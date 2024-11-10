«Выходишь во двор — и видишь толпы летучих мышей». История россиянки, переехавшей жить в Австралию

Жизнь в России
Я родилась в маленьком сибирском городе Братске, из которого потом переехала в Новосибирск. По образованию я журналист, но большую часть своей трудовой жизни занималась продажами на B2B-рынке. Несколько лет я работала менеджером в пивоваренной промышленности, а потом ушла в компанию, которая специализировалась на поставках сырья для комбикормовой промышленности — птицефабрик, свинокомплексов, молочных предприятий и так далее. В какой-то момент мне ужасно надоела вся эта офисная жизнь, я выучилась на интернет-маркетолога и ушла на фриланс. С 2020 года я занимаюсь SMM-маркетингом.
Знакомство с будущим мужем, свадьба на Шри-Ланке и переезд в Австралию
Незадолго до начала пандемии коронавируса я познакомилась со своим будущим мужем — он шриланкиец, но с 2015 года живет в Австралии. А потом случился локдаун, который нарушил все наши планы. Муж жил в штате Виктория — здесь были самые строгие ограничения, они сидели взаперти дольше всех в мире. В 2021 году, когда все открылось, он хотел приехать ко мне в Россию, но из-за пандемии в консульстве приостановили выдачу виз, и наш план снова провалился. Тогда мы встретились в Турции и решили пожениться на Шри-Ланке. Свадьбу назначили на май 2022 года. Тут нас снова ждали препятствия: из-за специальной военной операции на Украине многие рейсы были отменены, а на Шри-Ланке начался экономический кризис. По всей стране были проблемы с топливом и плановые отключения электричества, поэтому муж арендовал генератор для церкви, в которой мы венчались, — нам не хотелось, чтобы во время церемонии погас свет. Все прошло хорошо: мы поженились, свет в церкви не погас, и вскоре после свадьбы я подала документы на австралийскую визу. Поскольку Австралия открыла границы только в начале 2022 года, заявок на визы было такое количество, что сроки рассмотрения достигали чуть ли не четырех лет. Но муж очень грамотно оформил документы, и мне дали визу всего через полгода. В декабре 2022 года я прилетела в Мельбурн.
Адаптация в Австралии
Я до сих пор нахожусь в процессе адаптации, потому что ожидание и реальность у меня, мягко говоря, не совпали. Знаете, как будто холодной водой в тебя плеснули после бани — вот такое у меня было первое ощущение после переезда. Я была уверена, что Австралия — супер-развитая страна, в которой все хорошо и по улицам бегают розовые единороги (шутка). Оказалось, это не совсем так, и я до сих пор привыкаю к местным правилам. В первую очередь — речь о сервисах. Чтобы куда-то записаться, нужно позвонить или отправить письмо по электронной почте. Ладно по электронной, тут до сих пор многие организации присылают письма по обычной почте. Недавно мне пришло такое письмо из банка: «Позвоните нам, у нас есть вопросы, которые нужно срочно обсудить». Пришлось звонить и обсуждать.
Очень сложно привыкнуть к климату. Мельбурн находится на самом юге континента, местность тут гористая, поэтому погода может поменяться несколько раз за день. Или сегодня +38, а завтра +18.
Мы живем в пригороде Мельбурна, тут одноэтажная застройка, по сравнению с Новосибирском — как будто в деревню переехала. Выхожу из дома — вокруг одни частные дома, а до ближайшего супермаркета 15 минут пешком (это с учетом того, что я быстро хожу). В городе всего три больших сети супермаркетов, и выбор товаров в них не такой широкий, как в России. Недавно я хотела купить к новому году елку, зашла на сайт местной IKEA, а у них представлено всего два варианта. Детские подгузники в супермаркете — три бренда. В России их было 10 или 15. А недавно выложила в блоге фотографию, на которой я в цветных колготках, так подписчицы завалили вопросами, где я их купила. Оказывается, цветные колготки в Австралии — редкость. Такой же была реакция на муслиновый костюм сына.
