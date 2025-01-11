Не край света: что делать на Ямале зимой и летом

В этом году среди динамично развивающихся туристических направлений оказалась локация, о которой думают, кажется, лишь любители экстремального отдыха. И холода — ведь речь идет о полуострове Ямал. Только этой зимой здесь ждут 65 тысяч гостей, а ежегодный прирост туристического потока составляет 10%. И это — в регионе, где средняя температура в зимнее время составляет минус 25 градусов, а летом налетают облака гнуса, пожирающего незащищенные части тела. Чем же привлекает Ямал и почему здесь стоит побывать — рассказывает «Газета.Ru».

Как ни удивительно, Ямал — это прежде всего всесезонное направление. Ехать сюда можно и зимой, и летом, и осенью. «Ямал — уникальный регион, где смена сезонов открывает совершенно разные миры», — уверен путешественник, автор блога «Место на Земле» Константин Парфеньев.

Зима в чуме

close Константин Парфеньев

Этой зимой для туристов в регионе подготовили маршруты, позволяющие познакомиться с бытом коренных народов Севера, — а на Ямале живут ненцы, ханты и селькупы. Гостям Ямала предлагают побывать в стойбище оленеводов, покататься на оленьей упряжке, познакомиться с ямальским Дедом Морозом — Ямал Ири, который принимает в Горнокнязевске, этнодеревне неподалеку от Салехарда.

«Зима — это про этнографию, про погружение в быт коренных народов Севера», — подтвердила в беседе с «Газетой.Ru» Елена Лисейкина, блогер, автор Telegram-канала «Лисейкина про путешествия, фотографию и вообще». По ее словам, именно в холодное время года имеет смысл знакомиться с образом жизни кочевников, причем степень знакомства можно определить для себя самостоятельно.

Начинать знакомство с бытом коренных малых народов Севера путешественники советуют с посещения профессионального праздника тундровиков. «Прежде всего я бы посоветовал приехать зимой на День оленевода», — отметил Константин Парфеньев. С ним согласна и Елена Лисейкина. «В феврале-марте проходит День оленевода, и, наверное, это самый простой и общедоступный способ познакомиться с коренными народами — не считая посещения музея», — рассказала она.

По словам блогера, еще один доступный вариант — посещение одного из чумов, которые ханты и ненцы держат для туристов.

«Это не то место, где они живут постоянно, но они не кочуют. Их родители, бабушки и дедушки действительно кочевали по тундре, может быть, у них и сейчас есть такие родственники, однако эти люди живут рядом с городом или с поселком— стараются показывать свой быт туристам. В такие места можно попасть либо на несколько часов на какую-то этнографическую программу, либо можно договориться о ночевке», — объяснила Елена Лисейкина.

Она добавила, что есть и «самый классный и аутентичный» вариант погружения в быт оленеводов — пожить с реальной семьей людей этой профессии в настоящем чуме. Но здесь нужно быть готовым к бытовым неудобствам.

«Это абсолютно не туристическая история: вы будете спать на досках, есть самую простую еду, приготовленную на печке-буржуйке, может быть, это даже будет сырое мясо. В туалет придется ходить на улицу, потому что удобств в чуме никаких нет. Спать — в обнимку с собаками: иначе холодно, потому что чум отапливается только печкой, которую ночью, естественно, никто не топит, хозяева спят. Но это прекрасная возможность по-настоящему погрузиться в быт и узнать, как живут люди», — рассказала блогер.

close Константин Парфеньев

Неудобства будут компенсироваться не только тем фактом, что вы переживаете необычный опыт, но и красотой заснеженной тундры. «Сильные морозы, которые могут достигать минус 50 градусов и ниже, показывают всю суровую, но завораживающую природу региона. Меня особенно впечатлили здесь неторопливые закаты на фоне пробегающих стад оленей, когда они буквально дышат золотым паром», — признался Константин Парфеньев.

Кстати, ехать на Ямал зимой можно не только ради оленей — именно в это время года есть шанс встретить овцебыков, проживающих в питомнике «Кордон Морозова» в природном парке Ингилор более 20 лет. Обитающие в коралях древние животные летом не приближаются к забору, ограждающему их территорию. А вот зимой они приходят отобедать заготовленным сеном.

Парк Ингилор был основан на месте Полярно-Уральского парка в 2022 году — тогда площадь охраняемой территории увеличили до 921 тыс. га, она протянулась от реки Собь до реки Байдарата. Для того, чтобы въехать сюда, нужно получить разрешение — но обычно это не составляет никакого труда.

Лето и осень в тундре

close Константин Парфеньев

Лето в тундре — бесконечное солнце, прозрачные реки и озера, из которых можно пить воду, чистый воздух. Словом, лучшее время для знакомства с природой Полярного Урала. «Летом Ямал утопает в зелени, несмотря на свою северную природу. С июня по август здесь — короткая, но яркая пора. Для тех, кто любит летнюю активность, это идеальное время для путешествий, рыбалки, хайкинга к изумрудному водопаду, на массив Рай-Из или к леднику Романтиков. Можно наслаждаться длинными белыми ночами, а иногда солнце вообще не заходит за горизонт», — рассказал Константин Парфеньев.

