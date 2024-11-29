Как открыть вино без штопора: 14 эффективных и эффектных способов Работающие лайфхаки, как открыть бутылку вина без штопора в домашних условиях

Штопор — идеальный инструмент для извлечения пробок из бутылок, беда в том, что он не всегда под рукой. Но чтобы спасти праздник и найти подходящий штопорозаменитель, зачастую нужно просто посмотреть по сторонам. Даже на пикнике — одна книга и палка смогут помочь решить проблему. «Газета.Ru» собрала простые и работающие способы открыть бутылку вина без штопора в домашних условиях.

Советы и предостережения

Выбирая метод открытия вина без помощи штопора, важно не только подобрать подходящий инструмент, но и учесть, как он повлияет на напиток. Многие способы требуют осторожности и ловкости рук. Основные рекомендации просты: не пренебрегать здравым смыслом и действовать аккуратно, чтобы не пораниться в процессе.

Аккуратно обращайтесь с острыми предметами . Не поворачивайте нож и другие острые предметы в направлении своего тела, не отвлекайтесь и не размахивайте ножом.



. Не поворачивайте нож и другие острые предметы в направлении своего тела, не отвлекайтесь и не размахивайте ножом. По возможности бережно обращайтесь с вином . Сомелье советуют не трясти, не переворачивать, не нагревать бутылку. Резкий перепад температур и тряска плохо влияют на вкус напитка (но, если под рукой нет штопора, без подобных манипуляций бывает не обойтись).



. Сомелье советуют не трясти, не переворачивать, не нагревать бутылку. Резкий перепад температур и тряска плохо влияют на вкус напитка (но, если под рукой нет штопора, без подобных манипуляций бывает не обойтись). Не ковыряйте пробку. Крошки, попав в вино, испортят его вкус. Если пробка раскрошилась в бутылку, вино можно спасти, процедив его через марлю или мелкое сито. Если вы вытягиваете пробку из горлышка, одновременно прокручивайте ее. Так меньше вероятность, что она раскрошится или застрянет на полпути.



Крошки, попав в вино, испортят его вкус. Если пробка раскрошилась в бутылку, вино можно спасти, процедив его через марлю или мелкое сито. Если вы вытягиваете пробку из горлышка, одновременно прокручивайте ее. Так меньше вероятность, что она раскрошится или застрянет на полпути. Будьте аккуратны с бутылкой. Стеклянная бутылка довольно хрупкая. Лучше держать ее не только за горлышко, а за толстую часть — у донышка бутылки.

Мнение сомелье Если вы действительно хотите насладиться напитком, используйте штопор — и никак иначе.



Как открыть бутылку вина, вдавив пробку в горлышко

Если нечем вытащить пробку из горлышка, можно протолкнуть ее в бутылку. Вам понадобится любой твердый предмет, чей диаметр меньше диаметра пробки:

гигиеническая помада (тушь, подводка и т.д.);



ручка, маркер или фломастер с прочным корпусом;



батарейка;



рукоятка ножа;



палочки для суши;



черенок ложки или вилки и т.д.

Часто можно встретить совет использовать пальцы — большой или указательный. Однако протолкнуть пробку в бутылку не так-то просто. В процессе легко поранить себя о бутылку, а палец и вовсе может застрять в горлышке.

Сломавшийся черенок ложки не испортит праздник, в отличие от сломанного пальца.

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Как работает метод:



возьмите выбранный инструмент;



снимите защитную капсулу с горлышка;



насухо протрите бутылку и поставьте ее на устойчивую поверхность;



крепко держите бутылку;



приложите инструмент к пробке и надавите на нее что есть силы;



крепко держите инструмент, чтобы он не улетел следом за пробкой в бутылку.

Пробку будет легче протолкнуть, если перед этим уменьшить внутреннее давление напитка. Для этого нужно быстро прокрутить бутылку туда-сюда — семь раз от себя и семь раз к себе. Делать это нужно резким движением.

Вы увидите, что пробка сама уйдет внутрь. После чего вам нужно быстро надавить на нее пальцем или подходящим твердым предметом, и пробка легко выскользнет в бутылку.

