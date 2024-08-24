Сухой закон, жара и Криштиану Роналду: что надо знать о жизни в Саудовской Аравии в 2024 году Что надо знать о Саудовской Аравии в 2024 году

Россиянка Алина И. родилась в Ливии, получила образование в Москве, вышла замуж и вместе с мужем и сыном переехала жить в Саудовскую Аравию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о россиянах за границей она рассказала о жизни в Эр-Рияде, местных законах и традициях, а также объяснила, почему Саудовская Аравия совсем не так страшна, как о ней говорят.

Жизнь до переезда

— Я родилась в Ливии. Мой папа — арабист: сначала он был военным переводчиком, затем — сотрудником госкомпании, в общей сложности проработал в Ливии более 30 лет. Я училась в русскоязычных школах при посольстве: в 80-х их было три, затем осталась лишь одна. Когда мне исполнилось 16 лет, моя семья вернулась в Москву, где я окончила школу и поступила в МГУ на факультет журналистики. Еще во время учебы на журфаке я начала работать редактором на телевидении, а спустя несколько лет перешла в маркетинг.

Мой муж тоже работал в маркетинге, и пока я сидела в декретном отпуске, ему предложили работу в Саудовской Аравии. У нас обоих уже был опыт жизни в арабских странах, поэтому мы решили, что это отличная возможность, которую стоит использовать. Зарплаты в крупных саудовских или международных компаниях более чем хорошие — от $160 тыс. до $250 тыс. в год. Иностранные специалисты ценятся, поэтому многие наши соотечественники приезжают в Саудию именно заработать. Помимо финансовых перспектив, нам было интересно, что из этого получится, поэтому в конце 2013 года мы переехали в Саудовскую Аравию.

Переезд в Эр-Рияд

— Деньги на переезд и аренду дома выделила компания мужа. Нам нужно было только выбрать то, что нам нравится. Мы остановились на доме в небольшом коттеджном поселке в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Большинство иностранцев живут именно в таких поселках, но есть и те, кто снимает отдельные дома или квартиры. На мой взгляд, в комплексе жить проще и удобнее. В первую очередь потому, что на территории таких комплексов есть вся необходимая инфраструктура — магазины, бассейны, детские площадки. Наличие последних было для нас особенно важно, так как в Эр-Рияде не так много мест, где можно погулять с ребенком на открытом воздухе.

close 100% Эр-Рияд, центр города Из личного архива Алины И.

У мужа была рабочая виза, на основании которой нам выдали временный вид на жительство. По будням супруг работал в офисе, а я сидела дома с ребенком и продолжала удаленно работать на российскую компанию. Искать работу в Саудовской Аравии мне смысла не было: на тот момент вакансий для женщин было не так много, да и зарплаты мужа нам вполне хватало.

Адаптация

— Самым сложным было привыкнуть к погоде. Климат в Саудовской Аравии жаркий, но при этом сухой, что немного облегчает ситуацию. Однако днем в летние месяцы люди проводят время либо в помещении, либо в машине, так как на улице слишком жарко. Активная уличная жизнь в Эр-Рияде начинается на закате.

В летние месяцы максимальная температура днем может достигать 45 градусов. Весной бывают сильные песчаные бури: если окна и двери не самые хорошие, за ночь может намести целый холмик песка. Зимой комфортно — днем в районе 20 градусов, а ночью даже холодно — температура может опускаться до 10.

Официальным языком в Саудовской Аравии является арабский. Стандартный арабский язык используется в правительственных документах, образовательных учреждениях и средствах массовой информации. Однако в повседневной жизни люди обычно говорят на саудовском диалекте арабского, который варьируется в зависимости от региона. Кроме арабского, в стране можно услышать множество других языков, особенно среди иностранных работников. Самые распространенные — урду, хинди, тагальский, бенгальский и другие языки Южной и Юго-Восточной Азии. В деловой и туристической сферах, как правило, говорят на английском.

close 100% Верблюды в заповеднике Харара Из личного архива Алины И.

