«Яйца стоят 1100 рублей. Но эти куры живут лучше релокантов». История россиянки, переехавшей в США

Россиянка Ксения И. родилась и выросла в Москве, закончила ВШЭ и несколько лет работала маркетологом. В 2013 году они с мужем выиграли Green Card, а спустя три года переехали жить в Сан-Диего. В интервью «Газете.Ru» она рассказала о непростой адаптации на новом месте, ценах на жилье и продукты, соседстве с Мексикой и голливудскими звездами, а также объяснила, почему, если вы хотите увидеть что-то красивое, не стоит ехать за этим в Лос-Анджелес.

Жизнь в России

Я родилась и выросла в Москве, закончила факультет маркетинга Высшей школы экономики — и после выпуска работала по специальности в российских и международных компаниях. В 2010 году я вышла замуж, через полтора года родила ребенка и села в декрет. Как-то раз мы с мужем и друзьями гуляли по центру — и проходя мимо американского посольства, увидели список документов для подачи на Green Card. Изначально этой идеей загорелись наши друзья, мы никуда переезжать не планировали. Но как это часто бывает, подались «за компанию». Самое смешное, что наши друзья «пролетели», а мы выиграли. Это был 2013 год. Честно говоря, мы были в шоке и не очень понимали, что нам теперь с этим выигрышем делать.

Но посматривать в ту сторону все же начали: муж стал изучать рынок вакансий в США, а я — штаты, которые могли бы нам подойти в качестве нового места обитания. Супруг два раза летал в Калифорнию на собеседования и весной 2016 года получил приглашение от компании с офисом в Сан-Диего. Получив предложение, он был вне себя от радости, я же немного нервничала, так как понимала, что найти работу на новом месте мне будет не так просто. Но желание попробовать победило страх, и осенью 2016 года мы переехали в Сан-Диего.

Переезд в США

За пару недель до вылета мы начали присматривать жилье. Муж, который на момент нашего переезда уже немного знал Сан-Диего, предложил снимать квартиру в спальном районе города. Я спросила у него: «А снимать квартиру в центре мы потянем?» Его ответ меня удивил и озадачил: «Квартира в центре стоит дешевле, чем аналогичная в спальном районе. Но если хочешь, давай снимем в центре. Сама увидишь и все поймешь».

Первая наша квартира была в самом центре Сан-Диего. Уже после того, как мы заключили договор аренды (мы сняли квартиру всего на месяц), я узнала, что многие новоприбывшие релоканты из России и стран СНГ выбирают именно этот район. И когда мы там поселились, я поняла, о чем говорил мне муж. Молодым и задорным, конечно, удобно жить в центре — тут и рестораны, и клубы, и бизнес-центры. Но семье с маленьким ребенком, которому нужен детский сад или школа, гораздо комфортнее будет жить в спальном районе города. Поэтому через месяц мы перебрались в жилой комплекс подальше из центра: сняли таунхаус (две спальни + кухня-гостиная) в жилом комплексе в пригороде Сан-Диего. Из плюсов: на территории комплекса есть несколько бассейнов и спортзал, а в пешей доступности — три огромных плазы, внутри которых есть абсолютно все, от магазинов и ресторанов до детских кружков и школ. Там мы в итоге и осели.

Важная ремарка: когда ты снимаешь жилье в Сан-Диего, будь готов к ежегодному повышению стоимости аренды на 10%. Первые два года нам удавалось этого избежать: мой супруг очень убедительно рассказывал риелтору, как плохо мы живем. Но люди здесь постоянно переезжают с квартиры на квартиру, из-за чего одна из самых популярных профессий среди новых эмигрантов — мувер (человек, который организует переезд).

Адаптация в США

Когда мы только собрались переезжать в США, я была уверена, что никаких проблем с английским у меня не будет. Во-первых, я с детства занималась языком, а во-вторых, много лет работала с иностранцами. Но уже в Сан-Диего осознала, что все мои знания очень условные. Я действительно могу прочитать или написать текст, но поддержать живое общение в магазине или на заправке — не могу, потому что не понимаю, что мне говорят. Американцы, как коренные, так и эмигранты, очень любят small talks: сделать комплимент твоему платью, пожаловаться на погоду или похвастаться футбольными успехами ребенка… И обо всем этом они запросто могут заговорить с людьми, которых видят первый и, вероятно, последний раз в жизни. Мне было тяжело и неудобно, ведь я практически ничего не понимала. Ситуация изменилась только когда я вышла на работу и попала в полностью англоязычный коллектив.

