Что подарить человеку, у которого все есть: оригинальные идеи подарков-впечатлений Идеи подарков состоятельным и успешным людям, у которых все есть

Подарок — знак внимания и уважения. Хочется, чтобы он пришелся по душе тому, кого вы собираетесь поздравлять с днем рождения или другим праздником. Но бывает, что выбор презента становится проблемой. Например, когда речь идет о состоятельном знакомом или близком, который не гонится за материальными благами. Что подарить человеку, у которого все есть, «Газете.Ru» подсказала психолог Ольга Романив.

Как выбрать подарок человеку, у которого все есть

Выбрать подарок для человека, у которого есть все, — обычно непросто. Неважно, идет ли речь о состоятельном друге или начальнике, который может себе позволить купить практически что угодно, или о застенчивом родственнике, который отмахивается от вас за фразой «ничего не нужно, все есть». Если конкретных идей подарка нет, а порадовать человека в день рождения или по другому поводу хочется, нужно в первую очередь ориентироваться на его увлечения, характер, хобби и интересы, выбирать то, что способно «зажечь» его глаза и вызвать неподдельный интерес, отметила в беседе с «Газетой.Ru» семейный психолог Ольга Романив.

«Изучите личность и интересы одариваемого. Возможно, данный совет покажется чересчур банальным, но в любом случае именно с этого и стоит начинать выбор подарка. Обратите внимание на увлечения, привычки, образ жизни того, кому вы хотите сделать сюрприз. Что он любит делать в свободное время? Какие темы его больше всего интересуют? Вспомните, какой новой вещицей он хвастался в вашем присутствии. Можно призвать на помощь друзей, коллег и домочадцев», — посоветовала она.

Также понять, что интересно виновнику торжества, можно, например, по его социальным сетям, или вспоминая моменты вашего живого общения. По возможности, дарите то, что вызовет яркие эмоции, а не просто предметы. Как правило, чувства и впечатления запомнятся на долгий срок.

Так, родным и близким можно подарить что-то памятное, например, фотоальбом с вашими авторскими подписями и рисунками.

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Можно показать заботу и подарить сертификат на массаж или в спа, на флоатинг, где нужно лежать в невесомости и расслабляться, в комнату антистресса, где можно все крушить, и даже сессию с профессиональным коучем.

Что подарить близким и родственникам: 10 идей подарков-впечатлений

Основная сложность выбора презента для близкого человека или родственника заключается в том, что вы дарите им что-то каждый год. Фантазия рано или поздно иссякнет, и в ход неизбежно пойдут самые банальные идеи вроде подарочных наборов.

Тут хорошей идеей будет дарить родным не просто физические предметы, а впечатления и эмоции , которые надолго запомнятся адресату.

«Помимо материальной составляющей, большую ценность могут представлять подарки, несущие особое эмоциональное значение. Это могут быть фотографии или арт-объекты, напоминающие о важных событиях или моментах жизни, памятные сувениры, связанные с общими воспоминаниями, смонтированный из старых видео мини-фильм. Такие презенты будут по-настоящему ценными и запоминающимися», — уточнила психолог.

1. Печенье с предсказаниями, сделанное вручную

Такое печенье довольно легко приготовить: оно состоит из яичных белков, муки, сахара и сливочного масла. Но главная составляющая подарка — предсказание или памятная фраза внутри. Нарежьте небольшие полоски бумаги и напишите на них позитивные пожелания или «пророчества». Желательно, чтобы они были адресными и персональными. Приготовьте печенья с предсказаниями, согласно рецепту, упакуйте все в красивую коробку, которую можно приобрести в магазинах для кондитеров, и дополните ее открыткой.

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Подарки, сделанные своими руками, всегда особенные. Они будут особенно приятны родственникам и близким людям.

2. Генетический тест

Такой тест считывает ДНК и дает характеристику по ряду параметров: происхождение, гаплогруппа большая общность людей, которые имеют одного предка, этническая принадлежность предков и т. д. Он будет отличным подарком тому, кто интересуется своей родословной.

Чтобы пройти такой тест не нужно ехать в больницу: получатель подарка собирает образец слюны или мазок клеток со внутренней поверхности щеки, а затем отправляете с курьером в лабораторию. Там анализируют определенные фрагменты ДНК из биоматериала, и в течение примерно четырех-шести недель выдают результат.

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3. Сертификат на посещение мастер-класса

Если адресат — близкий человек, то вы точно знаете про его увлечения и хобби. Можно подарить ему яркие впечатления или помочь приобрести новые навыки. Например, сертификат на мастер-класс по рисованию оценят творческие натуры и любители искусства. Можно совместить приятное с приятным и выбрать курс, где рисование совмещено с дегустацией вина — такие тоже есть.