Язык в Австралии
В России я закончила языковую школу, откуда выпустилась с уровнем В2. С мужем я говорю свободно, но местных понимаю не всегда из-за довольно специфического акцента. Как-то мне нужно было записаться на УЗИ по беременности, а, как я уже говорила, все это в Австралии делается по телефону. Девушка на том конце провода начала задавать мне вопросы, и я растерялась. Обычно, если я что-то не понимаю, но слышу какое-то знакомое слово, то задаю уточняющие вопросы, и рано или поздно суть сказанного собеседником становится мне ясна. Тут я не понимала ни слова. Даже идей не было, о чем она спрашивала. Я попыталась переспросить, но результат был тем же. В какой-то момент девушка поняла, что ловить со мной нечего, и просто записала меня на прием. Когда я приехала в клинику, наш с ней диалог повторился. Я снова долго не понимала, о чем она меня спрашивает, пока муж, который стоял рядом, не перевел мне с английского на английский, что это было элементарное «date of birth» (с англ. дата рождения). Конечно, я знаю эти слова, просто местный акцент исказил их до неузнаваемости. Сегодня мой английский стал лучше, но все равно пока тяжеловато.
Медицина и роды в Австралии
С местной медициной я впервые познакомилась во время беременности. Я привыкла к тому, что в России тебя постоянно обследуют, назначают анализы, УЗИ и прочие процедуры. В Австралии все иначе. Мне достался терапевт, который ничего не назначал и все время говорил: «Побольше отдыхайте. А если что-то заболит, выпейте парацетамол. Не волнуйтесь, все будет хорошо». А я волновалась, ведь это моя первая беременность. Читала на форумах, что в России будущих мам постоянно взвешивают и ругают, если они сильно набирают вес. Меня за всю беременность взвесили один раз. Но, к счастью, не ругали. На 20-й неделе меня прикрепили к больнице, в которой я впоследствии родила. Роды прошли отлично, все ко мне очень хорошо относились, помогали, поддерживали, успокаивали.
Чем хорош Мельбурн, так это тем, что здесь все можно найти. В том числе хорошего врача. Но придется поискать. Из плюсов — медицина в Австралии бесплатная. Правда, если раньше медицинская страховка покрывала все, кроме стоматологии, то сегодня из-за сильной инфляции в стране за многие обследования приходится доплачивать. Например, УЗИ-скрининг для беременных стоит A$260, A$60 здесь и далее: A$ — австралийский доллар, он равен 64,5 руб. из которых оплачивает государство, а остальное ты платишь из своего кармана. А еще я была очень удивлена, когда узнала, что в кабинетах гинекологов нет специальных кресел, женщин осматривают на обычной кушетке. Прием у такого врача стоит от A$200. Честно говоря, я была от этого в шоке.
Цены на жилье и еду в Мельбурне
Самая большая статья расходов — это жилье, цены на которое зависят от района. Дороже всего стоит недвижимость в центре Мельбурна или на первой береговой линии. Квартиры в основном — в центре. В пригородах — преимущественно частные дома. Мы как раз живем в собственном доме, довольно далеко от центра. Район у нас не самый дорогой, но цены на жилье высокие. Например, дом с двумя спальнями и совмещенной с гостиной кухней стоит около A$700 тыс. Аренда такого же дома в нашем районе обойдется в A$1600 в месяц. Небольшая квартира-студия, но в центре Мельбурна, будет стоит дороже — около A$2400 в месяц.
Мы не много едим и не часто готовим, так как регулярно покупаем готовые блюда в кафе. На семью из двух взрослых и маленького ребенка уходит около A$300 в неделю. Продукты в Австралии дорогие, но качественные. Мясо — от A$20 за килограмм. Овощи, которые в России стоят совсем дешево — картошка, капуста, морковь, свекла, — по A$4 за килограмм. Картошка еще и невкусная. Огурцы и помидоры в сезон стоят A$3-4 за килограмм. Зимой — уже A$8-10 за килограмм. Зато дешевая и очень вкусная молочная продукция.
Преступность в Мельбурне
Мы живем на юго-востоке Мельбурна, и наш район считается не самым престижным из-за высокого уровня преступности. Со мной ничего плохого не происходило, но одна поздно вечером я предпочитаю по улицам не гулять. Недавно слышала историю, как на парковке парень с ножом сел в машину к женщине — и заставил ее ездить по магазинам и покупать ему ноутбуки Apple, пока он на заднем сидении держал в заложниках ее ребенка.
Менталитет австралийцев
Австралийцы — люди, которые привыкли во всем четко придерживаться инструкции. Шаг вправо, шаг влево от того, как положено, — не про них. Если обратишься по какому-то вопросу к специалисту, предложит варианты, но навязывать ничего не будет, решение всегда оставит за тобой. В этом плане они на русских совсем не похожи. И отношение к работе у нас тоже совсем разное. Австралийцы четко соблюдают баланс между работой и личной жизнью. Убиваться на работе здесь не принято. Высшее образование тоже особой популярностью не пользуется, многие заканчивают только школу — или школу плюс техникум. Зато принято отдыхать, ездить куда-то в отпуск. Например, в январе некоторые магазины и кафе в Мельбурне закрываются на целый месяц, потому что их владельцы уезжают в отпуска.
