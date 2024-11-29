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Как открыть вино без штопора: 14 эффективных и эффектных способов

Работающие лайфхаки, как открыть бутылку вина без штопора в домашних условиях

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CEPTAP/Shutterstock/FOTODOM
Штопор — идеальный инструмент для извлечения пробок из бутылок, беда в том, что он не всегда под рукой. Но чтобы спасти праздник и найти подходящий штопорозаменитель, зачастую нужно просто посмотреть по сторонам. Даже на пикнике — одна книга и палка смогут помочь решить проблему. «Газета.Ru» собрала простые и работающие способы открыть бутылку вина без штопора в домашних условиях.

Советы и предостережения Как открыть бутылку вина, вдавив пробку в горлышко Как открыть бутылку вина с помощью острого предмета Как открыть бутылку вина с помощью удара Как открыть бутылку вина с помощью законов физики

Советы и предостережения

Выбирая метод открытия вина без помощи штопора, важно не только подобрать подходящий инструмент, но и учесть, как он повлияет на напиток. Многие способы требуют осторожности и ловкости рук. Основные рекомендации просты: не пренебрегать здравым смыслом и действовать аккуратно, чтобы не пораниться в процессе.

  • Аккуратно обращайтесь с острыми предметами. Не поворачивайте нож и другие острые предметы в направлении своего тела, не отвлекайтесь и не размахивайте ножом.
  • По возможности бережно обращайтесь с вином. Сомелье советуют не трясти, не переворачивать, не нагревать бутылку. Резкий перепад температур и тряска плохо влияют на вкус напитка (но, если под рукой нет штопора, без подобных манипуляций бывает не обойтись).
  • Не ковыряйте пробку. Крошки, попав в вино, испортят его вкус. Если пробка раскрошилась в бутылку, вино можно спасти, процедив его через марлю или мелкое сито. Если вы вытягиваете пробку из горлышка, одновременно прокручивайте ее. Так меньше вероятность, что она раскрошится или застрянет на полпути.
  • Будьте аккуратны с бутылкой. Стеклянная бутылка довольно хрупкая. Лучше держать ее не только за горлышко, а за толстую часть — у донышка бутылки.

Как открыть бутылку вина, вдавив пробку в горлышко

Если нечем вытащить пробку из горлышка, можно протолкнуть ее в бутылку. Вам понадобится любой твердый предмет, чей диаметр меньше диаметра пробки:

  • гигиеническая помада (тушь, подводка и т.д.);
  • ручка, маркер или фломастер с прочным корпусом;
  • батарейка;
  • рукоятка ножа;
  • палочки для суши;
  • черенок ложки или вилки и т.д.

Часто можно встретить совет использовать пальцы — большой или указательный. Однако протолкнуть пробку в бутылку не так-то просто. В процессе легко поранить себя о бутылку, а палец и вовсе может застрять в горлышке.

Сломавшийся черенок ложки не испортит праздник, в отличие от сломанного пальца.

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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Как работает метод:

  • возьмите выбранный инструмент;
  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • насухо протрите бутылку и поставьте ее на устойчивую поверхность;
  • крепко держите бутылку;
  • приложите инструмент к пробке и надавите на нее что есть силы;
  • крепко держите инструмент, чтобы он не улетел следом за пробкой в бутылку.

Пробку будет легче протолкнуть, если перед этим уменьшить внутреннее давление напитка. Для этого нужно быстро прокрутить бутылку туда-сюда — семь раз от себя и семь раз к себе. Делать это нужно резким движением.

Вы увидите, что пробка сама уйдет внутрь. После чего вам нужно быстро надавить на нее пальцем или подходящим твердым предметом, и пробка легко выскользнет в бутылку.

Есть и другой способ понизить давление в бутылке, более щадящий для напитка. Найдите какой-нибудь тонкий острый предмет и проткните им пробку. После этого как следует надавите на пробку любым твердым предметом. В процессе нужно крепко держать бутылку, чтобы она не соскользнула и не разбилась.

