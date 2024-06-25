Янтарная кислота – копеечное средство на миллион? В чем ее польза и вред для организма Что такое янтарная кислота и как ее применяют: полезные свойства

Янтарная кислота — удивительное химическое соединение. Оно помогает аграриям увеличивать урожай, а спортсменам — готовиться к соревнованиям. А еще это проверенное средство для борьбы с похмельем. В организме янтарная кислота регулирует обменные процессы, помогая клеткам усваивать кислород и вырабатывать энергию. Люди принимают препараты на основе янтарной кислоты в надежде, что она поможет организму омолодиться и стать более выносливым. Есть ли в этом смысл, разбиралась «Газета.Ru».

Что такое янтарная кислота

На научном языке эта кислота называется бутандиовая. Впервые ее получили в XVII веке в процессе переработки природного янтаря (отсюда и неформальное название).

Позднее это вещество нашли во многих пищевых продуктах, растениях и у животных. Янтарная кислота содержится в ферментированных продуктах (йогуртах, кефире, простокваше, сыре, квашеной капусте), морепродуктах (особенно в устрицах), ржаных зернах, пивных дрожжах, свекле, винограде, крыжовнике и многих незрелых ягодах.

В организме человека янтарная кислота находится в виде анионов и солей — их называют сукцинатами (с латыни succinum переводится как «янтарь»). Кислота выступает промежуточным продуктом обмена веществ у людей: с ее помощью клетки эффективно поглощают кислород и вырабатывают другую кислоту под названием АТФ — источник энергии для организма.

В сухом виде янтарная кислота выглядит как бесцветное кристаллическое вещество без запаха. Ее производят химическим способом. В основном бутандиовую кислоту получают как побочный продукт производства янтаря, ископаемого топлива (углеводородов), других кислот.

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Применение янтарной кислоты в медицине

В 1960-е годы профессор Мария Кондрашова из Калининграда выяснила, что янтарная кислота (точнее, сукцинат) внутри организма усиливает обмен веществ и помогает повышать работоспособность и выносливость.

Вещество сначала даже засекретили, а партийные работники стремились получить янтарную таблетку, поскольку, приняв ее, можно было выпивать на банкетах, практически не пьянея.

Некоторые наркологи до сих пор рекомендуют это средство для того, чтобы ускорить переработку алкоголя и облегчить похмелье.

Сейчас янтарную кислоту можно купить в любой аптеке в таблетках, капсулах, саше, растворах для инъекций. Стоит она недорого: отечественные производители предлагают таблетки от 60 рублей за 10 штук, а 60 капсул зарубежного производства можно купить меньше чем за 500 рублей.

В основном все, что есть на аптечных полках с этим средством в составе, является БАД — биологически активной добавкой к пище, а не лекарственным препаратом.

То есть янтарной кислотой нельзя ничего вылечить.

Средства, богатые сукцинатами, используют профессиональные спортсмены, чтобы повысить свою выносливость, активизировать работу всех органов и систем и мобилизовать организм.

Исследования показывают, что янтарная кислота улучшает метаболизм в клетках головного мозга — правда, у крыс. У креветок янтарная кислота вызывала устойчивость к стрессовым условиям содержания.

Есть данные, что она обладает и антибактериальной активностью — но, опять же, эксперименты поводились либо на мышах, либо с куриным мясом, на поверхности которого раствор кислоты помог справиться с бактериями сальмонеллы.

Ученые изучают влияние янтарной кислоты на лечение острого лимфобластного лейкоза (рака крови) и воспалительных заболеваний кишечника. Все эти данные многообещающие, но пока получены в пробирках и распространять их на людей преждевременно.

Пытаться лечить этим средством анемии, сердечно-сосудистые заболевания, болезни ЖКТ и другие серьезные отклонения довольно опрометчиво. Его можно употреблять как добавку, но ни в коем случае не заменяя основное лечение .

Среди женщин после 40 лет янтарная кислота популярна как средство, якобы помогающее замедлить старение и угасание функции яичников (отсрочить наступление менопаузы). Но организм здоровой женщины в этом возрасте при правильном питании сам ежедневно производит янтарную кислоту в достаточном количестве — до 200 мг.

Янтарную кислоту обычно рекомендуют:

при высоких физических, психоэмоциональных, интеллектуальных нагрузках;



при утомляемости, сонливости и упадке сил;



при тревожных и депрессивных состояниях;



при головных болях и мигренях;



при воспалительных процессах в организме;



при похмелье.

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Список можно продолжать довольно долго, врачи часто рекомендуют препараты с янтарной кислотой при очень разных заболеваниях, рассматривая каждый случай индивидуально.

Но точно не стоит воспринимать янтарную кислоту как панацею. Это в первую очередь биодобавка, которую принимают в качестве вспомогательного средства.

Противопоказания для применения янтарной кислоты

Принимать препараты на основе янтарной кислоты не рекомендуют:

детям;



беременным и кормящим женщинам;



при глаукоме;



при гипертонии;



при стенокардии;



при ишемической болезни сердца;



при язве желудка.

Янтарная кислота способна снижать эффект от лекарственных препаратов , так что ее лучше пить отдельно. Перед применением этой добавки нужно проконсультироваться с врачом (даже если лекарств вы не принимаете).

Употребляя ее впервые, будьте осторожны: возможна аллергическая реакция.

Янтарная кислота в промышленности

Янтарную кислоту используют в пищевом производстве в качестве антиобледенителя, ароматизатора и регулятора кислотности (подкислителя E363).

Янтарная кислота входит в состав биоразлагаемых полимеров — придает эластичность некоторым материалам. Например, ее используют в производстве капроновых нитей.

Производные от бутандиовой кислоты вещества применяют в изготовлении красителей, средств для предохранения древесины от гниения, инсектицидов (средств для борьбы с вредителями).

Эфиры янтарной кислоты применяют в парфюмерной промышленности, чтобы придать цветочный запах. Янтарное масло может входить в состав зубной пасты и мыла.

Янтарная кислота в сельском хозяйстве

Янтарную кислоту используют как стимулятор роста растений, животных и бактерий. Она хорошо активирует ферменты, которые входят в состав многих удобрений.

Еще в 1960-х годах ученые выяснили, что если семена разных сельхозкультур обработать слабым раствором янтарной кислоты, то можно получить на 15-40% больше урожая. Это работает с кукурузой, хлопком, льном, соей, пшеницей, овсом, ячменем, морковь, сахарной свеклой и картофелем.

Все потому, что янтарная кислота повышает содержание хлорофилла в листьях и каротина в корнях, улучшает обмен веществ, ускоряет развитие корневой системы. В итоге растения не только быстрее растут, но и становятся более устойчивыми к засухам.

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Интересные факты о янтарной кислоте

Натриевую соль янтарной кислоты применяют в стационарах для пробуждения после наркоза и выведения из коматозного состояния.

В косметологии янтарная кислота используется при омолаживающих процедурах: сукцинаты совместно с гиалуроновой кислотой входят в состав «инъекций красоты». Считается, что она ускоряет обменные процессы в коже. Также ее используют в борьбе против акне, добавляют в средства для волос.

Вопреки расхожему мнению, янтарная кислота как средство для похудения, похоже, бесполезна, показало проведенное в 2020 году исследование американских ученых.