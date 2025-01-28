Люди в черном, клетка и скромность: как одеваться мужчинам в 2025 году

Выглядеть модным осенью и зимой 2025 года мужчинам будет просто: достаточно соединить в одном образе потертые джинсы и кофту на пуговицах или надеть приличный костюм. Мужская мода стала скромнее — это показала Неделя моды в Париже. Ее главные тренды — в материале «Газеты.Ru».

В Париже прошла Неделя мужской моды сезона «Осень-зима 2025». Наравне с Неделей мужской моды в Милане она заложила тенденции, с которыми мужчины столкнутся ближайшей осенью, — и показала, что будет можно и нужно носить. А еще — подтвердила, что в турбулентные времена (модные дома и производители предметов роскоши переживают их не меньше, чем все остальные) дизайнеры обращаются к классике.

Мужчинам предложили затаиться и не высовываться: роскошь должна быть тихой, одежда — скромной, и лучше придерживаться корней, а не экспериментировать с кружевами и юбками.

Костюмы

close Lanvin/Wooyoungmi/Hermes Ik Aldama/Global Look Press

Одежда, которую относят к категории формальной, присутствовала на подиуме практически на каждом показе. В самом деле: что может быть проще, чем одеть мужчину в костюм? Главное, чтобы он хорошо сидел!

Костюмы могут быть самыми разными — приталенными пиджаками в стиле XIX века, твидовыми, клетчатыми или со свободными двубортными блейзерами. Главное — не слишком просторными, оверсайз в этом сезоне начал сдавать позиции.

А еще — костюм легко использовать для создания эффекта многослойности, к которому в этом году прибегли многие дизайнеры. Под него можно надеть пуловер, жилет и рубашку, поверх — стеганую куртку, а сверху плащ. Добавим вязаную шапочку — и будем выглядеть очень модно.

Клетка

close Yohji Yamamoto/Walter Van Beirendonck/Louis Vuitton Ik Aldama/Global Look Press

Шотландский тартан, жилет с ромбами или одноцветная клетка «гленчек» — такой же символ «тихой роскоши» и вечная классика, как и, собственно, костюм. Клетчатыми могут быть только брюки или только пиджак, целые костюмы и пальто, однако ярких цветов стоит избегать — немаркий серый, песочный, серо- или коричнево-фиолетовый помогут выглядеть серьезно, но не слишком формально. А если характер не позволяет быть незаметным, можно выбрать клетку чуть ярче, чем у всех, — и добавить к образу нечто оранжевое.

Овчина

close Wooyoungmi/Hermes/Kenzo Ik Aldama/Global Look Press

Тем, кто предпочитает одеваться тепло, показана дубленая кожа — в виде курток-авиаторов или полупальто. Овчину нужно носить мехом внутрь, но не возбраняются также теплые жилеты и куртки мехом наружу. Поверх жилета в таком случае можно надеть легкий плащ, достигнув уже упомянутого и одобренного дизайнерами эффекта многослойности. А куртка из овчины — хороша сама по себе.

Черный

close Lanvin/Dior/Willy Chavarria Ik Aldama/Global Look Press

Радикальный черный цвет на парижских подиумах на этой Неделе, кажется, доминировал — узкие или прямые брюки, широкие плащи, кожаные куртки, деловые костюмы, лаконичные пальто и короткие бомберы сочетаются между собой в любых комбинациях. Похоже, самым актуальным станет грядущей осенью образ человека в черном. Если такой вариант кажется слишком вызывающим, можно ограничиться брюками или водолазкой в этом цвете.

Деним

close Lanvin/Auralee/Louis Vuitton Ik Aldama/Global Look Press

Когда речь идет о классике, нельзя забывать про джинсы, без которых не обходится ни один гардероб. В этот раз в Париже не один раз показали сочетание денима с уютными кардиганами. Так что берем на заметку: потертые, слегка растянутые джинсы, кофта на пуговицах (идеально, если она будет в клетку «аргайл»). Поверх для тепла и многослойности можно надеть классический пиджак. А можно — бомбер или дубленку. В любом случае образ скромного, но опрятного молодого человека сложится — и будет выглядеть эффектно и актуально.