Сомелье не одобряют этот способ открыть вино без штопора за его недостатки:

  • бутылку нужно изрядно потрясти;
  • пробка может осыпаться в процессе;
  • привкус и аромат пробки смешается с вином;
  • в вине пробка быстро разбухнет и начнет крошиться.

Преимущества метода: быстро, просто и не требует особой подготовки.

Важный момент: наливая напиток, нужно убедиться, что пробка не блокирует поток вина.

Совет: если в вино попали кусочки пробки, держите наготове ситечко или марлю, чтобы процедить напиток.

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Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

Как открыть бутылку вина с помощью острого предмета

Главный плюс этого метода — подходящий инструмент (нож, ключи, ножницы, гвоздь) легко найти. Однако такой способ открыть вино без штопора требует определенной ловкости, можно легко порезать руки и искрошить пробку.

Нож

Идеальный нож для этого метода — небольшого размера и с острым лезвием. Острый кончик нужен, чтобы прорезать пробку, не разломав ее в процессе.

Слишком длинное и узкое лезвие может погнуться, а слишком широкое не пролезет в горлышко и только раскрошит пробку.

Как работает метод:

  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • установите острие ножа точно по центру пробки;
  • аккуратно воткните нож в пробку и плавно погрузите лезвие;
  • немного вдавите пробку внутрь бутылки;
  • плавно прокручивая нож с пробкой, потяните ее вверх;
  • действуйте аккуратно, чтобы не выдернуть нож в процессе.

Преимущества метода: простая замена штопора, не требующая большой физической силы.

Типичные ошибки: если поспешить, легко искрошить пробку. Метод также требует осторожности и бережного обращения с ножом, иначе лезвие может сломаться и поранить кого-то.

Совет: если нож длинный, можно обмотать лезвие полотенцем или плотной салфеткой. Затем, крепко удерживая одной рукой горлышко бутылки, другой вытаскивайте пробку, прокручивая нож, как вы поступили бы со штопором.

Альтернативный способ: если подходящего ножа нет, но под рукой есть ящик инструментов, можно использовать острую отвертку, предварительно продезинфицировав ее.

Ножницы

Этот метод в целом повторяет предыдущий, но подойдет для опытного пользователя. Лезвие ножниц обычно уступает по остроте ножу и требует сноровки, чтобы не искрошить пробку в процессе.

Как работает метод:

  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • откройте ножницы;
  • воткните одно лезвие ножниц по центру пробку, как в методе ножа;
  • просуньте другое лезвие ножниц между пробкой и стенкой горлышка;
  • медленно прокрутите ножницы, немного утопив пробку в бутылке;
  • потяните ножницы вверх, чтобы вытащить пробку.

Типичные ошибки: если погрузить ножницы слишком глубоко в пробку и менять положение лезвий, пока вы ее вытаскиваете, ножницы могут сломаться или разломать пробку.

Ключ

Металлический ключ с зазубринами от входной двери идеально подойдет для синтетических пробок. Они пористые внутри, что позволяет легко зафиксировать ключ. Пробки из натурального материала изготовлены из спрессованной крошки и легко разрушаются, если к ним применить силу. Вместо того чтобы проткнуть ее, ключ просто искрошит пробку.

Этот метод работает по принципу рычага, как в некоторых штопорах. Одной рукой вы крепко держите бутылку, другой расшатываете пробку.

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Christian Delbert/Shutterstock/FOTODOM

Как работает метод:

  • продезинфицируйте ключ и протрите его насухо;
  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • поместите кончик ключа на край пробки;
  • вдавите острие ключа в пробку под углом 45 градусов;
  • протолкните ключ как можно глубже;
  • прокручивайте пробку за ключ, стараясь поднять ее вверх;
  • постепенно пробка начнет ослабевать;
  • вытащите пробку из бутылки.

Преимущества метода: простой и эффективный, поможет открыть бутылку даже на улице.

Важный момент: нужно действовать осторожно и приложить физическое усилие, чтоб не раскрошить пробку.

