Цветочные принты, сумки в руках и кружева. Что предложили носить на Неделе мужской моды в Париже Трендами Недели мужской моды в Париже стали цветочные принты и прозрачные рубашки

На прошедшей в Париже Неделе мужской моды дизайнеры показали добротную одежду, которую действительно можно носить, и немного кружева. «Газета.Ru» выделила пять трендов сезона «Весна-лето» 2025 года.

Неделя мужской моды сезона «Весна-лето 2025» завершилась в Париже. Она прошла в непростых условиях: из-за подготовки к Олимпиаде гостям показов стало сложнее передвигаться по французской столице, поэтому многие сократили количество мероприятий в своем расписании. Тем не менее, профессионалами индустрии Неделя была признана удачной. Особенно редакторы модного глянца отметили показ-перформанс на 200 участников, организованный брендом Rick Owens — одетые в белые и прозрачные балахоны, в масках и драпировках, модели создавали ощущение действия библейского масштаба.

«Такие большие шоу-спектакли, как у Rick Owens, были потрясающи, — говорил изданию Vogue Business главный редактор журнала Esquire Майкл Себастиан. — У других была просто хорошая, добротная, носибельная одежда».

И действительно, если отставить в сторону авангардистские идеи Rick Owens или Comme Des Garcons, большинство участников Недели показали одежду, которую действительно можно носить. Расслабленные силуэты, кроссовки, свободные брюки, просторные плащи и пиджаки создавали ощущение, что мужчинам в будущем весенне-летнем сезоне предлагается как можно меньше стеснять себя одеждой. А вот попыток шокировать публику, вводя в коллекции элементы женского гардероба вроде корсетов, колгот и мини-юбок практически не было. Все было скромно и солидно, но не без изящества.

Черный цвет

close 100% Sacai, Dries Van Noten, Yohji Yamamoto Lyvans Boolaky/Getty Images/Global Look Press

В женской моде каждый сезон претендует на то, чтобы изобрести «новый черный». В мужской дизайнеры не мудрят: на подиумах доминировал старый добрый черный. Образы в стиле total black показали большинство участников Недели: показ Louis Vuitton открылся чередой из 20 мужчин в черном, бренд Y3 показал, как использовать этот цвет в спортивных образах, а Yohji Yamamoto сумел даже в совершенно черных луках сохранить ощущение свежести и легкости. Sacai, Kiko Kostadinov, Namesake, Dries Van Noten, System — все показали образы в цветах угля. Вывод: будущей весной мужчины могут носить любую одежду, если она — черная.

Сумки в руках

close 100% Louis Vuitton, Dior, Hermes Ik Aldama/Global Look Press

Выбор сумки для мужчины — это всегда проблема. Многие предпочитают и вовсе отказываться от этого аксессуара, если носят с собой лишь ключи и кредитку. Но что выбрать тем, у кого с собой вещей побольше? На весну 2025 года дизайнеры предлагают заимствовать идеи из женского гардероба. Если она может ходить с объемной Louis Vuitton или Hermes в руке, то почему не может он?

Кстати, размер не всегда имеет значение. Dior допускает и небольшую сумочку. Главное — нести ее, сжимая ручку в ладони.

Прозрачное

close 100% Dries Van Noten, Yohji Yamamoto, Taakk Ik Aldama/Global Look Press

В этом сезоне дизайнеры пощадили простых незамысловатых мужчин, не готовых примерять мини-юбки и кроп-топы (пара длинных широких юбок не в счет, поскольку такие не стыдно будет надеть любому шотландцу). Однако кое-какие элементы женской моды все же на подиумы просочились. В частности — прозрачные ткани.

Слегка просвечивающиеся или совсем прозрачные рубахи, кафтаны, балахоны и даже брюки представили Dries Van Noten, Taakk, Hermes, Louis Vuitton, Yohji Yamamoto и Kenzo. А также бельгийский дом Walter Van Beirendonck — в клоунском варианте, годящемся только для шоу.

Шорты до колен

close 100% Wooyoungmi, Hed Mayner, Dior Ik Aldama/Global Look Press

В будущем сезоне мужские шорты ощутимо вырастут в длине — до колена, чуть выше или ниже колена. В ширине, в большинстве случаев, тоже: шорты будут, в основном, свободными, просторными, и это касается не только спортивных вариантов, но и костюмных, которых на этой Неделе было много.

Отдельные бренды, впрочем, как южнокорейский Wooyoungmi, предложили шорты чуть более облегающие, чем все остальные. Но все равно — длинные.

Кружево, цветы, бант

close 100% Louis Vuitton, Hermes, Taakk Ik Aldama/Global Look Press

Совсем без женственности мужские коллекции не обошлись, однако характерные для дамского гардероба элементы декора использовались модельерами аккуратно и расчетливо, в качестве приправы. Дальше всех со своим гипюровым пальто зашел японский бренд Taakk — его в 2014 году основал японский модельер Такуя Морикава, проработавший до этого восемь лет на Дом Issey Miyake.

Остальные бренды пошли по классике. Цветочный принт, вышивка, растительные орнаменты — и блуза с бантом у Louis Vuitton.