«В Германии можно комфортно прожить в месяц на €5000». История россиянки, переехавшей в Берлин

Россиянка Яна Д. родилась и выросла в Москве. В 2023 году она отправилась учиться в Испанию, откуда вскоре переехала в Германию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах она рассказала о своем переезде, свадьбе в «европейском Лас-Вегасе» и размеренной жизни в Берлине, а также объяснила, почему совсем не скучает по Москве.

Жизнь в России

— Я родилась и выросла в Москве. Закончила исторический факультет МГУ, затем получила дополнительное образование в сфере моды, после чего больше десяти лет работала стилистом и редактором в глянце. В 2022 году я познакомилась с молодым человеком, который к тому моменту уже несколько лет жил в Германии. Я давно хотела получить дополнительное образование в Европе и планировала переезд по студенческой визе. Такую визу я сделала в Испании — стране, в которую можно въехать по туристической визе и уже на месте подать документы на студенческую.

Переезд в Европу

— В начале 2023 года я переехала в Испанию, откуда часто ездила к бойфренду в Германию. Вскоре мы поняли, что хотим жить вместе, и стали искать идеальный сценарий. Мы ездили по разным городам Германии, присматривали вариант, где могли бы поселиться по крайней мере на несколько лет. Объездили всю страну и остановились на Берлине. Во-первых, я часто бывала там в юности — и город мне всегда нравился. Во-вторых, в Берлине у меня было несколько друзей, переехавших туда из России. А иметь в эмиграции близких друзей, даже если их всего двое, — это уже много. В начале 2024-го мы с моим тогда уже женихом переехали в Берлин.

close Фото из личного архива Яны Д.

Свадьба в Дании

— Процесс подготовки к свадьбе был у нас насыщенный и сложный, в том числе с точки зрения сбора информации, потому что было очень много непонятных моментов. У меня есть знакомые, которые пытались воссоединиться внутри Германии, но местные власти видят в этом нарушение правил въезда, поэтому лучше заниматься этим из какой-нибудь другой страны. Желательно — из европейской, так будет быстрее. Я проверила: если бы подалась на воссоединение из России, пришлось бы прождать 7–9 месяцев, а время ожидания в Испании, резидентом которой я тогда была, составляло 2–3 месяца с момента подачи документов до момента получения визы D. Оставалось только выбрать, где пожениться.

Для регистрации в Германии мне точно не хватило бы документов, да и сроки были огромные, поэтому мы выбирали из двух самых простых с точки зрения бюрократии в этом вопросе стран — Черногории и Дании. В Германии даже местные ездят жениться в Данию, а Копенгаген давно называют европейским Лас-Вегасом. Только в отличие от Вегаса в Копенгагене все очень изящное, подлинное, историческое.

Мы заполнили заявку, заплатили за нее около €400. С меня не стали требовать недостающие для регистрации брака документы — поверили на слово, что я не замужем, и одобрили нашу заявку. Попросили только приложить к анкете совместные фотографии: мой огромный архив их убедил, нашу заявку одобрили за неделю, а дату регистрации предложили одну из ближайших, так что весь процесс от подачи заявки до самой свадьбы занял недели три. Нам повезло, потому что была зима, не сезон. Летом загрузка гораздо выше, и люди едут на дальние острова, чтобы расписаться.

Поскольку мы все делали в достаточно сжатые сроки, чтобы я успела податься на визу до окончания срока действия текущих документов, дату пришлось выбрать ближайшую. Приглашать на свадьбу друзей не было времени, а в Дании на регистрации обязательно должны присутствовать два свидетеля, подписывающих свидетельство о браке. Их нам предоставили прямо в ратуше: это были две дамы в мантиях и шапочках. Сама ратуша — большой дворец, в котором нет никого, кроме ожидающих росписи пар. Их довольно много: регистрация проходит каждые полчаса, но можно занять дополнительный слот и уложиться в 15 минут. Многие экономят на свадьбе, но мы решили «разориться»: жениху купили солидный костюм, а я заказала себе платье, которое успели сшить, даже несмотря на очень сжатые сроки. Потом мы еще раз использовали эти наряды, когда приехали в Москву отметить наше событие с друзьями и близкими.

