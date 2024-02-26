Из деревни на подиумы. Вся эволюция джинсов — от XIX века до нашего времени История джинсов: как они изменились за 150 лет

26 февраля исполнилось 195 лет со дня рождения человека, с именем которого ассоциируется самый необходимый элемент современного гардероба. Ливай Страусс, эмигрировавший из Германии в середине позапрошлого века, стал основателем компании, благодаря которой по миру начали распространяться джинсы. «Газета.Ru» рассказывает, как крепкие брюки из нимской саржи переместились из шкафов золотоискателей и фермеров на модные подиумы и рекламные плакаты.

1870-е

close 100% Самые старые сохранившиеся джинсы Levi Strauss & Co

Днем рождения джинсов считается 20 мая 1873 года. В тот день Ливай Страусс, торговец из Сан-Франциско, и его деловой партнер, портной Джейкоб Дэвис, получили патент на изготовление прочных брюк из нимской саржи — ткани саржевого плетения, окрашенной в цвет индиго, — снабженных металлическими заклепками. Тканью из французского города Ним торговал Страусс, а Дэвис был его покупателем, придумавшим шить для золотоискателей Калифорнии особенно прочные брюки. Впоследствии ткань получила международное название «деним» (укороченное название serge de Nimes, то есть нимской саржи). Брюки же стали джинсами по названию похожей ткани, которую привозили из итальянской Генуи.

В 70-е годы XIX века компания Страусса и Дэвиса начала производить джинсовые комбинезоны. Первые же джинсы она выпустила в 90-е годы позапрошлого столетия.

1930-е

close 100% Jay P. Morgan/Getty Images

Поначалу джинсы носили люди, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, — из гардероба золотоискателей прочные штаны переместились на фермы. Там их использовали не только мужчины, но и женщины — в 1934 году Levi's выпустили модель с припиской «Lady», подогнанную под женскую фигуру. Так жены и дочери фермеров, которые до той поры носили мужские брюки, получили свою собственную линию. К слову, именно из-за женщин на джинсах, которые поначалу застегивались только на пуговицы, появилась молния — им пуговицы не нравились.

1950-е

close 100% Кадр из фильма «Бунтарь без причины» (1955) Warner Bros.

К концу 40-х джинсы начали воспринимать уже не как рабочую одежду, а как брюки для отдыха — этому поспособствовало большое количество денима, сохранившегося на складах. Тогда же, в 40-е, с этими штанами познакомилась Европа — джинсы сюда привезли американские военные.

После Второй мировой войны джинсы стали униформой бунтарей — они позволяли демонстрировать свободолюбие и стремление опровергать устои. Случилось это не без помощи Голливуда: амбассадорами были, в частности, Джеймс Дин из картины «Бунтарь без причины» и Марлон Брандо из «Дикаря». Образ усиливала кожаная куртка. В некоторых учебных заведениях США даже вводили запрет на джинсы, обвиняя их поклонников в аморальном поведении.

1960-е

close 100% Кадр из фильма «Стычка в ночи» (1952) Wald/Krasna Productions

В конце 50-х и начале 60-х джинсы обрели популярность и у женщин. И снова благодаря кино: в брюках из денима появлялись, например, Мэрилин Монро и Брижит Бардо. К концу десятилетия джинсы — расклешенные, с вышивкой и бахромой — плотно вошли в гардероб последователей движения хиппи и вновь начали символизировать бунтарство и тягу к свободе.

1970-е

close 100% Актриса и певица Джейн Биркин, 1970 год Getty Images

В 70-е расклешенные джинсы носили уже все — включая голливудских знаменитостей Фару Фоссет и Лорен Хаттон, далеких от движения хиппи солистов группы ABBA и звезду французского кино Джейн Биркин. Низкая талия, широкий ремень, расширенный низ считались высшим проявлением сексуальности и раскрепощенности.

1980-е

close 100% Актриса Брук Шилдс в рекламе джинсов Calvin Klein в 80-е Calvin Klein

В 80-е джинсы наконец проникли в студии больших модельеров — во главе этого тренда стал американский дизайнер Кэлвин Кляйн. На рекламном плакате его линии джинсов, для которого снялась в то время 15-летняя Брук Шилдс, говорилось: «Знаете, что там между мной и моими «келвинами»? Ничего!» Сексуализированная реклама брюк вызвала скандал в американском обществе — однако сам Кэлвин Кляйн был уверен, что нашел путь к успеху. «Джинсы — это секс. Чем они теснее, тем лучше продаются», — утверждал он.

Джинсы стали не только сидеть «в облипку» — они еще и утратили свой фирменный цвет «индиго». Настала эпоха «варенок».

1990-е

close 100% Принцесса Диана и министр иностранных дел Республики Ангола Вененсиу да Силва, 1997 год Getty Images

В начале 1990-х фасон джинсов изменился на более целомудренный — высокая талия, мешковатый верх и сужение книзу, сегодня это называется «mom's jeans», «мамины джинсы». В таких на публике появлялись не только звездные мамы, вроде принцессы Дианы, — но и юная в то время Вайнона Райдер.

close 100% Музыкант Курт Кобейн и его жена Кортни Лав с их дочерью Фрэнсис, 1993 год Global Look Press

К середине десятилетия мешковатость дошла до пика — появились джинсы-трубы, вошедшие в моду благодаря рэперам. А популярность стиля «гранж» в начале 90-х вызвала моду на рваные джинсы, которые сегодня носят уже совсем не бунтари.

2000-е

close 100% Певица Бритни Спирс в клипе «I'm Not A Girl, Not Yet A Woman» (2001) Кадр из клипа/Britney Spears/YouTube

Мода начала века на заниженную талию не обошла стороной джинсы — они повисли где-то на тазобедренных костях. Классический образ начала 2000-х — джинсы-трубы, из-под которых виднеются трусы-стринги (или просто трусы у мужчин). В моду вошли джинсы фасона «буткат» — слегка расширенные книзу, чтобы они хорошо смотрелись с ботинками или сапогами.

2010-е

close 100% Актриса Зендея, 2016 год Astrid Stawiarz/Getty Images

С изобретением соцсетей в моду вошли джинсы «скинни», обтягивающие самые выгодные места со всех сторон. И не только темно-синие, но и черные, серые, розовые — любые. А вот заниженная талия, напротив, из моды вышла — трусы больше не должны были выглядывать из-под одежды.

2020-е

close 100% Модель Белла Хадид, 2023 год Ignat/Bauer-Griffin/GC Images

Сейчас джинсы «скинни» из моды вышли — но у них по-прежнему есть свои поклонницы, и их никто не осудит. Теперь мода на фасоны джинсов меняется ежегодно, так что носить можно все. «Мамины» джинсы, трубы, карго, клеш и классические прямые любых цветов по-прежнему выглядят актуально и уместно в большинстве случаев.