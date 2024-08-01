Лучшие рецепты крабового салата — с крабовыми палочками и с натуральным крабом Как приготовить крабовый салат: классические и оригинальные пошаговые рецепты

Крабовый салат может быть и угощением для праздничного стола, и повседневным блюдом. Классический рецепт XIX века предполагает использование натуральных крабов, но сегодня в России его в основном готовят из крабовых палочек. При умелом приготовлении второй вариант может не сильно уступать первому. Лучшие рецепты крабового салата и советы, как можно сделать классическое блюдо более интересным, собрала «Газета.Ru».

Классический американский крабовый салат «Краб Луи»

Готовить крабовый салат начали на Западном побережье США еще в XIX веке из мяса обитающих в местных водах дандженесских крабов. Сначала крабовый салат делали из свежего или консервированного мяса крабов, измельчив его и смешав с майонезом. В начале XX века рецепт салата претерпел значительные изменения, а блюдо стали называть салат «Краб Луи». Помимо крабового мяса и сваренных вкрутую яиц, в салат начали добавлять специальный соус из дижонской горчицы, шампанский уксус, зеленый лук, оливковое масло, эстрагон и лук-шалот.

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Для популяризации крабового салата во второй половине XX века много сделал знаменитый американский шеф-повар Джеймс Бирд — он утверждал, что вырос, питаясь «Крабом Луи». Однако Бирд решил переделать рецептуру классического для того времени салата и разработал собственную версию заправки, которая включает множество ингредиентов, в том числе домашний майонез, йогурт, соус чили, тертый лук, соус табаско, а иногда даже взбитые сливки.

Рецепт салата «Краб Луи»

Ингредиенты:

• крабовое мясо (консервированное или отварное) — 450 г;

• яйца — 4 шт.;

• майонез — 100 г;

• кетчуп — 3 ст. ложки;

• маринованный огурец — 1 шт.;

• свежий огурец — 1 шт.;

• свежий лимонный сок — 1 ст. ложка;

• чеснок — 1 зубчик;

• табаско — 1 чайная ложка;

• вустерский соус кисло-сладкий, слегка пикантный ферментированный английский соус, приготавливаемый на основе уксуса, сахара и рыбы — ½ чайной ложки;

• копченая паприка — ¼ чайной ложки;

• сушеный чили — ¼ чайной ложки;

• соль и перец — по вкусу;

• спаржа — 100 г;

• помидор (средние) — 4 шт.;

• редис — 4 шт.

Способ приготовления:

В небольшой миске смешайте майонез, кетчуп, лимонный сок, чеснок, табаско, вустерский соус, паприку и порошок чили, приправьте солью и перцем. Дайте заправке постоять при комнатной температуре в течение 15 минут.

2. Приготовьте спаржу: в средней кастрюле с кипящей подсоленной водой варите спаржу до готовности — примерно три минуты. Слейте воду и остудите.

3. Сварите яйца и остудите их, затем нарежьте их небольшими дольками.

4. Нарежьте редис, маринованный и свежий огурцы, помидоры.

5. Разложите на блюде секциями нарезанные овощи, яйца и спаржу, не перемешивая ингредиенты. Сверху выложите крупные куски консервированного или вареного крабового мяса и подавайте к столу.

Заготовленный соус подавайте отдельно либо немного полейте им салат.

Салат с крабовыми палочками по советскому рецепту

Крабовое мясо активно использовалось в кулинарии со времен Российской империи. В советские годы рецепты блюд из крабов публиковались в «Книге о вкусной и здоровой пище», начиная с первого издания. Первый рецепт крабового салата появился в издании 1952 года, в него рекомендовалось добавлять репу, зеленый горошек, стручки фасоли и картофель.

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Но особой популярностью консервированные крабы в раннем СССР не пользовались — по этой причине властям даже пришлось организовать рекламную кампанию.

«Всем узнать давно пора бы, как вкусны и нежны крабы», — гласил слоган, который появился на агитплакатах еще в конце 1930-х годов.

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В ранг деликатесов натуральное мясо краба перешло после войны, а звездный час крабового салата в СССР настал, когда в стране начали производить недорогие крабовые палочки. Первым к их выпуску приступил в 1984 году мурманский завод «Протеин». Несмотря на название, настоящее крабовое мясо в палочках отсутствовало: их делали по японской технологии «сурими» из промытого и спрессованного мяса минтая или трески.

На фоне тотального дефицита крабовые палочки быстро начали пользоваться спросом — из них готовили простые салаты и закуски с майонезом. Самым популярным был салат на основе нарезанных кубиками палочек с добавлением свежих овощей.