На самом деле сложно было примерно все. Тебе нужно сделать простейшую вещь, но ты не знаешь или не понимаешь, как. Или нужно купить что-то банальное, но ты не можешь это найти.

У меня была забавная история с покупкой постельного белья. Я привыкла, что оно продается комплектом — пододеяльник, наволочки и простыня. Но в Америке комплект состоит из двух простыней и двух наволочек, пододеяльники продаются отдельно и стоят довольно дорого. Сначала я сопротивлялась, но в итоге смирилась — и теперь мы все спим под простынями.

Смирилась и с налогами. Ты приходишь в магазин, берешь товар за $10, а на кассе тебе его пробивают за большую сумму. Сначала это кажется проблемой, но потом ты привыкаешь и начинаешь на автомате прибавлять к стоимости товара налог (НДС у нас 7,75%). Налоги в США высокие. Особенно если у тебя большая зарплата. У мужа сейчас хорошая зарплата, и 40% от нее уходит на налоги. А поскольку мы в браке, наши доходы суммируются, и я со своей маленькой зарплаты плачу точно такой же налог.

Первые два года я постоянно моталась в Москву: мой отец серьезно заболел, и я должна была быть рядом. Этот период, когда жила между двумя странами, был очень непростой. Пока я была одной ногой в Москве, не могла адаптироваться к жизни в Сан-Диего. И только когда перестала ездить в Россию, осознала, что теперь мой дом здесь, — и психологически мне стало гораздо легче. В этот момент все наладилось: нашлись работа, друзья и гречка с творогом.

Детский сад в США

Практически сразу после переезда мы отдали сына в детский сад. Садик был недалеко от нашего жилого комплекса, и в принципе до него можно было дойти пешком. Но пешком в Сан-Диего никто не ходит — все ездят на машинах. Так вот, несмотря на то что это был самый обычный детский сад, обходился он нам довольно дорого (в 2016 году мы платили $1300 за сам сад и $200 за всякие дополнительные занятия).

В Москве сын категорически отказывался ходить в сад: каждый раз это были страдания и истерики. В Сан-Диего он тоже мог бы не ходить в сад, ведь первое время я не работала и сидела дома, но нам было важно, чтобы ребенок выучил английский, который на момент нашего переезда у него был нулевой. Знаете, чего боятся все вновь прибывшие в США? Что ребенок не выучит английский. Мой совет: бойтесь, что через полгода он не будет говорить у вас по-русски! Вот это актуально! А по-английски начинают говорить все дети, причем очень быстро — и гораздо лучше вас, что тоже неизбежно.

close Из личного архива Ксении И.

Сыну в саду очень понравилось: педагогом был мужчина лет 35-40, который здорово ладил с детьми, проводил для них кулинарные мастер-классы и другие дополнительные занятия. И этот педагог сыну очень помогал. Помимо того, что просто по-человечески хорошо к нему относился, он жестами объяснял ребенку все происходящее, помогал наладить контакт с другими детьми, не заставлял ложиться спать, если сын не хотел. Кстати, о тихом часе: в американских детских садах дети спят не на кроватях, а на низких пластиковых раскладушках. Многих «советских» мам это повергает в шок: мол, как так, мой ребенок спит на полу. На самом деле — это сделано для того, чтобы малыш не ударился, если вдруг упадет с кровати во сне. Еще одна чисто калифорнийская штука, которая сильно триггерит наших мамочек: дети в саду никогда не снимают обувь, даже во время тихого часа. Это правило введено на случай землетрясения, чтобы дети не поранили ноги во время эвакуации, ведь Калифорния считается сейсмоопасной зоной.

Медицина в США

Очень сложно было привыкнуть к местной медицине. И тут я уверенно говорю не только за себя, а за всех приехавших из России. Поначалу все эмигранты в шоке и ругают медицину на чем свет стоит. Нужно время, чтобы понять — система здравоохранения в Америке работает иначе. Здесь у врачей совершенно другой подход: они лечат не симптомы, а конкретные проявления заболевания. Анализы «на всякий случай» тут не сдают. Но если ты приходишь и говоришь: «У меня проблема, меня это беспокоит, хочу мнение другого врача», — тебя направят и вылечат. Единственное, с чем сложно — с вызовом «скорой». Если у нас «скорую» можно вызвать по любой болячке — и она к тебе приедет, то в Америке эту службу вызывают только когда дело касается жизни и смерти. Во всех остальных случаях есть два варианта: поехать в приемный покой «скорой» или на прием к врачу вне очереди. Но надо быть готовым к тому, что и в том, и в другом учреждении придется подождать — и возможно, несколько часов.

close Из личного архива Ксении И.