Альтернативный способ: экстремалы вместо ключа могут использовать женские туфли на тонкой шпильке. Важно, чтобы диаметр шпильки был меньше диаметра пробки. Нужно приложить значительное физическое усилие и давить не рукой, а как бы навалиться на туфлю от всего плечевого пояса.

Две скрепки и карандаш

Этот способ не самый удобный и может занять некоторое время.

Как работает метод:

  • возьмите две канцелярские скрепки;
  • разогните их в центральной части, оставив концы загнутыми;
  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • просуньте конец скрепки между горлышком и пробкой;
  • разверните проволоку на 90 градусов, закрепив ее под пробкой;
  • повторите то же со второй скрепкой, вставив ее по другую сторону пробки;
  • соедините торчащие концы скрепки и скрутите их вместе;
  • вставьте карандаш в получившуюся «ручку»;
  • придерживая бутылку, потяните за «ручку» вверх.

Преимущества метода: подойдет, чтобы открыть вино в офисе.

Важный момент: нужно действовать осторожно и перед тем, как тянуть, убедиться, что скрепки зафиксированы в пробке.

Совет: плоскогубцы помогут быстрее просунуть скрепки под пробку.

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Christian Delbert/Shutterstock/FOTODOM

Проволочная вешалка

Если под рукой нет ни скрепок, ни проволоки, выручит дешевая вешалка из химчистки. Металлический крючок вешалки не подойдет из-за того, что его кончик обычно скруглен, и вкрутить в пробку его не получится. Поэтому вешалку нужно разобрать на проволочки, например, взяв их из середины вешалки.

Как работает метод:

  • расправьте вешалку руками или с помощью плоскогубцев;
  • на конце проволоки загните небольшой крюк;
  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • вставьте крючок в пробку, как в предыдущем методе;
  • когда крючок будет под пробкой, поверните его, чтобы крючок сместился к центру бутылки;
  • зацепив пробку, медленно потяните проволоку на себя, слегка покачивая ее вперед-назад;
  • вытащите пробку вместе с проволокой.

Особенности метода: сложно с первой попытки подцепить пробку, легко искрошить пробку, если проволока недостаточно острая. Нужно следить за тем, чтобы не протолкнуть пробку в бутылку.

Совет: работать с проволокой удобнее в перчатках, чтобы не поранить пальцы.

Шуруп либо саморез

Это очень простой и надежный способ открыть бутылку вина без штопора в домашних условиях. Вам потребуется длинный шуруп (подойдет саморез), стальная вилка (плоскогубцы или молоток с гвоздодером), отвертка (или шуруповерт).

Как работает метод:

  • установите бутылку на ровную поверхность;
  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • вкрутите шуруп с помощью отвертки в центр пробки;
  • отложите отвертку, когда от головки шурупа до пробки останется 1,5–2 см;
  • проверьте, что шуруп надежно закреплен в пробке;
  • подцепите шуруп инструментом;
  • плавно вытяните шуруп и пробку из бутылки скручивающими движениями.

При необходимости можно вытащить шуруп руками, обхватив его тканью, чтобы уменьшить трение. Это сработает, но потребует хорошей физической формы.

Преимущества метода: безопасная и надежная замена штопору.

Типичные ошибки: если вкрутить шуруп в пробку недостаточно, потянув вверх, вы просто разрушите пробку вместо того, чтобы вытащить. Если проткнуть пробку насквозь, она может треснуть и не вытянется из горлышка. После нескольких неудачных попыток открыть вино пробка может раскрошиться и шуруп будет вылетать.

Советы: шуруп должен быть тонким и длинным. Короткий и толстый шуруп раскрошит пробку. Если вы чувствуете, что шуруп шатается в пробке, вкрутите его поглубже и повторите попытку. Делайте все медленно и крепко держите бутылку, чтобы вино не выплеснулось от рывка в момент выхода пробки.

Если у вас есть электродрель, действуйте аналогично:

  • возьмите длинное тонкое сверло и установите по центру пробки;
  • попросите друга крепко держать бутылку двумя руками;
  • аккуратно просверлите пробку;
  • проверьте, что сверло надежно закрепилось в пробке;
  • плавно вытащите пробку прокручивающими движениями;
  • когда пробка частично выйдет, вытащите ее руками.

