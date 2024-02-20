В мехах и прозрачных блузках: что показали на Неделе моды в Нью-Йорке В США завершилась Неделя моды

В середине февраля на первой из крупных Недель моды 2024 года — в Нью-Йорке — дизайнеры намекнули, что модницам в предстоящем сезоне «Осень-Зима» нужно быть посмелее. Носить банты, шубы, красные платья или хотя бы брюки. И обязательно — прозрачные блузки. «Газета.Ru» — о главных трендах по версии американских модельеров.

В феврале мир моды погрузился в ежегодную трудовую лихорадку: в Нью-Йорке прошла Неделя сезона «Осень-Зима 2024 года», первая из так называемой большой четверки (кроме Нью-Йорка, сюда относятся показы в Лондоне, Милане и Париже). В ее рамках показали свои коллекции многие крупнейшие модные дома Америки — от вернувшегося к регулярным Неделям после двухгодичного отсутствия Tommy Hilfiger до Helmut Lang, Prabal Gurung и Carolina Herrera. Впрочем, в полку американских модных брендов на Неделе все же существенно убыло — Marc Jacobs продемонстрировал свою коллекцию незадолго до ее старта, Ralph Lauren на этот раз ей пренебрег, а модельер Том Форд вышел на пенсию.

Отсутствие мастодонтов, однако, не помешало Неделе дать несколько направлений модной мысли на осень и зиму 2024 года. Среди трендов, которые можно выделить, — офисный стиль, банты, красный цвет, шубы и обязательно просвечивающие ткани.

Офисный стиль

close 100% Michael Kors, Carolina Herrera Ready, Tommy Hilfiger Global Look Press

Подиумные варианты офисных костюмов — брючных и юбочных — продемонстрировали, насколько гибким может быть подход к скучному деловому гардеробу. Серый цвет, клетка «гленчек» или черно-белый тартан сами по себе выглядят строго, даже сурово. Но стоит радикально уменьшить длину юбки, как предлагает Carolina Herrera, или надеть под скучную серую шерсть черное худи, как показал Michael Kors, — и офисный стиль дополнится вполне игривыми красками.

Еще один вариант — для консервативных поклонниц «тихой роскоши», за которую в Нью-Йорке отвечал Tommy Hilfiger: брючный костюм-тройка в клетку «гленчек» с объемным пиджаком и широкими брюками.

И сбоку бантик

close 100% Jason Wu, Retrofete, Coach Global Look Press/Getty Images

Для тех, кому ближе романтичные образы, мода создала банты — и они по-прежнему в моде. Бант уместен на блузе, как предложил Дом Retrofête (а до него еще многие другие), — тогда он подойдет даже для делового гардероба. Вне офиса гигантские банты украшают топы и юбки (Coach) и хорошо смотрятся в виде заколок для волос.

Стоит только учитывать, что банты на подиумах Недели моды в Нью-Йорке в этом году неидеальные, растрепанные, полураспущенные. А иногда это — и вовсе лиф платья в виде подобия банта, как в коллекции Jason Wu.

Радикальный красный цвет

close 100% Tommy Hilfiger, Prabal Gurung, Jason Wu Global Look Press

В этом году в почти каждой коллекции непременно присутствует красный цвет. Иногда это смягченные варианты в виде винного, оранжевого или бордового, но чаще всего — кричащий, сильный красный цвет. Осенью и зимой дизайнеры предлагают как совсем не стесняться и одеваться в красное с головы до ног (Prabal Gurung), так и вводить в гардероб этот цвет осторожно. Например, алые штаны (Tommy Hilfiger) или тонкий джемпер (Jason Wu) помогут выделиться из толпы, но не слишком ее раздражать.

Разноцветный мех

close 100% Lapointe, Michael Kors, Prabal Gurung Global Look Press/Getty Images

Отголоски моды из TikTok на «славянский шик» или стиль «жены мафиози» расцвели на подиумах Нью-Йорка пышным цветом. Шубы — везде и любые, попадаются даже натуральный мех и страусиное перо. Для консерваторов — черные (Michael Kors), для творческих личностей — красные (Prabal Gurung), розовые, белые. Их надевают на кружевные платья-комбинации, а дополняют туфлями-лодочками — для завершения образа «жены мафиози». К слову, мех на подиумах был не только в виде шуб — приветствовались также пальто в стиле 70-х с огромными меховыми воротниками.

Прозрачность

close 100% Helmut Lang, Proenza Schouler, Prabal Gurung Global Look Press/Getty Images

Без прозрачных блузок и платьев уже давно не обходится ни один сезон: грудь под тонкой просвечивающей тканью по-прежнему способна «продать» коллекцию. Правда, способа носить прозрачные блузки в обычной жизни до сих пор нет — разве что выбрать платье с полосами более плотной ткани, закрывающими ключевые места.