Через два года после нашего переезда я забеременела. Когда встала на учет, мне назначили не фельдшера, но акушера-гинеколога, который впоследствии принимал у меня роды. Такое внимание ко мне было связано с тем, что на момент второй беременности мне исполнилось 35 лет — и я попала в так называемую группу «повышенного риска». Основное отличие ведения беременности в России и в Калифорнии — количество назначаемых анализов. Если в Москве я постоянно что-то сдавала и делала УЗИ, то в Сан-Диего сдавала только анализ мочи на белок и измеряла у врача размер живота. Как-то спросила доктора: «Почему вы меня не отправляете на анализы или УЗИ?» На что она ответила: «А зачем? С вами все хорошо». Но я продолжала настаивать на дополнительных исследованиях и в какой-то момент уговорила врача сделать мне внеплановое УЗИ. Поскольку у меня было назначено плановое кесарево сечение, я просто приехала в назначенный день — и родила второго сына.

Однажды младший сын играл на площадке и, как нам показалось, проглотил кусочек стекла, после чего мы обратились за срочной медицинской помощью. Врач принял нас в ту же секунду, как мы сообщили о своей проблеме (все закончилось хорошо, это было не стекло). В другой раз я приехала в отделение экстренной помощи на шестом месяце беременности с жалобами на боли в животе. Никаких других симптомов у меня не было, поэтому я просидела в очереди несколько часов. Меня обследовали, не выявили ничего страшного и отправили домой. А рядом со мной в очереди сидели люди, которым, на мой взгляд, было гораздо хуже, чем мне. И знаете, они сидели и молча ждали своей очереди. Я раза три подходила спросить, не забыли ли про меня, а они сидели. В этом плане американцы меня до сих пор не перестают удивлять — очень терпеливая и законопослушная нация.

Поиск работы в США

Когда младшему сыну исполнилось полтора года, я начала искать работу. Отправила более 300 резюме в разные компании в надежде найти вакансию по специальности, но, увы, предложений для меня не было. Работа нашлась совсем не там, где я искала: знакомая, работавшая секретарем в детской школе математики, как раз искала себе сменщицу. Я переделала свое резюме, чтобы максимально соответствовать требованиям на данную позицию, и пошла на собеседование. Директор школы был русскоговорящий, мы очень долго общались, после чего он предложил мне выйти к ним не администратором, а учителем математики. У меня никогда не было преподавательского опыта, но я решила попробовать. Взяла самых младших — пятилеток. Конечно, сначала было непросто: нужно было найти подход к каждому ребенку, а в группе их было 12 человек. Но очень быстро мы друг к другу привыкли, и когда в прошлом году я их выпускала уже десятилетними, они очень трогательно со мной прощались.

close Из личного архива Ксении И.

Никогда в жизни не думала, что буду учителем, да еще и математики. Но оказалось, что у меня это хорошо получается, — я нравлюсь детям и их родителям, и сама получаю удовольствие от своей работы. Я дико благодарна директору школы, который пять лет назад разглядел во мне училку и дал мне этот шанс. Похоже, это действительно мое.

Цены на жилье и еду в США

Цены в Калифорнии — это боль. Как шутят местные, цены в Калифорнии — это налог на хороший климат. Климат действительно очень комфортный: круглый год тепло, но не жарко (максимум 33 градуса пару недель в году). В Сан-Диего дорого, но в Сан-Франциско — еще дороже. Во время пандемии COVID-19 многие жители Сан-Франциско переехали к нам: с их зарплатами они были в Сан-Диего королями.

Аренда квартиры-студии в Сан-Диего обойдется в $2500, квартиры с одной спальней — уже в $3400. В обоих случаях это будет квартира в новом жилом комплексе в нормальном районе. Можно найти вариант подешевле — квартиру с одной спальней за $2500, но это будет «уставшее» жилье. Очень многие релоканты снимают комнату в квартире — ее можно снять за $1500. Моей приятельнице повезло: она нашла вариант аренды части дома за $1300. У нее был отдельный вход со своей парковкой и небольшим садиком, кухня-столовая, спальня и терраса.

close Из личного архива Ксении И.

Цены на продукты разнятся в зависимости от магазина — как и в Москве, в Сан-Диего есть и дорогие, и более бюджетные супермаркеты. Из последних — Walmart: там большой ассортимент товаров, но при этом практически нет органических и импортных продуктов. Но назвать его дешевым я не могу — средний чек за продуктовую корзину на неделю составит около $200. Мы закупаемся в Trader Joe's (сеть небольших супермаркетов с хорошими продуктами) или в Albertsons (обычный супермаркет).