Легализация в Германии

— Благодаря своей испанской студенческой визе после свадьбы я смогла податься на немецкую визу воссоединения. У мужа был вид на жительство в Германии, он собрал пакет документов, и через месяц я попала на долгожданный прием в посольство Германии в Мадриде. Испанцы — самые приятные и добрые люди в плане общения, потому прием документов прошел у меня легко. Через два месяца мне в паспорт вклеили визу D, с которой я въехала в Германию, чтобы там податься на немецкий вид на жительство. Ждала я его почти полгода, потому что в Германии все это происходит медленно — не хватает мощностей для обработки огромного количества заявок.

close Фото из личного архива Яны Д.

Работа в Берлине

— Большой плюс Германии в том, что по своей визе D я смогла начать работать. В Испании это было бы невозможно до получения вида на жительство. Но тут более стремительная экономика, поэтому я смогла зарегистрироваться как фрилансер: заполнила онлайн-заявку с описанием того, что буду делать, какие услуги буду предоставлять и сколько примерно планирую зарабатывать. И через полтора месяца получила индивидуальный налоговый номер.

Я оказываю услуги в области PR и маркетинга, работаю на английском, но на русскоязычные рынки, и в принципе моя сегодняшняя работа очень похожа на то, чем занималась раньше в России. Я могла бы выйти на полную ставку в агентство, но мне интереснее заниматься разными проектами, связанными с моей областью экспертизы, и самой регулировать рабочие процессы. Не буду скрывать, что основной доход в нашей семье приносит муж-айтишник. Даже если бы я вышла на полную ставку, никогда не смогла бы с ним состязаться с точки зрения заработка — его сфера более высокооплачиваемая в любой, наверное, стране.

Цены на жилье в Берлине

— В Германии считают так: если от твоей зарплаты после вычета налогов остается €4000–€5000, то на эти деньги можно комфортно прожить месяц. Дорого обходится аренда жилья, за последние несколько лет цены на недвижимость еще больше выросли. Мы снимаем квартиру с одной спальней, отдельными гостиной и кухней за €1700 в месяц. Это хорошая меблированная квартира в центре Берлина, в чистом, модном районе, с высокими потолками, стильным ремонтом и качественной техникой, поэтому так дорого.

Но в Берлине такое правило: каждый район финансирует себя сам — и сам решает, сколько денег он тратит на уборку, ремонт и т. д. Это сильно влияет на цену жилья. Можно найти неплохую квартиру в аренду за €1200 в месяц, но за такой вариант будет борьба. Очень часто здесь можно увидеть людей, стоящих на улице перед домом. Это значит, что сегодня в этом доме проходит показ какой-то недорогой квартиры, за которую все будут сражаться.

close Фото из личного архива Яны Д.

Отдельная история с коммунальными платежами. К сожалению, здесь очень сложно понять, сколько ты на самом деле платишь за квартиру, потому что со счетами за электричество приходится разбираться через год . То есть в начале года ты вносишь предоплату в размере условных €2000 (или суммы, предусмотренной договором), которые потом расходуешь в течение 12 месяцев. А в конце года тебе делают перерасчет, смотрят, сколько киловатт электричества ты потратил за год, и выставляют счет, например, еще на плюс €200 за месяц. И ты отдаешь еще €2000. Возможно, существуют другие, более современные дома, где счета за коммунальные услуги формируются иначе, но мы пока разбираемся с расходами за прошлый и позапрошлый год.