Есть и другой способ понизить давление в бутылке, более щадящий для напитка. Найдите какой-нибудь тонкий острый предмет и проткните им пробку. После этого как следует надавите на пробку любым твердым предметом. В процессе нужно крепко держать бутылку, чтобы она не соскользнула и не разбилась.

Совет Чтобы не зацепило брызгами от плюхнувшейся пробки, проталкивайте пробку в горлышко через кухонное полотенце или сложенную в несколько раз салфетку.



Сомелье не одобряют этот способ открыть вино без штопора за его недостатки:



бутылку нужно изрядно потрясти;



пробка может осыпаться в процессе;



привкус и аромат пробки смешается с вином;



в вине пробка быстро разбухнет и начнет крошиться.

Преимущества метода: быстро, просто и не требует особой подготовки.

Важный момент: наливая напиток, нужно убедиться, что пробка не блокирует поток вина.

Совет: если в вино попали кусочки пробки, держите наготове ситечко или марлю, чтобы процедить напиток.

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Как открыть бутылку вина с помощью острого предмета

Главный плюс этого метода — подходящий инструмент (нож, ключи, ножницы, гвоздь) легко найти. Однако такой способ открыть вино без штопора требует определенной ловкости, можно легко порезать руки и искрошить пробку.

Нож

Идеальный нож для этого метода — небольшого размера и с острым лезвием. Острый кончик нужен, чтобы прорезать пробку, не разломав ее в процессе.

Слишком длинное и узкое лезвие может погнуться, а слишком широкое не пролезет в горлышко и только раскрошит пробку.

Как работает метод:



снимите защитную капсулу с горлышка;



установите острие ножа точно по центру пробки;



аккуратно воткните нож в пробку и плавно погрузите лезвие;



немного вдавите пробку внутрь бутылки;



плавно прокручивая нож с пробкой, потяните ее вверх;



действуйте аккуратно, чтобы не выдернуть нож в процессе.

Преимущества метода: простая замена штопора, не требующая большой физической силы.

Типичные ошибки: если поспешить, легко искрошить пробку. Метод также требует осторожности и бережного обращения с ножом, иначе лезвие может сломаться и поранить кого-то.

Совет: если нож длинный, можно обмотать лезвие полотенцем или плотной салфеткой. Затем, крепко удерживая одной рукой горлышко бутылки, другой вытаскивайте пробку, прокручивая нож, как вы поступили бы со штопором.

Альтернативный способ: если подходящего ножа нет, но под рукой есть ящик инструментов, можно использовать острую отвертку, предварительно продезинфицировав ее.

Ножницы

Этот метод в целом повторяет предыдущий, но подойдет для опытного пользователя. Лезвие ножниц обычно уступает по остроте ножу и требует сноровки, чтобы не искрошить пробку в процессе.

Как работает метод:



снимите защитную капсулу с горлышка;



откройте ножницы;



воткните одно лезвие ножниц по центру пробку, как в методе ножа;



просуньте другое лезвие ножниц между пробкой и стенкой горлышка;



медленно прокрутите ножницы, немного утопив пробку в бутылке;



потяните ножницы вверх, чтобы вытащить пробку.

Типичные ошибки: если погрузить ножницы слишком глубоко в пробку и менять положение лезвий, пока вы ее вытаскиваете, ножницы могут сломаться или разломать пробку.

Ключ

Металлический ключ с зазубринами от входной двери идеально подойдет для синтетических пробок. Они пористые внутри, что позволяет легко зафиксировать ключ. Пробки из натурального материала изготовлены из спрессованной крошки и легко разрушаются, если к ним применить силу. Вместо того чтобы проткнуть ее, ключ просто искрошит пробку.

Этот метод работает по принципу рычага, как в некоторых штопорах. Одной рукой вы крепко держите бутылку, другой расшатываете пробку.

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Как работает метод:



продезинфицируйте ключ и протрите его насухо;



снимите защитную капсулу с горлышка;



поместите кончик ключа на край пробки;



вдавите острие ключа в пробку под углом 45 градусов;



протолкните ключ как можно глубже;



прокручивайте пробку за ключ, стараясь поднять ее вверх;



постепенно пробка начнет ослабевать;



вытащите пробку из бутылки.