Самые дорогие — супермаркеты, в которых все фермерское и натуральное. Как-то раз я не успевала в Albertsons и забежала в такой магазин. За два кусочка рыбы, как сейчас помню, это был палтус, мне насчитали $120. Я решила, что это ошибка и позвала консультанта, но цена оказалась корректной. А однажды ради интереса купила в таком магазине творожный сырок за $5. Думала, что он будет фантастически вкусным, но продукт оказался сухим и фактически несъедобным.

Конечно, цены тут выше, чем в российских супермаркетах. Десяток яиц будет стоить от $4 до $12. За $12 — яйца от кур, которые гуляют на свежем воздухе, едят только натуральное зерно и живут лучше некоторых релокантов. Цены на сыр зависят от производителя: американские сыры дешевле (от $3), итальянские, французские и швейцарские — дороже (от $4-5). Большой пакет обычного молока стоит $4, органическое молоко — уже $7,5. Полкило органического фарша — $8,5, столько же обычного фарша — $5. Самые дешевые помидоры — $2, упаковка черри — $3,5, цукини — $3, один болгарский перец — $1,5, початок кукурузы — $0,75, картошка — $4 за 2,5 кг. В нашей семье на продукты уходит до $2000 в месяц.

Чай в супермаркетах — только пакетированный и при этом совершенно отвратительный на вкус. Найти в Сан-Диего хороший листовой чай можно либо в арабских магазинах, либо в чайных бутиках, либо на Amazon. Стоит он дорого.

Все свежеприбывшие начинают искать в Калифорнии творог и гречку — и когда не находят, очень расстраиваются. На самом деле они просто плохо ищут. Поскольку в Калифорнии — и конкретно в Сан-Диего — очень много эмигрантов, здесь большое количество этнических магазинов, в том числе русских. И в этих магазинах есть все: творог, пельмени, соленые огурцы, сушки, торт Наполеон, облепиха и так далее. Другой вопрос, сколько это будет стоить. Один из самых дорогостоящих русских продуктов в Сан-Диего — творог: маленькая пачка будет стоить около $8 без налога. Дороже только замороженные ягоды и грибы.

close Из личного архива Ксении И.

А сколько здесь всяких необычных продуктов! Я помню, как очень удивилась, увидев на полке магазина гранолу с баобабом. Оказывается, из баобаба добывают сахар и добавляют в продукты! Я уж молчу про всякий попкорн со вкусом «Сникерса» и крекеры со вкусом соленых огурцов — этого добра тут море. Американцы очень любят экспериментировать со вкусами, поэтому в магазинах можно встретить самую безумную еду в самых разных ее проявлениях.

Программы для людей с низким доходом в США

В США есть специальные социальные программы Low income для людей с низким доходом, который для каждого города свой. Например, в Сан-Франциско попасть под программу может семья из четырех человек с уровнем дохода $125 тыс. в год до вычета налогов. По меркам других штатов — это нормальная зарплата. В Сан-Диего, чтобы стать Low income, такой же семье нужно зарабатывать порядка $97 тыс. в год.

Эта категория граждан получает достаточно большую поддержку от государства, но нужно знать, куда идти и что просить. Точно знаю, что люди, попавшие под эту программу, получают льготное налогообложение и не платят за медицинские страховки, которые здесь очень дорогие. Также Low income могут рассчитывать на полностью или частично субсидированное жилье, причем в хороших домах, и 30%-ю скидку на коммунальные услуги. Им выделяются так называемые Food stamps — что-то вроде кредитных карт, которыми можно расплачиваться за продукты в супермаркетах. Кроме того, государство оплачивает детские сады и дополнительные занятия для детей из таких семей. Недавно я хотела записать детей на прыжки в воду, но когда мне озвучили сумму в $525 в месяц за одного ребенка, быстро передумала и ушла. А вот если бы я была Low income, мои дети занимались бы там бесплатно. Среди наших знакомых есть люди, попавшие под эту программу. И я могу сказать, что они действительно получают от государства много «плюшек». Главное, знать, что тебе полагается и где получить это.

Соседство с Мексикой и голливудскими звездами

Сан-Диего находится прямо на границе с Мексикой, поэтому в городе очень много латиноамериканцев, а испанский язык мы слышим чуть ли не чаще, чем английский. Дети в школах чаще всего учат испанский как иностранный, потому что он тут очень распространен. А совсем рядом с нами находится так называемый город-спутник Сан-Диего — Эскондидо, он практически весь мексиканский. Знаю, что очень многие жители Сан-Диего регулярно ездят в Мексику к врачам и косметологам — там все эти процедуры стоят значительно дешевле. К врачам мы не ездили, но были в Канкуне — нам очень понравилось. Единственный минус — огромные очереди на границе по дороге домой: пограничники тщательно осматривают каждый автомобиль, и простоять можно несколько часов.

close Из личного архива Ксении И.