Когда мы только переехали, я пыталась разговаривать на арабском, точнее — на том диалекте, что выучила за годы в Ливии. Но ничего хорошего из этого не вышло: мой ливийский арабский совсем не похож на язык, на котором говорят в Саудовской Аравии. Потребовалось время, чтобы наладить контакт с девушкой, которая помогала нам по дому: она совершенно не понимала мой арабский, а из английских слов знала только «clean» («убирать»).

Поначалу мне было сложно привыкнуть к тому, что я не могу в отсутствие мужа вызвать слесаря или электрика. А все потому, что в Саудовской Аравии мужчина не может смотреть в глаза посторонней женщине — это является знаком крайнего неуважения. Мне потребовалось два года для того, чтобы наш помощник по хозяйству, который работал в нашем доме каждый день, начал разговаривать непосредственно со мной, а не со мной через моего мужа. Но когда мы наконец нашли общий язык, он даже начал смеяться над моими шутками.

А вот с медициной никаких проблем не было. В Эр-Рияде есть как государственные (бесплатные и очень бюджетные) клиники, так и частные медицинские центры, есть несколько крупных международных медицинских учреждений, активно развиваются технологии электронного здравоохранения и телемедицины.

Как передвигаться по городу

— Движение в Эр-Рияде, как и во многих других арабских странах, очень оживленное. Но в последние годы в стране стали ужесточать правила дорожного движения. Например, теперь ребенка можно возить только в специальном кресле, а еще пять лет назад можно было увидеть годовалого малыша на коленях у водителя.

С 2018 года женщины в Саудовской Аравии получили право водить машину, что очень здорово облегчило их жизнь. Раньше нужно было либо ждать мужа, либо вызывать такси. Но несмотря на нововведение, не все дамы захотели сесть за руль — во многих семьях сохранилась традиция нанимать водителя для жены и детей.

Помимо автомобилей, которые по-прежнему остаются основным видом транспорта, в Эр-Рияде есть метро. Это новая и современная система скоростного транспорта, которая еще находится на стадии поэтапного развития, но уже начала частично функционировать. Метро Эр-Рияда — один из крупнейших городских транспортных проектов в мире, с шестью линиями общей протяженностью примерно 176 км и 85 станциями.

Перемены в Саудовской Аравии

— Действующий король Саудовской Аравии — Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, который вступил на престол в 2015 году. Но ключевую роль в управлении государством играет наследный принц Мухаммед ибн Салма. Именно он взял курс на тотальное изменение страны и разворот в сторону развития и открытость глобальному миру. И надо сказать, что у нового лидера отлично получается «открывать» страну — и все его инициативы находят большую поддержку у граждан. Что, на мой взгляд, неудивительно, ведь 70% населения Саудовской Аравии — молодые люди.

close 100% Аль-Тураиф в Дирии Из личного архива Алины И.

В первую очередь изменения коснулись положения женщин в стране. Еще несколько лет назад женщина не могла открыть счет в банке, купить сим-карту или, например, выехать из страны без разрешения мужа или отца. То же самое касалось учебы и работы: если глава семьи против, женщина не могла ничего сделать. Да и профессий для женщин было совсем немного — врач, учитель или продавец в женском магазине. Сейчас ситуация кардинально изменилась: женщины могут работать практически наравне с мужчинами, водить машину, вести социальные сети, организовывать мероприятия и так далее.

До 2019 года непременным атрибутом одежды для любой женщины, находящейся на территории страны, была абайя — длинное традиционное арабское женское платье с рукавами. Сейчас женщины могут одеваться как хотят. Конечно, в микрошортах выходить в публичные места не стоит, все-таки не все люди уже успели ментально перестроиться на новый лад. Есть шанс нарваться на «неприятный комплимент» от какого-нибудь дедушки, который не согласен с новой политикой.

Раньше было невозможно представить себе женщину без абайи на улицах Эр-Рияда. А теперь там живет футболист Криштиану Роналду, жена которого регулярно выкладывает фотографии в откровенных нарядах, сделанные на пляжах Саудии.

Первые пару лет в стране я ходила в абайе, и это меня совершенно не напрягало. Во-первых, это удобно! Ходишь по дому в пижаме или трениках, а когда нужно выйти на улицу, не думаешь, что тебе надеть, — накинул красивую абайю и пошел. Но среди моих знакомых были девушки, которые их не переносили.

