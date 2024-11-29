Как открыть вино без штопора: 14 эффективных и эффектных способов

Советы и предостережения
Выбирая метод открытия вина без помощи штопора, важно не только подобрать подходящий инструмент, но и учесть, как он повлияет на напиток. Многие способы требуют осторожности и ловкости рук. Основные рекомендации просты: не пренебрегать здравым смыслом и действовать аккуратно, чтобы не пораниться в процессе.
- Аккуратно обращайтесь с острыми предметами. Не поворачивайте нож и другие острые предметы в направлении своего тела, не отвлекайтесь и не размахивайте ножом.
- По возможности бережно обращайтесь с вином. Сомелье советуют не трясти, не переворачивать, не нагревать бутылку. Резкий перепад температур и тряска плохо влияют на вкус напитка (но, если под рукой нет штопора, без подобных манипуляций бывает не обойтись).
- Не ковыряйте пробку. Крошки, попав в вино, испортят его вкус. Если пробка раскрошилась в бутылку, вино можно спасти, процедив его через марлю или мелкое сито. Если вы вытягиваете пробку из горлышка, одновременно прокручивайте ее. Так меньше вероятность, что она раскрошится или застрянет на полпути.
- Будьте аккуратны с бутылкой. Стеклянная бутылка довольно хрупкая. Лучше держать ее не только за горлышко, а за толстую часть — у донышка бутылки.
Как открыть бутылку вина, вдавив пробку в горлышко
Если нечем вытащить пробку из горлышка, можно протолкнуть ее в бутылку. Вам понадобится любой твердый предмет, чей диаметр меньше диаметра пробки:
- гигиеническая помада (тушь, подводка и т.д.);
- ручка, маркер или фломастер с прочным корпусом;
- батарейка;
- рукоятка ножа;
- палочки для суши;
- черенок ложки или вилки и т.д.
Часто можно встретить совет использовать пальцы — большой или указательный. Однако протолкнуть пробку в бутылку не так-то просто. В процессе легко поранить себя о бутылку, а палец и вовсе может застрять в горлышке.
Сломавшийся черенок ложки не испортит праздник, в отличие от сломанного пальца.
Как работает метод:
- возьмите выбранный инструмент;
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- насухо протрите бутылку и поставьте ее на устойчивую поверхность;
- крепко держите бутылку;
- приложите инструмент к пробке и надавите на нее что есть силы;
- крепко держите инструмент, чтобы он не улетел следом за пробкой в бутылку.
Пробку будет легче протолкнуть, если перед этим уменьшить внутреннее давление напитка. Для этого нужно быстро прокрутить бутылку туда-сюда — семь раз от себя и семь раз к себе. Делать это нужно резким движением.
Вы увидите, что пробка сама уйдет внутрь. После чего вам нужно быстро надавить на нее пальцем или подходящим твердым предметом, и пробка легко выскользнет в бутылку.
Есть и другой способ понизить давление в бутылке, более щадящий для напитка. Найдите какой-нибудь тонкий острый предмет и проткните им пробку. После этого как следует надавите на пробку любым твердым предметом. В процессе нужно крепко держать бутылку, чтобы она не соскользнула и не разбилась.
Сомелье не одобряют этот способ открыть вино без штопора за его недостатки:
- бутылку нужно изрядно потрясти;
- пробка может осыпаться в процессе;
- привкус и аромат пробки смешается с вином;
- в вине пробка быстро разбухнет и начнет крошиться.
Преимущества метода: быстро, просто и не требует особой подготовки.
Важный момент: наливая напиток, нужно убедиться, что пробка не блокирует поток вина.
Совет: если в вино попали кусочки пробки, держите наготове ситечко или марлю, чтобы процедить напиток.
Как открыть бутылку вина с помощью острого предмета
Главный плюс этого метода — подходящий инструмент (нож, ключи, ножницы, гвоздь) легко найти. Однако такой способ открыть вино без штопора требует определенной ловкости, можно легко порезать руки и искрошить пробку.
Нож
Идеальный нож для этого метода — небольшого размера и с острым лезвием. Острый кончик нужен, чтобы прорезать пробку, не разломав ее в процессе.
Слишком длинное и узкое лезвие может погнуться, а слишком широкое не пролезет в горлышко и только раскрошит пробку.
Как работает метод:
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- установите острие ножа точно по центру пробки;
- аккуратно воткните нож в пробку и плавно погрузите лезвие;
- немного вдавите пробку внутрь бутылки;
- плавно прокручивая нож с пробкой, потяните ее вверх;
- действуйте аккуратно, чтобы не выдернуть нож в процессе.
Преимущества метода: простая замена штопора, не требующая большой физической силы.
