Сын Маска вытер сопли о старинный стол Трампа. А какие еще реликвии хранятся в Овальном кабинете?

Илон Маск с сыном X и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома, 11 февраля 2025 года

Сын Илона Маска X Æ A-Xii (да, это его имя) попал во все мировые СМИ, побывав на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома. Мир облетели снимки ребенка под столом, который считается одной из старейших реликвий Белого дома — и о который мальчик вытер свои сопли. «Газета.Ru» — о том, чем знаменит этот стол и какие еще предметы остаются в Овальном кабинете постоянно.

Четырехлетний сын Илона Маска побывал в Овальном кабинете вместе с отцом — и произвел немалое впечатление на собравшихся там журналистов. Главным образом тем, что вел себя, как обычный ребенок, — сидел у отца на шее и лез ему пальцами в уши, ползал по полу и даже поковырялся в носу, вытерев его содержимое о президентский стол.

close Кадр из трансляции

Стол, между тем, особенный: он был подарен еще британской королевой Викторией в конце XIX века. Это один из немногих предметов, которые остаются в Овальном кабинете, несмотря на смену президента. Каждый новый глава государства меняет обстановку в этой комнате — но некоторые вещи стоят здесь десятилетиями.

Рабочий стол The Resolute

close Президент США Барак Обама за рабочим столом The Resolute в Овальном кабинете Белого дома, 2009 год UPPA/Global Look Press

Cтарейший обитатель Белого дома. Он был изготовлен из массива дуба и красного дерева — обломков британского исследовательского судна HMS Resolute, в 1854 году застрявшего во льдах Арктики, откуда его позже смогли извлечь американцы. Этот замечательный предмет мебели в 1880 году и стал подарком королевы Виктории президенту США Ратерфорду Хейсу — так он оказался в Белом доме.

В Овальном кабинете он стоял не всегда — поначалу стол находился в президентском кабинете, а после — в зале для телетрансляций. Свое нынешнее место The Resolute занял в 1961 году, когда первая леди Жаклин Кеннеди устроила в Белом доме косметический ремонт. С тех пор большинство президентов США подписывают документы именно за этим столом — исключение составляли лишь Линдон Джонсон, Ричард Никсон и Джеральд Форд, которые им не пользовались.

С 1880 года стол дважды обновлялся. В 1945 году к нему добавили панель с изображением герба президента США. А в 1961-м — подставку, чтобы он стал выше.

Напольные часы The Seymour Tall

close Напольные часы The Seymour Tall The Metropolitan Museum of Art

Старинный часовой шкаф украшает Овальный кабинет с 1975 года. Считается, что его приобрела супруга 37-го президента США Ричарда Никсона примерно в 1972-м, но установили напольные часы лишь при преемнике Никсона Джеральде Форде. Сейчас они занимают северо-восточный угол комнаты.

Напольные часы были изготовлены между 1795-м и 1805 годами столярами-краснодеревщиками, отцом и сыном Джоном и Томасом Сеймурами, жившими в Бостоне. Часовой шкаф высотой чуть более 2,5 м сделан из красного дерева.

Облицовка камина из белого мрамора

close Президент США Джордж Буш-старший (справа) и президент СССР Михаил Горбачев на фоне камина в Овальном кабинете Белого дома, 1990 год Ron Sachs/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Каминная доска, у которой американские главы государства так часто фотографируются с гостями, остается в Белом доме с 1909 года — то есть с того момента, как 27-й президент США Уильям Тафт построил Западное крыло президентской резиденции и обустроил Овальный кабинет. Архитектор Нейтан Уайет, занимавшийся проектом, выбрал для комнаты каминную облицовку в неоклассическом стиле.

Мраморная облицовка — одна из главных констант в кабинете, где подписывает документы президент США. Когда в 1929 году Западное крыло охватил крупный пожар, каминная доска была одним из немногих уцелевших предметов. Через пять лет, когда президент Франклин Делано Рузвельт решил расширить Овальный кабинет и перенести его на нынешнее место с видом на Розовый сад — в юго-восточный угол, — каминная облицовка тоже переехала.

Скульптура «Объездчик мустанга»

close Скульптура «Объездчик мустанга» в Овальном кабинете Белого дома Ron Sachs/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Бронзовая скульптура американского художника Фредерика Ремингтона «Объездчик мустанга» заняла свое место в Овальном кабинете в 1973-м, попав сюда в качестве подарка от мисс Вирджинии Хэтфилд и миссис Луизы Хэтфилд Стикни из Кентукки. Скульптурное изображение ковбоя на вставшей на дыбы лошади символизировало стойкость американского духа.

Скульптура была создана примерно в 1901 году по эскизу Ремингтона от 1895 года. Сам рисунок был вдохновлен ранней иллюстрацией художника, опубликованной в 1888-м, — она сопровождала статью Теодора Рузвельта в журнале Century Magazine.

«Объездчик мустанга» украшал Овальный кабинет при Джеральде Форде, Джимми Картере, Рональде Рейгане, Джордже Буше-старшем, Билле Клинтоне, Бараке Обаме и Дональде Трампе (в первую его каденцию). А вот Джо Байден заменил его на другую скульптуру с лошадью — всадника на коне, созданного художником из Нью-Мексико Алланом Хаузером, принадлежащим к племени чирикауа народа апачи.

Шпороцветник мутовчатый

close Президент США Джордж Буш-младший (справа) и генеральный секретарь НАТО Джордж Айла Макнилл Робертсон на фоне шпороцветника мутовчатого в Овальном кабинете Белого дома, 2003 год Pablo Martinez Monsivais/AP

Как ни удивительно, это комнатное растение, которое часто украшает каминную полку, — тоже давний обитатель Белого дома. В начале 1960-х его подарил президенту Джону Кеннеди посол Ирландии Томас Кирнан. Растение оказалось весьма живучим — и чрезвычайно разрослось. В 1983 году журнал Time даже назвал его самым влиятельным растением на планете, поскольку его чаще всего фотографируют и на него чаще всего смотрят «сильные мира сего».

Кстати, шпороцветник дает множество отростков, которые много лет раздают родным и друзьям сотрудников Белого дома. А вот каминную полку по-прежнему украшает первое растение — то, что было подарено Кеннеди.