Атлантического океана, все это побережье до города Кашкайш относится к зоне «большого Лиссабона». Кашкайш — португальская «Рублевка», аренда там очень дорогая, живут в основном богатые португальцы и русские с украинцами . Мы снимаем квартиру с тремя спальнями, кухней-гостиной и огромной террасой за €1500, и это считается недорого. Наша знакомая платит за квартиру с одной спальней в этом же районе €1200. Можно найти вариант за €1000, но это надо долго искать или снимать у знакомых. Коммунальные платежи в аренду не входят, поэтому прибавляем к стоимости жилья еще около €200 — в зависимости от сезона.

Стоимость продуктов в Португалии

Мы довольно часто ходим в рестораны и кафе — это ощутимая часть наших расходов. Если бы питались только дома, могли бы сильно сэкономить, но мы москвичи и привыкли к определенному уровню комфорта. Поэтому особо не разделяем расходы на продукты и еду вне дома, просто ориентируемся на общий бюджет. Теперь о ценах в магазинах: килограмм куриного филе стоит €5–6, литр молока — €0,9, дюжина яиц — €2,4, килограмм хорошей говяжьей вырезки — €18–20, говяжий фарш — примерно €10 за килограмм . Цены на фрукты и овощи зависят от сезона. Например, полкило помидоров черри — €3, длинные огурцы — €2 за килограмм. Наши огурцы с «пупырышками» можно найти на рынке в Кашкайше, но стоят они уже €6–7 за килограмм. Я, честно говоря, уже привыкла к длинным огурцам — просто очищаю от кожуры, и они вполне вкусные.

На рынках закупаться дешевле, чем в супермаркетах. Например, в сезон клубника на рынке стоит примерно €1,5 за килограмм, а в магазине уровня нашего «Ашана» просят €3 за полкило. Что мне нравится в Португалии, так это изобилие экзотических фруктов. Из Бразилии сюда привозят манго, папайю и много другой экзотики. Стоят эти фрукты значительно дешевле, чем в России: килограмм папайи в магазине обойдется в €4, на рынке — в €2,5. По моим наблюдениям, в месяц мы тратим на продукты не больше, чем тратили в Москве. Да, мясо дороже, но фрукты и овощи дешевле.

Рестораны и кафе в Португалии

close Из личного архива Яны Борисовой

Рестораны в Португалии дороже, чем в России, но дешевле, чем во многих других странах Евросоюза. В прошлом году мы на Пасху поехали на машине во Францию — и чем ближе подъезжали к французской границе, тем дороже становились кафе и рестораны. В португальских ресторанах цены более демократичные: горячее блюдо стоит от €8 до €15 . Конечно, многое зависит от места и самого блюда. Я очень люблю рамен, здесь он стоит примерно €10,5 за большую, сытную порцию. В Москве такой же по качеству и размеру рамен обойдется дешевле, порядка 600 рублей.

Если сравнивать разнообразие и подачу блюд, то в Москве за те же деньги можно найти что-то более интересное. Зато в Португалии всегда свежая рыба и морепродукты — килограмм свежайших мидий в сеточке здесь стоит €2,5, а шикарная дорада обойдется примерно в €5 за килограмм.

Русские в Португалии

Русских в Португалии много, но меньше, чем в Испании, Германии или Польше. Русскоязычное комьюнити большое, дружное и очень приятное: в основном это люди возраста 30+ и старше . Общий язык найти легко — все милые и открытые. Однако мы с мужем вообще довольно социальные ребята. Забавно, но в Португалии мы видимся с друзьями чаще, чем в Москве: расстояния здесь совсем другие, и большинство наших друзей живет максимум в 20 минутах на машине. Можно написать кому-то в пять вечера: «Не хочешь поужинать вместе?» И чаще всего человек соглашается. Мы ходим друг к другу в гости, отмечаем дни рождения, устраиваем тематические вечеринки. Перед Новым годом организовали «пельмень-пати» — лепили пельмени, варили, ели, на Масленицу устроили пикник с блинами в парке. И подобные вечеринки здесь обычное дело.

Отношение португальцев к русским

close Из личного архива Яны Борисовой

Португальцы к русским относятся очень хорошо. За все время, что мы живем в Португалии, не было никаких проблем с местными . Например, у нас просто замечательные соседи. Муж приехал в Португалию раньше нас, снял квартиру, первый раз вышел на террасу, и соседи тут же пришли знакомиться. Он сказал, что приехал из Москвы, и на всякий случай добавил: «Если для вас это не проблема…» На что они ответили что-то вроде: «Если вы с миром, то добро пожаловать!» И в тот же вечер принесли бутылку вина в подарок. Сегодня мы дружим, всегда страхуем друг друга по всяким мелочам, на праздники обмениваемся подарками. Мы привозим им из России зефир, пастилу, шоколад, а они угощают нас портвейном с винодельни своего друга. У них под раковиной стоит 30-литровая канистра этого портвейна, и когда мы приходим в гости, они сразу начинают нас угощать, а потом еще наливают бутылку с собой. Недавно мы зашли к ним просто уточнить, не приносили ли им нашу посылку. Посылки не было, но нас тут же пригласили в гости и налили портвейна. В итоге мы провели у них полтора часа, отлично пообщались и ушли домой очень веселые.

Тоска по дому и планы на будущее

У меня нет ностальгии по России. Я где-то читала, что у некоторых людей ностальгия появляется не сразу, а через несколько лет. У меня прошло уже два года, сейчас идет третий, и пока ничего такого я не чувствую. Конечно, я скучаю по родным, скучаю по своим любимым местам в Москве. Было бы странно, если бы этих чувств не было. Но это не та тоска, которая сковывает и заставляет страдать. Я не думаю: «Где же моя Москва, как мне хочется туда вернуться». Нет, этого нет. А прекрасный климат, океан в 20 минутах пешком от дома и вовсе не оставляют места грусти. Португалия — потрясающе красивая страна!

У нас есть знакомые, которым не нравится Португалия. Я считаю, что если не нравится, не нужно мучиться, а надо дальше искать место, где тебе будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что это просто такой тип людей, которые вечно ворчат и всем недовольны. Мне кажется, они в любой стране будут видеть только недостатки. Мы с мужем хотим остаться здесь. По многим причинам, и из-за сына в том числе: ему здесь нравится, он уже хорошо говорит по-португальски (а это один из самых распространенных языков в мире), у него есть друзья. В перспективе мы хотели бы купить здесь недвижимость, ведь куда приятнее выплачивать ипотеку за свою квартиру, чем отдавать деньги хозяевам. Конечно, это безумно дорого, но мы уже выбрали район, где хотели бы жить, а значит, есть к чему стремиться.