По мнению Елены Лисейкиной, ледник Романтиков — одно из самых легкодоступных мест на Полярном Урале: поездка из Салехарда займет один день. Этот ледник в горном рельефе Рай-Изского массива образовался около 1000 лет назад и находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Обнаружен он был в 1961 году гляциологом Леонидом Троицким.

Ледник Романтиков для более далеких направлений — но здесь вновь придется готовиться к небольшим лишениям (и завораживающим видам). «Для того, чтобы увидеть что-то красивое, придется ехать куда-нибудь далеко — на вездеходах и трэколах, — потому что все красивые места находятся на достаточном отдалении от города, и дорог на самом деле не очень много», — объяснила Елена Лисейкина.

close Константин Парфеньев

И действительно, трэколы (вездеходы на шинах сверхнизкого давления, название которых расшифровывается как «транспорт экологический) — единственный вид транспорта, подходящий для путешествия по тундре. Они просто необходимы для того, чтобы пробраться — а иного слова и не подберешь — в живописное урочище Янгана-Пэ в природном парке Ингилор. Главной точкой притяжения в горном массиве Янгана-Пэ считают карстовое озеро Нум-Хайал, священное для ненцев. Вода в нем такая чистая, что ее обязательно нужно набрать с собой в бутылку. А какова глубина озера — до сих пор точно не известно. Предполагают, что около 35 метров.

Массив Янгана-Пэ — место, завораживающее красотой и мудростью старых гор. Очень старых — на самом деле это риф Девонского моря, которое плескалось здесь 400 млн лет назад. Когда стоишь на хребте, чувствуешь себя очень маленьким — и в то же время очень значительным. Вот ты — существуешь наравне с этими круглыми белыми скалами, низкорослыми кустарниками и мхами, скудными лиственницами, ягодами, костями диких животных, заплутавшим хромым оленем, ветром, низким небом и золотым бликом солнца, отражающимся в соседней вершине.

Еще одна жемчужина Ямала — это озеро Хадатаёганлор, полагает Елена Лисейкина. Как и в горный массив Янгана-Пэ, туда нужно отправляться на несколько дней — путь тоже неблизкий. «Обычно туда ездят на трэколах с ночевкой — либо сплавляются на лодках», — объяснила блогер.

close Константин Парфеньев

А вот Рай-Изский массив с его Нефритовой долиной вполне может оказаться путешествием на один день — от Салехарда до нее примерно 100 км. Но ехать придется тоже на вездеходе. Долина не зря называется в честь полудрагоценного минерала — зеленые камни там встречаются на каждом шагу. Правда, найти именно нефрит практически невозможно — еще 1970-х годах сотрудники организации «Союзкварцсамоцветы» добыли здесь почти 20 тонн этого зеленого камня. В основном путешественники ходят по серпентиниту, тоже зеленому. Но в Нефритовую долину нужно ехать не за драгоценностями, а необыкновенными суровыми видами, горами, покрытыми невысокими лиственницами, мхами и лишайниками. Черникой и брусникой, холодными освежающими водами реки Собь и пронзительным воздухом. А еще — прекрасной переменчивой погодой и холодным ветром.

Когда и как лучше всего ехать на Ямал

Если зима слишком экстремальное время года на Ямале, то август и сентябрь — идеальные месяцы для поездки. «На мой взгляд, лучшее время для посещений Ямала это осень, август-сентябрь. Просто потому, что уже не так много комаров и мошки, но при этом достаточно тепло. Ну и плюс еще тундра окрашивается в яркие осенние краски, это очень красиво», — рассказала Елена Лисейкина.

close Константин Парфеньев

Насколько живописна тундра в сентябре, в этом году смогла убедиться и корреспондент «Газеты.Ru» — действительно, в начале сентября здесь багрянец и охра соседствуют с изумрудной зеленью лиственниц, обилие голубики и брусники быстро перестает удивлять. И даже не холодно — есть взять с собой теплую куртку и непромокаемые носки.

«Несмотря на то, что на Ямале организовывают туристические поездки, это достаточно суровый и сложный регион. Нужно быть готовым к тому, что погода может испортиться, техника может сломаться, очень много где нет связи — если вы выезжаете из города, с вероятностью 90% ее не будет, пока не вернетесь в город. Поэтому даже если вы едете на организованную экскурсию, обязательно продумайте средства выживания для себя лично», — предупредила Елена Лисейкина.

Блогер отметила, что летом на Ямале необходимы репелленты, а зимой — «все, что поможет вам не замерзнуть». К счастью, самогревы для рук и ног и термобелье находятся в свободной продаже. А путешествие на Ямал может стать приключением, которое вы запомните на всю жизнь. А может быть, даже захотите повторить.

Поездка была организована АНО «Полярный Урал» в рамках проекта «Медиаразведка Туту».