Преимущества метода: простой и эффективный, поможет открыть бутылку даже на улице.

Важный момент: нужно действовать осторожно и приложить физическое усилие, чтоб не раскрошить пробку.

Альтернативный способ: экстремалы вместо ключа могут использовать женские туфли на тонкой шпильке. Важно, чтобы диаметр шпильки был меньше диаметра пробки. Нужно приложить значительное физическое усилие и давить не рукой, а как бы навалиться на туфлю от всего плечевого пояса.

Две скрепки и карандаш

Этот способ не самый удобный и может занять некоторое время.

Как работает метод:



возьмите две канцелярские скрепки;



разогните их в центральной части, оставив концы загнутыми;



снимите защитную капсулу с горлышка;



просуньте конец скрепки между горлышком и пробкой;



разверните проволоку на 90 градусов, закрепив ее под пробкой;



повторите то же со второй скрепкой, вставив ее по другую сторону пробки;



соедините торчащие концы скрепки и скрутите их вместе;



вставьте карандаш в получившуюся «ручку»;



придерживая бутылку, потяните за «ручку» вверх.

Преимущества метода: подойдет, чтобы открыть вино в офисе.

Важный момент: нужно действовать осторожно и перед тем, как тянуть, убедиться, что скрепки зафиксированы в пробке.

Совет: плоскогубцы помогут быстрее просунуть скрепки под пробку.

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Проволочная вешалка

Если под рукой нет ни скрепок, ни проволоки, выручит дешевая вешалка из химчистки. Металлический крючок вешалки не подойдет из-за того, что его кончик обычно скруглен, и вкрутить в пробку его не получится. Поэтому вешалку нужно разобрать на проволочки, например, взяв их из середины вешалки.

Как работает метод:



расправьте вешалку руками или с помощью плоскогубцев;



на конце проволоки загните небольшой крюк;



снимите защитную капсулу с горлышка;



вставьте крючок в пробку, как в предыдущем методе;



когда крючок будет под пробкой, поверните его, чтобы крючок сместился к центру бутылки;



зацепив пробку, медленно потяните проволоку на себя, слегка покачивая ее вперед-назад;



вытащите пробку вместе с проволокой.

Особенности метода: сложно с первой попытки подцепить пробку, легко искрошить пробку, если проволока недостаточно острая. Нужно следить за тем, чтобы не протолкнуть пробку в бутылку.

Совет: работать с проволокой удобнее в перчатках, чтобы не поранить пальцы.

Шуруп либо саморез

Это очень простой и надежный способ открыть бутылку вина без штопора в домашних условиях. Вам потребуется длинный шуруп (подойдет саморез), стальная вилка (плоскогубцы или молоток с гвоздодером), отвертка (или шуруповерт).

Как работает метод:



установите бутылку на ровную поверхность;



снимите защитную капсулу с горлышка;



вкрутите шуруп с помощью отвертки в центр пробки;



отложите отвертку, когда от головки шурупа до пробки останется 1,5–2 см;



проверьте, что шуруп надежно закреплен в пробке;



подцепите шуруп инструментом;



плавно вытяните шуруп и пробку из бутылки скручивающими движениями.

При необходимости можно вытащить шуруп руками, обхватив его тканью, чтобы уменьшить трение. Это сработает, но потребует хорошей физической формы.

Преимущества метода: безопасная и надежная замена штопору.

Типичные ошибки: если вкрутить шуруп в пробку недостаточно, потянув вверх, вы просто разрушите пробку вместо того, чтобы вытащить. Если проткнуть пробку насквозь, она может треснуть и не вытянется из горлышка. После нескольких неудачных попыток открыть вино пробка может раскрошиться и шуруп будет вылетать.

Советы: шуруп должен быть тонким и длинным. Короткий и толстый шуруп раскрошит пробку. Если вы чувствуете, что шуруп шатается в пробке, вкрутите его поглубже и повторите попытку. Делайте все медленно и крепко держите бутылку, чтобы вино не выплеснулось от рывка в момент выхода пробки.