От Сан-Диего до Лос-Анджелеса два часа на машине без пробок. Раньше мы часто ездили туда на концерты, но сейчас все те же концерты проходят у нас в городе. Честно говоря, Лос-Анджелес мне не нравится. На мой взгляд, это некрасивый город — как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения природы. При этом еще и довольно грязный. Знаменитая аллея звезд — маленькая улица на задворках, присыпанная мусором. Голливудские знаменитости живут в своих особняках за огромными заборами, но иногда их можно встретить в местных ресторанах, барах или в аэропорту Лос-Анджелеса. Однажды муж встретил в баре Оуэна Уилсона, а я стояла в очереди в туалет в аэропорту вместе с актером из сериала «Утреннее шоу» Марком Дюплассом. Моей приятельнице повезло больше: она поехала в автобусный тур по Голливуду, в рамках которого туристам, в частности, показывают дома знаменитостей, и встретила Дуэйна Джонсона. Он остановился, открыл окно своей машины и поздоровался с ней.

close Из личного архива Ксении И.

Если вы хотите посмотреть что-то красивое, вам точно не в Лос-Анджелес. Очень много красивых мест расположено вдоль побережья до Сан-Франциско, например, Монтерей — город, где снимали «Большую маленькую ложь». Там очень красиво — правда, и очень дорого. Из более бюджетных вариантов — небольшой городок Санта-Барбара. Мы с мужем любим ездить в винодельческий регион Пасо-Роблес — там вкусное вино и очень красивая природа. Вообще, вокруг Сан-Диего много красивых и интересных локаций. С одной стороны — куча пляжей в черте города. С другой, час на машине — и вы в горах, где прохладно и есть все четыре сезона, которых нет в Сан-Диего. Или же можно поехать в другую сторону и добраться до пустыни. Зимой мы делаем так: утром едем в горы покататься на лыжах, а после обеда — серфить на пляж. А в Лос-Анджелесе делать нечего.

Развлечения и общение в США

Когда мы только приехали, мне казалось, что из большого города я приехала в красивую, прекрасную, но деревню, в которой никогда ничего не происходит. Максимум — тыквенная ярмарка раз в год. Потом я поняла, что в Сан-Диего проходит масса разнообразных мероприятий совершенно на любой вкус. Есть огромная арена Petco Park, где проходят концерты мировых звезд (мы были на Мадонне и Элтоне Джоне). Правда, билеты стоят недешево. А с недавних пор в Сан-Диего стали приезжать и российские артисты. Если раньше до Сан-Диего никто из них не доезжал (максимум до Лос-Анджелеса), то сегодня — пожалуйста.

Единственное, чего нет в Сан-Диего — музеев в европейском понимании этого слова.

С ресторанами было забавно. Первое время я была уверена, что американские рестораны — это только гамбургеры, картошка фри и прочий фастфуд. Помню, как думала: «Что они едят? Это же кошмар!» Спустя несколько месяцев я поняла, что это не так. Да, таких заведений много, их обожают дети. Но есть и другие рестораны: итальянские, французские, индийские, мексиканские, веганские — на любой вкус и кошелек. А недавно мы сходили в ресторан Гордона Рамзи. Думали, что получим гастрономический оргазм, но нет. Не то чтобы все было невкусно, но мы ожидали большего.

close Из личного архива Ксении И.

За восемь лет в стране мы обросли достаточно большим количеством друзей и знакомых. Часть из них — местные, но назвать их своими близкими друзьями мы не можем. Во-первых, языковой барьер все же присутствует, во-вторых — разный менталитет. Поэтому самые близкие наши друзья — русскоязычные.

Русский язык у детей

Со своими детьми я всегда говорю на русском. В какой-то момент поняла, что старший ребенок забывает родной язык, и напряглась. Стала заниматься с ним русским, включала мультфильмы только на русском, научила читать и писать. Сегодня ему 13 лет, он говорит на русском без акцента, бегло читает и неплохо пишет, но основной язык у него все равно английский. Пытаюсь делать то же самое с младшим, но поскольку он здесь родился, дела идут не так хорошо. Но я буду работать над этим: мне важно, чтобы мои дети свободно говорили на русском.

P.S. Американцы все время улыбаются. Даже когда в чем-то тебе отказывают. Мы за восемь лет привыкли к этому и теперь тоже улыбаемся.