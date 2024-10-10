Вино, кружево, кокошник. 10 модных идей, которые стоит украсть с Московской недели моды Более 60 тысяч человек посетили Московскую неделю моды

В столице закончилась третья Московская неделя моды, на которой российские и зарубежные модельеры показали, как нам следует одеваться в будущем сезоне. Нежные оборки и суровый оверсайз, свободные жакеты на запах и жесткие корсеты, — кажется, носить теперь можно все. Подробнее о трендах Недели — в материале «Газеты.Ru».

Московская неделя моды проходила в российской столице с 4 по 9 октября в «Манеже». Как и прежде, она стала международной — свои коллекции приехали показать дизайнеры из Китая, Индии, Индонезии, ОАЭ, Коста-Рики, ЮАР, Бразилии.

К Неделе приурочили модный форум — BRICS+ Fashion Summit — с деловой программой и пленарными заседаниями, в которых приняли участие эксперты из России и других стран. Темы обсуждались самые актуальные — например, важная для стран Глобального юга культурная апроприация: участники дискуссии попытались понять, где проходит грань между вдохновением, которые черпают дизайнеры и стилисты в элементах национального костюма разных стран, и бездумным копированием приглянувшихся деталей.

Участников Московской недели моды было более 200: свои коллекции представили бренды из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Чебоксар, Уфы, Омска, Мурманска, Казани, Нальчика и других городов России. Были на Неделе признанные звезды — например, любимец артистов эстрады Игорь Гуляев, пригласивший в качестве модели певицу Лолиту, опытная участница российских модных событий Юлия Далакян или любимец модных критиков, стилист и дизайнер Александр Рогов. Для небольших российских брендов — в частности, дебютанта Недели омского бренда ap design, — шоу в московском «Манеже» оказалось возможностью выйти на новый уровень узнаваемости. Важным событием Недели стал показ памяти Егора Зайцева — гостям представили футуристичные, авангардистские коллекции дизайнера, созданные еще в 2010 году.

Полноценно было представлено на Неделе направление modest fashion — скромной одежды, созданной с учетом религиозных требований. Бренды Measure (Махачкала), hatsibana и SaiJamin (Нальчик), Sponta (Учкекен), Zuhat (Москва) доказали, что скромное — это вовсе не скучное, и в рамках направления вполне можно создавать как коллекции в стиле спорт-шик, так и роскошные наряды, обыгрывающие национальный костюм.

Самым же важным итогом Недели стало общее впечатление от показов: российские модельеры успешно вписались в мировой модный процесс. Коллекции были красивы, продуманны, с идеей и концепцией. И позволили выделить 10 актуальных трендов.

Застежка на запах

close ADDICTED_TO/LESIA LISUN/Soroka On Course

Расслабленные силуэты, свободный крой, мягкие линии плеч, — все это подразумевает, что застегнуться на все пуговицы элементарно не получится. Да и не нужно: дышите свободнее, запахните жакет, кейп или пальто, ослабьте ремень, призывают нас бренды Vestiaire, Lena Karnauhova, LESIA LISUN, addicted_to, Soroka On Course, ap design.

Оверсайз

close BITTE_RUHE/Rogov/AP design

Тренд на объемные бомберы и пальто, гигантские пиджаки, широкие плечи и свободные толстовки не сходит с подиумов уже который год. Противиться этому невозможно — да и не нужно. Тем более что оверсайз не подразумевает отсутствие изящества. В сочетании с нежными пастельными или жемчужно-серыми оттенками, короткими шортами или кружевными колготками оверсайз становится нежным и девичьим. А если нежностей не хочется, то грубый мужской пиджак с объемными плечами прибавит уверенности в себе. Благо выбор есть — у брендов Lena Karnauhova, Oksana Kosareva, Yana Besfamilnaya, Rogov, Alena Musaeva, BITTE_RUHE, addicted_to, ap design.

Складки

close Anna Kropotova/Oksana Kosareva/MERÉ

Курс на женственность подтверждают юбки, платья и даже топы, струящиеся по телу и собирающиеся в мягкие складки или жесткую плиссировку. Во-первых, это просто красиво. И во-вторых тоже, особенно если по телу струится нечто легкое, пастельное и нежное, как у Anna Kropotova, Oksana Kosareva, MERÉ.

Корсеты

close by DAS/№6 By Alsu M./Li Lab

Корсет — это всегда громкое заявление, утверждение женственности и силы духа (нужной, чтобы его затянуть). Корсет можно носить в виде топа или яркого аксессуара, он может быть жестким кожаным, как у Li Lab, скромно эротичным, как у №6 by Alsu M., веселым, как у by/das или Koss Koss.

Прозрачность

close ohh.mirra/Shatu1997/Büro unique

Шифон, органза, кружево — главный мировой тренд, который переходит на подиумах из сезона в сезон. Российские дизайнеры — не исключения. Кружевные юбки и костюмы, «голые платья», прозрачные блузки, — это просто маст-хэв и этого сезона тоже, подтверждают №6 by Alsu M., Efremov, Li Lab, Oksana Kosareva, Rogov, ohh.mirra, Büro Unique, Gapanovich, Shatu1997.

Кейп

close Efremov/leffers/vestiaire

Еще один мировой тренд, оказавшийся интересным и для российских дизайнеров. Элегантная накидка сразу выводит образ на новый уровень — не зря такие фасоны ценят Мелания Трамп и Меган Маркл. Спина становится прямее, осанка — горделивее, шея — свободнее. А всего-то надо набросить на плечи накидку, как предложили Efremov, Vestiaire, Leffers, addicted_to.

Рваное и полураспущенное

close by/das/yana besfamilnaya/Ianis Chamalidy

Тема постапокалипсиса входит в мировую моду — некоторые модельеры имеют свой мрачный взгляд на жизнь и одежду. Впрочем, распущенные вещи — это еще и от чувства юмора и пренебрежения условностями. Если это про вас, можно черпать идеи у by/das, Ianis Chamalidy, Yana Besfamilnaya.

Рюши и оборки

close Loom by Rodina/Gapanovich/Paseshnic

И все же доминировало на подиумах «Манежа» не мрачное настроение. Рюши и оборки в этом году захватили подиум так же, как и прозрачные материалы. Летящей походкой, в нежно колыхающихся топах, юбках, блузах, платьях выходили на подиумы модели Loom by Rodina, Paseshnic, Gapanovich, Flashin.

Винно-красный цвет

close Anro by Alena Cojocaru/Avaiia/Alena Musaeva

Оттенки вин актуальны в этом году во всем мире — выбирать можно по своему вкусу, от густого порто и марсалы до молодого пино-нуар. Такое красненькое не несет вреда для здоровья, да еще и придает образу мощь. Не зря красный считают цветом тех, кто любит привлекать внимание и демонстрировать силу. За вдохновением — к Avaiia, Alena Musaeva, Anro by Alena Cojocaru.

Этника

close Atelier Irina Vorobyeva/beena/hatsibana

Какая Неделя моды в России без поисков своего культурного кода? В этом смысле особенно выделились представители направления modest fashion с Северного Кавказа. Но не только они. Эстетику Русского Севера и символику пушкинской «Сказки о царе Салтане» и Царевны-Лебедь препарировал Gapanovich. Сарафаны и рубахи показал Atelier Irina Vorobyeva. Кокошники (точнее, венцы) на моделей надели Alena Nega, fiori dress code & etnofresh, White Crow.