Откатились на 10 лет назад: тренды Недели моды в Париже

На Неделе моды в Париже французские, британские и японские модные дома представили свое видение сезона «Осень-зима 2025». Судя по новым коллекциям, в конце года женщины нарядятся в искусственные меха, кожу, кружево и мини-юбки. Подробнее о трендах (точнее, микро-трендах) — в материале «Газеты.Ru».

Во французской столице завершилась Неделя моды в Париже, закрывшая «большую четверку» Недель сезона «Осень-зима 2025». В этом году она началась благотворительным балом Лувра Grand Dîner du Louvre, на котором нарядами от кутюр блеснули Кира Найтли, Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Анна Винтур, Ольга Карпуть и другие иконы стиля. А с 5 по 11 марта во французской столице шли показы модных домов (их было 109) и презентации брендов, решивших не устраивать дефиле (среди них был, например, Loewe).

Внимание профессионалов индустрии в этот раз было приковано к коллекциям дебютантов модных домов — Хайдера Аккермана, нового дизайнера бренда Tom Ford, Сары Бертон для Givenchy, Джулиана Клаузнера, только в декабре 2024-го назначенного креативным директором Dries Van Noten. Тем временем простые любители прекрасного следили за тем, что появляется на подиумах — а там царствовали мех, кожа, яркие цвета, мини-юбки и микро-шорты, деловая одежда и стиль 80-х.

На что же имеет смысл обратить внимание по итогам Недели моды в Париже?

Кружево

close Louis Vuitton / Saint Laurent / Nina Ricci Ik Aldama/Global Look Press

Прозрачные ткани медленно, но верно сдают позиции — по сравнению с прежними сезонами. В Париже было замечено не так много блуз и платьев из шифона, в которых просвечивает грудь. Но вот кружево лишь утверждается на подиумах, и в самых разных видах.

Кружево, разумеется, может быть в деталях — особенно популярны колготки, уместны также рюши, оборки и воротники с манжетами. Но не стоит забывать, что в случае с этим женственным материалом можно и сыграть ва-банк, надев кружевную блузу, платье или костюм. Правда, тут нужно иметь фигуру Беллы Хадид — но не все сразу!

Лосины

close Hodakova / Louis Vuitton / Hermes Ik Aldama/Global Look Press

Время просторных штанов подходит к концу (наверняка временно). Все чаще на подиумах вместо свободных брюк-палаццо и тем более мешковатых карго появляются брюки скинни или лосины. Все это мы уже видели совсем недавно — в 2010-х. Так что если в гардеробе еще сохранился огромный свитер крупной вязки, который вы просто не решились отнести в пункт приема одежды, это хорошо. Осталось его немного освежить, добавить плотные шерстяные лосины и высокие сапоги — и выйти в люди.

Пудрово-розовый цвет

close Chanel / Issey Miyake / Giambatista Valli Ik Aldama/Global Look Press

Парижская цветовая гамма выгодно отличалась наличием ярких красок — фиолетовый, горчичный, алый и винный не давали пропасть в море серого, черного и коричневого. На этом фоне заметна тяга к пастельным краскам, особенно к неожиданному для осенне-зимнего сезона пудрово-розовому оттенку, который уместен буквально в любых вариантах. Классический твидовый костюм, нежное платье с драпировкой, даже скульптурный, экспериментальный топ с ярко-красным декором — остается только выбрать.

Воротник-стойка

close Louis Vuitton / Saint Laurent / Giambatista Valli Ik Aldama/Global Look Press

Застегнутые наглухо воротники блуз и платьев, высокие воротники-стойки жакетов и пальто — типичная примета стиля 80-х. Широкие прямые плечи, отсутствие акцента на талии, лаконичный крой, асимметрия или драпировка создают образ женщины строгой, деловой и неприступной. Правда, юбка-карандаш, а тем более мини, могут слегка смягчить впечатление. Вот только зачем его смягчать?

Баска

close Giambatista Valli / Chloe / Sacai Ik Aldama/Global Look Press

Эта деталь в своем современном виде прибыла к нам из трендов 2010-х. Широкой оборкой на кофте, на верхней части юбки или на лифе платья в предыдущем десятилетии любили отделывать наряды, чтобы подчеркнуть ширину бедер. Впрочем, конечно, баска гораздо старше: этот элемент костюма народа басков появился в России еще в XVIII веке, а в XX-м его популяризировали Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор.

Что мы видим теперь? Широкая оборка на бедрах может использоваться и на романтичном платье, и на строгом костюме, она может быть из органзы и меха, не говоря уж о более традиционных материалах. Баски, кстати, продаются отдельно как самостоятельный аксессуар — их сейчас модно надевать поверх джинсов, брюк или юбок.