Типичные ошибки: если поспешить, легко искрошить пробку. Метод также требует осторожности и бережного обращения с ножом, иначе лезвие может сломаться и поранить кого-то.
Совет: если нож длинный, можно обмотать лезвие полотенцем или плотной салфеткой. Затем, крепко удерживая одной рукой горлышко бутылки, другой вытаскивайте пробку, прокручивая нож, как вы поступили бы со штопором.
Альтернативный способ: если подходящего ножа нет, но под рукой есть ящик инструментов, можно использовать острую отвертку, предварительно продезинфицировав ее.
Ножницы
Этот метод в целом повторяет предыдущий, но подойдет для опытного пользователя. Лезвие ножниц обычно уступает по остроте ножу и требует сноровки, чтобы не искрошить пробку в процессе.
Как работает метод:
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- откройте ножницы;
- воткните одно лезвие ножниц по центру пробку, как в методе ножа;
- просуньте другое лезвие ножниц между пробкой и стенкой горлышка;
- медленно прокрутите ножницы, немного утопив пробку в бутылке;
- потяните ножницы вверх, чтобы вытащить пробку.
Типичные ошибки: если погрузить ножницы слишком глубоко в пробку и менять положение лезвий, пока вы ее вытаскиваете, ножницы могут сломаться или разломать пробку.
Ключ
Металлический ключ с зазубринами от входной двери идеально подойдет для синтетических пробок. Они пористые внутри, что позволяет легко зафиксировать ключ. Пробки из натурального материала изготовлены из спрессованной крошки и легко разрушаются, если к ним применить силу. Вместо того чтобы проткнуть ее, ключ просто искрошит пробку.
Этот метод работает по принципу рычага, как в некоторых штопорах. Одной рукой вы крепко держите бутылку, другой расшатываете пробку.
Как работает метод:
- продезинфицируйте ключ и протрите его насухо;
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- поместите кончик ключа на край пробки;
- вдавите острие ключа в пробку под углом 45 градусов;
- протолкните ключ как можно глубже;
- прокручивайте пробку за ключ, стараясь поднять ее вверх;
- постепенно пробка начнет ослабевать;
- вытащите пробку из бутылки.
Преимущества метода: простой и эффективный, поможет открыть бутылку даже на улице.
Важный момент: нужно действовать осторожно и приложить физическое усилие, чтоб не раскрошить пробку.
Альтернативный способ: экстремалы вместо ключа могут использовать женские туфли на тонкой шпильке. Важно, чтобы диаметр шпильки был меньше диаметра пробки. Нужно приложить значительное физическое усилие и давить не рукой, а как бы навалиться на туфлю от всего плечевого пояса.
Две скрепки и карандаш
Этот способ не самый удобный и может занять некоторое время.
Как работает метод:
- возьмите две канцелярские скрепки;
- разогните их в центральной части, оставив концы загнутыми;
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- просуньте конец скрепки между горлышком и пробкой;
- разверните проволоку на 90 градусов, закрепив ее под пробкой;
- повторите то же со второй скрепкой, вставив ее по другую сторону пробки;
- соедините торчащие концы скрепки и скрутите их вместе;
- вставьте карандаш в получившуюся «ручку»;
- придерживая бутылку, потяните за «ручку» вверх.
Преимущества метода: подойдет, чтобы открыть вино в офисе.
Важный момент: нужно действовать осторожно и перед тем, как тянуть, убедиться, что скрепки зафиксированы в пробке.
Совет: плоскогубцы помогут быстрее просунуть скрепки под пробку.
Проволочная вешалка
Если под рукой нет ни скрепок, ни проволоки, выручит дешевая вешалка из химчистки. Металлический крючок вешалки не подойдет из-за того, что его кончик обычно скруглен, и вкрутить в пробку его не получится. Поэтому вешалку нужно разобрать на проволочки, например, взяв их из середины вешалки.
Как работает метод:
- расправьте вешалку руками или с помощью плоскогубцев;
- на конце проволоки загните небольшой крюк;
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- вставьте крючок в пробку, как в предыдущем методе;
- когда крючок будет под пробкой, поверните его, чтобы крючок сместился к центру бутылки;
- зацепив пробку, медленно потяните проволоку на себя, слегка покачивая ее вперед-назад;
- вытащите пробку вместе с проволокой.
Особенности метода: сложно с первой попытки подцепить пробку, легко искрошить пробку, если проволока недостаточно острая. Нужно следить за тем, чтобы не протолкнуть пробку в бутылку.
Совет: работать с проволокой удобнее в перчатках, чтобы не поранить пальцы.
Шуруп либо саморез
Это очень простой и надежный способ открыть бутылку вина без штопора в домашних условиях. Вам потребуется длинный шуруп (подойдет саморез), стальная вилка (плоскогубцы или молоток с гвоздодером), отвертка (или шуруповерт).