Честно говоря, пока я не чувствую себя здесь своей. Мне сложно понимать австралийцев, потому что я не знаю, какие они и что обо мне думают. Все вокруг такие вежливые, постоянно улыбаются, но что там скрывается за этой улыбкой? Я привыкла к тому, что в России люди прямо говорят, что им от тебя нужно, в Австралии все иначе — кругом вежливость, присыпанная горстью улыбок. Непонятно, как на самом деле к тебе относится человек. Люди, которые выросли в этом обществе, понимают, чувствуют все полутона, а мы, иммигранты, нет. И это очень сложно. Возможно, эти мои ощущения связаны с тем, что практически сразу после переезда я забеременела, родила ребенка и села в декрет, так и не успев интегрироваться в общество.
Русские в Австралии
Я сижу в декрете, и мой круг общения довольно узкий, но сейчас ребенок подрос — и я стала потихоньку искать новых друзей в русскоязычном комьюнити. Я веду личный блог, переписываюсь с местными девочками, несколько раз мы встречались. Знаю, что в Мельбурне есть районы, где любят селиться русские. Мы живем в другом районе, но и тут я иногда слышу русскую речь. Если верить статистике, сегодня в Австралии проживают около 20 тыс. иммигрантов из России.
Природа в Австралии
Все, что рассказывают про страшную австралийскую фауну, — правда. Конечно, сталкиваемся мы со всей этой живностью не каждый день, но она тут есть. Например, в гараже у наших соседей живут поссумы — это такие маленькие, но очень громкие сумчатые зверьки. Они выходят по ночам и скачут по крыше нашего дома, как кони. Однажды в Мельбурне было землетрясение, но я даже не испугалась, ведь была уверена, что это поссумы прыгают по крыше. По утрам орут дикие птицы, а вечером выходишь во двор, смотришь на небо и видишь толпы летучих мышей. Пауки есть, но ядовитых я не видела. Наверное. Зато неядовитых тут куча, и встретить их можно где угодно — в доме, в ванной, в гараже. Маленькие, средние, крупные — какие хочешь. Сейчас у нас нашествие муравьев, ничего не можем с ними сделать, придется травить.
Кенгуру по улицам не скачут, но на дорогах часто можно увидеть знаки, предупреждающие о том, что они могут выйти на проезжую часть. И такие знаки не только про кенгуру, но и про вомбатов, коал или ехидн. Прыгающего по дороге кенгуру мы видели один раз, но это было на подъездной дороге к национальному парку. Хорошо, что ехали с минимальной скоростью. В Австралии много парков и заповедников, где можно покормить кенгуру, погулять с собаками динго, погладить коал. Конечно, за отдельную плату: вход в парк стоит A$30, сфотографироваться с коалой — еще A$60. Есть крокодилы, но я их видела только в океанариуме. Хотя есть пляжи на севере страны, где висят предупреждающие таблички, что в воде могут быть крокодилы. В парках видела такие же таблички про змей, но сама я их никогда не встречала. В дом никто не заползает, потому что на дверях и окнах стоят специальные сетки. Но обувь я на всякий случай проверяю перед тем, как надеть, вдруг — кто-то заполз.
Тоска по России
По России я, конечно, скучаю. В первую очередь по близким и друзьям. И по ощущению, что ты дома, где все просто, знакомо и понятно. Скучаю по доступности всего — от товаров до сервисов. Очень скучаю по людям и по русскому языку. Пожалуй, больше всего.
Каждый год я езжу в Россию. После первой поездки вернулась в Мельбурн в депрессии. В этом году тоже ездила к родным, вернулась полтора месяца назад. Уже лучше. Сейчас я нахожусь в принятии, больше думаю о том, что мне сделать, чтобы почувствовать себя в Австралии своей, чтобы пришло это ощущение дома. Планирую продолжать общаться с местными, заводить новых друзей. Думаю, пораньше отдать ребенка в сад и выйти на работу. Вероятно, продолжу развиваться в маркетинге и продажах: начну с позиции ассистента, подтяну язык и буду потихоньку строить карьеру. Или уйду в творчество и буду заниматься фото- и видео-контентом. Посмотрим.