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Любителям более экстремальных занятий можно подарить участие в мастер-классе по управлению танком. Существуют тренировочные военные базы, которые дают такую возможность. Не спешите думать, что для женщин такой подарок не подойдет — часто девушки управляют тяжелой техникой более увлеченно, нежели мужчины.

4. Частный урок на музыкальном инструменте

Для тех, кто увлекается музыкой, но не занимается ей профессионально, подойдет частный урок на музыкальном инструменте на выбор. Разученная на таком занятии мелодия или песня теперь будет ассоциироваться с вами.

5. Интерактивный квест

Популярность квестов не утихает уже много лет. Такой подарок будет отличным поводом сплотить компанию в день рождения. Многие организаторы квестов могут разработать персонализированную викторину, посвященную человеку или определенному событию. Если вы подарите имениннику квест в его честь, а все гости будут задействованы в игре, такой подарок надолго запомнится адресату.

6. Дегустация вина

Поездка на винодельню в сопровождении сомелье, который проведет дегустацию и расскажет об особенностях разных сортов напитка, подойдет и ценителям, и тем, кто не слишком хорошо разбирается в вине, но время от времени его пьет. Если виноделен поблизости нет — не проблема. Мероприятия с профессиональным оцениванием благородных напитков можно найти практически в любом крупном городе.

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7. Сертификат в спа-салон

Подарите близкому человеку несколько часов для себя любимого. Почти каждый спа-салон предлагает несколько видов программ, что позволяет подобрать доступную по цене и подходящую по содержанию: с массажем ароматическими маслами или горячими камнями, хамамом или кедровой бочкой. Если вам позволяет бюджет — подарите сертификат для двоих, чтобы адресат отдыхал не в одиночку.

8. Романтический ужин в ресторане небоскреба

Такой подарок-впечатление можно преподнести своей второй половинке. Нужно только, чтобы в вашем городе или там, где вы окажетесь в день торжества, были небоскребы. Романтический ужин в ресторане на высоком этаже с красивым видом станет отличным сюрпризом и запомнится надолго.

9. Индивидуальная или семейная фотосессия

Профессиональная фотосессия — хорошая идея для подарка тому, у кого все есть. Качественные фотографии, на которых одариваемый получился идеально, помогут сохранить приятную память надолго. Можно нанять на несколько часов профессионального фотографа, а можно купить сертификат, в который включены услуги стилиста и визажиста или костюмера и гримера, которые помогут создать оригинальный образ.

10. Поход в комнату, где можно все крушить

Если у именинника выдался не самый удачный год, то уместно подарить сертификат в антистресс-комнату. Там можно легально выплеснуть накопившуюся негативную энергию и злость: бить посуду, крушить мебель и технику кувалдой или битой, рвать книги и т.д.

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Что можно подарить богатому мужчине

Подарок знакомому мужчине, у которого все есть, подобрать на первый взгляд непросто. Но есть немало интересных вариантов. Можно приобрести оригинальную вещь, чтобы сюрприз по-настоящему запомнился, подчеркнула психолог Ольга Романив.

Если вы хотите подарить мужчине на день рождения или другой праздник что-то материальное, можно рассмотреть следующие варианты:

Коллекционный чай или кофе высокого качества. Желательно заранее узнать, что предпочитает мужчина, какие горячие напитки он любит. Этот подарок покажет ваш вкус и желание угодить.

Комплект эксклюзивных сигар, трубка, кальян или аксессуары для курения. Такой презент подойдет тем, кто любит побаловаться сигарами или не против кальяна. Но если нет уверенности в том, что мужчина это оценит, лучше не рисковать. Дkя убежденного зожника такой подарок будет неуместен.

Оригинальный френч-пресс для заварки чая или кофе. Для подарка лучше выбрать модель из латуни. Она долговечна, обычно качественно сделана и великолепно смотрится. Если вы хотите персонализировать подарок, то можно добавить гравировку — подходящую фразу, цитату или инициалы адресата.

Сертификат в парфюмерный магазин. Знакомому мужчине, который ценит хороший парфюм, можно подарить сертификат в парфюмерный магазин. Но не стоит покупать духи или туалетную воду по своим предпочтениям, ведь вкусы могут очень сильно отличаться. Также обратите внимание на цены в выбранном магазине, чтобы сертификат точно покрывал стоимость духов.

Персональный чехол на телефон. Если вы знаете, каким телефоном пользуется адресат, можно подарить ему именной чехол с гравировкой. Это достаточно бюджетный вариант, но при этом подарок будет персонализированным.

Если вам позволяют средства, можно подарить виновнику торжества более эксклюзивный подарок, который он, вероятно, не купит сам себе, обратила внимание собеседница «Газеты.Ru».