Два-три гвоздя и молоток

Этот метод похож на метод шурупа. Вам понадобятся два-три маленьких гвоздика, плоскогубцы и молоток. При желании можно обойтись одним длинным толстым гвоздем.

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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Как работает метод:

  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • аккуратно вбейте гвоздики в пробку в ряд под небольшим углом друг к другу;
  • оставьте небольшой хвостик, за который будете подцеплять гвозди;
  • крепко удерживая бутылку, проверьте, что гвозди зафиксированы в пробке;
  • вытащите пробку с помощью плоскогубцев или гвоздодера.

Важный момент: есть риск не попасть по гвоздю и разбить бутылку, особенно если она уже не первая за вечер. Если гвозди вбиты неглубоко, они искрошат пробку.

Как открыть бутылку вина с помощью удара

Среди плюсов этого метода — быстрота и эффективность. Но таким образом бутылку легко разбить и можно пораниться стеклом.

Ботинок

Это простой и надежный метод извлечь пробку из бутылки. Вам понадобится обувь с толстой и мягкой подошвой, например, кроссовок. Обувь не даст стеклу разбиться, а возникший перепад давления в бутылке вытолкнет пробку.

Как работает метод:

  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • поместите бутылку в ботинок так, чтобы донышко бутылки встало напротив каблука;
  • найдите подходящую твердую поверхность (стена, ствол дерева);
  • крепко держите ботинок и бутылку под углом 45 градусов к выбранной поверхности;
  • придерживая одной рукой бутылку, другой — ботинок, аккуратно и ритмично постучите подошвой ботинка;
  • следите за тем, как от ударов пробка ползет из бутылки;
  • переверните бутылку горлышком вверх;
  • вытащите пробку рукой, как только это станет возможным.

Преимущества метода: можно открыть вино на улице и в домашних условиях.

Типичные ошибки: легко разбить бутылку, действуя неаккуратно. Если переусердствовать, пробка вылетит, а вино выплеснется.

Совет: можно дополнительно защитить бутылку, завернув ее в полотенце. Если пробка вылетит, быстро переверните бутылку вертикально, чтобы вино не пролилось.

Молодецкий удар

Это разновидность «метода ботинка». Вам понадобится только стена (пол, угол стола) и толстое полотенце (рубашка, куртка, плед и т. д.), чтобы защитить от ударов донышко бутылки.

Как работает метод:

  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • оберните толстое махровое полотенце вокруг боков и дна бутылки;
  • аккуратно и ритмично стучите донышком бутылки о стену;
  • вытащите пробку руками, как только это станет возможным.

Типичные ошибки: если ударять слишком сильно, можно разбить бутылку.

Совет: нужно держать одной рукой за горлышко бутылки, чтобы она не выскользнула от удара из полотенца.

Альтернативный метод — замените стену любым твердым предметом:

  • сядьте на стул, зажав бутылку вверх дном между ногами;
  • крепко держите бутылку и стучите ботинком по донышку;
  • следите за тем, как выходит пробка;
  • вытащите ее руками, как только станет возможным.

Экстремалы могут заменить полотенце другим достаточно плотным и толстым предметом, способным смягчить удары по донышку бутылки. Например, книгой:

  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • положите бутылку на горизонтальную поверхность и прижмите к донышку книгу;
  • крепко держите бутылку и ритмично ударяйте битой (или палкой) по книге;
  • следите за тем, как выходит пробка;
  • вытащите ее руками, как только станет возможным.

Сабраж

Традиционно этот способ применяют, чтобы зрелищно открыть шампанское. Его можно использовать с любой стеклянной бутылкой, имеющей узкое горлышко. Название способа произошло от сабли, которыми в эпоху наполеоновских походов офицеры лихо открывали бутылки с игристым.

Как работает метод:

  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • найдите бутылочный шов, где выпуклая часть бутылки переходит в горлышко;
  • прицельно ударьте под углом 30–45 градусов по шву тупой стороной ножа;
  • отрезанное горлышко с пробкой отлетит в сторону.

