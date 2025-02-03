«Меня могут депортировать в любой день. Особенно при Трампе». Истории россиян, пытающихся жить в США

Сотни россиян оказались в подвешенном состоянии из-за новых миграционных инициатив президента Дональда Трампа. Ужесточение контроля на южной границе США и расширение полномочий по депортации нелегалов усложнили жизнь как тем, кто уже находится в стране, так и тем, кто только планирует переезд. С какими трудностями сталкиваются мечтающие о визах россияне и что они думают о миграционной политике Трампа — в материале «Газеты.Ru».

— В 2022 году я приехала в США по туристической визе и уже два с половиной года живу здесь нелегально. До переезда несколько раз была в Америке в гостях у друзей, мне все очень нравилось, поэтому я была уверена, что нормально тут устроюсь и смогу легализоваться. Мою уверенность подкрепляли рассказы местных ребят, которые приехали сюда как туристы, быстро нашли работу и получили рабочие визы. Но когда уже переехала, то узнала, что на самом деле все они подали на политическое убежище, а их рассказы о рабочих визах были для красного словца. Первые месяцы я жила на свою «подушку», которую привезла из России, и думала, что делать дальше. Легализацию через политическое убежище я не рассматривала, так как этот шаг перекрыл бы мне возможность поездок на родину. В какой-то момент я поняла, что деньги заканчиваются, и начала искать работу. Конечно, неквалифицированную, поскольку на другую без документов не возьмут. Работу нашла быстро: сначала я подрабатывала в ресторане, потом развозила посылки, затем устроилась на склад одежды.

Весной 2023 года я все же начала собирать документы, чтобы податься на политическое убежище, и даже нашла адвоката, который обещал помочь. Но потом он озвучил стоимость своих услуг, и я поняла, что не тяну. Сейчас я много работаю, стараюсь что-то отложить, чтобы снова вернуться к этому вопросу, но до нужной суммы пока далеко.

Моя туристическая виза давно просрочена, и я понимаю, что в любой день меня могут остановить, проверить документы и депортировать. Особенно в свете последних указов Дональда Трампа.

Знаю, что в нескольких штатах, в том числе в Калифорнии, очень многие организации — как государственные, так и частные — не пускают агентов миграционной службы на свою территорию. Таким образом они защищают интересы своих сотрудников-нелегалов. Кроме того, я знаю кучу людей, которые годами живут в Америке без документов и не дергаются. Но что будет дальше конкретно со мной — я не знаю. Боюсь, что даже если накоплю деньги на адвоката и соберу хороший кейс, мои шансы на одобрение будут минимальны. Но возвращаться в Россию я все равно не хочу. Несмотря на сложные условия, мне по-прежнему очень нравится Америка. Верю, что рано или поздно я получу документы, буду работать на квалифицированной работе и жить без страха. А пока каждый мой день — это балансирование между надеждой и реальностью.

— Мы с подругой приехали в США в 2017 году по туристической визе и сразу же наняли адвоката, которая помогла нам подать документы на политическое убежище. Через некоторое время нам пришло официальное письмо, что наши документы приняты, мы прошли еще несколько бюрократических процедур, получили временные документы и теперь ждем интервью. Восемь лет ждем, но ничего не происходит. Когда мы только подавались, у власти были республиканцы, потом пришли демократы и все процессы поменяли — наша очередь ушла в конец, потому что в приоритете были другие беженцы. В 2020 году случилась пандемия коронавируса, и все перестало работать, а в 2022-м началась история с беженцами с Украины — и все сосредоточились на их кейсах. Сейчас пришел Трамп и заявил, что ему вообще не нужны эмигранты. Принятые им законы ко мне никак не относятся, но они определенно коснутся новых беженцев, которые сейчас стоят на границе и пытаются попасть в страну без визы. Раньше все было просто: люди приходили на КПП и просили политического убежища, их забирали в отстойник и начинали процесс легализации, который проходил довольно быстро. Сейчас эти КПП закрыты.

Я не дергаюсь — жду интервью и надеюсь, что мой кейс одобрят. Все документы у меня в порядке, я официально работаю, создаю рабочие места, плачу налоги. Куда они меня денут? Никуда!

И таких как я очень-очень много. Да, политика Трампа направлена на борьбу с эмигрантами, что, вполне возможно, отразится на принятии решений по таким, как мы. А, может, и наоборот: новые инициативы сыграют нам на руку, и суды начнут наконец рассматривать дела тех, кто приехал давно, подал все документы, работает на благо страны и ждет легализации. Нам остается только ждать. Мы никак не можем повлиять на этот процесс, но я где-то читала, что если наше дело не рассмотрят в течение десяти лет, мы сможем подать в суд на организацию, которая занимается одобрением грин-карт. Но пока прошло только восемь лет, поэтому сидим и ждем.

