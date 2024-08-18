Отдых в Ульяновской области: что посмотреть, куда сходить — и почему туда обязательно стоит ехать Как отдохнуть в Ульяновской области

Ульяновск — это крутой берег Волги, многочисленные музеи Ленина, уникальная минеральная вода, бесконечные поля подсолнечника и пшеницы, а также снующие по дорогам круглоглазые «буханки». А еще это — прекрасное место для отдыха, где можно полностью перезагрузиться. Каким образом — читайте в материале «Газеты.Ru».

В Сенгилеевских горах сурки прячутся от туристов в норки. Ветер гоняет по лугу в национальном парке мягкий ковыль. Ковыль красивейший — это его официальное и полностью заслуженное название. Лиловым и белым цветут степные травы, солнце клонится к закату, а впереди — ночлег в дизайнерском глэмпинге с вечерним пловом, чаем из трав и приходящей по собственному желанию кошкой. Кажется, Ульяновская область — идеальное место для отдыха в тишине.

Ульяновск никогда не был самым очевидным направлением для летнего отдыха — если, конечно, у вас не живет в этих местах любимая бабушка. Город скорее воспринимался как родина Ленина и «уазиков», а также обязательный пункт остановки круизных теплоходов (опять же — для посещения ленинских мест). Но уж точно не как тихая гавань, где можно забыть о шуме больших городов.

Сегодня Ульяновская область тоже не входит в число самых популярных курортных направлений. И зря. Как признались путешественники, посетившие эти места в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса tutu, поездка оказалась настоящим сюрпризом. Вернуться сюда обязательно захочется.

Когда был Ленин маленький

Для человека старше 40 лет поездка в Ульяновск — повод закрыть (теперь уже навсегда) детские гештальты и вспомнить о том, что «иногда можно кушать чернильницы». Рассказы о семье Ульяновых из детских книжек здесь обретают реальное воплощение в Доме-музее В.И. Ленина на улице, соответственно, Ленина.

Дом-музей расположился в здании, которое в 1878 году приобрела семья Ульяновых, сменив до того момента в Симбирске уже шесть мест обитания и постепенно улучшая свои жилищные условия. В экспозицию вошли личные вещи членов семьи Ульяновых — в том числе переданные ими самими, — и предметы быта конца XIX века. Воссозданы интерьеры комнат; в помещении, где жила няня, стоит сундук, украшенный фантиками от конфет, которые дарили ей маленькие Ульяновы; на стене в комнате Володи висит его гимназическая гимнастерка. Особую ценность представляет собой подлинная шуба отца семейства Ильи Николаевича Ульянова, которую потом носил и Ленин. Запертая в стеклянном шкафу, она хранится в вакууме, куда был закачан газ аргон. Благодаря этому мы и в XXI веке можем различить ворсинки на меховом воротнике.

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Дом-музей — часть городского музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». В самом центре Ульяновска часть улицы, названной в честь вождя мирового пролетариата, полностью сохранили в том виде, в каком она представала будучи улицей Московской в конце XIX и начале XX века. Заборы, палисадники, деревянные дома в один-два этажа. Разница только в том, что когда-то здесь жили, учились, работали и торговали горожане Симбирска — а теперь в этих домах созданы музеи бытовой культуры позапрошлого уже века, проходят выставки и концерты.

Дом-музей Ленина и все остальные музеи, носящие его имя, помогают нам почувствовать себя в прошлом — хотя человек, из-за которого все это сохранилось, и спровоцировал полное разрушение того самого прошлого. Увидеть, как учились ровесники Ульянова и он сам, можно еще в одном музее города — «Симбирской классической гимназии».

Учебное заведение — действующее, оно никогда не закрывалось. Симбирская гимназия для мальчиков открылась в 1809 году и до 1911 года оставалась единственной в городе. В 1918 году, поскольку гимназии были упразднены, учебное заведение преобразовали в Первую пролетарскую трудовую школу имени К. Маркса, а сейчас это — Гимназия №1 имени В.И. Ленина.

Музей здесь был открыт в здании-пристройке конца XIX века 22 апреля 1990 года. Сегодня его считают одним из лучших в Ульяновске — и совершенно справедливо. Оригинальная чугунная лестница, гимназические коридоры, учебный класс, актовый зал, который преображается в экзаменационный или бальный, кабинет физики с оригинальными приборами XIX века, даже люстра — того времени, когда был Ленин маленьким. Только теперь она светит электрическим светом, а в те годы использовали свечи, которые нагревали маленькие колокольчики, чтобы те мягко звенели.

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В музей непременно нужно идти с экскурсией — и это лишь отчасти будет рассказ о том, как прекрасно учился здесь Володя Ульянов, закончивший гимназию с золотой медалью. Например, вы с удивлением обнаружите, что директором гимназии в то время был Федор Михайлович Керенский, отец будущего главы Временного правительства Александра Керенского. А еще сможете посидеть за старинными и очень удобными партами Эрисмана, увидеть, какие физические опыты показывали гимназистам, узнать назначение загадочных приборов — вроде электрофорной машины фирмы «Мерседес».