Как работает метод:
- установите бутылку на ровную поверхность;
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- вкрутите шуруп с помощью отвертки в центр пробки;
- отложите отвертку, когда от головки шурупа до пробки останется 1,5–2 см;
- проверьте, что шуруп надежно закреплен в пробке;
- подцепите шуруп инструментом;
- плавно вытяните шуруп и пробку из бутылки скручивающими движениями.
При необходимости можно вытащить шуруп руками, обхватив его тканью, чтобы уменьшить трение. Это сработает, но потребует хорошей физической формы.
Преимущества метода: безопасная и надежная замена штопору.
Типичные ошибки: если вкрутить шуруп в пробку недостаточно, потянув вверх, вы просто разрушите пробку вместо того, чтобы вытащить. Если проткнуть пробку насквозь, она может треснуть и не вытянется из горлышка. После нескольких неудачных попыток открыть вино пробка может раскрошиться и шуруп будет вылетать.
Советы: шуруп должен быть тонким и длинным. Короткий и толстый шуруп раскрошит пробку. Если вы чувствуете, что шуруп шатается в пробке, вкрутите его поглубже и повторите попытку. Делайте все медленно и крепко держите бутылку, чтобы вино не выплеснулось от рывка в момент выхода пробки.
Если у вас есть электродрель, действуйте аналогично:
- возьмите длинное тонкое сверло и установите по центру пробки;
- попросите друга крепко держать бутылку двумя руками;
- аккуратно просверлите пробку;
- проверьте, что сверло надежно закрепилось в пробке;
- плавно вытащите пробку прокручивающими движениями;
- когда пробка частично выйдет, вытащите ее руками.
Два-три гвоздя и молоток
Этот метод похож на метод шурупа. Вам понадобятся два-три маленьких гвоздика, плоскогубцы и молоток. При желании можно обойтись одним длинным толстым гвоздем.
Как работает метод:
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- аккуратно вбейте гвоздики в пробку в ряд под небольшим углом друг к другу;
- оставьте небольшой хвостик, за который будете подцеплять гвозди;
- крепко удерживая бутылку, проверьте, что гвозди зафиксированы в пробке;
- вытащите пробку с помощью плоскогубцев или гвоздодера.
Важный момент: есть риск не попасть по гвоздю и разбить бутылку, особенно если она уже не первая за вечер. Если гвозди вбиты неглубоко, они искрошат пробку.
Как открыть бутылку вина с помощью удара
Среди плюсов этого метода — быстрота и эффективность. Но таким образом бутылку легко разбить и можно пораниться стеклом.
Ботинок
Это простой и надежный метод извлечь пробку из бутылки. Вам понадобится обувь с толстой и мягкой подошвой, например, кроссовок. Обувь не даст стеклу разбиться, а возникший перепад давления в бутылке вытолкнет пробку.
Как работает метод:
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- поместите бутылку в ботинок так, чтобы донышко бутылки встало напротив каблука;
- найдите подходящую твердую поверхность (стена, ствол дерева);
- крепко держите ботинок и бутылку под углом 45 градусов к выбранной поверхности;
- придерживая одной рукой бутылку, другой — ботинок, аккуратно и ритмично постучите подошвой ботинка;
- следите за тем, как от ударов пробка ползет из бутылки;
- переверните бутылку горлышком вверх;
- вытащите пробку рукой, как только это станет возможным.
Преимущества метода: можно открыть вино на улице и в домашних условиях.
Типичные ошибки: легко разбить бутылку, действуя неаккуратно. Если переусердствовать, пробка вылетит, а вино выплеснется.
Совет: можно дополнительно защитить бутылку, завернув ее в полотенце. Если пробка вылетит, быстро переверните бутылку вертикально, чтобы вино не пролилось.
Молодецкий удар
Это разновидность «метода ботинка». Вам понадобится только стена (пол, угол стола) и толстое полотенце (рубашка, куртка, плед и т. д.), чтобы защитить от ударов донышко бутылки.
Как работает метод:
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- оберните толстое махровое полотенце вокруг боков и дна бутылки;
- аккуратно и ритмично стучите донышком бутылки о стену;
- вытащите пробку руками, как только это станет возможным.
Типичные ошибки: если ударять слишком сильно, можно разбить бутылку.
Совет: нужно держать одной рукой за горлышко бутылки, чтобы она не выскользнула от удара из полотенца.
Альтернативный метод — замените стену любым твердым предметом:
- сядьте на стул, зажав бутылку вверх дном между ногами;
- крепко держите бутылку и стучите ботинком по донышку;
- следите за тем, как выходит пробка;
- вытащите ее руками, как только станет возможным.