— Я начал собирать документы на визу талантов летом 2022 года. Есть два типа визы талантов: О1 — временная рабочая виза, а также ЕВ1 — это уже вид на жительство, то есть грин-карта. С О1 проще: ты подаешь петицию, тебе ее одобряют, приезжаешь в посольство США и получаешь визу. Я подаюсь на ЕВ1, и тут все гораздо сложнее: у меня только петиция (набор документов с описанием моих достижений), которую я делал больше полугода, вышла на 800 страниц. Чтобы тебя одобрили, ты должен соответствовать определенным критериям (всего их десять, но достаточно подходить по трем), подтверждающим высокий уровень квалификации, доказать, что ты достиг определенных высот в своей профессии и сможешь принести пользу США. Самому это все пройти нереально, поэтому с первого дня моим сопровождением занимается адвокат. Подаваться можно двумя способами: обычным за $750, тогда твою петицию могут рассматривать до двух лет, и так называемым «премиумом», за который нужно доплатить $3500, но тебя рассмотрят за две недели. А с весны 2023 года все, кто подается на визы по рабочим программам, должны платить еще и asylum fee — это $600, и они пойдут на беженцев, которые попадают в США через границу с Мексикой.

Летом 2023 года я подал документы по «премиуму», и через две недели мне прислали мою петицию с комментариями и правками. Когда я прочитал их комментарии, то понял, что мою петицию вообще не читали.

Получилось, что я просто выкинул $3500. Адвокат, который тоже стоил космических денег, посоветовал мне снова податься по «премиуму», но я решил пойти по обычной схеме. В сентябре 2024 года получил ответ — мне одобрили визу. Самое забавное, что при первой подаче мне не одобрили ни одного критерия, хотя многие из них были «железобетонными», а при повторной — зачли все сразу. Хотя в петиции я практически ничего не правил, только переписал вступление. Сейчас я жду, когда мне назначат интервью: поскольку в России посольство США не работает, поеду в Польшу.

Конечно, я читаю новости и в курсе новых инициатив Трампа, касающихся эмигрантов. Как рассуждают адвокаты: демократы и Байден выступали за так называемую гуманитарную эмиграцию — и за годы у власти пустили в США несколько миллионов беженцев. При этом все легальные программы были не в приоритете, ввод asylum fee это подтверждает. Республиканцы же выступают за легальную эмиграцию — отдают приоритет рабочей эмиграции, чтобы в США приезжали лучшие специалисты. Тот же Илон Маск, который сейчас советник Трампа, говорит, что его компаниям не хватает квалифицированных кадров, и призывает увеличить квоты по рабочей эмиграции, а по гуманитарной сократить. По сути, я уже прошел все этапы, осталось только интервью в посольстве. Но я не знаю, какие подводные камни могут ждать меня во время этого интервью.

Россия сейчас не в списке приоритетных стран, поэтому меня могут снова проверять и перепроверять. Знаю, что многие наши ребята, которые подаются на визы, получают еще дополнительную административную проверку. Причем, если раньше она занимала максимум неделю, то сейчас многие ждут ее по два года. Сделает ли Трамп что-то, чтобы как-то ускорить этот процесс, не знаю.

20 января он подписал указ, согласно которому всех, кто приезжает в США, нужно максимально проверять и перепроверять. И касается это всех — и тех, кто приезжает по туристическим визам, и тех, кто получает рабочие.

Думаю, что мне ждать еще два-три месяца, потому что все делается очень медленно. Не могу сказать, что я настроен оптимистично. Потому что Трамп — это обезьяна с гранатой. И что он сделает дальше — никто не знает.

Дмитрий, Сан-Диего

— Я приехал в США в 2008 году через Мексику. Заплатил «койоту» — так называют людей, которые помогают перейти границу. Мне сказали, в какой момент и на каком участке границы пограничник «отвернется», чтобы я смог спокойно пройти. Все прошло, как мне обещали, я благополучно пересек границу и добрался до Сан-Диего, где живу до сих пор. Первый год я работал на стройке, куда меня без проблем взяли. Затем стал работать на себя — сегодня занимаюсь ремонтами домов. Это приносит мне неплохие деньги, которых вполне хватает для того, чтобы жить здесь так, как мне нравится. Тем более что налоги я не плачу. Новые инициативы Трампа меня не сильно пугают, я больше 15 лет живу в США, и за это время у меня ни разу не проверяли документы.