Ингредиенты (на 4 порции):

• крабовые палочки — 250 г;

• огурцы — 2 шт. (среднего размера);

• помидоры — 2 шт (крупные);

• лук репчатый — 1 шт. (средний);

• майонез — 3-4 ст. ложки;

• соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Мелко нарежьте крабовые палочки, огурцы, помидоры и лук.

2. В глубокой миске смешайте все нарезанные ингредиенты и тщательно перемешайте.

3. Добавьте майонез в смесь и продолжайте перемешивать до равномерного покрытия ингредиентов соусом. Регулируйте количество майонеза в зависимости от вкусовых предпочтений.

4. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешивайте салат еще раз, чтобы равномерно распределить приправы.

5. Переложите готовый салат в подходящую посуду. В качестве украшения при подаче можете использовать веточку зелени.

Классический рецепт с рисом, кукурузой и яйцом

Этот вариант приготовления салата с крабовыми палочками считается классическим. Вместо свежих огурцов в его рецептуре используются консервированная кукуруза, а вареный рис делает легкое блюдо более сытным.

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Ингредиенты:

• крабовые палочки — 300 г;

• рис — 80 г (примерно полстакана);

• яйца — 2 шт.;

• кукуруза консервированная — 1 банка;

• зелень (петрушка, зеленый лук, укроп) — по вкусу;

• майонез — 80-100 г;

• соль и перец — по вкусу;

• лимонный сок — 1 ст. ложка (по желанию).

Способ приготовления:

Отварите рис, чтобы он был рассыпчатым.

2. Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите.

3. Нарежьте яйца и крабовые палочки небольшими кубиками.

4. Добавьте кукурузу, соль и — по желанию — измельченную зелень.

5. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте. В качестве украшения можете можете использовать веточку петрушки.

Крабовый салат из натуральных крабов

В этом рецепте используется натуральное крабовое мясо, но сочетание ингредиентов не слишком напоминает оригинальный салат «Краб Луи». Этот вариант считается упрощенной версией американского блюда.

Ингредиенты:

• огурец — 4 шт. среднего размера;

• зеленый лук — 1 пучок;

• яйца — 3-5 шт.;

• майонез — 100 г;

• крабовое мясо (2 крупные фаланги или консервированное) — 500 г;

• соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Если вы используете не консервированное крабовое мясо, предварительно разморозьте краба и разрежьте каждую фалангу пополам и наискосок, аккуратно удалив несъедобные части. Отварите мясо в течение 10-20 минут в зависимости от размера фаланги.

2. Остудите крабовое мясо и нарежьте на кубики среднего размера.

3. Сварите яйца, остудите и мелко нарежьте. Так же мелко нарежьте огурцы и лук.

4. В подготовленной миске смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом, посолите и поперчите.

Салат из крабовых палочек, помидоров, сыра и перца

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С ростом популярности салата из крабовых палочек начали появляться оригинальные и довольно необычные рецепты, например, в блюдо начали добавлять сыр и болгарский перец.

Ингредиенты:

• помидоры — 1-2 шт.;

• красный болгарский перец — 1 шт.;

• сыр (твердых сортов) — 100 г.;

• чеснок — 2-3 зубчика;

• крабовые палочки — 250 г;

• майонез — 2 ст. ложки;

• соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте очищенные от семян помидоры, крабовые палочки и перец крупными толстыми брусочками. Все нарезанные ингредиенты смешайте в подготовленной посуде.

2. Натрите сыр на крупной терке и добавьте к нему измельченный чеснок и соль.

3. Добавьте натертый сыр с чесноком к нарезанным овощам и крабовым палочкам. Заправьте смесь майонезом и тщательно перемешайте.

Салат с крабовыми палочками, капустой, перцем и яблоком

Некоторые рецепты крабового салата предполагают использование фруктов. В блюдо можно добавить яблоко — оно сделает салат более сочным.

Ингредиенты:

• яблоко (желательно красное) — 1 шт.;

• лимонный сок — 1 чайная ложка;

• пекинская капуста — ½ кочана;

• болгарский перец — 1 шт.;

• крабовые палочки — 150 г;

• оливковое масло — 2 ст. ложки;

• соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Натрите очищенное яблоко на крупной терке, сбрызните лимонным соком и перемешайте (так оно не потемнеет). Удалять кожуру с яблока не обязательно.

2. Нашинкуйте пекинскую капусту, нарежьте болгарский перец длинной соломкой.

