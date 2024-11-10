«Выходишь во двор — и видишь толпы летучих мышей». История россиянки, переехавшей жить в Австралию

Россиянка Евгения Б. родилась и выросла в Братске, после чего несколько лет прожила в Новосибирске. В 2022 году она вышла замуж за австралийца и переехала жить в Мельбурн. В рамках цикла материалов «Газета.Ru» о живущих за границей россиянах она рассказала о переезде, улыбчивых австралийцах и особенностях местной фауны, а также объяснила, почему пока не чувствует себя здесь своей.

Жизнь в России

Я родилась в маленьком сибирском городе Братске, из которого потом переехала в Новосибирск. По образованию я журналист, но большую часть своей трудовой жизни занималась продажами на B2B-рынке. Несколько лет я работала менеджером в пивоваренной промышленности, а потом ушла в компанию, которая специализировалась на поставках сырья для комбикормовой промышленности — птицефабрик, свинокомплексов, молочных предприятий и так далее. В какой-то момент мне ужасно надоела вся эта офисная жизнь, я выучилась на интернет-маркетолога и ушла на фриланс. С 2020 года я занимаюсь SMM-маркетингом.

Знакомство с будущим мужем, свадьба на Шри-Ланке и переезд в Австралию

Незадолго до начала пандемии коронавируса я познакомилась со своим будущим мужем — он шриланкиец, но с 2015 года живет в Австралии. А потом случился локдаун, который нарушил все наши планы. Муж жил в штате Виктория — здесь были самые строгие ограничения, они сидели взаперти дольше всех в мире. В 2021 году, когда все открылось, он хотел приехать ко мне в Россию, но из-за пандемии в консульстве приостановили выдачу виз, и наш план снова провалился. Тогда мы встретились в Турции и решили пожениться на Шри-Ланке. Свадьбу назначили на май 2022 года. Тут нас снова ждали препятствия: из-за специальной военной операции на Украине многие рейсы были отменены, а на Шри-Ланке начался экономический кризис. По всей стране были проблемы с топливом и плановые отключения электричества, поэтому муж арендовал генератор для церкви, в которой мы венчались, — нам не хотелось, чтобы во время церемонии погас свет. Все прошло хорошо: мы поженились, свет в церкви не погас, и вскоре после свадьбы я подала документы на австралийскую визу. Поскольку Австралия открыла границы только в начале 2022 года, заявок на визы было такое количество, что сроки рассмотрения достигали чуть ли не четырех лет. Но муж очень грамотно оформил документы, и мне дали визу всего через полгода. В декабре 2022 года я прилетела в Мельбурн.

close Из личного архива Евгении Б.

Адаптация в Австралии

Я до сих пор нахожусь в процессе адаптации, потому что ожидание и реальность у меня, мягко говоря, не совпали. Знаете, как будто холодной водой в тебя плеснули после бани — вот такое у меня было первое ощущение после переезда. Я была уверена, что Австралия — супер-развитая страна, в которой все хорошо и по улицам бегают розовые единороги (шутка). Оказалось, это не совсем так, и я до сих пор привыкаю к местным правилам. В первую очередь — речь о сервисах. Чтобы куда-то записаться, нужно позвонить или отправить письмо по электронной почте. Ладно по электронной, тут до сих пор многие организации присылают письма по обычной почте. Недавно мне пришло такое письмо из банка: «Позвоните нам, у нас есть вопросы, которые нужно срочно обсудить». Пришлось звонить и обсуждать.

Очень сложно привыкнуть к климату. Мельбурн находится на самом юге континента, местность тут гористая, поэтому погода может поменяться несколько раз за день. Или сегодня +38, а завтра +18.

Мы живем в пригороде Мельбурна, тут одноэтажная застройка, по сравнению с Новосибирском — как будто в деревню переехала. Выхожу из дома — вокруг одни частные дома, а до ближайшего супермаркета 15 минут пешком (это с учетом того, что я быстро хожу). В городе всего три больших сети супермаркетов, и выбор товаров в них не такой широкий, как в России. Недавно я хотела купить к новому году елку, зашла на сайт местной IKEA, а у них представлено всего два варианта. Детские подгузники в супермаркете — три бренда. В России их было 10 или 15. А недавно выложила в блоге фотографию, на которой я в цветных колготках, так подписчицы завалили вопросами, где я их купила. Оказывается, цветные колготки в Австралии — редкость. Такой же была реакция на муслиновый костюм сына.

close Из личного архива Евгении Б.

