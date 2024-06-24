Как убрать запах из холодильника: 3 эффективных и проверенных способа Неприятный запах из холодильника: как от него быстро избавиться и выбрать эффективное средство

Неприятный запах в холодильнике может стать серьезной проблемой — им пропитываются свежие продукты, а при открытии дверцы «аромат» заполняет кухню. Чем дольше откладывать уборку, тем сложнее будет избавиться от запаха, который может остаться на долгие месяцы. Чем мыть холодильник, чтобы вывести неприятный запах, и какие средства помогут быстро решить проблему — в материале «Газеты.Ru».

Почему в холодильнике появляется запах

Появление посторонних и неприятных запахов в холодильнике может быть вызвано несколькими причинами. Самая очевидная из них — испорченные продукты или готовая еда с истекшим сроком годности. Источником сильного запаха могут быть и свежеприготовленные блюда. Если не хранить их в герметичных контейнерах, довольно быстро может пропахнуть весь холодильник.

Помимо просроченных продуктов, причиной неприятного запаха в холодильнике может стать:

Засорение дренажного отверстия. Наличие системы отвода скапливающейся влаги характерно для холодильников капельного типа. Если владельцы не обращают внимания на ее состояние, со временем отверстие для стока воды, образовавшейся на задней стенке холодильника, может забиваться пылью, грязью или частицами продуктов. Это приводит к появлению неприятного запаха внутри. Во избежание этой неприятности стоит периодически проверять и прочищать не только дренажное отверстие, но и емкость для сбора воды.

Появление плесени. Она возникает, когда холодильник редко и плохо моют. Если на полках остаются и долго не убираются следы от пролитых жидкостей и остатков пищи, то в скором времени может разрастись и плесень. Самое характерное место для этого — уплотнительные резинки. Плесень часто становится причиной неприятного запаха, а избавиться от нее довольно сложно, поэтому нужно поддерживать чистоту в холодильной камере и протирать полки хотя бы раз в неделю.

Новый холодильник. Тяжелый «химический» запах может появиться в новом холодильнике, и если после покупки хозяева как следует не вымыли камеры.

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Как правильно мыть холодильник

Прежде чем приступить к избавлению от неприятного запаха, необходимо правильно подготовить холодильник. Перед влажной уборкой нужно обязательно отключить холодильник и разморозить его. Неважно, какой прибор отмывается: старый или современный.

Уберите все продукты из холодильника и морозильной камеры. Качественную уборку возможно провести только при полностью освобожденных камерах. Даже если в них хранятся соусы в емкостях с плотно притертыми крышками, запечатанные рыбные и мясные консервы, закрытые пакеты с с соком — все это должно покинуть места хранения.

2. Тщательно помойте все полки и ящики. Даже если они кажутся чистыми. Полки, ящики и лотки нужно достать, каждую емкость и поверхность хорошо вымыть мыльным раствором, протереть сухой салфеткой и полностью высушить. Мокрые полки и ящики лучше не вставлять обратно в холодильник.

3. Помойте холодильную и морозильную камеру. Помимо ящиков, необходимо полностью промыть камеру холодильника. Загляните во все уголки и не оставляйте без внимания стенки и боковые панели, чтобы устранить неприятный запах. В зависимости от его стойкости можно использовать различные средства. Это могут быть специальный гель, жидкость для мытья посуды или народные средства (подробнее о них расскажем ниже).

4. Промойте сливное отверстие. Для этого можно воспользоваться ватной палочкой или одноразовым шприцем. При втором варианте в него нужно набрать используемый для очистки раствор, вставить в отверстие и ввести состав. Повторить процедуру 2–5 раз. Затем таким же способом надо ввести в отверстие чистую воду. Грязь и неприятный запах, если он исходил от сливного отверстия, будут ликвидированы.

5. Проветривание и просушка. Это обязательная процедура после мытья холодильной камеры и морозильника. На проветривание и просушку потребуется не менее часа. Затем можно ставить все продукты на прежние места и включать холодильник.

Как избавиться от стойких запахов в холодильнике: 3 лучших способа

Самый эффективный и безопасный способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике — использовать во время уборки растворы уксуса, нашатырного спирта или лимонной кислоты.

Важно При уборке холодильника надевайте резиновые перчатки. Небольшие царапины, раны или трещины на коже при попадании уксуса, спирта или лимонной кислоты могут вызвать сильный дискомфорт, а также очень сушат кожу.

Уксус

Уксус помогает нейтрализовать любые едкие и неприятные запахи, которые со временем впитались в пластик холодильной камеры. Это эффективное средство справится с проблемой, даже если в холодильнике протухли продукты.

Чтобы уксус не повредил покрытие бытовой техники, нужно сделать слабоконцентрированный раствор.

