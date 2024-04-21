Таинственное исчезновение в горах: история «воскресшего» в России немецкого миллиардера

Пару дней назад в СМИ всплыло имя Карла-Эривана Хауба, исчезнувшего шесть лет назад во время похода к горе Маттерхорн в Швейцарии. Журналисты напомнили о прошлогоднем расследовании, когда появились предположения, будто предприниматель жив и находится в Москве. «Газета.Ru» рассказывает историю семьи миллиардера, а также его пропажи и «воскрешения».

На этой неделе российские и зарубежные СМИ заговорили о грандиозном скандале. Немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба, пропавшего в Альпах в 2018 году, «обнаружили» в Москве, где он якобы проживает со своей любовницей Вероникой Ермиловой. О том, что предприниматель подстроил свою гибель шесть лет назад, заявили журналисты издания Stern и телеканала RTL. В распространенном мировой прессой расследовании авторы, в частности, утверждали, что в 2021 году Карл-Эриван Хауб был замечен камерами наружного наблюдения в Москве, хотя в том же году был признан мертвым Окружным судом города Кельна.

История пропавшего миллиардера

Представитель одной из богатейших семей Германии, глава холдинга Tengelmann Group (его основной актив — сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI) Карл-Эриван Хауб пропал в возрасте 58 лет в Альпах. В апреле 2018 года, через месяц после смерти своего отца, он отправился в лыжный поход к горе Маттерхорн в Швейцарии. В последний раз его видели поднимающимся на гору в одиночестве — позже его инструктор заявил, что ему показалось это странным, ведь Карл-Эриван Хауб серьезно относился к безопасности и подготовке к походам. В отель предприниматель так и не вернулся. После шести дней безуспешных поисков миллиардера — или хотя бы его тела — спасатели прекратили операцию. У бизнесмена остались жена и двое детей. Управление компанией с 75 тыс. сотрудников перешло к его брату Кристиану.

close 100% Кристиан Хауб, 2024 год Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Это то, что сообщалось официально. Однако журналисты Stern и RTL утверждают: Карл-Эриван Хауб якобы проживает в Москве со своей любовницей Вероникой Ермиловой.

Ей он будто бы звонил 13 раз в течение трех дней до исчезновения, и разговоры длились по часу. Это якобы должно доказывать, что Хауб планировал инсценировать гибель с помощью Ермиловой.

Веронику Ермилову — на тот момент владелицу ивент-агентства в Санкт-Петербурге — журналисты назвали сотрудницей ФСБ. Они сообщили, что «она может работать на внутренние российские спецслужбы», хотя и подчеркнули, что «доказать это невозможно». Косвенным доказательством они посчитали, однако, тот факт, что Хауб и Ермилова регулярно оказывались в одном месте в одно время.

«В июле 2008-го оба были в Москве и Сочи в течение нескольких дней… В мае 2009-го оба ездили в одну и ту же ночь из Москвы в Санкт-Петербург в разных купе. Билеты покупались в одно и то же время одним и тем же человеком», — написали расследователи. В список совместных путешествий также якобы вошли поездки в Омск (2010), Сочи (2011), Баку (2014), Москву (2015 и 2017). Отмечается, что на романтические путешествия это было не похоже.

Примечательно, что расследование было опубликовано еще в мае 2023 года. Однако полноценно обратили на него внимание только сейчас — в связи с тем, что прокуратура Кельна заподозрила Кристиана Хауба, брата пропавшего Карла-Эривана Хауба, в даче ложных показаний. Согласно жалобе, поданной в прокуратуру, в 2021 году Кристиан Хауб солгал, заявляя, будто нет никаких подтверждений тому, что его брат жив. Сам Хауб-младший отвергает все обвинения.

На фоне возникшего интереса к этой истории 44-летняя жительница Москвы Вероника Ермилова, которую немецкие СМИ назвали любовницей Хауба и сотрудницей ФСБ, заявила российским журналистами, что Stern и другие издания распространили ложную информацию о ней.

«Я не живу вместе с миллиардером, это все какой-то фейк непроверенный. <...> Я считаю, что это какое-то непонятное расследование какого-то канала, который решил, что он сбежал ко мне в Москву. Я замужем, никто ко мне не сбегал», — рассказала Ермилова «Известиям».

Она пояснила, что была знакома с Хаубом по работе, поскольку ее ивент-агентство сотрудничало с Tengelmann Group.

Чем известна семья Хауб

Исчезнувший Карл-Эриван Хауб — представитель богатейшей семьи Германии, основу состояния которой заложил в конце XIX века еще его прапрадед Вильгельм Шмиц. Именно он основал в 1867 году торговую компанию по продаже колониальных товаров Tengelmann. Торговля кофе и какао со временем разрослась, и компания превратилась в огромный холдинг, остающийся и до сих пор семейным бизнесом.

close 100% Канцлер Германии Ангела Меркель с Карлом-Эриваном Хаубом (слева), Георгом и Кристианом Хаубом, 2009 год imago images/Sven Simon/Global Look Press

Обязанности управления компанией переходили с XIX века от отца к детям. Вильгельму Шмицу наследовали его сын Карл Шмиц-Шолль-старший и его брат Вильгельм. Последний, впрочем, в начале XX века отделился и основал собственную кондитерскую фабрику. А вот Карл Шмиц-Шолль — старший скончался в 1933 году, оставив компанию сыну Карлу Шмицу-Шоллю — младшему и дочери Элизабет, в замужестве — Хауб.

В том же 1933 году Шмиц-Шолль — младший вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а заодно и в ее военизированное формирование, известное как СС. Этот факт не скрывают даже на официальном сайте компании — объясняется, что глава Tengelmann сделал это не потому, что ему были близки взгляды национал-социалистов, а чтобы сохранить компанию при новом режиме. Защиту обеспечивали финансовые вливания в партию.

С началом Второй мировой войны Tengelmann не осталась в стороне от военных действий — компания начала поставлять продукты вермахту и даже разработала для немецких солдат специальные пайки.

За это Шмиц-Шолль — младший был удостоен креста «За военные заслуги». В 1945 году глава компании был интернирован американцами и два года провел в лагере, где подвергся процедуре денацификации. В 1948-м его перевели из категории III — «второстепенные нацистские преступники», в более легкую категорию IV — «попутчики». Карл Шмиц-Шолль — младший был освобожден и вернулся к своей работе во главе Tengelmann. Он скончался в 1969 году, не оставив потомства, так что руководство компанией перешло к Эривану Хаубу, сыну Элизабет Хауб, которая к тому времени увлеклась благотворительностью и основала фонд защиты окружающей среды.

close 100% Эриван Хауб (справа) и его сын Карл-Эриван Хауб, 1998 год Oliver Multhaup/dpa/picture-alliance/Global Look Place

Эриван Хауб прожил до 85 лет — он скончался в марте 2018 года, за месяц до исчезновения старшего сына. К тому моменту он обладал состоянием в размере $6,4 млрд. Хауб был американофилом — большую часть жизни он прожил в США, в городе Такома, штат Вашингтон, где и родились его сыновья Карл-Эриван, Георг и Кристиан. Он коллекционировал американское искусство — особенно любил произведения представителей коренных народов США, — спонсировал Художественный музей Такомы, где в честь него и его жены названо отдельное крыло, и в какой-то момент даже оказался на шестом месте среди богатейших людей США. Скончался он на собственной ферме в Вайоминге.

Что касается самого Карла-Эривана Хауба, то с 1989 года он был женат на Катрин Хаубольд, у пары есть двое детей-близнецов. Семейный холдинг он возглавлял с 2000 года.