Преимущества метода: позволяет эффектно и быстро открыть бутылку.

Важный момент: это опасный способ открыть бутылку вина для себя и окружающих. Действовать нужно осторожно. Вы должны трезво взвесить риски: бутылка может разлететься в руках, осколки могут попасть в вино, срез на горлышке получится острый.

Если в результате удара стекло попадет в вино, пить его категорически нельзя. Неаккуратное обращение со срезом бутылки оставит глубокие порезы, которые потребуют наложения швов.

Как открыть бутылку вина с помощью законов физики

Главное преимущество этих способов открыть вино без штопора — в возможности произвести впечатление на окружающих. Но они и более трудоемкие, чем большинство перечисленных выше, или требуют приспособлений, которые далеко не всегда есть под рукой.

Велосипедный насос

Открыть бутылку, используя давление воздуха — метод необычный и при этом рабочий. Есть дорогие открывалки для вина, которые работают по этому принципу. Вам потребуется велосипедный насос с насадкой в виде иглы.

Как работает метод:

  • снимите защитную капсулу с горлышка;
  • осторожно воткните иглу насоса по центру пробки;
  • проверьте, что кончик торчит из донышка пробки;
  • медленно и осторожно нагнетайте воздух в бутылку;
  • следите, как пробка ползет вверх под давлением воздуха
  • вытащите пробку рукой, как только это станет возможным.

Преимущества метода: это один из самых простых способов открыть вино без штопора в домашних условиях (при условии, что дома есть насос).

Важный момент: накачивайте воздух медленно, иначе бутылка может взорваться.

Совет: можно вставить иглу насоса между пробкой и горлышком бутылки, это тоже сработает.

Зажигалка или горелка

Это очень простой и эффектный способ открыть бутылку без штопора. Главное не увлечься и не нагреть само вино. Сомелье настоятельно не рекомендуют делать так, называя тепло убийцей аромата. К тому же нагрев может исказить вкус вина.

Метод основан на эффекте термического шока — тепло расширяет воздух под пробкой внутри бутылки, создавая давление, которое толкает ее вверх.

Как работает метод:

  • снимите защитную капсулу с горлышка бутылки;
  • медленно и аккуратно нагревайте зажигалкой горлышко чуть ниже пробки;
  • плавно крутите бутылку, равномерно прогревая стекло;
  • следите за тем, как пробка «поползет» из бутылки;
  • отложите зажигалку и осторожно выкрутите пробку руками.

Преимущества метода: выглядит эффектно, не требует больших усилий.

Типичные ошибки: можно обжечь пальцы нагретым стеклом. Если перегреть какое-то одно место, бутылка лопнет.

Совет: перед подачей вина дайте открытой бутылке остыть. Чтобы защитить руки от нагрева, можно придерживать бутылку полотенцем.

Альтернативный способ — нагреть плойкой (утюжком) для волос горлышко бутылки под пробкой. Принцип тот же: прижать электрощипцы к стеклу под пробкой и ждать, когда тепло вытолкнет пробку из горлышка.

Кипячение

Этот способ подойдет, если вы решили варить глинтвейн и ваша бутылка комнатной температуры.

Как работает метод:

  • вскипятите немного воды в кастрюле;
  • снимите кастрюлю с огня;
  • удалите защитную капсулу с бутылки;
  • поставьте бутылку в горячую воду на несколько минут;
  • следите за тем, как пробка ползет из бутылки;
  • достаньте бутылку из воды;
  • вытащите пробку выкручивающим движением.

Преимущества метода: очень простой способ, актуален зимой для глинтвейна.

Типичные ошибки: если поместить в кипяток охлажденную бутылку, она может лопнуть.

Альтернативный способ: возьмите глубокую кастрюлю с теплой водой и поставьте ее на огонь. Постелите на дно кастрюли полотенце, установите бутылку вертикально в кастрюлю и наблюдайте, как закипающая вода медленно выталкивает пробку.

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