Если у вас есть электродрель, действуйте аналогично:



возьмите длинное тонкое сверло и установите по центру пробки;



попросите друга крепко держать бутылку двумя руками;



аккуратно просверлите пробку;



проверьте, что сверло надежно закрепилось в пробке;



плавно вытащите пробку прокручивающими движениями;



когда пробка частично выйдет, вытащите ее руками.

Два-три гвоздя и молоток

Этот метод похож на метод шурупа. Вам понадобятся два-три маленьких гвоздика, плоскогубцы и молоток. При желании можно обойтись одним длинным толстым гвоздем.

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Как работает метод:



снимите защитную капсулу с горлышка;



аккуратно вбейте гвоздики в пробку в ряд под небольшим углом друг к другу;



оставьте небольшой хвостик, за который будете подцеплять гвозди;



крепко удерживая бутылку, проверьте, что гвозди зафиксированы в пробке;



вытащите пробку с помощью плоскогубцев или гвоздодера.

Важный момент: есть риск не попасть по гвоздю и разбить бутылку, особенно если она уже не первая за вечер. Если гвозди вбиты неглубоко, они искрошат пробку.

Как открыть бутылку вина с помощью удара

Среди плюсов этого метода — быстрота и эффективность. Но таким образом бутылку легко разбить и можно пораниться стеклом.

Ботинок

Это простой и надежный метод извлечь пробку из бутылки. Вам понадобится обувь с толстой и мягкой подошвой, например, кроссовок. Обувь не даст стеклу разбиться, а возникший перепад давления в бутылке вытолкнет пробку.

Как работает метод:



снимите защитную капсулу с горлышка;



поместите бутылку в ботинок так, чтобы донышко бутылки встало напротив каблука;



найдите подходящую твердую поверхность (стена, ствол дерева);



крепко держите ботинок и бутылку под углом 45 градусов к выбранной поверхности;



придерживая одной рукой бутылку, другой — ботинок, аккуратно и ритмично постучите подошвой ботинка;



следите за тем, как от ударов пробка ползет из бутылки;



переверните бутылку горлышком вверх;



вытащите пробку рукой, как только это станет возможным.

Преимущества метода: можно открыть вино на улице и в домашних условиях.

Типичные ошибки: легко разбить бутылку, действуя неаккуратно. Если переусердствовать, пробка вылетит, а вино выплеснется.

Совет: можно дополнительно защитить бутылку, завернув ее в полотенце. Если пробка вылетит, быстро переверните бутылку вертикально, чтобы вино не пролилось.

Молодецкий удар

Это разновидность «метода ботинка». Вам понадобится только стена (пол, угол стола) и толстое полотенце (рубашка, куртка, плед и т. д.), чтобы защитить от ударов донышко бутылки.

Как работает метод:



снимите защитную капсулу с горлышка;



оберните толстое махровое полотенце вокруг боков и дна бутылки;



аккуратно и ритмично стучите донышком бутылки о стену;



вытащите пробку руками, как только это станет возможным.

Типичные ошибки: если ударять слишком сильно, можно разбить бутылку.

Совет: нужно держать одной рукой за горлышко бутылки, чтобы она не выскользнула от удара из полотенца.

Альтернативный метод — замените стену любым твердым предметом:



сядьте на стул, зажав бутылку вверх дном между ногами;



крепко держите бутылку и стучите ботинком по донышку;



следите за тем, как выходит пробка;



вытащите ее руками, как только станет возможным.

Экстремалы могут заменить полотенце другим достаточно плотным и толстым предметом, способным смягчить удары по донышку бутылки. Например, книгой:



снимите защитную капсулу с горлышка;



положите бутылку на горизонтальную поверхность и прижмите к донышку книгу;



крепко держите бутылку и ритмично ударяйте битой (или палкой) по книге;



следите за тем, как выходит пробка;



вытащите ее руками, как только станет возможным.

Сабраж

Традиционно этот способ применяют, чтобы зрелищно открыть шампанское. Его можно использовать с любой стеклянной бутылкой, имеющей узкое горлышко. Название способа произошло от сабли, которыми в эпоху наполеоновских походов офицеры лихо открывали бутылки с игристым.