Экстремалы могут заменить полотенце другим достаточно плотным и толстым предметом, способным смягчить удары по донышку бутылки. Например, книгой:
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- положите бутылку на горизонтальную поверхность и прижмите к донышку книгу;
- крепко держите бутылку и ритмично ударяйте битой (или палкой) по книге;
- следите за тем, как выходит пробка;
- вытащите ее руками, как только станет возможным.
Сабраж
Традиционно этот способ применяют, чтобы зрелищно открыть шампанское. Его можно использовать с любой стеклянной бутылкой, имеющей узкое горлышко. Название способа произошло от сабли, которыми в эпоху наполеоновских походов офицеры лихо открывали бутылки с игристым.
Как работает метод:
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- найдите бутылочный шов, где выпуклая часть бутылки переходит в горлышко;
- прицельно ударьте под углом 30–45 градусов по шву тупой стороной ножа;
- отрезанное горлышко с пробкой отлетит в сторону.
Преимущества метода: позволяет эффектно и быстро открыть бутылку.
Важный момент: это опасный способ открыть бутылку вина для себя и окружающих. Действовать нужно осторожно. Вы должны трезво взвесить риски: бутылка может разлететься в руках, осколки могут попасть в вино, срез на горлышке получится острый.
Если в результате удара стекло попадет в вино, пить его категорически нельзя. Неаккуратное обращение со срезом бутылки оставит глубокие порезы, которые потребуют наложения швов.
Как открыть бутылку вина с помощью законов физики
Главное преимущество этих способов открыть вино без штопора — в возможности произвести впечатление на окружающих. Но они и более трудоемкие, чем большинство перечисленных выше, или требуют приспособлений, которые далеко не всегда есть под рукой.
Велосипедный насос
Открыть бутылку, используя давление воздуха — метод необычный и при этом рабочий. Есть дорогие открывалки для вина, которые работают по этому принципу. Вам потребуется велосипедный насос с насадкой в виде иглы.
Как работает метод:
- снимите защитную капсулу с горлышка;
- осторожно воткните иглу насоса по центру пробки;
- проверьте, что кончик торчит из донышка пробки;
- медленно и осторожно нагнетайте воздух в бутылку;
- следите, как пробка ползет вверх под давлением воздуха
- вытащите пробку рукой, как только это станет возможным.
Преимущества метода: это один из самых простых способов открыть вино без штопора в домашних условиях (при условии, что дома есть насос).
Важный момент: накачивайте воздух медленно, иначе бутылка может взорваться.
Совет: можно вставить иглу насоса между пробкой и горлышком бутылки, это тоже сработает.
Зажигалка или горелка
Это очень простой и эффектный способ открыть бутылку без штопора. Главное не увлечься и не нагреть само вино. Сомелье настоятельно не рекомендуют делать так, называя тепло убийцей аромата. К тому же нагрев может исказить вкус вина.
Метод основан на эффекте термического шока — тепло расширяет воздух под пробкой внутри бутылки, создавая давление, которое толкает ее вверх.
Как работает метод:
- снимите защитную капсулу с горлышка бутылки;
- медленно и аккуратно нагревайте зажигалкой горлышко чуть ниже пробки;
- плавно крутите бутылку, равномерно прогревая стекло;
- следите за тем, как пробка «поползет» из бутылки;
- отложите зажигалку и осторожно выкрутите пробку руками.
Преимущества метода: выглядит эффектно, не требует больших усилий.
Типичные ошибки: можно обжечь пальцы нагретым стеклом. Если перегреть какое-то одно место, бутылка лопнет.
Совет: перед подачей вина дайте открытой бутылке остыть. Чтобы защитить руки от нагрева, можно придерживать бутылку полотенцем.
Альтернативный способ — нагреть плойкой (утюжком) для волос горлышко бутылки под пробкой. Принцип тот же: прижать электрощипцы к стеклу под пробкой и ждать, когда тепло вытолкнет пробку из горлышка.
Кипячение
Этот способ подойдет, если вы решили варить глинтвейн и ваша бутылка комнатной температуры.
Как работает метод:
- вскипятите немного воды в кастрюле;
- снимите кастрюлю с огня;
- удалите защитную капсулу с бутылки;
- поставьте бутылку в горячую воду на несколько минут;
- следите за тем, как пробка ползет из бутылки;
- достаньте бутылку из воды;
- вытащите пробку выкручивающим движением.
Преимущества метода: очень простой способ, актуален зимой для глинтвейна.
Типичные ошибки: если поместить в кипяток охлажденную бутылку, она может лопнуть.
Альтернативный способ: возьмите глубокую кастрюлю с теплой водой и поставьте ее на огонь. Постелите на дно кастрюли полотенце, установите бутылку вертикально в кастрюлю и наблюдайте, как закипающая вода медленно выталкивает пробку.