«Успешные и обеспеченные люди часто с легкостью могут купить себе любую вещь. Поэтому сделайте акцент на уникальности и эксклюзивности подарка. Это может быть авторская работа художника или мастера, редкое коллекционное издание, подарочный набор с эксклюзивным дизайном. Главное, чтобы вещь была по-настоящему уникальной и отражала ваше личное отношение к одариваемому», — подчеркнула психолог.

Если вы хотите подарить мужчине подарок-впечатление, можно рассмотреть следующие варианты:

полет на вертолете;



опыт вождения суперкара;



сертификат в тир;



вождение по настоящей гоночной трассе;



сертификат на картинг;



урок дайвинга;



урок на профессиональном авиатренажере для пилотов.

Для очень обеспеченных людей зачастую гораздо большую ценность представляют не вещи, а яркие впечатления и эмоции. Поэтому рассмотрите вариант подарить что-то из сферы развлечений, путешествий или новых увлечений. Это может быть билет на концерт, в театр, полет на воздушном шаре или в аэротрубе. Ольга Романив семейный психолог

Что нельзя дарить состоятельному человеку: 5 советов от психолога

Каждый человек имеет индивидуальные предпочтения, поэтому дать универсальный ответ сложно. Если ваши отношения формальны и не очень близки, стоит избегать подарков:

сомнительного качества;



с двусмысленными шутками, которые могут оскорбить, задеть или расстроить человека;



с религиозным смыслом, если вы не знаете отношения адресата к религии;



предметов одежды: слишком велик риск не угадать размер и задеть человека, переоценив его габариты;



некоторых категорий гардероба (галстуки, носки, нижнее белье и прочее);



мотивационных книг, посыл которых можно трактовать как обидный намек: «50 способов стать леди», «Как научиться общаться с близкими» и так далее.

Психолог Ольга Романив также порекомендовала не рассматривать пять категорий подарков, которые по правилам этикета лучше не преподносить.

1. Дорогие ювелирные украшения

Несмотря на то, что многие успешные люди любят изысканные и эксклюзивные украшения, дарить их стоит с большой осторожностью.

«Ювелирные изделия могут восприниматься как слишком навязчивый и вычурный подарок. Это же касается и часов: они стоят дорого, но не факт, что именно эта модель придется по душе», — обратила внимание психолог.

2. Предметы роскоши

В ту же категорию, по словам Романив, входят любые другие очень дорогие предметы класса «люкс». Этот тип презентов может неверно восприниматься как попытка «купить» расположение одариваемого.

«К тому же представляете досаду одариваемого, когда он понимает, что презент стоит баснословных денег, но именно ему не нужен», — отметила эксперт.

3. Деньги

Денежные подарки, даже в очень больших размерах, могут оскорбить успешного человека. Адресат, по словам психолога, может воспринять такой презент как неуважение к его финансовому статусу. Лучше выберите другой способ проявить внимание, подчеркнула Романив.

4. Предметы, требующие особого ухода

Обеспеченные люди, как правило, ценят свое время и комфорт. Поэтому дарить им вещи, которые потребуют много усилий и затрат на уход (дорогие экзотические растения, животные и так далее), стоит с осторожностью.

5. «Полезные» подарки

Психолог обратила внимание, что не стоит дарить предметы быта, технику и другие полезные вещи, даже если они высокого качества.

Успешные люди обычно сами прекрасно знают, что им нужно, и предпочитают выбирать это самостоятельно. Ольга Романив семейный психолог

Как красиво и правильно упаковать подарок

Не пренебрегайте упаковкой подарка. Это может быть яркая оберточная или стильная крафтовая бумага. Добавьте для привлекательности ленту и бант. Убедитесь, что упаковка выглядит аккуратно.

Если подарок предназначен начальнику, то можно выбрать для упаковки более строгие и глубокие цвета — темно-зеленый, коричневый, бордовый — или праздничную, но однотонную упаковку — золотистую, серебристую.

Для близкого человека можно выбрать упаковку его любимого цвета.

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Если вы решили подарить билеты в театр, на концерт или подарочный сертификат, упакуйте свой презент в специальный подарочный конверт.

Подарок можно сопроводить открыткой с личными пожеланиями адресату. Такое несложное действие будет приятно человеку и покажет ваше внимание.

«Главное в выборе подарка для человека, у которого все есть — это глубокое понимание его личности, интересов и предпочтений. Сочетание эксклюзивности, практичности и эмоциональной ценности поможет найти действительно достойный и запоминающийся презент. А избегая «запретных» категорий, вы, наверняка, избежите любых недоразумений. Главное здесь все-таки — показать человеку, что вы не просто зашли в магазин и купили первую попавшуюся вещицу, пусть даже очень дорогую, а реально приложили фантазию и усилия», — заключила психолог.