Язык в Австралии

В России я закончила языковую школу, откуда выпустилась с уровнем В2. С мужем я говорю свободно, но местных понимаю не всегда из-за довольно специфического акцента. Как-то мне нужно было записаться на УЗИ по беременности, а, как я уже говорила, все это в Австралии делается по телефону. Девушка на том конце провода начала задавать мне вопросы, и я растерялась. Обычно, если я что-то не понимаю, но слышу какое-то знакомое слово, то задаю уточняющие вопросы, и рано или поздно суть сказанного собеседником становится мне ясна. Тут я не понимала ни слова. Даже идей не было, о чем она спрашивала. Я попыталась переспросить, но результат был тем же. В какой-то момент девушка поняла, что ловить со мной нечего, и просто записала меня на прием. Когда я приехала в клинику, наш с ней диалог повторился. Я снова долго не понимала, о чем она меня спрашивает, пока муж, который стоял рядом, не перевел мне с английского на английский, что это было элементарное «date of birth» (с англ. дата рождения). Конечно, я знаю эти слова, просто местный акцент исказил их до неузнаваемости. Сегодня мой английский стал лучше, но все равно пока тяжеловато.

Медицина и роды в Австралии

С местной медициной я впервые познакомилась во время беременности. Я привыкла к тому, что в России тебя постоянно обследуют, назначают анализы, УЗИ и прочие процедуры. В Австралии все иначе. Мне достался терапевт, который ничего не назначал и все время говорил: «Побольше отдыхайте. А если что-то заболит, выпейте парацетамол. Не волнуйтесь, все будет хорошо». А я волновалась, ведь это моя первая беременность. Читала на форумах, что в России будущих мам постоянно взвешивают и ругают, если они сильно набирают вес. Меня за всю беременность взвесили один раз. Но, к счастью, не ругали. На 20-й неделе меня прикрепили к больнице, в которой я впоследствии родила. Роды прошли отлично, все ко мне очень хорошо относились, помогали, поддерживали, успокаивали.

close Из личного архива Евгении Б.

Чем хорош Мельбурн, так это тем, что здесь все можно найти. В том числе хорошего врача. Но придется поискать. Из плюсов — медицина в Австралии бесплатная . Правда, если раньше медицинская страховка покрывала все, кроме стоматологии, то сегодня из-за сильной инфляции в стране за многие обследования приходится доплачивать. Например, УЗИ-скрининг для беременных стоит A$260, A$60 здесь и далее: A$ — австралийский доллар, он равен 64,5 руб. из которых оплачивает государство, а остальное ты платишь из своего кармана. А еще я была очень удивлена, когда узнала, что в кабинетах гинекологов нет специальных кресел, женщин осматривают на обычной кушетке. Прием у такого врача стоит от A$200. Честно говоря, я была от этого в шоке.

Цены на жилье и еду в Мельбурне

Самая большая статья расходов — это жилье, цены на которое зависят от района. Дороже всего стоит недвижимость в центре Мельбурна или на первой береговой линии. Квартиры в основном — в центре. В пригородах — преимущественно частные дома. Мы как раз живем в собственном доме, довольно далеко от центра. Район у нас не самый дорогой, но цены на жилье высокие. Например, дом с двумя спальнями и совмещенной с гостиной кухней стоит около A$700 тыс. Аренда такого же дома в нашем районе обойдется в A$1600 в месяц. Небольшая квартира-студия, но в центре Мельбурна, будет стоит дороже — около A$2400 в месяц.

close Из личного архива Евгении Б.

Мы не много едим и не часто готовим, так как регулярно покупаем готовые блюда в кафе. На семью из двух взрослых и маленького ребенка уходит около A$300 в неделю. Продукты в Австралии дорогие, но качественные. Мясо — от A$20 за килограмм. Овощи, которые в России стоят совсем дешево — картошка, капуста, морковь, свекла, — по A$4 за килограмм. Картошка еще и невкусная. Огурцы и помидоры в сезон стоят A$3-4 за килограмм. Зимой — уже A$8-10 за килограмм. Зато дешевая и очень вкусная молочная продукция.

Преступность в Мельбурне

Мы живем на юго-востоке Мельбурна, и наш район считается не самым престижным из-за высокого уровня преступности. Со мной ничего плохого не происходило, но одна поздно вечером я предпочитаю по улицам не гулять. Недавно слышала историю, как на парковке парень с ножом сел в машину к женщине — и заставил ее ездить по магазинам и покупать ему ноутбуки Apple, пока он на заднем сидении держал в заложниках ее ребенка.