Разведите столовую ложку уксуса в стакане воды объемом 250 мл. Далее смочите мягкую ткань в полученном растворе и обработайте все стенки и поддон холодильника. Не рекомендуется протирать уксусным раствором уплотнители , чтобы не испортить их. Для очистки резиновых элементов подойдут другие средства, например, нашатырный спирт.

После мытья проветрите холодильник в течение нескольких часов.

Нашатырный спирт

Этот способ также отлично убирает даже сильные запахи. Для приготовления средства необходимо разбавить спирт водой в соотношении 1:2. Получившимся раствором нужно протереть полки, стенки и морозильные камеры холодильника с помощью тряпки или марли.

Для очищения труднодоступных мест, например, резиновых бортов, можно воспользоваться ватной палочкой. Средство помогает убить патогенные микроорганизмы, поэтому, протирая труднодоступные места в холодильнике, вы уменьшаете риски появления плесени в камерах.

После обработки камер, ящиков и лотков необходимо протереть внутренние поверхности холодильника водой, чтобы смыть остатки спирта.

Затем, чтобы выветрить резкий запах нашатырного спирта, нужно оставить дверцы холодильника открытыми на целые сутки. Если такой возможности нет, то оставьте холодильник открытым хотя бы на ночь.

Лимонная кислота

Раствор лимонной кислоты — одно из наиболее эффективных средств борьбы с запахом рыбы.

Для приготовления раствора добавьте две чайные ложки порошка лимонной кислоты в стакан объемом 250 мл, залейте содержимое теплой водой и тщательно размешайте. Затем получившимся раствором промойте все поверхности, стенки, поддон и ящики холодильника.

Лимонная кислота в отличие от уксусного и спиртового растворов имеет менее едкий запах, поэтому проветривать холодильник можно не так долго. Для полного устранения запаха хватит примерно часа.

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Еще одно полезное средство для мытья холодильника — пищевая сода. Она поможет отмыть даже застарелые пятна, убрать неприятный запах и возвратить поверхностям изначальную белизну. Можно также встретить рекомендации использовать зубную пасту. Ее наносят на загрязненные поверхности, оставляют на полчаса и удаляют влажной салфеткой. Она нейтрализует несильный запах, но считается не очень действенной, если запах застоялся.

Как быстро вывести запах, если нет времени на полноценную уборку

Если нет времени тщательно мыть холодильник, можно воспользоваться другими способами поддержания свежести. Неприятные ароматы эффективно поглощаются абсорбентами. В этом качестве могут выступать и народные, и специальные покупные средства.

Народные средства

Чайные пакетики. Разложите неиспользованные пакетики чая на разных полках холодильника. Также не стоит забывать о закрытых отсеках. Это средство помогает перебить посторонние запахи и освежить пространство. Нужно менять чайные пакетики раз в неделю .

Кофейные зерна. Аромат кофе отлично справляется с нейтрализацией слабого неприятного запаха в холодильнике. ​​Положите немного кофейных зерен, молотого кофе или кофейной гущи в небольшую миску и оставьте их в холодильнике на несколько дней .

Черный хлеб. Для избавления от посторонних запахов нужно разложить кусочки черного хлеба на полках холодильника. Этот способ эффективно помогает нейтрализовать запах чеснока.

Овощи и фрукты. Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, можно нарезать сырой картофель, лук, яблоко или лимон на дольки. После этого фрукты и овощи нужно поместить в холодильник.

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каждые 2–3 дня в среднем необходимо менять натуральные адсорбенты в холодильнике

Современные магазинные средства

Специальные нейтрализаторы запаха. Такие средства способны избавить холодильник от посторонних ароматов. Нейтрализаторы можно приобрести в хозяйственных магазинах или на маркетплейсах. Срок службы обычно составляет 1–2 месяца.

Озонаторы. Эти специальные устройства уничтожают патогенные микроорганизмы, которые вызывают неприятный запах. Также озонаторы помогают избавиться от плесени и продлить срок годности продуктов.

Саше с силикагелем. Можно приобрести специальные устранители и впитыватели запаха для холодильника или воспользоваться пакетиками с силикагелем, которые, как правило, кладут в коробки с обувью. Менять саше нужно каждые две недели.

Профилактика появления неприятного запаха в холодильнике

Чтобы предотвратить возникновение неприятного запаха в холодильнике, нужно:

Каждый день проверять сроки годности и свежесть продуктов, своевременно избавляться от испортившейся еды.

Не ставить в холодильник горячую посуду, так как это провоцирует появление конденсата. Важно помнить, что повышенная влажность — это благоприятная среда для размножения плесени и грибка.

Помнить о сроках хранения блюд. Например, закуски или салаты с майонезом следует хранить в холодильнике не более суток, свежие мясо и рыбу — до 72 часов.