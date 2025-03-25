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Тест: кто вы из героинь «Секса в большом городе»?

Узнайте себя в героинях сериала «Секс в большом городе»
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HBO
Звезде сериала «Секс в большом городе» Саре Джессике Паркер исполнилось 60 лет. Хотя в ее фильмографии немало достойных ролей, зритель знает актрису как Кэрри Брэдшоу — слегка взбалмошную, трогательную героиню сериала о четырех подругах, пытающихся устроить свою личную жизнь в Нью-Йорке. Сериал актуален и сейчас — и не только потому, что вышло его продолжение. Девушки и женщины всего мира до сих пор ассоциируют себя с героинями «СБГ». Так кто же вы — Кэрри, Миранда, Саманта или Шарлотта?

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