Менталитет австралийцев

Австралийцы — люди, которые привыкли во всем четко придерживаться инструкции. Шаг вправо, шаг влево от того, как положено, — не про них. Если обратишься по какому-то вопросу к специалисту, предложит варианты, но навязывать ничего не будет, решение всегда оставит за тобой. В этом плане они на русских совсем не похожи. И отношение к работе у нас тоже совсем разное. Австралийцы четко соблюдают баланс между работой и личной жизнью. Убиваться на работе здесь не принято. Высшее образование тоже особой популярностью не пользуется, многие заканчивают только школу — или школу плюс техникум. Зато принято отдыхать, ездить куда-то в отпуск. Например, в январе некоторые магазины и кафе в Мельбурне закрываются на целый месяц, потому что их владельцы уезжают в отпуска.

Честно говоря, пока я не чувствую себя здесь своей. Мне сложно понимать австралийцев, потому что я не знаю, какие они и что обо мне думают. Все вокруг такие вежливые, постоянно улыбаются, но что там скрывается за этой улыбкой? Я привыкла к тому, что в России люди прямо говорят, что им от тебя нужно, в Австралии все иначе — кругом вежливость, присыпанная горстью улыбок. Непонятно, как на самом деле к тебе относится человек. Люди, которые выросли в этом обществе, понимают, чувствуют все полутона, а мы, иммигранты, нет. И это очень сложно. Возможно, эти мои ощущения связаны с тем, что практически сразу после переезда я забеременела, родила ребенка и села в декрет, так и не успев интегрироваться в общество.

close Из личного архива Евгении Б.

Русские в Австралии

Я сижу в декрете, и мой круг общения довольно узкий, но сейчас ребенок подрос — и я стала потихоньку искать новых друзей в русскоязычном комьюнити. Я веду личный блог, переписываюсь с местными девочками, несколько раз мы встречались. Знаю, что в Мельбурне есть районы, где любят селиться русские. Мы живем в другом районе, но и тут я иногда слышу русскую речь. Если верить статистике, сегодня в Австралии проживают около 20 тыс. иммигрантов из России.

Природа в Австралии

Все, что рассказывают про страшную австралийскую фауну, — правда. Конечно, сталкиваемся мы со всей этой живностью не каждый день, но она тут есть. Например, в гараже у наших соседей живут поссумы — это такие маленькие, но очень громкие сумчатые зверьки. Они выходят по ночам и скачут по крыше нашего дома, как кони. Однажды в Мельбурне было землетрясение, но я даже не испугалась, ведь была уверена, что это поссумы прыгают по крыше. По утрам орут дикие птицы, а вечером выходишь во двор, смотришь на небо и видишь толпы летучих мышей. Пауки есть, но ядовитых я не видела. Наверное. Зато неядовитых тут куча, и встретить их можно где угодно — в доме, в ванной, в гараже. Маленькие, средние, крупные — какие хочешь. Сейчас у нас нашествие муравьев, ничего не можем с ними сделать, придется травить.

close Из личного архива Евгении Б.

Кенгуру по улицам не скачут, но на дорогах часто можно увидеть знаки, предупреждающие о том, что они могут выйти на проезжую часть. И такие знаки не только про кенгуру, но и про вомбатов, коал или ехидн. Прыгающего по дороге кенгуру мы видели один раз, но это было на подъездной дороге к национальному парку. Хорошо, что ехали с минимальной скоростью. В Австралии много парков и заповедников, где можно покормить кенгуру, погулять с собаками динго, погладить коал. Конечно, за отдельную плату: вход в парк стоит A$30, сфотографироваться с коалой — еще A$60. Есть крокодилы, но я их видела только в океанариуме. Хотя есть пляжи на севере страны, где висят предупреждающие таблички, что в воде могут быть крокодилы. В парках видела такие же таблички про змей, но сама я их никогда не встречала. В дом никто не заползает, потому что на дверях и окнах стоят специальные сетки. Но обувь я на всякий случай проверяю перед тем, как надеть, вдруг — кто-то заполз.

Тоска по России

По России я, конечно, скучаю. В первую очередь по близким и друзьям. И по ощущению, что ты дома, где все просто, знакомо и понятно. Скучаю по доступности всего — от товаров до сервисов. Очень скучаю по людям и по русскому языку. Пожалуй, больше всего.

Каждый год я езжу в Россию. После первой поездки вернулась в Мельбурн в депрессии. В этом году тоже ездила к родным, вернулась полтора месяца назад. Уже лучше. Сейчас я нахожусь в принятии, больше думаю о том, что мне сделать, чтобы почувствовать себя в Австралии своей, чтобы пришло это ощущение дома. Планирую продолжать общаться с местными, заводить новых друзей. Думаю, пораньше отдать ребенка в сад и выйти на работу. Вероятно, продолжу развиваться в маркетинге и продажах: начну с позиции ассистента, подтяну язык и буду потихоньку строить карьеру. Или уйду в творчество и буду заниматься фото- и видео-контентом. Посмотрим.