Раньше в общественных местах были отдельные зоны: одна — для одиноких мужчин, другая — для семей и одиноких женщин. По такому принципу было устроено все — от залов в ресторанах до очередей на кассу в магазинах. А еще нельзя было пойти в кафе с мужчиной, если это не муж или близкий родственник. За соблюдением этого закона следили сотрудники религиозной полиции. Если ловили иностранцев, их депортировали из страны, местных же запросто могли посадить в тюрьму.

До вступления в силу новых законов жизнь всех жителей страны была подчинена расписанию молитв. Поэтому первое, что мы сделали, когда поселились в Эр-Рияде, установили себе специальное приложение с этим самым расписанием. Дело в том, что во время молитвы в стране закрывалось абсолютно все — от государственных учреждений до магазинов и ресторанов. А если в момент начала молитвы вы находились внутри, вас просили выйти из помещения на полчаса. Сегодня такого нет — на молитву уходят только те, кому это нужно.

Сухой закон

— Единственное, что не пересмотрел новый король, — это закон, касающийся продажи и употребления алкоголя. До 2019 года любой алкоголь был под полным запретом. Исключения делались для иностранцев — они могли выпивать, но только у себя дома, выносить бутылку из дома было нельзя. Как-то раз нашего знакомого остановили полицейские и заметили у него в машине несколько бутылок виски… Дело закончилось депортацией.

Огромной популярностью у экспатов пользовались вечеринки при посольствах — получить приглашение на такое мероприятие считалось большой удачей. Ведь там можно было не только выпить, но и купить качественный импортный алкоголь.

Не могу сказать, что мы с мужем сильно пьющие люди, но когда тебе что-то запрещают, причем категорически, запретный плод становится идеей фикс. В 2014 году единственный алкоголь, который был в доступе для иностранцев, — это самодельное домашнее вино. Редкостная дрянь, пить которую невозможно. Однажды муж пошел в гости к соседу, чтобы посмотреть футбольный матч. Команда, за которую болел сосед, неожиданно выиграла, и он на радостях подарил моему мужу бутылку виски. А в те времена на черном рынке такая бутылка стоила около $1 тыс. Муж пришел домой счастливый, но испуганный: бутылку надо было спрятать, чтобы ее случайно не нашел наш помощник по дому. После долгих рассуждений про самое надежное место бутылка была спрятана в ящике с моим нижним бельем.

close 100% Из личного архива Алины И.

А как-то раз муж возвращался в Эр-Рияд из европейской командировки — и уже в аэропорту, перед выходом на посадку, спросил у сотрудников авиакомпании, есть ли у него время забежать в бар. Ребята понимающе улыбнулись и даже задержали посадку на несколько минут, чтобы он успел «выпить на посошок». А когда мы прилетели в отпуск в Москву, друзья мужа подошли ко мне во время какой-то вечеринки и заговорческим голосом прошептали: «Алина, осторожно, твой муж спивается». Конечно, это было не так, просто в Москве мы действительно отрывались.

Сегодня с сухим законом в Саудовской Аравии стало чуть попроще. В Эр-Рияде появился магазин, в котором официально можно купить алкоголь. Правда, продают его исключительно дипломатам. А вечеринок в посольствах больше нет. Пожалуй, отсутствие алкоголя в свободном доступе — единственное ограничение, оставшееся в стране и мешающее иностранцам чувствовать себя комфортно.

Еда

— В Эр-Рияде полно магазинов, в которых можно купить как арабские, так и европейские и азиатские продукты. А с 2019 года появились и русские магазины, так что по гречке и пельменям мы соскучиться не успели. Единственное, чего не было, — это творога, но я научилась делать его сама. Доставка еды, причем какой угодно, появилась в Эр-Рияде намного раньше, чем в Москве. Это крайне популярная услуга, поэтому даже самый маленький ресторанчик делает доставку на дом. Из национальных блюд мы очень любили хнэни — зимний десерт из хлеба и фиников, а также фуль — гарнир из протертой фасоли с кучей всяких специй.

