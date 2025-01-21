Шляпа первой леди и декольте Лорен Санчес. Какими нарядами запомнилась инаугурация Трампа

Наряды дам на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа уже разобрали на мемы. Пользователям интернета особенно запомнились шляпа первой леди США и декольте невесты Джеффа Безоса Лорен Санчес. Благодаря им церемония стала особенно яркой. «Газета.Ru» — об этих и других нарядах, которыми запомнилась вторая инаугурация Трампа.

Меланья Трамп: таинственная шляпа

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На прошедшей 20 января инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа внимание публики не мог не привлечь наряд новой первой леди, 54-летней Меланьи Трамп. Шляпа в стиле канотье уже успела стать основой для мемов, а общий суровый образ оказался разительно непохож на нежно голубой наряд Ralph Lauren в стиле Джеки Кеннеди, который Меланья Трамп выбрала для первой инаугурации своего мужа.

Инаугурационный наряд Меланьи Трамп был выполнен в стиле ее любимых европейских модных домов. Юбка-карандаш, приталенное двубортное пальто, шелковая блуза, темно-синий цвет заставляли вспомнить о Dior и Dolce&Gabbana. Тем не менее, комплект был создан малоизвестными американскими дизайнерами. И на этот раз — специально для жены Дональда Трампа. Если в 2017 году американские модельеры один за другим заявляли, что не будут одевать первую леди, а инаугурационный костюм Ralph Lauren она купила самостоятельно, то в 2025-м шляпу и костюм создавали специально для Меланьи Трамп.

Темно-синее пальто из шерсти с шелком, юбка-карандаш из того же материала и наглухо запахнутая шелковая блуза, сшитая вручную, были выполнены нью-йоркским дизайнером Адамом Липпсом, который ранее одевал Джилл Байден, Камалу Харрис и Мишель Обаму.

Липпс, известный многолетним сотрудничеством с Oscar de la Renta, в своем заявлении для прессы сообщил: «Традиция инаугурации президента воплощает красоту американской демократии, и сегодня для нас стало честью одеть первую леди, госпожу Меланью Трамп. Наряд госпожи Трамп был создан одними из лучших американских мастеров, и я горд показать эту работу всему миру».

Шляпу на президентскую инаугурацию первая леди надела впервые с 1993 года — тогда в головном уборе на церемонии появилась Хиллари Клинтон. Правда, лицо супруги президента не было наполовину скрыто — а вот шляпа-канотье Меланьи Трамп не позволяла разглядеть выражения ее глаз.

Головной убор в этом стиле жена Дональда Трампа в 2019 году надевала во время визита в Великобританию и на встречу с королевой Елизаветой II: белая шляпа с синей лентой, созданная стилистом Меланьи Трамп Эрве Пьером, дополнила наряд Dolce&Gabbana. На этот раз похожую канотье создал американский дизайнер Эрик Явитц. Он заявил, что шляпу сделал практически своими руками (лишь 8% работы было выполнено при помощи швейной машины).

«Никакие другие руки к ней не прикасались до тех пор, пока Эрве и первая леди не получили ее», — цитирует Ярвитца Daily Mail. Издание, к слову, отметило, что оба дизайнера наряда Меланьи Трамп все-таки не принадлежат к избранному кругу крупнейших американских модельеров, обласканных сторонницей демократов главредом Vogue Анной Винтур.

Наряд Меланьи Трамп для инаугурационного бала был создан ее стилистом, франко-американским модельером Эрве Пьером, который работает с первой леди еще с первой каденции ее супруга. Белое платье-колонна, отделанное зигзагом черной ленты, напомнило предыдущий образ, отличившийся только более мягким декором. В качестве украшения на первой леди оказался черный чокер с прикрепленной к нему брошью в виде цветка.

Иванка Трамп: цвет хвойного леса

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Старшая дочь президента Иванка Трамп появилась на второй церемонии инаугурации своего отца в трендовой шляпке-таблетке и шерстяном костюме цвета хвойного леса, созданном не американским, а французским модным домом. Юбку-карандаш длины миди, асимметричный жакет с запахом и драпировкой и шляпку Dior дополняла черная сумочка того же бренда.

Позже на инаугурационном балу 43-летняя первая дочь президента США появилась в белом платье с открытыми плечами и шлейфом, расшитом цветами. Это была копия наряда Одри Хепберн из фильма «Сабрина», созданного для нее модным домом Givenchy. Для Иванки Трамп в ателье бренда сделали такое же.

Уша Вэнс: в стиле Джеки Кеннеди

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Супруга вице-президента США Уша Вэнс выбрала для церемонии инаугурации наряд, который заставил вспомнить об иконе стиля американской политики — супруге Джона Ф. Кеннеди Жаклин, с которой ассоциируется нежно-розовый цвет. Кашемировое пальто кораллового оттенка, созданное модным домом Oscar de la Renta, структурировал тонкий пояс, а аксессуаром послужил шарф в тон. Наряд дополнили замшевые перчатки цвета мокко и замшевые сапоги Manolo Blahnik того же оттенка.

Вечером на балу 39-летняя Уша Вэнс вышла в синем вечернем платье Badgley Mischka, расшитом пайетками.

Декольте Лорен Санчес и брюки Хиллари Клинтон

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Среди гостей церемонии особенно выделилась невеста главы Amazon Джеффа Безоса — телеведущая Лорен Санчес. Она появилась на инаугурации в белом жакете, под которым просматривался кружевной топ в бельевом стиле с довольно глубоким декольте. Как предположило издание The New York Post, это было бюстье британского дома Alexander McQueen, которое продается по цене $1800. Топ телеведущая надела не впервые — она уже была замечена в нем недавно во время выхода в свет с Безосом в Нью-Йорке.

Сторонницы демократов и бывшие первые леди США Джилл Байден и Хиллари Клинтон появились на инаугурации в похожих нарядах. Первая вышла провожать супруга на пенсию в свободном лиловом пальто Ralph Lauren и васильковом платье с перчатками в тон. Вторая тоже обратилась к оттенкам синего — и появилась на инаугурации в застегнутом наглухо брючном костюме Stella McCartney цвета индиго, украшенном брошью «Мир на Земле» ювелира Энн Хэнд. Бывшая вице-президент США Камала Харрис также выбрала брючный костюм — но черный, с застежками в виде молнии.

К слову, оттенок синего выбрала для церемонии и дочь Дональда Трампа Тиффани. Она появилась в бархатном наряде цвета сапфира: платье-пальто было подчеркнуто поясом, но весьма свободно — вероятно, потому, что 31-летняя Тиффани и ее муж Майкл Було ожидают первенца.