Сколько у Илона Маска детей — и как они живут?

В последние несколько недель имя Илона Маска звучит не только в связи с его политическими заявлениями, но и семейной жизнью. Четырехлетний сын миллиардера ползает под столом в Белом доме, консервативная активистка называет себя матерью 13-го ребенка Маска, а певица Граймс, бывшая бизнесмена, публично обращается к нему в сети X, чтобы тот обратил внимание на здоровье одного из их общих детей. «Газета.Ru» — обо всех наследниках Илона Маска.

Вивиан и Гриффин

В 2002 году у Илона Маска и его тогдашней жены, канадской писательницы и журналистки Жюстин Уилсон, родился первенец, Невада Александр. Однако в возрасте 10 недель мальчик скончался от синдрома внезапной детской смерти. Переживая утрату, через два месяца Жюстин Уилсон отправилась в клинику для подготовки к проведению ЭКО — супруги хотели вновь стать родителями как можно скорее. В 2004-м у них родились близнецы — Гриффин и Ксавье.

close Илон Маск со своей первой женой Джастин Уилсон

В 2022 году один из этих сыновей совершил трансгендерный переход и сменил имя на Вивиан Дженна Уилсон, заявив, что не хочет иметь отношение к биологическому отцу ни в каком виде. Сам же Илон Маск в интервью Financial Times назвал причиной трансгендерного перехода сына радикальную левую идеологию, доминирующую в американских элитных школах и вузах. Он также сказал, что у него сохранились хорошие отношения со всеми остальными детьми — и «нельзя быть хорошим для всех». В 2024-м Маск вновь вернулся к этой теме и заверил, что его обманом заставили согласиться на то, чтобы ребенок принимал подавляющие половое развитие препараты. И заключил, что его «сын умер».

Что же касается Гриффина, то он, как правило, не попадает в поле зрения общественности, но, видимо, сохранил отношения с отцом, поскольку в 2024 году был вместе с ним на мероприятии American Express в Майами. Совместный снимок Илон Маск опубликовал в сети X с подписью: «Это мой старший сын».

Кай, Саксон и Дэмиен

В 2006 году у Маска и Жюстин Уилсон при помощи ЭКО родились тройняшки — сыновья Кай, Саксон и Дэмиен. О них известно катастрофически мало — хотя дети миллиардера иногда появляются на публике вместе с отцом. В 2022-м тройняшки, которым тогда было по 16 лет, и 18-летний Гриффин сопровождали Илона Маска на встрече с Папой Римским Франциском.

Хоть какая-то информация есть только про Дэмиена: писатель Уолтер Айзексон в биографии Маска, например, сообщал, что его сын стал вегетарианцем в восемь лет, чтобы «уменьшить свой углеродный след».

X Æ A-Xii

В 2020 году у Илона Маска и певицы Граймс, с которой он тогда встречался, родился сын с труднопроизносимым именем X Æ A-12 (позже его сменили на X Æ A-Xii) — мальчика теперь называют X или Lil X.

close Илон Маск с сыном X в Овальном кабинете Белого дома, 11 февраля 2025 года Alex Brandon/AP

Ребенок прославился, когда недавно посетил Овальный кабинет в Белом доме во время интервью своего отца. Он посидел у папы на плечах, поползал по полу, вытер козявку о знаменитый стол президентов США. Впрочем, это далеко не первый раз, когда Маск берет с собой мальчика на публичные мероприятия: в 2022 году он был на встрече бизнесмена с теперь уже бывшим главой отделения Доверия и безопасности Twitter Яэлем Ротом, а в 2023-м — на бизнес-конференции в Майами.

Мать ребенка Граймс, к слову, не одобрила поход сына в Белый дом. В ответ на пост кого-то из подписчиков в сети X она написала: «Он не должен так появляться на публике. Я этого не видела, спасибо, что предупредили. Но я рада, что он вел себя вежливо».

Страйдер, Азюр и еще один ребенок

close Илон Маск и Шивон Зилис c сыном Страйдером и дочерью Азюр Shivon Zilis/X (Twitter)

В ноябре 2021 года у Маска родились сын Страйдер и дочь Азюр — они появились на свет в Остине, штат Техас. Матерью детей стала Шивон Зилис, высокопоставленная сотрудница компании Маска Neuralink, — как она объясняла коллегам, с Илоном у нее романтических отношений не было, а дети появились на свет благодаря ЭКО. В прошлом году у Зилис родился еще один ребенок от Маска. После его рождения многие написали, что малыш появился на свет тайно, но глава Starlink категорически раскритиковал за это СМИ.

«Что касается секретного отцовства, то это неправда, — заявил он изданию Page Six. — Все наши друзья и члены семьи знали. То, что мы не смогли выпустить пресс-релиз, что было бы странно, не означает «тайно».

Экза Дарк Сайдириэль

В декабре 2021 года у Маска и Граймс родилась дочь Экза Дарк Сайдириэль, выношенная суррогатной матерью. Ребенок появился на свет через несколько месяцев после расставания главы Tesla и канадской певицы Граймс. Сокращенно девочку называют Y.

close Экза Дарк Сайдириэль Grimezsz/X (Twitter)

Информации о ней, конечно, немного — но кое-что Граймс смогла рассказать. В 2023 году в интервью журналу Wired она назвала дочь «маленьким инженером» и отметила, что ей нравится все, что связано с грузовыми перевозками. «Она очень странная», — добавила Граймс.

Текно Меканикус

close Певица Grimes и Илон Маск Kristin Callahan/Global Look Press

В июне 2022 года Маск и Грайм тайно стали родителями мальчика по имени Текно Меканикус (или просто Тау). В биографии Маска Айзексон цитировал впечатления матери от ребенка: «Тау просто потрясающий. Он появился с глазами, которые смотрели тебе глубоко в душу, с огромным количеством знаний», — признавалась она. В дальнейшем Граймс отказалась делиться деталями жизни своих детей.

Ребенок №13 (предполагаемый)

close Эшли Сент-Клэр realashleystclair/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

14 февраля 2025 года писательница и консервативная активистка Эшли Сент-Клэр заявила, что пять месяцев назад родила сына от Маска, но была вынуждена сохранять это в тайне. Предполагаемый отец на это заявление не отреагировал, однако представитель Сент-Клер опубликовал заявление, согласно которому писательница ждет от Маска публичного признания «отцовства с Эшли».