Как работает метод:



снимите защитную капсулу с горлышка;



найдите бутылочный шов, где выпуклая часть бутылки переходит в горлышко;



прицельно ударьте под углом 30–45 градусов по шву тупой стороной ножа;



отрезанное горлышко с пробкой отлетит в сторону.

Преимущества метода: позволяет эффектно и быстро открыть бутылку.

Важный момент: это опасный способ открыть бутылку вина для себя и окружающих. Действовать нужно осторожно. Вы должны трезво взвесить риски: бутылка может разлететься в руках, осколки могут попасть в вино, срез на горлышке получится острый.

Если в результате удара стекло попадет в вино, пить его категорически нельзя . Неаккуратное обращение со срезом бутылки оставит глубокие порезы, которые потребуют наложения швов.

Как открыть бутылку вина с помощью законов физики

Главное преимущество этих способов открыть вино без штопора — в возможности произвести впечатление на окружающих. Но они и более трудоемкие, чем большинство перечисленных выше, или требуют приспособлений, которые далеко не всегда есть под рукой.

Велосипедный насос

Открыть бутылку, используя давление воздуха — метод необычный и при этом рабочий. Есть дорогие открывалки для вина, которые работают по этому принципу. Вам потребуется велосипедный насос с насадкой в виде иглы.

Как работает метод:



снимите защитную капсулу с горлышка;



осторожно воткните иглу насоса по центру пробки;



проверьте, что кончик торчит из донышка пробки;



медленно и осторожно нагнетайте воздух в бутылку;



следите, как пробка ползет вверх под давлением воздуха



вытащите пробку рукой, как только это станет возможным.

Преимущества метода: это один из самых простых способов открыть вино без штопора в домашних условиях (при условии, что дома есть насос).

Важный момент: накачивайте воздух медленно, иначе бутылка может взорваться.

Совет: можно вставить иглу насоса между пробкой и горлышком бутылки, это тоже сработает.

Зажигалка или горелка

Это очень простой и эффектный способ открыть бутылку без штопора. Главное не увлечься и не нагреть само вино. Сомелье настоятельно не рекомендуют делать так, называя тепло убийцей аромата. К тому же нагрев может исказить вкус вина.

Метод основан на эффекте термического шока — тепло расширяет воздух под пробкой внутри бутылки, создавая давление, которое толкает ее вверх.

Как работает метод:



снимите защитную капсулу с горлышка бутылки;



медленно и аккуратно нагревайте зажигалкой горлышко чуть ниже пробки;



плавно крутите бутылку, равномерно прогревая стекло;



следите за тем, как пробка «поползет» из бутылки;



отложите зажигалку и осторожно выкрутите пробку руками.

Преимущества метода: выглядит эффектно, не требует больших усилий.

Типичные ошибки: можно обжечь пальцы нагретым стеклом. Если перегреть какое-то одно место, бутылка лопнет.

Совет: перед подачей вина дайте открытой бутылке остыть. Чтобы защитить руки от нагрева, можно придерживать бутылку полотенцем.

Альтернативный способ — нагреть плойкой (утюжком) для волос горлышко бутылки под пробкой. Принцип тот же: прижать электрощипцы к стеклу под пробкой и ждать, когда тепло вытолкнет пробку из горлышка.

Кипячение

Этот способ подойдет, если вы решили варить глинтвейн и ваша бутылка комнатной температуры.

Как работает метод:



вскипятите немного воды в кастрюле;



снимите кастрюлю с огня;



удалите защитную капсулу с бутылки;



поставьте бутылку в горячую воду на несколько минут;



следите за тем, как пробка ползет из бутылки;



достаньте бутылку из воды;



вытащите пробку выкручивающим движением.

Преимущества метода: очень простой способ, актуален зимой для глинтвейна.

Типичные ошибки: если поместить в кипяток охлажденную бутылку, она может лопнуть.

Альтернативный способ: возьмите глубокую кастрюлю с теплой водой и поставьте ее на огонь. Постелите на дно кастрюли полотенце, установите бутылку вертикально в кастрюлю и наблюдайте, как закипающая вода медленно выталкивает пробку.