Цены на продукты в Берлине

— Рабочие дни у нас с мужем загружены всякими делами, поэтому по будням мы обычно готовим сами и едим дома. Стоимость продуктов зависит от класса магазина. Если хочется сэкономить, нужно закупаться в Lidl — это сеть супермаркетов с демократичными ценами. На покупку еды мы тратим около €100 в неделю.

При этом я редко себе в чем-то отказываю, покупаю то, что нравится, хотя стоит оговориться, что мясо дома мы почти не едим. Все привычные русские продукты здесь в изобилии: в Германии много марок, которые выпускают гречку, сгущенку, творог, кефир и все остальное. Много вкусного хлеба, местная кухня к нему благоволит. Германия — страна, где действительно умеют делать выпечку и хлеб. Самая большая моя статья расходов — крафтовое пиво, а в Европе оно очень дорогое. В России порция хорошего крафтового пива стоит около 500 рублей, в Европе — от €7 до €12.

close Фото из личного архива Яны Д.

Кафе и рестораны в Берлине

— В выходные мы всегда уходим из дома с самого утра и возвращаемся поздно вечером — посещаем музеи, обедаем в кафе, можем пойти в кино. Поэтому в выходные мы просаживаем основную часть нашего семейного бюджета. Мы как-то посчитали, выходной день с относительно насыщенной программой обходится примерно в €100. Не сказать, что по меркам Москвы это сильно дорого. Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад Берлин признали самым «демократичным» с точки зрения цен на развлечения европейским городом.

От наших соотечественников я слышала много плохих отзывов о немецкой кухне и немецких заведениях. По факту в Берлине очень много предложений с самой разной кухней — азиатской, русской, любой. И, как правило, там будет вкусно. Я живу в Берлине год и еще ни разу не попадала в место, где готовили бы откровенно плохо. Единственный нюанс, в местных ресторанах нет впечатляющих интерьеров, того шика, к которому привыкли в Москве и Петербурге, все очень простенько.

close Фото из личного архива Яны Д.

Русские в Берлине

— В Германии очень много русскоязычных людей, а в Берлине очень много именно русских. Я объездила почти всю Германию и с уверенностью могу сказать, что в других городах больше людей из стран бывшего СНГ, а в Берлине — именно из России и, в частности, из Москвы. Очень много тех, кто приехал после 2022 года. Соответственно, комьюнити огромное. В Telegram масса разных групп по интересам, постоянно организуются какие-то встречи, книжные клубы, пивные вылазки, караоке-вечеринки, люди обсуждают, в каком заведении самые лучшие пельмени и где делать брекеты детям… Есть русскоязычные СМИ, общественные институты. Постоянно проходят концерты русскоязычных артистов и стендаперов.

close Фото из личного архива Яны Д.

Немцы относятся к русским доброжелательно. У меня ни разу не было такого, чтобы кто-то мне нахамил или высказал что-то по поводу того, что я «приехавшая». Наоборот, есть немцы, которые научились говорить по-русски еще во времена ГДР и стремятся лишний раз с тобой поболтать. Вообще, здесь очень много релокантов из разных уголков планеты, поэтому местные давно привыкли к иностранцам. Германия очень нуждается в трудовой силе, есть масса рабочих программ для специалистов. Поэтому никто из местных не удивляется, если кто-то приехал сюда работать. Удивляются, только когда приходишь в официальные инстанции и плохо говоришь на немецком, да и то не везде.

Изучение немецкого

— Мы с мужем хорошо знаем английский, в Берлине он очень распространен, и в принципе его достаточно, чтобы жить в столице и чувствовать себя комфортно. Немецкий язык нужен для похода в больницы, банки и другие официальные инстанции. Я начала учить немецкий, но пока он у меня на базовом уровне. Чтобы выучить новый язык с нуля, нужно постоянно заниматься и желательно не работать — ну или работать совсем мало. Недавно вышли обновления в законодательстве, согласно которым с уровнем С ты можешь податься на гражданство и получить его за три года. Но это очень высокий уровень знания языка — мне кажется, чтобы освоить его с нуля, три года и уйдет. И все эти три года будет не до работы. Что касается остальной Германии, немецкий в ней нужен обязательно. Вообще, между Берлином и остальной страной много кардинальных отличий.

close Фото из личного архива Яны Д.