Ресторанов в Саудовской Аравии всегда было очень много. Но если в 2014 году большинство из них не дотягивали до европейских, то сегодня в Эр-Рияде достаточно заведений, которые вполне могли бы составить конкуренцию модным московским. Из наших любимых: японский «Tokyo Restaurant», итальянский «Signor Sassi», ресторан ливанской кухни «Karam Beirut» и ресторан с огромным выбором морепродуктов «Twina Restaurant».

Развлечения

— Когда мы только переехали, из развлечений в Эр-Рияде были только рестораны и торговые центры. Но сейчас есть абсолютно все, к чему мы привыкли: за последние несколько лет в городе построили несколько больших природных парков и парков аттракционов, где можно погулять и посмотреть что-то интересное. Стали проводить большие международные фестивали и концерты, а раз в год проходит «Riyadh Seasons», в рамках которого можно посетить множество разнообразных мероприятий.

С маленькими детьми можно сходить в «Riyadh Winter Wonderland» — большой парк, напоминающий лондонский зимний карнавальный парк, с аттракционами, игровыми зонами и ледяными скульптурами. Или в «Riyadh Safari» — тематический парк с зоопарком, в котором можно увидеть диких животных. Детям постарше будет интересно посетить «King Abdulaziz Historical Center Events», где часто проходят выставки с интерактивными экспозициями. Мы с мужем по выходным любили ходить в автокинотеатр «Drive-in Cinema» — смотрели любимые фильмы, не выходя из машины.

close 100% Парк в историческом центр в Эр-Рияде Из личного архива Алины И.

Помимо вышеперечисленного, в Саудовской Аравии очень много природных и исторических мест, связанных с древними цивилизациями, исламом и торговыми путями. Самые туристические: Мадаин-Салих — древний набатейский город, напоминающий Петру в Иордании, древний арабский город Аль-Фау, старая часть города Джидда с домами из кораллового камня, и, конечно Мекка и Медина — два священных города ислама. Очень крутое место — концертный зал «Марайя» (в переводе с арабского «зеркала»). Он построен в виде огромной зеркальной пирамиды и стоит посреди пустыни Аль-Ула.

Расстояние от Эр-Рияда до побережья Красного моря составляет примерно тысячу километров. Далеко, но оно того стоит: пляжи в Саудовской Аравии очень чистые, и не надо никуда отплывать, чтобы увидеть коралловые рифы, редких рыб и морских черепах.

Начиная с 2019 года в Саудовскую Аравию стали приезжать с концертами звезды мирового масштаба. Первой была Мэрайя Кэри, после нее Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Питбуль, Бруно Марс, Тиесто, Дэвид Гетта, The Black Eyed Peas, Энрике Иглесиас и другие. Кроме того, недавно здесь прошел этап «Формулы-1», Суперкубок по футболу, теннисный турнир и еще много всего.

Отношение к русским

— В 2013 году, когда мы только приехали, моему мужу долго не могли оформить документы — местные чиновники просто не знали, как оформлять вид на жительство россиянам. Сегодня наших сограждан в Саудовской Аравии довольно много. Русские открывают рестораны и салоны красоты, причем последние пользуются у местных огромной популярностью. Если раньше этот рынок принадлежал филиппинкам, то сегодня наши девушки его, можно сказать, захватили: бьюти-услуги от русских мастеров стоят сильно дороже.

close 100% Заповедник Харара Из личного архива Алины И.

Практически сразу после переезда мы обзавелись друзьями, среди которых были как экспаты из России, так и местные жители. Самым близким другом нашей семьи стал как раз саудиец по имени Абдульазиз, который познакомил нас со страной, повозил по разным местам, показал «настоящую» Саудию — совсем не ту, которой пугали тогда иностранцев. Он искренне любит свою страну и хочет, чтобы другие люди увидели ее красоту. Мы называем его «посол доброй воли» Саудовской Аравии.

В общей сложности мы прожили в Саудии около восьми лет и, можно сказать, стали свидетелями действительно грандиозных перемен в жизни этой «самой строгой и самой закрытой страны». В конце 2021 года мужу предложили новый контракт, и мы поехали в другую страну — чтобы посмотреть, что из этого получится.

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