3. Из крабовых палочек сделайте тонкие полоски или нарежьте небольшими кусочками.

4. Все ингредиенты смешайте в миске. Добавьте к смеси масло, соль и перец, а затем тщательно перемешайте.

Крабовый салат с мидиями, капустой, перцем и соевой заправкой

Крабовые палочки отлично сочетаются с морепродуктами. Например, в блюдо можно добавить мидии и заправить салат не майонезом, а соевым соусом, что придаст закуске пикантности.

Ингредиенты:

• пекинская капуста — несколько листьев;

• салат Айсберг — несколько листьев;

• огурец — 1 шт.;

• болгарский перец — 1 шт.;

• мидии (в рассоле) — 100 г;

• чеснок — 1 зубчик;

• крабовые палочки — 100-150 г;

• оливковое или подсолнечное масло — 2-3 ст. ложки;

• соевый соус — 1 ст. ложка;

• лимон — ½ части;

• горчица — 1 чайная ложка;

• мед — 1 чайная ложка;

• соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Крупно нарежьте или порвите руками пекинскую капусту и салатные листья.

2. Нашинкуйте огурец, болгарский перец и крабовые палочки тонкой длинной соломкой.

3. Добавьте к овощной смеси мидии, измельченный чеснок.

4. Смешайте горчицу и мед для приготовления заправки. Продолжая помешивать, влейте масло и соевый соус, затем — сок лимона и приправы (по желанию).

5. Подготовленную заправку добавьте в основу для салата и тщательно перемешайте.

Салат с крабовыми палочками, ветчиной и яблоком

Ветчина и орехи — довольно неожиданные ингредиенты для крабового салата, но сочетание получается интересным. Эту вариацию салата лучше выкладывать слоями.

Ингредиенты:

• крабовые палочки — 200 г;

• яйца — 3-4 шт;

• ветчина — 200 г;

• грецкий орех — 100 г;

• яблоко — 1 шт;

• майонез — 100 г;

• соль и перец — по вкусу;

• чеснок — 1 зубчик (по желанию);

• творожный сыр и обычный сыр — 90-100 г.

Способ приготовления:

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Натрите белки и желтки по отдельности на крупной терке.

2. Крабовые палочки и ветчину нарежьте небольшими кусочками (крабовые палочки можете порвать руками на тонкие полоски). Измельчите орехи.

3. Очистите яблоко от кожуры и натрите на крупной терке. Также натрите сыр мягких сортов.

4. Смешайте творожный сыр с натертым. По желанию можете добавить измельченный зубчик чеснока.

5. Выложите салат слоями: сыр, желтки, крабовые палочки, яблоко, ветчина, белки и орехи. Каждый слой, кроме последнего, смазывайте майонезом.

Крабовый салат с корейской морковью и сыром

Крабовому салату можно добавить остроты и пикантности с помощью корейской морковки.

Ингредиенты:

• яйца — 2-3 шт.;

• крабовые палочки — 200 г;

• сыр — 150 г;

• морковь по-корейски — 200 г;

• зелень (петрушка, укроп и так далее) — по желанию;

• соль и перец — по вкусу;

• майонез — 80-100 г.

Способ приготовления:

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца, крабовые палочки и сыр небольшими кусочками. Добавьте все нарезанные ингредиенты в подготовленную посуду.

2. Если корейская морковь достаточно длинная, то порубите ее. Добавьте к заготовленной основе салата.

3. По желанию нашинкуйте зелень и добавьте к салату.

4. Тщательно перемешайте все ингредиенты и заправьте майонезом и снова перемешайте.

Что еще можно добавить в крабовый салат для вкуса

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Можно самостоятельно экспериментировать со вкусами и добавить в крабовый салат необычный ингредиент или заменить им какую-то составную часть рецепта.

• Морепродукты. Вместо крабовых палочек можно использовать свежие креветки, крабовое мясо или лосось. Это придаст более интенсивный морской вкус.

• Греческий йогурт или соус тартар. Замените часть или весь майонез греческим йогуртом для более легкого и освежающего вкуса. Можно также использовать соус тартар для добавления пикантности.

• Орехи. Чтобы получить необычную текстуру, добавьте в салат дробленые грецкие орехи, миндаль или кешью.

• Авокадо. Добавьте нарезанное авокадо для кремовости и нежности. Его мягкий вкус прекрасно сочетается с крабовым салатом.

• Сыры мягких сортов. Попробуйте добавить в крабовый салат небольшие кусочки мягкого сыра, например феты или козьего.