Плюсы и минусы жизни в Германии

— В Германии меня больше всего напрягает режим работы: по воскресеньям здесь все закрыто, и в целом у многих организаций очень короткий рабочий день. Конечно, это зависит от региона — везде свои правила. Например, когда муж жил в Гессене, там было невозможно найти хоть что-то, что было бы открыто в воскресенье. И дело даже не в том, что ты не можешь куда-то зайти или что-то купить, а в том, что идешь по абсолютно вымершему городу. Меня очень демотивирует, когда вокруг нет никакой жизни. Я очень слабо себе представляю, что делать в такое воскресенье, когда у тебя выходной, а вокруг ни души. Есть музеи и кинотеатры, но в небольших городах их мало, ты сходил в них пару раз — и все, опции досуга закончились.

Жизнь в Берлине в этом плане дает гораздо больше возможностей: здесь все время что-то происходит, сюда часто приезжают с гастролями музыкальные коллективы, оперные театры, музейные собрания. Единственный минус — в отличие от западных регионов, вокруг города не так много интересных мест, куда можно поехать.

Очень многие релоканты говорят, что им не хватает какого-то уровня сервиса, к которому они привыкли. Я такого сказать не могу. Может, потому, что я и в России мало пользовалась подобными сервисами. Маникюр я делаю сама, хорошего парикмахера найти было сложно, но справилась. Доставка продуктов среди ночи мне не нужна. Лучшие интернет-магазины мира всегда к моим услугам. Очень большое значение для меня имеет возможность путешествовать, здесь это легко и быстро — обычно мы за три дня собираемся и едем в другую страну. Иногда отели бронируем уже в пути.

Но главное, здесь мне живется спокойно. Берлин — очень безопасный город. И в целом Германия, в отличие от той же Испании, очень безопасная страна: здесь я не напрягаюсь, что у меня кто-то что-то украдет, что я должна на три замка закрыть свой дом, когда ухожу, что нужно всегда придерживать сумку рукой, чтобы ее никто не стащил. Я могу в любое время суток ходить по городу и чувствовать себя спокойно. Думаю, если бы я хорошо знала немецкий, мне было бы еще более комфортно.

close Фото из личного архива Яны Д.

Тоска по России и планы на будущее

— Если честно, я совсем не скучаю по Москве. Вероятно, потому, что я всегда жила в собственном мире, куда всему чуждому был закрыт вход, всегда много путешествовала, работала удаленно, для меня всегда было важнее, как у меня все устроено дома, чем формальное взаимодействие с внешним миром, официоз, статус и вот это все. В Берлине мне очень нравится моя квартира, мой район, мой спортзал, магазины, в которые я хожу. Моя повседневная жизнь очень легкая и приятная. Кроме того, в России у меня почти не осталось родных, по которым я бы скучала. Поэтому сказать, что скучаю по дому, я точно не могу. Я вообще считаю, что дом — это там, где мы живем с мужем. Единственное, по кому я скучаю, — по своим друзьям.

Мы думаем, что делать дальше. У мужа уже подходит тот момент, когда можно будет подаваться на гражданство. Но пока мы не поняли, нравится ли нам Германия до такой степени, что мы хотели бы здесь жить до пенсии. Германия никогда не была страной моей мечты, просто у нас так вышло из-за работы мужа, что он тут уже жил, когда мы познакомились, а я переехала к нему. В Германии очень высокие налоги, поэтому иногда мы с мужем раздумываем о переезде, например, в Голландию, где есть льготный период для новых релокантов, ипотека без первого взноса и много других приятных вещей, которые привлекают в страну высококвалифицированных специалистов.