Помимо этих двух музеев, в Ульяновске есть еще Мемориал Ленина (сейчас он на реконструкции), расположенный рядом с ним «Дом, где родился В. И. Ульянов (Ленин)», Квартира-музей семьи Ульяновых — от ленинской темы в городе не спрятаться. Но полностью охватывать ее не обязательно — можно и отдохнуть, прогулявшись по набережной Волги (в Ульяновской области как раз находится самая широкая ее часть), полюбовавшись на мосты, Императорский и Президентский. Можно также покататься на сапах по реке Свияге, выпить кофе с кокосовым молоком и лемонграссом и съесть тарталетку со смородиной и мятой в кофейне «Вольсов», пообедать с видом на Волгу в ресторане «Хочу Пури» и поужинать в ресторане «Гопак» (там как раз сейчас фестиваль окрошки).

За город — ради сосен и тишины

После насыщенного дня в Ульяновске обязательно нужно отправиться за город. Тем более что в области созданы идеальные условия для разных видов отдыха.

Тем, кто хочет убежать от шума и суеты, но лишь условно оторваться от цивилизации, имеет смысл отправиться в глэмпинг «Холмы» в часе езды от города. Расположенный у границы национального парка Сенгилеевские горы, это маленький дизайнерский комплекс домиков-барнов, одноэтажных домов с ванной и комфортных палаток, удачно вписанный в ландшафт окруженной мягкими меловыми холмами степи.

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Проект — детище семейной пары Антона и Олеси Эйхман, где продумано все до мелочей — гамаки на террасах, выходящих на луг и горы, интерактивный спектакль у костра, деревянные настилы среди диких луговых трав, модная серо-бежевая цветовая гамма в домиках, к которой так идут лиловые полевые цветы вокруг, органическое мыло в ванной. Глэмпинг, по задумке его основателей, — место, которое любит тишину. Здесь официально не разрешается включать музыку, зато можно греться в бане и отмокать в чане, гулять по окружающим холмам в попытке увидеть водящихся здесь сурков и смотреть на симпатичные невысокие горы с чашкой травяного чая.

Для отдыха с детьми скорее подойдет место, где шуметь можно, — но тоже в меру. Эко-парк «Русский берег» в Старомайнском районе — это большой комплекс на берегу Волги с оборудованным пляжем и деревянными домиками среди соснового леса, детской площадкой, конным клубом и даже зоосадом, где живут павлины, козы, дикобразы, а волка поселили прямо напротив кроликов. Здесь, кстати, тоже берегут тишину — включать музыку в колонках не разрешается. Получается атмосфера советской базы отдыха с походами на речку и спортивными играми. Только теперь все это удобное, комфортное и современное. И дают подержать на руках смешного черного козленка.

Тем, кому нужно не только отдохнуть, но и подлечиться, лучше отправляться в Ундоры — населенный пункт в 40 км от Ульяновска. Здесь расположен огромный Санаторий имени В.И. Ленина, где лечение основано на местной минеральной воде (по составу похожей на ту, что добывают в Карловых варах) и местной же голубой кимериджской глине.

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Санаторий всесоюзного значения был открыт в Ульяновской области в 1983 году на крутом левом берегу Волги (здесь она, кстати, самая широкая — от берега до берега целых 43 км). Впрочем, не совсем на берегу — до обрыва еще 35 км. Зато какие виды открываются из окон восьмого этажа!

Для лечения тут разработаны 16 программ, но основу составляют те, что рассчитаны на людей с проблемами в области ЖКТ и почек.

Санаторий — это полноценный бальнеологический курорт. Минеральную воду двух видов здесь пьют, в хлоридно-натриевом бромном рассоле, добываемом на глубине до 1000 м, купаются в специальном бассейне. А еще минералкой здесь дышат. На территории санатория оборудован аэрарий — конструкция из ветвей различных пород дерева, по которой стекают капли хлоридно-натриевого рассола. Такая терапия улучшает микроциркуляцию крови и нормализует артериальное давление, а еще — просто невероятно успокаивает.

Роман с камнем

В Ундоры можно ехать не только ради лечения в санатории. Здесь, на берегу Куйбышевского водохранилища, работает уютный Ундоровский палеонтологический музей — единственный в мире, расположенный прямо на раскопках.

В музее вы узнаете, что находитесь на дне Русского моря, которое 120 млн лет назад занимало территорию от нынешней Москвы до Урала. Увидите восстановленные скелеты ископаемых водоплавающих. Сможете поиграть в интерактивной песочнице. А еще — в рамках экскурсии — самостоятельно отправиться на берег водохранилища, чтобы найти там что-нибудь интересное.

Интересное на берегу лежит прямо под ногами — можно уехать домой с полными карманами белемнитов, окаменелых моллюсков, которых мы в детстве называли «чертовыми пальцами». Если повезет — попадется и кусочек другой окаменелости, аммонита. Или камня для любителей всего блестящего — спектропирита (его еще называют золотом дураков или мышиным золотом). Это действительно красивый сверкающий осколок, переливающийся всеми цветами радуги. Пусть это не золото — все равно же блестит!

close 100% Константин Парфеньев PARFENEVK/VK

В Ульяновской области добывают еще один уникальный камень, образовавшийся за 120 млн лет в раковинах аммонитов и скелетах ископаемых ихтиозавров, плезиозавров и плиозавров. Внешне напоминающий янтарь, симбирцит получил свое название только в 1985 году и сейчас набирает популярность как камень для сувениров и украшений. Что из него получается, можно увидеть в самом Ульяновске — в музее-салоне камня «Симбирцит». Там же, к слову, можно посмотреть, как выглядят необработанные глыбы спектропирита и невзрачные круги аммонитов — и узнать, во что они превращаются при обработке. Заодно и прикоснуться к тому, что было на Земле 120 миллионов лет назад.